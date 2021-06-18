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Хакер оценил угрозы США по пресечению кибератак с территории России
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«На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Вакулин, комментируя угрозы США самостоятельно пресечь действия российских хакеров в случае, если Россия сама не станет этого делать.
«Самое главное оружие в сфере кибербезопасности – это люди. В США очень много специалистов в этой области. Более того, чтобы заниматься этой деятельностью в США, необязательно иметь официальную работу. Специалисты в сфере компьютерной безопасности могут зарабатывать деньги самостоятельно, занимаясь поиском уязвимостей в различных компаниях, на сайтах и в государственных системах», – считает хакер, эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
В России отношение к ИТ-специалистам сильно отличается. «Когда я нашел уязвимости в российских государственных системах, их устранили в течение полугода, но на мой запрос официально никто не ответил, не говоря уже о денежных выплатах. А в США и Европе многие компании используют Bug Bounty – программу денежного вознаграждения специалистов в области компьютерной безопасности, которые ищут и устраняют уязвимости до того, как о них узнает широкая общественность», – пояснил эксперт.
Также, по словам Вакулина, в США развита система образования в области кибербезопасности. «Именно поэтому в США так много известных программистов, которые создают нечто новое в мире IT – Марк Цукерберг, Брендан Айк, Бьерн Страуструп и другие», – заметил он. «Там есть все условия для развития цифровой индустрии. Большинство брендов появилось в США. У нас тоже есть своя техника, но она не пользуется спросом. Более того, по сравнению с США у нас не так много крупных компаний, специализирующихся на информационных технологиях, – рассказал эксперт. – Поэтому возможности России по поиску и устранению уязвимостей несколько меньше».
«На практике заявления представителя Белого дома означают, что американские специалисты могут вычислить хакеров на территории России, после чего атаковать нашу инфраструктуру. Чтобы поймать хакера, нужно получить доступ к технологиям, которые находятся в ведении провайдеров, службы МВД, ФСБ и так далее», – отметил Вакулин. В этой связи он напомнил историю с Эдвардом Сноуденом, который рассекретил данные о слежке АНБ США. «Тогда выяснилось, что США собирают огромный массив данных на каждого человека. Причем в каждом смартфоне установлено программное обеспечение, которое знает о своем владельце все», – добавил собеседник.
При этом Вакулин заметил, хакеры оставляют за собой определенные лазейки для быстрого доступа к чужой машине на случай, если с ними что-то случится. «Тот же Сноуден выгрузил всю информацию о слежке себе на флешку, после чего спрятал ее в кубик Рубика и дал охраннику поиграть. Этот хитрый ход позволил ему незаметно вынести данные», – заключил эксперт.
Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства.
Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Отдельно Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности».
Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем США обвиняют Россию в хакерских атаках и почему Путин предложил Байдену киберпартнерство.
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Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки
Президент России Владимир Путин заявил, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки молодая, образованная женщина, она сама что-то путает.
«У него (Байдена) пресс-секретарь (Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», – сказал Путин на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, Псаки неоднократно допускала ошибки и неточности в своих заявлениях. Она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН.
Ранее Путин заявил, что «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина
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Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине.
«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере».
Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS.
«Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен.
Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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Рябков: Россия ничего не просила у США на саммите
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Российская делегация реагировала на вопросы американской стороны по многим направлениям и дала четкие и аргументированные ответы на все претензии США во время саммита в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Мы реагировали на их постановку вопросов по многим направлениям. Можно представить себе, какого рода претензии они нам высказывали. На все их претензии ответы давались – четкие, обоснованные, аргументированные, базирующиеся на логике фактов, на прочной юридической правовой основе и насыщенные политической волей», – сообщил Рябков, передает ТАСС.
Замглавы МИД России также отметил, что Россия ничего не просила у США на саммите, в том числе и отмены американских санкций, поскольку «разговор в такой плоскости не мог идти в принципе». «Это комплексный вопрос, но это не тема повестки дня для ее проработки и какого-то обсуждения с американцами: вот, давайте этим займемся и к чему-то придем, как к какому-то общему результату», – уточнил он.
«С нашей стороны санкционные вопросы обсуждаются и ставятся в определенный контекст наших отношений ровно так, как это сделал сам президент [России Владимир Путин] на пресс-конференции», – добавил Сергей Рябков.
По его словам, в соответствии с этой позиций, Россия отмечает ущерб от санкций, который так же понесли и сами американцы, и бизнес США. Санкции в чем-то простимулировали развитие России, «в чем-то напомнили о рисках, связанных, например, с зависимостью от американских платежных систем».
Уточняется, что вопрос о том, простила ли американская сторона что-то у России во время переговоров, Рябков переадресовал Вашингтону.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
В МИД назвали число находящихся в тюрьмах России граждан США
В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, в американских – около 100 россиян, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, – у них есть еще и российское гражданство», – сказала Захарова в эфире телеканала RTVI, передает РИА «Новости».
По ее словам, в американских тюрьмах находятся около 100 россиян.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась на встрече президентов России и США, но сверки списков не было.
Напомним, накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен.
Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительностью
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Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Джо Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям, по которым Москва может сблизиться с Вашингтоном. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
«Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес», – сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений.
При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», передает РИА «Новости».
Так, Путин назвал Байдена профессионалом. «Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», – подчеркнул Путин.
Он также заявил, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа. «Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два часа, может быть, больше, он полностью в материале. Время от времени (Байден) заглядывал в свои записи – мы все так делаем», – сказал Путин.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
США заявили о готовности самостоятельно пресечь действия российских хакеров
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Если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности».
Салливан также заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения осужденных в России американцев, но не пояснил, готовится ли их обмен на россиян. Он сказал, что не хочет «выступать с прогнозами», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Комментируя утверждения о том, что проведение встречи на высшем уровне «предоставило платформу» Путину, Салливан указал, что у того уже «есть платформа» – «он является президентом одной из мировых ядерных держав». США считают, что должны «с ним взаимодействовать», но делать это «решительно и твердо, основываясь на принципах».
«Как говорил президент Байден, диалогу лицом к лицу нет альтернативы с точки зрения поддержания отношений, являющихся сложными и напряженными», – сказал Салливан, отметив, что Байден хотел лично обсудить в Женеве спорные вопросы, и «уже только по этой причине стоило встретиться с президентом Путиным».
Кроме того, Байден, по словам его советника, «действовал в интересах» США в «сфере безопасности, снижая риск ядерной войны, повышая шансы» на то, что будут урегулированы вопросы «кибербезопасности и других сфер». Салливан не согласился с тем, что «США это не было нужно». По его мнению, «для Америки это было хорошо».
Напомним, Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
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Путин: Лучше объединиться с США в борьбе с киберпреступностью, чем собачиться
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Для Москвы важно объединить усилия с США в борьбе с киберпреступностью, вместо того, чтобы «собачиться», заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
«И для нас, и для них это чрезвычайно важно, вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
При этом президент указал, что Россия много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но Вашингтон отказывается. «Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им (США) предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.
Днем ранее Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. «Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для Соединенных Штатов, в частности, и для России тоже в таком же объеме», – добавил он.
Захарова объяснила разницу в работе посольств России и США
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В посольствах государств Запада работают в основном граждане стран пребывания, работа в российских посольствах организована по другому принципу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова рассказал, что у США и стран ЕС «гибридный штат посольств», в которых «дипломаты, присланные из их столиц, составляют меньшинство». Штат «в основном формируется за счет граждан той страны, где находятся посольства, это относится не только к России». Подобный подход дает возможность оказывать определенное политическое влияние в стране пребывания, передает ТАСС со ссылкой на RTVI.
В российских посольствах большая часть сотрудников являются командированными гражданами России, дипсостав формируется «за счет россиян, российских граждан, дипломатов». «Это люди, которые приходят на работу, проходят по карьерной лестнице и уезжают за границу», – сказала Захарова, отметив, что Россия «нанимает людей в стране пребывания исключительно точечно для осуществления каких-то, как правило, технических функций».
Напомним, США включены Москвой в список недружественных государств, в связи с чем лишаются права нанимать для своих дипмиссий в России российских граждан и граждан третьих стран.
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В Австрии призвали ЕС пойти по пути диалога с Россией
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕС по примеру российско-американского саммита поддерживать диалог с Москвой и открыто обсуждать имеющиеся разногласия.
«Я рад вчерашнему саммиту между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным и возвращению их послов, потому что это позволит открыть каналы для диалога между двумя сверхдержавами. Мы должны пойти по этому пути и в ЕС. Важно оставаться в диалоге и придерживаться четкой позиции в случае разногласий, например, по вопросам прав человека, которые мы также должны открыто обсуждать», – говорится в заявлении Себастьяна Курца, которое было предоставлено ТАСС.
Курц уточнил, что донес эту позицию председателю Евросовета Шарлю Мишелю. «Я подчеркнул это сегодня председателю совета Шарлю Мишелю. Мы должны четко затрагивать имеющиеся у нас разногласия и продолжать делать выводы, если происходят нарушения прав человека или международного права», – отметил канцлер.
«Но и чтобы защитить наши интересы и предотвратить новую нисходящую спираль в отношениях, мы должны поддерживать открытыми каналы для разговора. Ведь есть области, в которых сотрудничество [ЕС и России] имеет смысл, например, в борьбе с изменением климата или в борьбе с пандемией. В Европе мир будет только с Россией, а не против нее», – заключил Курц.
Напомним, саммита Россия – США состоялся в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
В МИД заявили о запуске реализации достигнутых на саммите с США договоренностей
Россия без раскачки и без пауз приступает к реализации достигнутых на прошедшем в Женеве саммите Россия-США договоренностей и надеется на отклик Вашингтона, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Я бы сказал, что мы имеем сейчас целую серию прямых поручений руководства для того, чтобы не допускать пауз в практическом взаимодействии с США. В особенности это касается уже упомянутых мной стратстабильности и ИКТ-безопасности», – цитирует его ТАСС.
Он добавил, что «мы без раскачки и без пауз уже запускаем реализацию достигнутых пониманий, их перевод в плоскость практических дел. И очень рассчитываем на американский отклик».
Напомним, саммита Россия – США состоялся в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
Ургант сравнил президентов США с покемонами
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Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ургант в эфире своей программы на Первом канале отметил, что 16 июня произошла не только встреча лидеров двух стран, но и футбольный матч Евро-2020 между сборными России и Финляндии. «Как бы сказали в программе «Время покажет», наши победили везде», – заявил Ургант.
Он напомнил, что Путин встречается уже не с первым президентом США. «Как скажут миллениалы, собрал всех покемонов», – пошутил ведущий. Он также предположил, что если бы президенты сами выбирали подарки, то Путин подарил бы Байдену «ковер на трап, который не скользит», а Байден Путину – «ковер на лед, который скользит».
16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Байден подарил российскому коллеге хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки. Путин, в свою очередь, подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва». Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
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Песков уточнил время выполнения достигнутых Путиным и Байденом договоренностей
На реализацию договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве, потребуется минимум несколько месяцев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, потребуется какое-то время на реализацию тех пониманий, которые были констатированы в ходе вчерашней беседы», – сказал Песков, передает ТАСС.
По его словам, это кропотливая работа, «на которую, конечно, уйдут месяцы, это точно, тем более что речь идет о запуске таких механизмов, как (переговоры по) стратегической стабильности и так далее». «На это потребуется время. Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может», – подчеркнул Песков.
Он также сообщил, что Путин и Байден не затрагивали на встрече тему Венесуэлы и нефтяных цен.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
МИД: Антонов проведет следующую рабочую неделю уже в США
Посол России в США Анатолий Антонов проведет следующую рабочую неделю уже в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Исходим из того, что следующую рабочую неделю посол России в США проведет непосредственно в Вашингтоне», – передает ее слова РИА «Новости».
Дипломат уточнила, что МИД начал активно работать по всем вопросам которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон.
Захарова объяснила отсутствие российских журналистов на пресс-конференции Байдена
Американская сторона боится неудобных вопросов, поэтому на пресс-конференции президента США Джо Байдена не было российских журналистов, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Плохо, что американцы не пустили российских журналистов на свою пресс-конференцию... У нас в первых рядах сидели как раз американские журналисты», – сказала Захарова, выступая на канале RTVI. Об этом сообщает РИА «Новости». По ее мнению, российских журналистов не допустили на пресс-конференцию, потому что «они боятся... неудобных вопросов».
«Вся история про нецензурирование медиапространства, отсутствие контроля над журналистами, свободы... все теория, практика – вот!.. Но на раздельную конференцию американской стороны не пустить российских журналистов или заранее их не пригласить – это был их большой проигрыш, они были абсолютно неправы», – добавила она.
Ранее российские журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве.
Также экс-посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол похвалил работавших на саммите в Женеве российских журналистов.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
Японцы после саммита Путина и Байдена признали Россию великой державой
Читатели японского NHK одобрили встречу Владимира Путина и Джо Байдена, заявив, что «Путин остается Путиным», который «фактически добился того, что США признали Россию великой державой».
Японцы с одобрением отнеслись к состоявшейся накануне встрече Путина и Байдена, несмотря на отсутствие прорывных договоренностей, передает РИА «Новости», со ссылкой на NHK.
Как отметил пользователь под ником yos, японцы не поддерживают противостояние России и США и выступают за налаживание отношений взаимного доверия между странами.
«Я считаю главным позитивным результатом саммита в Женеве договоренность о продолжении двустороннего диалога по вопросам стратегической стабильности и контроля над ядерными вооружениями», – отметил frm.geneva, назвав это «прорывом».
По мнению читателя под ником h13, главный смысл заключается в возможности продолжения начатого между главами двух государств диалога.
В свою очередь, пользователь под ником kay подчеркнул, что «Путин остается Путиным». «Фактически он добился того, что США признали Россию великой державой!» – заключил он.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.