Немцы предложили Украине научиться самой «зарабатывать на пропитание»

Читатели немецкой газеты Die Zeit осудили критику в адрес Германии из-за «Северного потока – 2», заявив, что Украина должна сама «зарабатывать на пропитание» вместо того, чтобы «собирать мзду у дороги».

Новый виток дискуссии вызвала статья обозревателя издания Тео Зоммера, в которой автор назвал кампанию, развернувшуюся против «Северного потока – 2», чистым лицемерием. Многие пользователи согласились с мнением журналиста, отметив, что практически все индустриально развитые страны зависят от поставок энергоресурсов из России, передает РИА «Новости».

«Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия – самое богатое сырьем государство», – написал insLot.

«Остановка строительства («Северного потока – 2») была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле «зеленые», – рассуждает panicameusa.

Другие комментаторы не забыли напомнить о роли США в противодействии реализации газового проекта, охарактеризовав действия Вашингтона как «экономический фашизм». «Со стороны США и Великобритании речь идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины, призванной сохранять экономический и политический клин между континентальной Европой и Россией», – заключил RickDeckard.

По мнению некоторых читателей, те, кто осуждал Германию за поддержку «Северного потока – 2», преследовали лишь одну цель – заставить Берлин и дальше финансировать Украину. «Теперь, правда, нам придется расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина», – написал Mamakic.

«Я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает. … Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги», – подытожил uhuplus.

Ранее читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.

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