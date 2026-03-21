Взрыв повредил больницу на юго-западе Ирана

Больница на юго-западе Ирана повреждена взрывом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Больница имени Имама Али в городе Эндимешк на юго-западе Ирана серьезно пострадала из-за взрывной волны, вызванной ударом рядом с медицинским учреждением, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Mehr.

По информации агентства, несколько корпусов больницы получили повреждения, что сделало их непригодными для использования. В настоящее время здание нуждается в ремонте, из-за чего больница не может оказывать медицинские услуги населению.

Администрация медучреждения сообщила, что помощь пациентам будет возобновлена после завершения необходимых восстановительных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Ирана запросили помощь России из-за разрушения больниц, станций скорой помощи и большого числа пострадавших, включая женщин и детей.

Иранские официальные лица сообщали о более чем 200 погибших мирных жителях и повреждении десятков медицинских объектов. Повреждения также затронули 14 медицинских и фармацевтических учреждений, а также девять центров Красного Полумесяца.



