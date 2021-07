Посол России призвал США «проигрывать с достоинством» Горбачев призвал США и Россию договориться о более низких уровнях ядерных вооружений 31 июля 2021, 10:42 Текст: Наталья Ануфриева

России и США необходимо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, тогда к этим переговорам можно будет подключить другие ядерные державы и уже всем вместе добиваться полной ликвидации ядерного оружия, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев. Горбачев в 30-летнюю годовщину подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) отметил, что сейчас тема сокращения стратегических наступательных вооружений не закрыта, и выразил надежду на то, что начавшиеся российско-американские переговоры о стратегической стабильности никто не будет затягивать, передает РИА «Новости». «Но одной стабильности недостаточно. Надо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений. Тогда можно будет подтянуть и другие страны, у которых есть ядерное оружие, – Китай, Великобританию, Францию, остальных. И уже вместе идти к окончательной цели – ликвидации ядерного оружия. Я много раз говорил и повторяю: иной цели быть не может. Потому что ядерная война недопустима», – подчеркнул он. Горбачев выразил надежду, что начавшиеся сейчас российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не будет затягивать. «Тридцать лет СНВ-1 – очень хороший юбилей. Всех можно с ним поздравить. И в этот день я хочу сказать: сокращение стратегических наступательных вооружений остается важнейшей темой», – заключил он. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности. Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

Захарова высмеяла восторг Тихановской из-за «печенек из Белого дома» 29 июля 2021, 10:05

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден при встрече угостил ее «печеньками». «Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram. При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета. «Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД. «Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она. Ранее Байден сообщил, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской. До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить. «Печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи. В ОАК раскрыли ряд возможностей нового сверхтяжелого транспортника 30 июля 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

Перспективный сверхтяжелый транспортный самолет существенно расширит свои характеристики по сравнению с Ан-124 «Руслан», если будет иметь герметичную грузовую кабину, способность садиться на грунт и возможность для десантирования грузов, сообщил первый заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой. «Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза. Для этого необходимо создавать полностью герметичную грузовую кабину», – сказал Ярковой в интервью ТАСС. По его словам, также важным свойством в плане использования перспективного самолета, станет возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах. «Если в целом рассуждать о сверхтяжелом транспортнике, то направление, безусловно, перспективное, в том числе для гражданской авиации», – добавил первый заместитель гендиректора ОАК. Он отметил, что в настоящий момент с Министерством обороны прорабатывается перспективный облик военной версии тяжелого транспортника (ПАК-ВТА). Напомним, в январе 2020 года стало известно, что стоимость разработки техпроекта модернизации сверхтяжелого транспортника Ан-124 «Руслан» превысит 1 млрд рублей. В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США 28 июля 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости». Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная». «Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля. Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией. В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике 28 июля 2021, 14:53

Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС. «Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков. Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков. Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков. Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Британцы раскритиковали Байдена за слова о «проблемах» Путина 29 июля 2021, 09:02

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, напомнив, что в первую очередь Вашингтону следует решать проблемы в США. Комментаторы призвали Байдена обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». «Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран», – утверждает DAYZEE31. «Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов», – отметил PaulS72. «Проснись, Байден, США – не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не замечает», – написал EnglandMyEngland. Некоторые пользователи и вовсе перешли на личности. «А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы», – резко высказался TheCynical1. «У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо», – уверен Okey-dokey. «Боже, я скучаю по Трампу», – признался Maidstalk. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского лидера неверными по своей сути. Он отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46%, то к 2020 году их доля упала до 28%. США обеспокоило соглашение России и Индии по С-400 29 июля 2021, 08:21

Вашингтон поделился обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India. «У нас есть свои законы. Мы применяем свои законы, но мы поделились с Индией нашей обеспокоенностью по поводу этого. Но я не собираюсь бежать вперед. Мы увидим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости». Ранее посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма подтвердил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу 2021 года. В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона. Турция призвала Россию не беспокоиться из-за поставок оружия Украине 29 июля 2021, 09:24

Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. «Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он, передает РИА «Новости». Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз. Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Посол России призвал США «проигрывать с достоинством» 31 июля 2021, 05:58

Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что мир устал от политизированной кампании Запада против мирового спорта и давления на российских спортсменов. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова восхитилась российскими олимпийцами на фоне информационных провокаций. На Олимпиаде в Токио произошло уже несколько скандалов с критикой российских спортсменов. Так, американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел россиянин Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Также американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Сенате начали угрожать минфину США из-за «Северного потока – 2» 28 июля 2021, 23:28

Если Белый дом не введет новые санкции против газопровода «Северный поток – 2», утверждение двух кандидатур в минфин США заблокируют, заявили сенаторы-республиканцы. Сенатор Пэт Туми и 11 его однопартийцев из банковского комитета Сената США направили главе ведомства Джанет Йеллен письмо, в котором заявили, что газопровод «наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США». По их словам, завершение строительства приведет к усилению «вредоносного влияния России на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России». Под угрозой оказалось утверждение Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые в министерстве должны будут отвечать за выполнение санкций, передает РИА «Новости». Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны подписало контракт на первую партию С-500 «Прометей» 29 июля 2021, 03:54

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей», сообщил источник в ОПК. ВКС по контракту получат «более 10 систем», серийные поставки стартуют в первой половине 2022 года, сообщил источник ТАСС. Сейчас «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России». Испытания должны завершиться в конце 2021 года. Речь идет о наземном варианте, но при необходимости «он может стать корабельным». Как заявил источник, С-500 может уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, включая боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высоте до 200 км и на дальности до 500 км. Напомним, С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля – воздух» и представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Госдеп: США и Россия обсудили новый формат контроля за ядерным оружием 28 июля 2021, 18:19

Российская и американская делегации на консультациях по стратегической безопасности в Женеве обсудили текущие угрозы в сфере безопасности и перспективы контроля над ядерными вооружениями, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. «Делегация США обсудила приоритеты политики США и текущую обстановку в сфере безопасности, наше национальное видение угроз стратегической стабильности, перспективы нового (режима) контроля над ядерными вооружениями, а также формат будущих сессий диалога о стратегической стабильности», – цитирует заявление Прайса РИА «Новости». Также в Госдепартаменте сообщили, что делегации условились вновь встретиться в сентябре. В промежутке между консультациями планируется провести неформальные консультации «с целью определения тем для экспертных рабочих групп на второе пленарное заседание», добавили там. В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Двигатель гиперзвуковой ракеты США не запустился в ходе испытаний 30 июля 2021, 12:05

Двигатель американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A не запустился в ходе испытаний, говорится в заявлении военно-воздушных сил страны. Новые испытания проводились на авиабазе ВВС США Эдвардс 28 июля. Специалисты заявили, что ракета «не выполнила все цели полета». Задачей было «продемонстрировать безопасный пуск» оружия с бомбардировщика B-52H и затем провести оценку испытания. «B-52 с базы Эдвардс запустил ракету ARRW в рамках испытания ... Ракета отделилась от воздушного судна и успешно показала то, как последовательно проходит запуск ... Ракета также продемонстрировала работу стабилизатора ... После безопасного отделения (от самолета) ракетный двигатель не запустился», – передает РИА «Новости» заявление ВВС. Бригадный генерал Хит Коллинз, чьи слова приводятся в релизе, заявил, что разработка таких ракет – «сложное дело», поэтому необходимо проводить испытания. «Команда наших самых лучших специалистов работает над тем, чтобы выяснить, что произошло, исправить это и начать движение, чтобы как можно быстрее ракета ARRW была поставлена на вооружение», – подчеркнул военный. Ранее в Конгрессе США задумались над сокращением расходов на первые гиперзвуковые ракеты. Нарышкин: США уже не могут в одиночку регулировать глобальные мировые кризисы 30 июля 2021, 19:45

Разразившийся в результате пандемии коронавирусной инфекции кризис наглядно показал, что Соединенные Штаты теряют статус единственной сверхдержавы в мире, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. «Клубок геополитических, эпидемиологических и климатических проблем – это не случайное совпадение фактов и событий, это закономерный итог тех глобальных процессов, которые сегодня развиваются в мире. Прежде всего, я имею в виду тенденцию утраты Соединенными Штатами позиции единственной сверхдержавы в мире. В этих условиях Соединенные Штаты уже не могут в одиночку регулировать такие глобальные мировые кризисы», – заявил Нарышкин в интервью ТАСС. По его словам, последний кризис наглядно показал, что «король-то голый». «Соединенные Штаты в этой сложной ситуации перед лицом пандемии коронавируса проявили свою полную растерянность, что существенным образом повлияло на снижение авторитета США в глазах мирового сообщества», – указал Нарышкин. Глава СВР отметил, что решения США вывести войска из Афганистана, прекратить военную операцию в Ираке показали, что «так называемый гегемон уже не в состоянии, да и не желает нести ответственность» за регулирование сложных политических событий и мировых кризисов. «Таким образом, можно сказать, что нынешнее состояние мировых процессов является, с одной стороны, исторически обоснованным, а с другой стороны, это отчасти и рукотворное явление», – пояснил Нарышкин. События в Афганистане, по словам главы СВР, развиваются по кризисному сценарию, и ситуация «деградирует с каждым днем». «Мы действительно поддерживаем контакты со многими спецслужбами стран региона, прежде всего с нашими друзьями из стран Центральной Азии, стран СНГ, с китайскими коллегами, с коллегами из Пакистана, Индии, Ирана. Не только обмениваемся оперативной, сигнальной информацией, но и в том числе ведем экспертные консультации на предмет того, как будет развиваться ситуация в этой стране дальше», – подчеркнул он. ЦРУ же является для СВР партнерской службой, обе спецслужбы обмениваются оперативной и разведывательной информацией по борьбе с международным терроризмом. Также Нарышкин высказался о строгих ограничениях, введенных для проведения Олимпийских игр в Японии. Пустые трибуны на Олимпиаде в Токио и жесткие санитарные требования свидетельствуют о «непростых глобальных процессах, которые происходят в мире». «И это впечатление усиливается, когда читаешь новостные ленты и кроме информации о спортивных победах видишь сообщения о довольно страшных, тяжелых климатических, природных проявлениях и даже катастрофах в различных частях света», – сказал директор СВР. Военные ЦВО вылетели в район совместных учений на границе с Афганистаном 29 июля 2021, 21:20

Российские военные начали передислокацию из Самарской области в район совместных с узбекскими военными учений на границе с Афганистаном, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО начали перегруппировку войск на полигон «Термез» для участия в совместном учении России и Узбекистана, которое пройдет в Сурхандарьинской области Узбекистана», – цитирует сообщение ЦВО «Интерфакс». В округе пояснили, что в самарском международном аэропорту «Курумоч» военные погрузили в Ил-76 оружие, вещи, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез. Учения пройдут с 30 июля по 10 августа, военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению целостности государств Центрально-Азиатского региона. До этого в четверг в ЦВО сообщали, что российские Су-25 с объединенной российской военной базы в Киргизии отправились на учения к афгано-таджикской границе. «Звено самолетов Су-25 переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром «Гиссар» в Таджикистане для участия в трехстороннем учении, которое состоится с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне «Харб-Майдон», – отмечали в округе. Ранее российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. В Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны. При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. В Афганистане продолжается противостояние сил правительства и боевиков запрещенного в России террористического движения «Талибан». Талибы овладели значительными территориями в сельских районах, они начали наступление на города. Стал известен срок закладки первого усиленного фрегата проекта 22350М 31 июля 2021, 04:56

Головной фрегат океанской зоны проекта 22350М с повышенной ударной мощью будет заложен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в 2023 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Закладка головного фрегата проекта 22350М на «Северной верфи» запланирована на 2023 год, сразу после ввода в эксплуатацию нового эллинга», – приводит слова источника ТАСС. В настоящее время заводе «Северная верфь» ведется строительство серии фрегатов проекта 22350. Два из них – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» – переданы ВМФ России. На разных стадиях строительства находятся еще шесть корпусов, включая модернизированные. Напомним, 19 июля головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» поразил наземную цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» на дальности 350 км. Ранее стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. В июне президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению, бывший главком ВМФ России Владимир Королев заявлял, что головной фрегат проекта 22350М планируется начать строить после 2024 года.