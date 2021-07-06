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6 июля, вторник | Последнее обновление — 21:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
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Минобрнауки решило провести очный всероссийский выпускной для студентов в 2022
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Министерство науки и высшего образования России планирует провести очный всероссийский выпускной для студентов в 2022 году, заявила заместитель главы Минобрнауки Елена Дружинина.
«Мы в министерстве верим, что в 2022 году мы наконец-то перейдем в живой формат. Но чтобы не потерять ощущение праздника, мы с нашими коллегам с АНО «Россия – страна возможностей» постарались максимально насытить онлайн-программу выпускного», – приводит ее слова ТАСС.
Она также отметила, что всероссийский выпускной в нынешнем году пройдет в дистанционном формате 10 июля.
«Обидно, конечно, учитывая, что мы видим примеры городов в других странах, где уже полностью отменяются ковидные ограничения из-за успешной программы по вакцинации, поэтому я призываю всех студентов и выпускников прививаться, чтобы мы могли как можно скорее вернуться в привычный и очень любимый нами режим», – добавила Дружинина. По ее словам, в этом году из вузов выпускаются более 900 тыс. человек.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рекомендовал вузам провести выпускные вечера в онлайн-формате вне зависимости от эпидемической обстановки в регионе.
Напомним, сообщалось, что в этом году выпускной для всех российских школьников состоится 25 июня в онлайн-формате.
Россия указала Кубе на связь ситуации с туристами и спроса на путевки
Резонанс от новостей про изоляцию туристов из России на Кубе с подозрением на заражение коронавирусом не способствует продвижению на российском рынке туристических поездок в эту страну, сообщил посол в Гаване Андрей Гуськов.
«Резонанс от ситуации с изолированными туристами не способствует продвижению путешествий на Кубу из нашей страны. Именно поэтому мы сейчас ведем упорную работу вместе с нашими кубинскими партнерами по решению этой ситуации. Это крайне важно и потому, что каждую неделю Куба принимает 12 рейсов из России с большим числом пассажиров», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы работаем над тем, чтобы проверка положительных результатов тестов не прекращалась, поскольку очень важно исключить или максимально сократить вероятность ошибок, – отметил дипломат. – Завтра представители Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Кубы проведут видеоконференцию, в ходе которой обсудят практики систем национального контроля [заболеваемости ковидом] с целью углубить сотрудничество и понять как можно исправить недочеты. Мы благодарны властями Кубы за содействие и надеемся что в ближайшее время все нестыковки будут устранены».
По данным российской дипмиссии в карибской республике, из находящихся на настоящий момент в изоляции 149 туристов из РФ положительный результат повторного теста на ковид получили 52. «Я надеюсь, что остальные 97 человек негативных могут выйти из изоляции, поскольку нет причин продолжать ее», – добавил Гуськов.
Ранее повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. В понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.
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Ученые назвали длительность последствий коронавируса у переболевших
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Последствия коронавируса почти 40% переболевших ощущают на протяжении еще семи-девяти месяцев после выздоровления, среди них головная боль и быстрая утомляемость, говорится в исследовании ученых Женевского университета в сотрудничестве с Университетским госпиталем Женевы (HUG).
Отмечается, что коронавирус может вызывать такие продолжительные симптомы, как «постоянная усталость, неврологические и психиатрические расстройства», также встречаются проблемы с сердцем. Ученые наблюдали за состоянием здоровья 410 участников эксперимента, у которых был диагностирован COVID-19. В результате исследования выяснилось, что «у 39% из них по прошествии от семи до девяти месяцев сохраняются симптомы», передает ТАСС.
«Наиболее часто встречаются утомляемость (20,7%), отсутствие вкуса и обоняния (16,8%), одышка (11,7%) и головная боль (10%)», – говорится в сообщении.
При этом ученые отметили одну тенденцию: те из пациентов, у кого сильнее проявилась острая фаза заболевания, впоследствии более длительное время сталкиваются с остаточными проявлениями болезни. Также у некоторых переболевших симптомы пропадали через 30-45 дней после болезни, а потом вновь появлялись через семь-девять месяцев.
Ведущий автор научной работы, руководитель клиники в службе первой помощи HUG Мэйссам Мехме пояснила, что длительные симптомы после COVID-19, «как представляется, чаще проявляются у женщин, чем у мужчин, в частности, усталость, одышка и головная боль». «Это касается всех возрастных категорий, включая молодежь и тех, у кого было хорошее здоровье», – сказала исследовательница. Кроме того, у людей в возрасте 40-60 лет после заболевания чаще, чем у лиц других возрастов, проявляются мышечные боли.
Ранее ученые рассказали об изменении симптомов коронавируса.
Минздрав допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России
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Ряд зарубежных производителей подали заявления на регистрацию своей вакцины от коронавируса на территории России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал ТАСС, что Минздрав разрешил провести в России клинические испытания китайской вакцины CanSino Biologics.
«Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом – допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», – рассказал он.
Напомним, вакцинация от COVID проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт».
В России отменили двукратное тестирование на COVID по возвращении из-за границы
Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на коронавирус для привитых или переболевших россиян по возвращении в Россию.
Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, сообщает РИА «Новости».
Напомним, с 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам. Они должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток.
Песков оценил возможность закрытия границ регионов из-за коронавируса
В ряде российских регионов могут быть приняты жесткие меры в связи с пандемией, но закрытие административных границ между субъектами – это не то, что поддерживалось бы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но в то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы», – сказал Песков, комментируя информацию о том, что отдельные регионы не исключают закрытия своих границ.
Пресс-секретарь президента также пояснил, что у руководителей регионов есть целый ряд полномочий. «Есть целый набор особых полномочий у руководителей регионов, и в зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869.
В Турции впервые выявили случаи заражения «дельтой плюс»
В трех провинциях Турции впервые зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«[Случаи заболевания штаммом] «дельта плюс» были зафиксированы в трех разных провинциях у трех людей. Одной из провинций является Стамбул, в Анкаре случаев нет. Заболевшие не вакцинированы, их общее состояние в норме», – передает его слова ТАСС.
Министр уточнил, что в Турции наблюдается «неуклонный рост случаев заражения штаммом «дельта». «Число провинций, где были зарегистрированы случаи заболевания этим штаммом, достигло 30», – сказал он.
Ранее главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».
Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус
Повторное тестирование на наличие коронавирусной инфекции дало положительный результат по меньшей мере у 52 изолированных на курортах Кубы российских граждан, сообщила генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе.
«Повторно протестированные 3 июля туриста 52 российских туриста получили положительный результат. Это очень большое число», – приводит слова диппредставителя ТАСС.
Как сообщила генеральный консул, дипломатам удалось добиться, чтобы никого из российских туристов не расселяли из гостиниц. Она также сообщал, что в платном ковид-изоляторе в Варадеро в настоящий момент находятся 18 человек.
В понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.
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В Словакии зафиксировано 6698 случаев нежелательных последствий вакцинации от COVID
Словацкие медики с 26 декабря 2020 года до начала июля установили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один связан с российской вакциной «Спутник V», сообщил на своем сайте Государственный институт по контролю лекарств.
«Государственный институт по контролю лекарств, по данным на 30 июня включительно, получил уведомления о 6697 подозрениях на нежелательные последствия прививок против коронавируса (в Словакии), из них 564, или 8,4%, носят серьезный характер. По вакцине «Спутник V» поступило одно уведомление о нежелательном последствии, что выразилось в повышении кровяного давлении (пациента, сделавшего прививку российским препаратом)», – приводит сообщение ТАСС.
В Словакию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.
Напомним «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V».
Глава Ростуризма рассказала о ситуации с изолированными на Кубе россиянами
Режим самоизоляции снят еще с трех российских туристов на Кубе, в совокупности – со 106 россиян, еще 86 граждан ожидают повторного ПЦР-тестирования, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«На сегодняшний момент на Кубе со 106 российских туристов уже снят режим самоизоляции. Данные постоянно обновляются, по трем туристам положительное решение принято буквально в последний час. Еще 86 туристов ожидают повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата они также продолжат свой отдых», – приводит слова Догузовой РИА «Новости».
Она указала, что Ростуризм находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями. «В ближайшее время запланирован мой телефонный разговор с министром туризма Кубы, чтобы обсудить ситуацию с российскими туристами. У нас, безусловно, есть вопросы к коллегам», – отметила руководитель ведомства.
«Надеемся, что в скором времени ситуация будет урегулирована и все российские туристы спокойно продолжат свой отпуск», – заключила Догузова.
В понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 89 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.
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За сутки в России выявили 23,4 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869.
Всего в стране выявлено 5 658 672 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 101 852 человек, из них 18 411 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 737 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 139 316 человек.
Накануне, 5 июля, в России было выявлено 24 353 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 975.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Болгария ввела обязательные ПЦР-тесты для российских туристов
Прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда, сообщил болгарский минздрав.
Новые правила также коснутся граждан Испании и Кипра. Эти три страны, согласно списку минздрава, входят в оранжевую зону по степени распространения коронавируса. Граждане из стран зеленой зоны могут въезжать в Болгарию по наиболее облегченным требованиям, допуск в страну граждан из красной зоны закрыт, передает РИА «Новости».
По сравнению с другими странами из оранжевой зоны для России, Испании и Кипра введены дополнительные требования в связи с негативной динамикой эпидемиологической обстановки.
Россия с 28 июня возобновила авиасообщение с Болгарией.
В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.
Драпкина сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «нельзя делать (вакцинацию от коронавируса) людям младше 18 лет, нельзя делать людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции».
«Третье – это все же период лактации. Четвертое – это обострение любого хронического заболевания (...) Нельзя вакцинировать тех, у кого есть ОРЗ или несколько повышена температура», – добавила она.
Специалист рассказала, что у людей с ОРЗ уже иммунитет ослаблен, и такие люди перенесут прививку хуже, и степень эффективности вакцины будет ниже. Она также подчеркнула, что в данный момент проводятся клинические испытания вакцины на детях до 18 лет.
«Идет исследование. Исследователи обещают, что в скором времени представят результаты. Просто не было пока или недостаточно данных, но это не значит, что нельзя, потому что что-то будет плохо», – рассказала Драпкина.
Подчеркивается, что непривитые люди – это прекрасный резервуар для того чтобы вирус окреп, приспособился к новым условиям и тем схемам лечения, которые уже разработаны.
Терапевт также рассказала на онлайн-вебинаре «Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО», что антитела начинают вырабатываться только через семь дней после первой дозы вакцины, поэтому отказываться от масок и социальной дистанции после прививки нельзя, передает РИА «Новости».
Полный иммунитет формируется через 42 дня после первой прививки, однако даже после этого полностью отказываться от средств защиты нельзя.
«Если не было антительного ответа, в таком случае необходимо через шесть месяцев сделать повторную вакцинацию», – добавила Драпкина.
Человеку, у которого выявлено любое заболевание после первой вакцины от COVID-19, можно отложить вторую дозу на две-четыре недели. Вторую прививку, как напомнила терапевт, должны сделать не ранее чем на 21 день после первой.
Ранее вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V»: она не воздействует на ДНК человека.
Напомним, вакцинация от COVID проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт».
Венгрия анонсировала начало производство «Спутника V»
Завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия), сообщил на международном промышленном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Стратегическое сотрудничество ведется также в области того, что в конце следующего года в Дебрецене будет открыт завод по производству вакцин, и мы намерены производить там «Спутник V», учитывая тот факт, что он применяется в 65 странах мира и, по всей вероятности, большой спрос на эту вакцину будет наблюдаться в будущем», – цитирует ТАСС Сийярто.
По его словам, самую успешную программу в ЕС осуществили в Венгрии, и в этом большую роль сыграло прагматическое сотрудничество с Россией. «Я хочу четко сказать, что мы бы не смогли привить так быстро такое количество людей, если бы не закупили в России вакцину «Спутник V», – сказал он, отметив, что благодаря этому удалось привить 1 млн венгерских граждан.
Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИДа Петер Сийярто по телефону обсудили поставки препарата в Венгрию. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.
С большей части российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения
Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что результаты тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на Кубе.
«Вчера кубинцы приняли решение о проведении экспресс-тестов. Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек... все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых», – рассказала она РИА «Новости».
Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.
Минздрав допустил лечение беременных «Ковид-глобулином»
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Министерство здравоохранения России включили «Ковид-глобулин» в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавирусной инфекции беременных и недавно родивших женщин – он противопоказан во время беременности, но его назначение этой категории допускается по жизненным показаниям.
Ведомство опубликовало методические рекомендации по медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и новорожденным при COVID-19. В пункте «Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19» указан «Ковид-глобулин», передает РИА «Новости».
Уточняется, что он представляет собой высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, обладающий активностью антител к SARS-CoV-2. «Ковид-глобулин» зарегистрирован по процедуре учета препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Данный препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан к применению во время беременности, поскольку безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических исследованиях, поэтому его назначение этой категории пациентов попадает под категорию off-label и возможно только по жизненным показаниям», – говорится в тексте.
Отмечается, что «при оказании медицинской помощи пациентам в стационарных условиях по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии назначаются лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП. Это фиксируется в медицинских документах пациента и заверяется подписью медицинского работника и заведующего отделением (ответственного дежурного врача или другого уполномоченного лица)».
Также названы противопоказания к использованию «Ковид-глобулина» для беременных, рожениц и родильниц: повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека, аутоиммунные заболевания, кормление грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата.
«Ковид-глобулин» – первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19. Он создан на основе донорской плазмы, в пепарате содержатся нейтрализующие коронавирус антитела. Предполагается, что после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний «Ковид-глобулин» станут использовать для лечения средних и тяжелых форм заболевания.
Ранее министерство здравоохранения России не разрешило прививать от коронавируса беременных и кормящих женщин. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. Вместе с этим кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V».
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