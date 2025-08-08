В США назвали пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине

Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».11 комментариев
После встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможны пять сценариев завершения конфликта на Украине, среди которых только один благоприятен для Киева, сообщает канал CNN.
Потенциальные сценарии окончания конфликта на Украине после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа перечислил телеканал CNN. В материале отмечается, что только один из пяти сценариев может быть выгоден Киеву.
Первый сценарий – прекращение огня, однако его вероятность оценивается как низкая, поскольку Россия может продолжить наступление и до октября взять такие города, как Красноармейск( украинское название – Покровск), Константиновка и Купянск, передает «Газета.Ru».
Второй вариант предполагает переговоры, которые могут затянуть конфликт, а Москве дать шанс закрепить достижения либо продвинуть на Украине лояльного кандидата.
Третий вариант – успешное сопротивление Киева при поддержке Евросоюза и скромных успехах российской армии, что вынудит Москву к новым переговорам.
Четвертый сценарий представляет собой катастрофу для Украины и НАТО, если Вашингтон откажется от поддержки, а Евросоюз не справится с давлением, что может привести к продвижению российских войск и внутренним проблемам для Владимира Зеленского.
Пятый вариант – катастрофа для России, связанная с истощением ресурсов, санкционным давлением, ослаблением поддержки Китая и внутренним недовольством, что может вынудить Москву покинуть украинскую территорию.
При этом ни один сценарий, по мнению CNN, невозможен без активного участия самой Украины в переговорах.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о согласовании договоренности между Россией и США о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.
