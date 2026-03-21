Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ
В субботу в период с 7 до 14 часов по мск дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны.
Беспилотники были сбиты над Московским регионом, а также над территориями Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан. Все цели были успешно уничтожены.
Ранее в субботу на подлете к Москве был сбит седьмой за день украинский дрон. До этого за шесть часов ПВО России уничтожило 91 украинский беспилотник.
Всего в ночь на субботу российские средства ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.