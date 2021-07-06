В Минпромторге опровергли невозможность привить сотрудников сферы торговли

Частные медицинские организации, занимающиеся вакцинацией сотрудников сферы торговли в Москве, начали получать вакцины против коронавируса, и ритейл не видит причин для невыполнения указа мэра столицы Сергея Собянина о вакцинации сотрудников первым компонентном вакцины до 15 июля, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Источник на рынке ритейла сообщил, что во вторник состоялось совещание представителей продовольственной сферы, торговли и общественного питания с руководством мэрии Москвы, представителями департамента здравоохранения столицы и управления Роспотребнадзора по Москве. В совещании участвовали также представители Минпромторга. На совещании обсуждались вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса сотрудников сферы торговли, передает РИА «Новости».

Евтухов заявил, что все существующие проблемы вскоре будут решены.

«Прежде всего, это проблемы, связанные с тем, что все крупные торговые сети, которые работают в Москве, имеют договоры с частными медицинскими и страховыми организациями, и эти организации организуют выезд бригад для вакцинирования на местах», – пояснил он.

По его словам, в эти организации «была временно приостановлена поставка вакцин – сейчас этот вопрос решен, вакцины поставляются». На данный момент «торговля не видит глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра до 15 июля, не привить необходимое количество сотрудников».

Он указал, что крупнейшему российскому ритейлеру, X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), необходимо вакцинировать в Москве порядка 24-25 тыс. человек, сети «Дикси» – около 8,5 тыс. человек.

«То есть это не то количество, по которому могут возникнуть проблемы с учетом того, что это решение было принято месяц назад и с учетом того, что сегодня в Москве огромное количество точек вакцинации. Они есть как в поликлиниках, так и в парках, на открытом воздухе. То есть возможностей для вакцинации огромное количество, и с учетом того, что для торговли и общепита будут выделены отдельные временные слоты, когда можно будет приехать и сделать это без очереди», – заключил Евтухов.

Ранее СМИ сообщили, что московские поставщики продуктов и ретейлеры якобы не смогут привить от коронавируса 60% работников до 15 июля.

Отметим, что во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД