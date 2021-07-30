Медведчуку отказали в отмене домашнего ареста

Решение о продлении домашнего ареста главе политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку оставили в силе, соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд.

«Коллегия судей объявляет резолютивную часть решения, согласно которому постановила постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева... оставить без изменений, апелляционную жалобу защитников – без удовлетворения», – цитирует председательствующего судью РИА «Новости».

На заседании адвокаты политика просили отменить круглосуточный домашний арест и не применять к нему меру пресечения.

Сам Медведчук в суде заявил, что его адвокаты собрали опровергающие обвинения в его адрес прокуратурой доказательства.

«За этот период (досудебного расследования) моими адвокатами, совершающими мою защиту, собран ряд аргументов и доказательств, которые полностью опровергают те обвинения, которые мне инкриминируются», – заявил он.

По его словам, записи телефонных переговоров, сделанные в 2014 году, которые легли в основу дела против него, вызывают вопросы и сомнения. Неизвестно, где находятся оригиналы записей и записывающее устройство. Неизвестно, кто давал разрешение на проведение записей.

В таком случае экспертиза (записей – Прим. ВЗГЛЯД) является недопустимым доказательством», – указал политик.

Кроме того, Медведчук заявил, что следствие по делу проводил неуполномоченный орган – СБУ, по закону его должно делать Госбюро расследований (ГБР).

Он пояснил, что протоколы по следствию являются недопустимыми в виду вышеуказанных обстоятельств. Также недопустимой является почерковедческая экспертиза, она проводилась на основании копии написанного текста, а не оригинала.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября.

13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».

ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.