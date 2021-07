Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием региона 4 июля 2021, 12:54 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием со дня образования региона, отметив его значимость в укреплении позиций страны в балтийском регионе. «Калининградская область играет значимую роль в укреплении позиций нашей страны в балтийском регионе. Она обладает серьезным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций, реализации востребованных проектов в сфере промышленности и АПК, экологии и туризма», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что важно уделять приоритетное внимание повышению качества жизни людей, воспитывать у молодежи бережное, уважительное отношение к природным богатствам и памятникам Янтарного края. «Уверен, что инициатива и целеустремленность помогут вам в решении масштабных задач – на благо области и всей России», – добавил президент.

Путин назвал Макрону условие для возвращения к диалогу с ЕС 2 июля 2021, 21:19

Президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Москва готова к восстановлению полноценного диалога с Европейским союзом. Лидеры провели «обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-еэсовских связей», сообщила пресс-служба главы российского государства. «Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин также подчеркнул, что «Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза». Помимо этого, президенты обсудили внутриукраинский кризис.«Лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в «нормандском» формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – пояснила пресс-служба Кремля. Напомним, что в группе по мониторингу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России заявили, что Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране. Пожаловавшегося Путину активиста избили под Тамбовом 1 июля 2021, 14:11 Текст: Алина Назарова

Полиция Тамбовской области выясняет обстоятельства нападения на активиста Романа Герасимова, который записал видео для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил представитель УМВД по региону. Информация об избиении Романа Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, изначально появилась на страницах местных интернет-групп. Там сообщалось, что в четверг утром трое неизвестных напали на мужчину у дома в селе Березовка, передает РИА «Новости». Герасимов, по данным соцсетей, получил три ножевых ранения – «в область сердца, в живот и в ногу». Днем ранее, в день прямого эфира, ему «порезали колесо автомобиля». Активиста доставили в больницу. Как уточнил источник, на место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в ходе прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша. Позже в Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка. Ален Делон поделился впечатлениями от встречи с Путиным 2 июля 2021, 01:58

Текст: Антон Никитин

Французский актер Ален Делон в интервью международному франкоязычному телеканалу «ТВ-5» сообщил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным и считает деятельность российского лидера на высшем государственном посту успешной. «Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает», – приводит слова Делона ТАСС. «Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто», – сказал артист, добавив, что не боится критики, которую могут вызвать такие слова у его недоброжелателей. Напомним, в 2019 году Делон был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля «за выдающуюся карьеру в кинематографе». Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей 2 июля 2021, 14:26

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Сейчас, согласно закону «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра, передает РИА «Новости». Подписанный закон исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. В результате для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года. «Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе, все согласны, и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России – с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», – пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Необходимо, по его словам, также учитывать, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился определенный незаконный бизнес. «Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет», – отмечал депутат. Он подчеркивал также, что еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего люди вынуждены покупать диагностические карты. Путин распорядился о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми 2 июля 2021, 10:11

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей, сообщает пресс-служба Кремля. «В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю: … произвести в августе-декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим гражданам РФ, проживающим на территории РФ: … одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года)», – говорится в документе на сайте Кремля. Кроме того, выплаты предназначены «инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей)». Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Путин уточнил, что разовые «детские выплаты» на подготовку к школе следует выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в первый класс в этом году. Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России 3 июля 2021, 13:34

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Указ вступает в силу со дня опубликования, документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные действия по реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, направленные на нейтрализацию внешних и внутренних угроз и создание условий для достижения национальных целей развития», – говорится тексте указа. Отмечается, что Стратегия основана на «неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности России и социально-экономического развития страны». В документе уточняется, что одним из путей обеспечения экономической безопасности является сокращение использование доллара во внешнеэкономической деятельности и производства вакцин против актуальных инфекционных заболеваний. Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности России отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе. Японцы увидели угрозу в заявлении Путина о британском эсминце «Дефендер» 2 июля 2021, 07:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели японского издания Sankei Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, сделанное в ходе прямой линии российского лидера. Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan, передает РИА «Новости». «Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», – считает пользователь nekozamurai. «Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ВЗГЛЯД), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!», – добавил sab. «В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!», – выразил мнение qnc. «Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!», – отметил sor. «А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь, говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности», – написал tim. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы Россия потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы. Путин наградил Мамонова орденом Дружбы 2 июля 2021, 20:00

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил музыканта, основателя коллектива «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамоноав Петра Николаевича, артиста», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном-интернет-портале правовой информации. В четверг сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. Путин подписал закон о бесплатной трансляции 20 телеканалов в интернете 1 июля 2021, 14:25 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон о создании системы бесплатной трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым правилам, телеконтент будут распространять аудиовизуальные сервисы (АВС), включенные в перечень Роскомнадзора. Закон также предусматривает, что трансляция телеканалов в Сети должна осуществляться в неизменном виде. При этом распространение контента будет бесплатным как для вещателей, так и для распространителей. Закон вступит в силу с 1 августа. При этом обязывающие нормы для АВС начнут действовать с 1 октября. Ранее сообщалось, что в России планируют создать Фонд отечественного онлайн-контента по аналогии с Фондом кино. Песков назвал «неудачными» слова Зеленского о флаге Украины на Госдуме 2 июля 2021, 13:33

Текст: Алина Назарова

Слова президента Украины Владимира Зеленского о «желто-голубом флаге Украины на здании Госдумы» не укладываются в процесс подготовки ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, хотя такая работа и не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов РФ и Украины после противоположной риторики в отношении двух стран. Также, комментируя высказывания украинского лидера про «желто-голубой флаг (Украины) на здании Госдумы», Песков, заявил, что у России нет намерений размещать свой триколор на Украине, так как российская сторона с уважением относится к украинскому суверенитету. «У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно», – сказал Песков. Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством. Путин подписал закон о «российском коньяке» 2 июля 2021, 22:06

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в России, который прописывает, в том числе, условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России». Законом, в частности, уточняются разрешенные технологические приемы переработки винограда для производства винодельческой продукции, а также особенности ее маркировки и розничной продажи. Предусматривается, что винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью (на 100%) произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России», говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Законом также даются определения понятиям «автохтонное виноделие», «аборигенный сорт винограда», «винный спирт», «винный дистиллят», «ароматизированные виноградосодержащие напитки» (доля этилового спирта в них должна составлять 14,5-20%), «виноградная водка» и «бренди» (доля этилового спирта в них должна быть не менее 37,5%), «игристые жемчужные вина». Крестьянским (фермерским) хозяйствам разрешается производство вин и игристых вин с защищенным географическим указанием. Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли. Ранее эксперт объяснил невозможность отказаться от маркировки «коньяк» в России. Путин подписал закон об обязательных медицинских проверках мигрантов на наркотики и ВИЧ 2 июля 2021, 19:22

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предписывает проверять всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ – и разрешает отказывать наркоманам и больным в проживании в России. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указано, что законом предусматривается создание, эксплуатация и развитие Роспотребнадзором федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, обеспечивающей получение информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, передает РИА «Новости». Изначально законопроектом предлагалось, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Однако ко второму чтению были внесены уточняющие поправки о том, что иностранный гражданин для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Согласно закону, освидетельствование проводится в медицинских организациях, находящихся на территории России. Кроме этого, на высший исполнительный орган государственной власти субъекта России возлагается обязанность по установлению перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого медицинского освидетельствования. В законе также уточняется, что может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если иностранный гражданин является потребителем наркотических или психотропных средств, у него есть одно из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и если у него нет сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем России становиться комфортной для мигрантов. Политологи: В ходе прямой линии президент преподал урок российским чиновникам 1 июля 2021, 22:25

Текст: Михаил Мошкин,

Андрей Резчиков

Если 20 лет назад в ходе первой прямой линии граждане задавали президенту вопросы о борьбе с терроризмом, невыплатах бюджетникам и разгуле криминала, то нынешняя напоминала семейный разговор с обсуждением бытовых проблем. При этом президент своим внимательным и уважительным отношением к людям продемонстрировал российским чиновникам образец общения представителя власти с гражданами, считают политологи. «У опрошенных нами россиян, которые посмотрели прямую линию президента, доминируют три эмоции – надежда, уважение и доверие. Респонденты говорят о высокой степени заинтересованности главы государства в решении проблем, о которых ему рассказывали на прямой линии. У людей есть надежда на подвижки по различным направлениям», – рассказал социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На прошедшем в четверг круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Мамонов представил данные опроса, который был проведен сразу после прямой линии. «Подавляющее большинство – 68% – заявили, что им в целом понравилось: понравилось то, как выступал президент, как он отвечал на вопросы. Около 57% опрошенных отметили, что Путин говорил, в первую очередь, о том, что волнует простых людей», – сообщил эксперт ВЦИОМ. Лишь 12% заявили, что прямая линия им показалась неинтересной, в то время как 62% назвали интересными все темы, которые поднимались в беседе с президентом, добавил Мамонов. «Опрошенные полагают, что вопросы, с которыми люди обращались к главе государства, будут разрешены по итогам прямой линии. 35% считают, что будет решена большая часть проблем как отдельных людей, так и целых регионов. Еще 42%, – что удастся снять, по крайней мере, часть проблем», – перечислил социолог. Мамонов напомнил, что подобные опросы по горячим следам прямых линий президента уже вошли в практику ВЦИОМ, «так что мы можем фиксировать определенные тенденции». Так, в сравнении с прошлой прямой линией, выросло число тех, у кого общение главы государства с гражданами вызвало только положительные эмоции (50% против 47%), и уменьшилась доля тех, кто испытал беспокойство и другие отрицательные чувства (28% против 35%). Напомним, что предыдущая прямая линия состоялась два года назад, а в 2020-м из-за пандемии общение президента с гражданами решили совместить с большой пресс-конференцией. Нынешний разговор Путина продолжался почти четыре часа, за это время глава государства подробно ответил на 68 вопросов. Основными темами общения стали борьба с ковидом, социальные выплаты, проблемы ЖКХ, бесплатная газификация. Как отметила модератор круглого стола, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, прямая линия прошла в технологически новом формате – упор был сделан на сбор обращений через сайт и через приложение для смартфона. «Не было ни приглашенных звезд, ни журналистов, ни интерпретаторов вопросов. Ведущие выступали только в роли ведущих и задающих вопросы», – отметила Кислицына. «Интересно, что фактически президент был единственным мужчиной, который появился в студии – и его образ поэтому не размывался. Кроме него, работали только девушки-ведущие, – поделился впечатлением политтехнолог Марат Баширов. – Также было заметно, как по-командному президент вникает в вопросы, в первую очередь, по внутренней повестке. При этом мы не услышали ни одного разноса местных руководителей». Президент продемонстрировал, что спокоен и уверен, считают участники дискуссии. «Даже когда звучали самые острые вопросы из регионов, он не устраивал разносы, делал уважительные пасы губернаторам. Показательной порки не было», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Кроме того, заметила Кислицына, сам формат беседы лидера страны с гражданами – без гостей в студии – напомнил первый опыт телевизионного общения Путина с россиянами в 2001 году. «Но при сравнении прямых линий 20-летней давности, очевидно, что мы видим две разные страны. В 2001 году во главе угла стояли борьба с террором, невыплаты бюджетником, льготы ветеранам, разрушенный ВПК, разгул криминала, – напомнила эксперт. – А вчерашний разговор показался мне семейным разговором на кухне, когда обсуждаются более бытовые проблемы». На доверительный характер общения президента с россиянами обратил внимание и Минченко. Прямая линия действительно по сути началась «разговора на кухне»: с обсуждения того, как сам президент перенес вакцинацию, с того, как перенесла ковид одна из ведущих. «Это четкое попадание в главную тему разговоров почти в каждой семье», – отметил политтехнолог. Сравнение прямых линий 2001-го и 2021-го говорит о том, какой путь проделала страна за это время, добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Тогда, в начале нулевых, власть воспринималась как слабая, как придаток олигархической системы», – заметил эксперт. За 2000-е и 2010-е годы доверие к руководству страны заметно выросло, а власть стала восприниматься, в первую очередь, как гарант стабильности, отметил эксперт. Но за последний ковидный год ожидания граждан изменились, подчеркнул Потуремский – от государства ждут не столько гарантий стабильности, сколько помощи и поддержки. «Ожидание прямой коммуникации людей с государством – тренд, который мы наблюдаем с 2019 года, но сейчас можно наблюдать более категоричное требование к власти, которая должна прислушаться к нашим проблемам», – констатировал аналитик. В этой связи актуален призыв президента к региональным лидерам проводить аналогичные прямые линии, отметил руководитель Департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. «Губернаторы новой волны уже проводят прямые линии в Instagram и других форматах, напрямую общаясь с гражданами. Очевидно, что такой честный и прямой диалог крайне востребован. К примеру, губернатор Мурманской области Андрей Чибис быстро отреагировал и уже назначил на 4 июля свою прямую линию», – отметил эксперт. При этом Добромелов посоветовал местным властям не превращать телевизионный разговор с жителями ни в пиаровское шоу, ни, наоборот, в рутинное мероприятие для галочки. Губернаторы и раньше часто «заседали в прямом эфире», и не всегда этот формат был эффективен, заметил Минченко. «Но сейчас президент продемонстрировал новый стиль коммуникации – показал, что нужно внимательно и уважительно говорить с людьми. Это урок для нашей бюрократии», – подчеркнул эксперт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Малые предприятия общепита освободили от НДС 2 июля 2021, 15:20 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия общепита с выручкой до 2 млрд рублей. Документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс, опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, рестораны, кафе, бары, столовые и закусочные освободят от НДС, если они соответствуют определенным условиям. К примеру, сумма годового дохода организации не должна превышать два миллиарда рублей, а среднемесячный размер выплат, начисленных организацией или индивидуальным предпринимателем в пользу физлиц, был не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом регионе. Кроме того, документ освобождает учреждения культуры от авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах. Не будут облагаться НДФЛ и НДС региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Ранее замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что власти Москвы могут рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса при поступлении от предпринимателей обращений. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву 3 июля 2021, 15:45 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин во время прямой линии обозначил темы для диалога между Москвой и Киевом, однако отсутствие прогресса на ряде направлений может, напротив, привести к ухудшению двусторонних отношений, пишут украинские СМИ. «Компромиссы по Украине возможны, если стороны уйдут от наращивания военного присутствия у российских границ и милитаризации украинской территории», – отмечается в статье портала «Страна.ua». Так, автор отмечает, что сотрудничество между Украиной и странами НАТО может уже сейчас привести к вооруженным столкновениям. В частности, в статье упоминаются слова Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефандер», чей заход в территориальные воды России, по мнению журналиста, был согласован с Киевом. Эти действия Путин охарактеризовал как провокацию, однако подчеркнул, что даже потопление российскими военными этого корабля не привело бы к началу третьей мировой войны. «Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее», – предположил автор, передает РИА «Новости». Кроме того, согласно статье, Москва может пойти на диалог с Киевом только в том случае, если на Украине прекратится дискриминация русскоязычного населения. «Видимо, если по данным пунктам не будет никаких подвижек со стороны Украины и Запада, Путин встречаться с Зеленским не планирует», – подчеркивается в материале. Российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными и сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей. Кроме того, он напомнил, что Москва недавно отреагировала на негодование Запада из-за учений, проводившихся вблизи украинских границ, и завершила маневры. Вместо шагов навстречу, как отметил президент, западные партнеры Украины «приперлись к российским границам».