Медведчук назвал политическим решение суда оставить его под домашним арестом

Эксперт объяснил неспособность Украины владеть ядерным оружием

«Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, комментируя слова политика Давида Арахамии о том, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.

«Заявления некоторых украинских политиков – чистой воды блеф и шантаж», – уверен бывший руководитель 4-го Центрального НИИ Минобороны, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

По его словам, Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры. «Она не может ни самостоятельно производить ядерные боезаряды, ни хранить их, ни производить запуск ракет дальнего действия, потому что для этого нужны специальные полигоны и трассы», – пояснил собеседник.

Дворкин напомнил, что Украина дольше всех постсоветских республик оттягивала процесс возвращения ядерного оружия СССР в Россию. «Вероятно, там рассчитывали получить какие-то выгоды. Тем не менее, были подписаны все соглашения, в соответствии с которыми Украина передала ядерное оружие в Россию и получила статус неядерного государства», – указал он.

По мнению генерал-майора, если бы Киев отказался от вывоза советского ядерного оружия, то столкнулся бы с серьезным гнетом санкций как единственная страна на тот момент, вышедшая из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Этих санкций экономика Украины просто не выдержала бы», – заключил Дворкин.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» заявил , что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.

По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат.

Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».

В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.

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