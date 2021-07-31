Обвиняемого в убийстве самарской школьницы экс-полицейского арестовали на два месяца

Путин: Платформой «Россия – страна возможностей» немало сделано с 2018 года

Президент России Владимир Путин заявил, что автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» «немало сделала» с момента своего создания в 2018 году для повышения социальной мобильности людей.

Путин напомнил, что платформа как раз создавалась для того, «чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей». «За это время немало сделано», — подвел итоги президент.

Гендиректор платформы Алексей Комиссаров в ответ привел данные соцопросов, согласно которым 64% россиян считают, что в России у молодых людей есть возможности реализовать себя, найти применение своим талантам и способностям, добиться успеха в жизни. По данным Комиссарова, среди тех, кто принял участие в проектах АНО «Россия — страна возможностей», – таких 93%.

«83% наших конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, а 65% отметили, что участие в конкурсах платформы помогло понять их призвание. Наши респонденты видят и другие позитивные эффекты от участия в конкурсах платформы – 97% отмечают пользу от проектов, 78% стали более уверенными в себе, а половина – более счастливыми», – приводятся слова гендиректора платформы Алексея Комиссарова на сайте АНО.

На встрече Путин и Комиссаров обсудили итоги работы платформы и дальнейшее развития кадровых, социальных и образовательных проектов организации для талантливых детей и молодежи, специалистов и управленцев.

Комиссаров подчеркнул, что при поддержке президента России в стране выстроена целая система развития и сопровождения талантливых детей и молодежи. Частью этой системы является и платформа «Россия – страна возможностей», которая включает проекты и конкурсы, нацеленные на российских школьников, студентов, профильных специалистов и управленцев. Самым масштабным конкурсом для школьников является «Большая перемена». За два года в нем приняли участие более 3,5 млн ребят. А во флагманском конкурсе для управленцев «Лидеры России» с момента запуска в 2017 году приняли участие более 840 тыс. человек, победителями стали 313 конкурсантов. За время работы проекта назначения на разные руководящие должности получили свыше 300 его участников. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных корпораций, генеральные директора заводов, главврачи больниц и многие другие.

Президент России спросил Алексея Комиссарова, что ему больше всего нравится из набора тех мероприятий, которые проводит платформа «Россия – страна возможностей».

«Конечно, это для меня самый тяжелый вопрос, потому что я такой счастливый, что занимаюсь теми проектами, каждый из которых действительно нравится. Где-то дети, конечно, вдохновляют, потому что дети у нас просто волшебные. Я считаю, что у нас великолепное будущее, потому что дети умные, талантливые и способные. Люди «серебряного возраста» поражают своей энергией, и сразу думаешь, что, если эти люди так много всего еще хотят и делают, находятся в строю. Когда в 89 лет такая энергия, то это, конечно, заряжает. Самое большое счастье, что у нас действительно такие люди, такая страна и такие возможности», – ответил Комиссаров.

В рамках встречи также обсуждались результаты программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которая на практике является вершиной созданной Президентом РФ системы поддержки и развития самых талантливых и целеустремленных людей в нашей стране. Так, за четыре года выпускниками программы кадрового резерва, которую СМИ называют «Школой губернаторов», стали 305 человек. Среди них 39 губернаторов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, 32 заместителя федеральных министров и мэры городов-миллионников.

В завершение Алексей Комиссаров рассказал о работе мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре платформы «Россия – страна возможностей», где идет строительство нового кампуса, который позволит реализовать еще больше программ и удовлетворить спрос всех желающих пройти там обучение.

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.