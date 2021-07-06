Минобрнауки решило провести очный всероссийский выпускной для студентов в 2022

Министерство науки и высшего образования России планирует провести очный всероссийский выпускной для студентов в 2022 году, заявила заместитель главы Минобрнауки Елена Дружинина.

«Мы в министерстве верим, что в 2022 году мы наконец-то перейдем в живой формат. Но чтобы не потерять ощущение праздника, мы с нашими коллегам с АНО «Россия – страна возможностей» постарались максимально насытить онлайн-программу выпускного», – приводит ее слова ТАСС.

Она также отметила, что всероссийский выпускной в нынешнем году пройдет в дистанционном формате 10 июля.

«Обидно, конечно, учитывая, что мы видим примеры городов в других странах, где уже полностью отменяются ковидные ограничения из-за успешной программы по вакцинации, поэтому я призываю всех студентов и выпускников прививаться, чтобы мы могли как можно скорее вернуться в привычный и очень любимый нами режим», – добавила Дружинина. По ее словам, в этом году из вузов выпускаются более 900 тыс. человек.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рекомендовал вузам провести выпускные вечера в онлайн-формате вне зависимости от эпидемической обстановки в регионе.

Напомним, сообщалось, что в этом году выпускной для всех российских школьников состоится 25 июня в онлайн-формате.