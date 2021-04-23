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23 апреля, пятница | Последнее обновление — 15:30 | vz.ru
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Названы сроки перекрестного использования МКС и новой орбитальной станции
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Россия будет одновременно использовать Международную космическую станцию (МКС) и новую орбитальную станцию в течение нескольких лет, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
«Перекрестный период продлится несколько лет. Зависит от конкретного технического проекта», – цитирует ТАСС Блошенко.
Также он рассказал, что узловой модуль и многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который должен быть запущен позднее в текущем году к Международной космической станции, останутся в ее составе.
При этом Блошенко уточнил, что первый этап развертывания новой российской станции на орбите начнется в 2025-2026 годах. По его словам, модуль будет оснащен «системами управления, жизнеобеспечения, всем, чтобы его сделать готовым, чтобы он стал базовым модулем». В рамках первого этапа будет запущено несколько модулей. Второй этап начнется с 2030-2035 годов.
В среду Рогозин заявил, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо.
До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Напомним, в понедельник вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
Рогозин объяснил, почему Россия решила сама строить орбитальную станцию
Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Хотите сделать хорошо, делайте сами», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.
Он не исключил сотрудничества с другими странами при работе станции, но уточнил, что ее дизайн должен быть российским.
Глава Роскосмоса также сообщил, что Россия может после 2025 года передать США ответственность за свой сегмент МКС. «Мы начинаем переговоры с нашими партнерами – НАСА, мы их сейчас формализуем... Есть определенные взаимные обязательства, без выполнения которых станция существовать не может... Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счет нашего бюджета «, – сказал Рогозин.
В свою очередь президент РАН Александр Сергеев рассказал, что Российская академия наук (РАН) и Роскосмос обсуждают научную программу для новой российской космической орбитальной станции.
«Да, мы уже приступили к обсуждению элементов научной программы для новой российской орбитальной станции. Дело в том, что на новой станции можно будет проводить обширные научные исследования. В частности, по изучению дальнего космоса и по проектам дистанционного зондирования Земли», – цитирует ТАСС Сергеева.
Ранее Рогозин сообщил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Напомним, в понедельник вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
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Российского робота «Марфу» предложили отправить на Луну в один конец
Институт космических исследований (ИКИ) РАН выступает с инициативой отправить на Луну робота «Марфу», который проверит безопасность и удобство для человека Лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК), сообщил научный руководитель ИКИ академик Лев Зеленый на общем собрании РАН.
«Мы предлагаем сделать такую робототехническую систему, назвали ее «Марфой» – Мобильная Автономная Робототехническая многоФункциональная Аппаратура. То есть это некий робот, который будет имитировать человека в этом аппарате», – сказал Зеленый, передает РИА «Новости».
По его словам, «Марфа» должна будет выйти из ЛВПК, собрать, образцы грунта и загрузить их в аппарат. «Наверное на Землю его возвращать не обязательно. Основную свою задачу он выполнит, он покажет, что человек может сесть и аппарат может вернуться уже с грузом», – добавил Зеленый.
Согласно презентации ученого, «Марфа» предлагается в качестве альтернативы роботу «Федору» и гибриду робота и лунохода. Он должен будет стать полезной нагрузкой сертификационного полета лунного взлетно-посадочного модуля, запланированного на 2027-2028 годы.
Первый российский антропоморфный робот «Федор» стоимостью около 30 млн рублей был доставлен на МКС в августе 2019 года на «Союзе МС-14» и в сентябре после проведения экспериментов на том же корабле возвращен на Землю.
Perseverance впервые извлек кислород из атмосферы Марса
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Марсоход Perseverance впервые извлек кислород из атмосферы Марса, сообщило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Прибор, извлекающий кислород, называется MOXIE. Во время опыта он выработал около 6 граммов вещества за час. Такое количество обеспечивает для человека примерно 10 минут нормальной жизнедеятельности, передает «Интерфакс». В целом MOXIE рассчитан на производство до 10 граммов кислорода в час. После проверки функций прибора, ученые начнут его испытания в различных атмосферных условиях. Опыт был проведен 20 апреля, на 60-е марсианские сутки с момента приземления Perseverance на Марс.
Технология производства кислорода на Марсе в будущем поможет астронавтам изготавливать ракетное топливо на самой планете, а также создать для них атмосферу, пригодную для дыхания, пояснили в НАСА.
Напомним, 19 апреля НАСА приступило к первым летным испытаниям вертолета Ingenuity на Марсе.
Российские военные получат систему координат для наведения оружия с точностью до 5 см
Россия набирает спутниковые данные для создания высокоточной геодезической системы координат Земли, которая позволит наводить оружие с точностью до пяти сантиметров, сообщил гендиректор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» (входит в Роскосмос) Николай Тестоедов.
По его словам, существующая геодезическая система соответствует точности полуметра. «В настоящее время набирает данные система на базе космических аппаратов «Гео-ИК-2» для создания модели поля Земли с точностью до пяти сантиметров», – отметил Тестоедов, передает РИА «Новости».
Система «Гео-ИК-2» состоит из двух геодезических спутников, выведенных на орбиту в 2016 и 2019 годах. Ранее сообщалось, что эта система создается в интересах Минобороны. В частности, руководитель Института космической политики Иван Моисеев говорил, что геодезическая система используется для привязки объектов на поверхности земли к координатам, которые в свою очередь используются при целеуказании высокоточного оружия.
По словам Тестоедова, в будущем планируется к созданию система «Гео-ИК-3» на базе трех типов спутников, расположенных на высотах 1 тыс. км, 500 км и 300 км, соответственно, с альтиметром (измеряет высоту с точностью до двух см), гравиметром (измеряет силу тяжести) и градиентометром (измеряет градиенты силы тяжести). Целью этой работы является создание гравитационной модели Земли.
Рогозин рассказал об особенностях конструкции новой орбитальной станции
Основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Основная часть экспериментов будет не внутри. Основная полезная нагрузка будет находиться на внешнем борту», – цитирует ТАСС Рогозина.
По его словам, научно-энергетический модуль (НЭМ), который создавался для МКС, будет переработан для российской орбитальной станции.
Рогозин добавил, что проект по созданию новой российской орбитальной станции находится в высокой степени проработки.
По словам главы Роскосмоса, сейчас госкорпорация ожидает поручения президента России Владимира Путина, но готова начинать работы с сегодняшнего дня. Рогозин уточнил, что разработкой проекта занимаются ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) и Ракетно-космическая корпорация «Энергия».
«Поддержание российского сегмента Международной космической станции <...> потребует примерно тех же самых средств, что и необходимо будет с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции», – сказал глава Роскосмоса.
Во вторник Рогозин сообщил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), речь о затоплении станции в 2025 году не идет.
Напомним, в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
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СМИ: Спальных мест на МКС не хватит на всех после пристыковки Crew-2
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Пассажирам коммерческого рейса SpaceX может не хватить спальных мест на Международной космической станции, сообщила радиостанция NPR.
На МКС на данный момент находятся всего семь «кроватей», каждая из них не больше телефонной будки по размеру, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию.
Несмотря на то, что по размерам МКС больше футбольного поля, на ней оборудованы только семь спальных мест, каждое из которых не больше телефонной будки.
Сейчас на борту станции находятся семеро, к экипажу присоединятся еще четыре человека, двое из них будут в пристыкованных капсулах SpaceX, а для двух других спальных мест не остается.
«Плюс сна в космосе – это то, что любое место может служить тебе спальней», – сказал представитель НАСА Дэниэл Хуот. Отмечается, что спальные мешки на МКС можно развернуть на полу, стене или потолке.
Астронавтов не оставят без спальных мест надолго, на следующей неделе на землю вернутся четыре астронавта, которые находятся на орбите с ноября 2020 года.
НАСА анонсировало полет пилотируемой миссии Crew-2 к МКС, корабль должен стартовать в пятницу, 23 апреля.
Между тем глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. В Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
Эксперт оценил перспективы создания пригодной для жизни атмосферы на Марсе
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Создать на Марсе пригодную для жизни атмосферу не получится, но вполне возможно вырабатывать там кислород для небольшого коллектива исследователей, ученых или колонистов, сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин, комментируя сообщение НАСА об успешном извлечении кислорода из атмосферы этой планеты.
В НАСА сообщили, что Марсоход Perseverance впервые извлек кислород из атмосферы Марса. Рассчитывается, что данная технология в будущем поможет астронавтам изготавливать на этой планете ракетное топливо, а также создать для них атмосферу, пригодную для дыхания.
«Создать пригодную для жизни атмосферу на Марсе, конечно, не получится. Там для этого нет ресурсов. Но создать кислород, для небольшого коллектива исследователей, ученых или колонистов на Марсе, конечно, необходимо. Возить кислород с Земли – это слишком дорого, надо его получать на Марсе», – говорит Сурдин.
Для получения небольшого количества кислорода на Марсе есть все ресурсы, уверен эксперт. Атмосфера планеты состоит из углекислого газа, а это углерод и кислород, связанные с CO2. Кроме того, на Марсе есть вода, состоящая из водорода и кислорода. То есть, по сути, кислород на планете и так есть, но он в связанной форме.
«Конечно, можно было бы расщепить молекулы воды – это процесс гидролиза, который в химическом плане, может быть, был бы проще. Но воды на Марсе очень мало, и она лежит в полярных шапках, поэтому до нее еще нужно добраться. А атмосфера везде, поэтому человечество пошло более сложным путем, но так, чтобы в любой точке планеты можно было бы обеспечивать космонавтов кислородом. То есть решили расщеплять молекулы углекислого газа», – рассказывает собеседник.
Он подчеркивает, что прибор, который стоит на марсоходе, довольно хитрый. Тем не менее, он доказал свою работоспособность, а значит его можно масштабировать – посылать на Марс уже более крупные аппараты такого же типа. Они смогут обеспечивать не только космонавтов кислородом для дыхания, но и ракеты, которые будут заправляться топливом – им нужен жидкий кислород как окислитель для работы двигателей.
«Естественно, все это достаточно дорогое удовольствие, как и космонавтика в целом. Например, последний марсоход, который прибыл в феврале на Марс, стоит 3 млрд долларов. Причем это небольшая машина весом около тонны. Понятно, что любой космический полет обходится очень дорого, но если есть желание осваивать новую планету, то приходится сильно тратиться», – заключил Сурдин.
Ранее американские ученые выяснили, что большая часть воды, которая раньше покрывала поверхность Марса, не улетучилась в космос, как считали до сих пор, а находится в минералах, слагающих горные породы планеты.
Назван срок запуска первого спутника «Глонасс» нового поколения
Первый навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К2» будет запущен на орбиту в конце 2021 года, сообщил генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» Николай Тестоедов.
«В этом году будет запущен один аппарат «Глонасс-К2». Мы планируем это на четвертый квартал [2021 года]», – приводит слова Тестоедова ТАСС.
По словам гендиректора, поставки бортовой аппаратуры уже полностью завершены, аппарат собран и проходит испытания: механические термовакуумные и другие. «Это обычно занимает несколько месяцев», – отметил Тестоедов.
Напомним, в феврале гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал точность навигационных спутников системы «Глонасс». В январе Роскосмос анонсировал запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2».
В НАСА заявили о сотрудничестве с Россией по безопасной работе МКС
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) продолжит тесное сотрудничество с Россией над обеспечением безопасной работы Международной космической станции (МКС), сообщила официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.
«НАСА и Роскосмос работали и продолжат тесно работать как партнеры над тем, чтобы безопасным образом проводить операции на МКС», – приводит слова Ширхольц ТАСС.
При этом официальный представитель американского космического ведомства посоветовала обратиться в Роскосмос относительно «всех конкретных деталей их будущего плана», не став комментировать его от лица НАСА.
«Россияне подтвердили свое участие в программе МКС по меньшей мере по 2024 год, как и НАСА, а также японское, европейское и канадское космические агентства», – добавила также она.
Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС).
Напомним, в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
Космонавтов на новой станции решили защитить влажными салфетками
Специальное радиационное убежище, где космонавты смогут переждать опасные вспышки на Солнце, может быть создано на борту новой российской высокоширотной станции, рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
«Там должно быть некое, как мы называем, радиационное убежище, где мы поместим дополнительную защиту. Ее мы сделаем из полиэтилена, слоев влажных салфеток и полотенец, или того, что сейчас активно разрабатывается в том числе и российскими учеными, в частности, в Белгородском технологическом университете, – уникального защитного композитного материала», – цитирует РИА «Новости» Шуршакова.
По его словам, этот материал планируется протестировать на МКС в ближайшее время.
Ранее Шуршаков рассказал, что размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС. Главной опасностью являются вспышки Солнца и галактическое излучение.
Суд отменил решение о приостановке строительных работ на Восточном
Апелляционный суд отменил решение о приостановке строительных работ на стартовом комплексе «Ангара» космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Шестой арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Амурской области от 9 марта 2021 г. о приостановке строительных работ по объекту «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1А – АО «ПСО «Казань», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как уточнили в госкорпорации, суд апелляционной инстанции назначил штраф в размере 100 тыс. рублей. Представитель прокуратуры Хабаровского края на стадии апелляционного производства отметил, что приостановление строительства стартового комплекса недопустимо.
«АО «ПСО «Казань» совместно с ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» подготовлен график устранения замечаний 119-го отдела Главного управления строительного надзора, который согласован госкорпорацией «Роскосмос», и с учетом конструктивной позиции министерства обороны, представлен в орган государственного строительного надзора», – добавили в пресс-службе.
В госкорпорации подчеркнули, что Роскосмос и Минобороны России ведут совместную конструктивную работу по созданию современной наземной космической инфраструктуры.
Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Предполагается возведение стартового стола под ракету «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Работы по второй очереди проводит ПСО «Казань». Первый пуск «Ангары» с пилотируемым кораблем «Орел» без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.
Напомним, 5 марта Арбитражный суд Амурской области приостановил строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный на срок до 90 суток, однако ПСО «Казань» сообщила о продолжении работ.
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Российский сегмент МКС выработал ресурс на 80%
Руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев заявил, что системы российского сегмента МКС на 80% выработали ресурс.
«Сейчас текущее состояние российского сегмента ... могу совершенно ответственно говорить, как руководитель полета этой станции, что до 80% оборудования служебных и бортовых систем у нас полностью выработали свой ресурс», – цитирует РИА «Новости» Соловьева.
Он также сообщил, что техническая группа НАСА на совещании во вторник обсудила возможность отстыковки российского сегмента МКС после выхода России из проекта.
Речь, в том числе, идет о являющемся американским по документам Функционально-грузовом блоке «Звезда» (США в свое время оплатили его постройку) и гермоадаптере PMA-1 американского соединительного модуля Node-1, служащего переходом между российским и американским сегментами.
По его словам, компании Axiom, которая в перспективе планирует взять станцию в коммерческое использование, предложено подумать о замене двигателя российского сегмента, который используется сейчас для коррекции высоты полета МКС.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия может после 2025 года передать США ответственность за свой сегмент МКС.
Напомним, глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
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Россия и Китай пригласили партнеров на лунную станцию
Россия и Китай приветствуют материальное и нематериальное сотрудничество с международными партнерами по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), говорится в совместном заявлении Роскосмоса и Китайского национального космического управления (CNSA).
«МНЛС открыта для всех международных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в области планирования, обоснования, проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации МНЛС, укрепления научно-исследовательских обменов и содействия мирному исследованию и использованию космического пространства в интересах всего человечества», – передает ТАСС текст заявления.
В документе подчеркивается, что стороны приветствуют материальный и нематериальный вклад международных партнеров в сотрудничество в области создания МНЛС, в любой аспект миссии на каждом этапе и убеждены, что сотрудничество будет взаимовыгодным для всех участников.
Ранее Китай выразил желание продвигать сотрудничество с Россией по космосу.
Рогозин обсудил с космонавтами проект новой орбитальной станции
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с представителями отряда космонавтов проект будущей российской орбитальной станции и программу полетов.
«Вчера провел очередную встречу с отрядом космонавтов Роскосмоса. Обсудили проект Российской орбитальной служебной станции, ход создания новой ракетно-космической техники и программу полетов», – написал Рогозин в Telegram.
В среду Рогозин заявил, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо.
До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Напомним, в понедельник вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
Ракета Falcon 9 с экипажем космического корабля Crew Dragon стартовала к МКС
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал в пятницу к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был произведен в 05.49 по времени Восточного побережья США (12.49 мск), передает ТАСС.
В состав экипажа Crew Dragon вошли астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.
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