Песков оценил возможность закрытия границ регионов из-за коронавируса

В ряде российских регионов могут быть приняты жесткие меры в связи с пандемией, но закрытие административных границ между субъектами – это не то, что поддерживалось бы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но в то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы», – сказал Песков, комментируя информацию о том, что отдельные регионы не исключают закрытия своих границ.

Пресс-секретарь президента также пояснил, что у руководителей регионов есть целый ряд полномочий. «Есть целый набор особых полномочий у руководителей регионов, и в зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

За минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869.