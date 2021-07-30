В НАСА задумались о будущем МКС после 2024 года

Соединенные Штаты и международные партнеры обязались обеспечить финансирование МКС по меньшей мере до 2024 года, будущее станции после этого срока будет обсуждаться с «заинтересованными лицами», сообщил представитель НАСА Дэниел Хуот.

«НАСА и наши международные партнеры взяли на себя обязательство финансирования (МКС) по меньшей мере до 2024 года и будут работать со своими заинтересованными сторонами над возможностью будущих планов для МКС», – приводит слова представителя американского космического ведомства РИА «Новости».

Напомним, в апреле исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в течение нескольких лет Россия одновременно будет использовать МКС и новую орбитальную станцию, первый этап развертывания которой на орбите начнется в 2025-2026 годах.

Ранее в том же месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия решила строить новую орбитальную станцию самостоятельно, только так ее можно сделать хорошо. Он также допустил передачу США ответственности за свой сегмент МКС после 2025 года.

До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что новая российская космическая станция может быть размещена выше МКС, то есть быть высокоорбитальной и станет перевалочным пунктом на пути к Луне.