Дождь в Крыму прекратился

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4 июля, воскресенье | Последнее обновление — 22:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой
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Обезземеленные селяне устремятся в города и будут еще активнее выезжать за границу, чтобы собирать польскую клубнику или работать на консервных заводах в Чехии. А значит, на Украине усилится депопуляция, которая и без того приняла масштабы демографической катастрофы.
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Русская молодежь в Латвии имеет изрядное преимущество на рынке труда. Они знают русский, латышский и английский, как минимум.
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После отставки Рамсфелд приложил много усилий, чтобы оправдаться за иракскую авантюру, но сделать это ему, кажется, так и не удалось. Такой уж была его роль – стать мальчиком для битья.
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Дождь в Крыму прекратился
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За сутки в Крыму выпало 113 мм осадков, сейчас дождь прекратился, обстановка стабилизируется, сообщил представитель экстренных служб.
К 21.00 «осадки прекратились», сказали в экстренных службах. Было подтоплено 50 домовладений, из них пять оказались разрушены, но сейчас «подтопленных жилых домов нет». Сообщается, что «завершена откачка воды из 17 домовладений, подвалов двух многоквартирных жилых домов и Соколинского психоневрологического интерната». Было эвакуировано 64 человека, включая 21 ребенка. Один человек пострадал, ведутся поиски одного пропавшего, передает РИА «Новости».
Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым
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Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.
«Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.
Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
Японцы увидели угрозу в заявлении Путина о британском эсминце «Дефендер»
Читатели японского издания Sankei Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, сделанное в ходе прямой линии российского лидера.
Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan, передает РИА «Новости».
«Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», – считает пользователь nekozamurai.
«Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ВЗГЛЯД), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!», – добавил sab.
«В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!», – выразил мнение qnc.
«Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!», – отметил sor.
«А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь, говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности», – написал tim.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы Россия потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы.
Крымские татары назвали «клоунадой» закон о коренных народах Украины
С помощью закона «О коренных народах Украины» киевские власти надеются «вернуть» Крым, Киеву стоит прекратить эту «клоунаду», заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.
«Очередной виток виртуальной политики Украины в отношении российского Крыма. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное – никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», – сказал РИА «Новости» Умеров.
Он отметил, что все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные: идет «строительный бум» религиозных объектов, строятся мечети, «нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам».
«Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Сами коренные народы чувствуют себя более чем комфортно», – сказал Умеров.
В четверг Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что принятый украинской Радой закон о коренных народах «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Более 50 частных домов подтопило в Крыму из-за ливней
В Бахчисарайском районе Крыма в результате сильных ливней подтопило более 50 частных домовладений, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин.
«Произошло подтопление в населенном пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов», – передает его слова РИА «Новости».
Ожигин при этом отметил, что ситуация находится под контролем.
«Группировка сил наращивается. В том числе будет предусмотрено ночное дежурство на территории населенных пунктов, находящихся вдоль русла реки Бельбек», – сказал он.
По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, в районе подтопления возведена дамба.
«Самая непростая ситуация на данную минуту в Бахчисарайском районе. Возле села Соколиное сошел один мини-сель. Спасатели возводят дамбу. Один дом отселен», – уточнил он.
Также в районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин. Людей эвакуируют на автомобиле ГАЗ-66.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.
Песков: Россия ждет президента Белоруссии в Крыму
Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
В прошлом году лидер России Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку намерен строить добрососедские отношения с Киевом.
Крым выразил готовность принять президента Белоруссии
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Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму.
Аксенов заявил, что в Крыму «будут рады принять Александра Григорьевича», когда Кремль и МИД «согласуют визит». По словам Аксенова, «Белоруссия – самая близкая, братская для нас страна». «Представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии российского полуострова», – заявил он, выразив уверенность, что «в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома». «Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать!» – говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, Песков заявил, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму. В прошлом году лидер России Владимир Путин заявил, что Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку намерен строить добрососедские отношения с Киевом.
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Число туристов в Ялте кратно сократилось на фоне режима ЧС
Количество туристов в Ялте после подтоплений 18 июня сократилось в разы, сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.
«Отдыхающих очень много. Погода прекрасная, несмотря на то, что нам прогнозируют ливни, дожди и грозы, людей на набережной много. Мы очень надеемся, что эта стихия обойдет нас стороной. Хватит уже Ялте негатива, надо возвращаться к позитиву. Те не менее надо отметить, что отдыхающих, конечно, в разы меньше, чем это было бы в стандартной ситуации», – сказала Павленко, передает ТАСС.
Мэр отметила, что «пляжи до Алупки уже открыты». «Надеемся, что в ближайшие дни откроем оставшиеся пляжи прекрасного Южного берега и ждем вас в гости», – обратилась Павленко к туристам.
По словам Павленко, власти города сейчас максимально минимизируют возможные сложные ситуации, которые прогнозируют с приходом новых ливней. Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности во избежание чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий, а в Ялте предпринимаются все меры, чтобы не допустить повторения подтоплений, передает РИА «Новости».
В Крыму объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и южный берег Крыма.
В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
Захарова пригласила посла Британии в Киеве посетить Крым
Официальный представитель МИД Мария Захарова пригласила британского посла в Киеве Мелинду Симмонс посетить Крым, она добавила, что попасть на полуостров можно любым видом транспорта, «исключая эсминцы».
«Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма. Со своей стороны, приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы. Что касается Донецка, то они и сами ответят – в Донбассе никогда не сомневалась», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Так она прокомментировала сообщение британского посольства, которое перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.
В Крыму сняли запрет на купание на 24 пляжах
Запрет на купание снят на 24 пляжах в Крыму, еще 50 остаются закрытыми, следует из постановления на сайте Роспотребнадзора.
«С 1 июля с учетом результатов лабораторного контроля качества морской воды в районах рекреационного водопользования сняты ограничения по запрету купания на 24 пляжах («Дача Тессели», «Парк Форс», «Зеленый», пансионата «Терлецкий», «Тихая бухта-1», «Тихая бухта-2», «Форосский», «Форосский берег», санатория «Южный», «Кастрополь-1», «Крымский бриз», «Мрия», «Артемида», «Понизовка», «РТ-22», «Башмак», санатория «Симеиз», «Лягушка», «Алупка», санатория «Южнобережный», «Горное солнце», «Детский», «Парковое», санатория им. Боброва «Алупка»)», – говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте Роспотребнадзора.
В пресс-службе также уточнили, что до настоящего времени работа 50 пляжей не возобновлена.
Ранее управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
Напомним, Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды.
При этом в ведомстве заявили, что сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности.
Женщина погибла из-за разгула стихии в Крыму
В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, еще одна госпитализирована, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Информация о двух женщинах в селе Куйбышево – одна погибла, одна в больнице», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее в Бахчисарайском районе Крыма при сходе селевого потока из-за ливней пострадала женщина.
Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных осадков
Три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении, сообщили местные власти.
Как рассказала глава Бахчисарайского района Республики Крым Людмила Пучкова, вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. «Расчищаем, откачиваем, готовы к эвакуации населения в случае необходимости», – добавила она, сообщают РИА «Новости».
В свою очередь о непогоде также сообщили и власти Севастополя. В городе коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб.
«В селе Новобобровка Байдарской долины вышла из берегов река Бага. На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется», – говорится в сообщении пресс-службы правительства города.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
Напомним, 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
В Крыму спасатели предупредили о резком подъеме уровня воды в реке
В пресс-службе МЧС по Республике Крым предупредили, что сильные осадки могут привести к повышению уровня воды на 2-3 метра в реке Бельбек на юго-западе Крыма с выходом на пойму.
«Во второй половине суток 4 июля в среднем и нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровней воды на 2-3 метра. В низких местах с выходом воды на пойму», – приводит сообщение РИА «Новости».
Бельбек – река на юго-западе Крыма. Длина реки – 63 километра. Образуется слиянием двух рек, стекающих с северо-западных склонов главной гряды Крымских гор. Впадает в Черное море в 5 километрах от Севастопольской бухты у поселка Любимовка.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и южный берег Крыма.
В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
Добровольцы откачали свыше 100 тыс. кубометров воды после подтопления в Крыму
На протяжении двух недель 100 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ставропольского края, Ростовской области, Удмуртии, Крыма и Северной Осетии-Алании откачали свыше 100 тыс. кубометров воды после сильного подтопления в Керчи и Ялте.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов и начальник ГУ МЧС России по Крыму генерал-майор внутренней службы Аркадий Ожигин посетили штаб добровольцев в Ялте и поблагодарили студентов-спасателей за помощь жителям. Позже Аксенов также посетил и поблагодарил за работу добровольцев ВСКС, оказывающих помощь в Керчи, говорится в сообщении на сайте ВСКС.
«Я считаю, что добровольцы уже проделали большую и важную работу и оказали реальную помощь жителям. На сегодняшний день проводятся работы по осушению жилых помещений пострадавших в результате ЧС с целью скорейшей нормализации обстановки и безопасного проживания людей в пострадавших от стихии населенных пунктах», – заявил член Общественной палаты, руководитель ВСКС Евгений Козеев.
В целом студенты-спасатели откачали свыше 100 тыс. кубических метров воды из подвалов в четырех социально значимых учреждениях и по адресам жилого сектора, осушили помещения общей площадью свыше 30 тыс. кв метров. Для увеличения пропускной способности волонтеры расчистили от ила и породы ливневую канализацию на расстоянии 500 метров, распилили свыше 200 метров кубических деревьев, поврежденных в результате подтопления. Они также вынесли из домов более 300 кубических метров затопленного имущества, не подлежащего восстановлению и возвели свыше 500 метров временных дамб для формирования потоков воды.
В сводную группировку вошли студенты-спасатели, прошедшие подготовку по программам Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА на базе ВЦПСФ РТУ МИРЭА, ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий во Владикавказе и в Ростове-на-Дону.
Работы ведутся в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, помощь добровольцам на месте оказывают правительство Крыма, администрация Ялты, МЧС России, МБОУ Ялтинская средняя школа-коллегиум №1 и Международный детский центр Артек.
При сходе сели в Крыму пострадал человек
В Бахчисарайском районе Крыма при сходе селевого потока из-за ливней пострадала женщина, сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов.
«У нас есть одна женщина пострадавшая, погибших, слава богу, нет на текущую минуту», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в Бахчисарайском районе в результате сильных ливней подтопило более 50 частных домовладений. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
Из психоневрологического интерната в Крыму эвакуировали сотню пациентов из-за подтопления
Психоневрологический интернат в поселке Соколиное в Крыму затопило из-за сильного ливня, сотню пациентов эвакуируют в центр социального обслуживания, сообщил представитель экстренных служб.
«Подвал трехэтажного здания Соколинского психоневрологического интерната (343 пожилых пациента и 86 человек персонала), принято решение об эвакуации с первого этажа 100 пациентов (привлечены пять автобусов) в Белогорский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (расстояние – 90 километров)», – передает сообщение РИА «Новости».
В Белогорск из Соколиного направились 28 пациентов и три сотрудника интерната, уточнил заместитель министра труда и соцполитики Крыма Максим Теряев.
«На первом этаже проживало порядка 80 пациентов, учитывая специфику их заболевания, эта поездка могла бы стать для них стрессом. Поэтому мы приняли решение – 28 человек со второго этажа – это ходячие пациенты – выехали в Белогорск в сопровождении трех сотрудников. На освободившиеся места мы с первого этажа подняли пациентов отделения «милосердия» (лежачие пациенты)», – сказал Теряев.
Он уточнил, что само здание не пострадало, потоки сходящей с гор воды залили лишь территорию учреждения и подвал одного помещения. Решение об эвакуации было принято, чтобы освободить полностью первый этаж здания на время циклона и возможных паводков. В интернате сейчас дежурят сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось, что в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, еще одна госпитализирована.
Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.
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