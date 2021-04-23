Названы сроки перекрестного использования МКС и новой орбитальной станции

Россия будет одновременно использовать Международную космическую станцию (МКС) и новую орбитальную станцию в течение нескольких лет, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Перекрестный период продлится несколько лет. Зависит от конкретного технического проекта», – цитирует ТАСС Блошенко.

Также он рассказал, что узловой модуль и многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который должен быть запущен позднее в текущем году к Международной космической станции, останутся в ее составе.

При этом Блошенко уточнил, что первый этап развертывания новой российской станции на орбите начнется в 2025-2026 годах. По его словам, модуль будет оснащен «системами управления, жизнеобеспечения, всем, чтобы его сделать готовым, чтобы он стал базовым модулем». В рамках первого этапа будет запущено несколько модулей. Второй этап начнется с 2030-2035 годов.

В среду Рогозин заявил, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо.

До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.

Напомним, в понедельник вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.