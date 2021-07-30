Подозрительную сумку заметили у офиса Зеленского во время гей-парада

Взгляд
30 июля, пятница  |  Последнее обновление — 16:15  |  vz.ru
Разделы

«Дочки» ЮКОСа замахнулись на российские миллиарды

Поживиться за счет России хотят не только основные владельцы ЮКОСа, но и дочерние структуры компании Сергей Портер/Ведомости/ТАСС
Подзаработать на России решили не только бывшие акционеры ЮКОСа. Со своими претензиями к Москве выступили и владельцы дочерней структуры обанкротившейся нефтяной компании. Они требуют от России миллиарды долларов и даже одержали победу в суде. Но будет ли Россия выполнять это решение? Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус поставил политиков в замешательство

Ковид-повестка остается самой актуальной темой для избирателей YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов? Подробности...
Перейти в раздел…

Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия проиграла Македонию

Непримиримые враги – «соросовский премьер» Зоран Заев и «прокремлевский премьер» Никола Груевский – внешне похожи друг на друга Boris Grdanoski/AP/TASS
В Северной Македонии осуждены бывшие высокопоставленные чиновники – за «попытку захвата власти», в ходе которой нынешнему премьеру страны Заеву набили лицо. В СМИ, македонских и европейских, этот процесс подается как «победа демократии» и «окончательное поражение пророссийского лобби». При том, что в самой России этого «поражения» даже не заметили, оно все-таки есть. Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто не в Facebook, того нет на рынке, кто не в Instagram, тот лох

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Компании и фирмочки, рестики и торговцы трусами, международные базары и даже фирма Apple загнали себя в тупик этой «обратной связью», создав себе соцсетевые толпы. Об этом все боятся говорить, но это же так. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Украина пугает жителей Донбасса лишением гражданства, а нам все равно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Когда в течение семи лет украинские военные обстреливают твой родной город или село, когда от украинских пуль и осколков гибнут родные, близкие, соседи – невозможно сохранить симпатию и уважение к этому государству. Подробности...

Прогрессивной интеллигенции достался не тот народ

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Когда прогрессивная интеллигенция начинает воспроизводить структуру власти, превращаясь в аппарат идеологического насилия, это ненормально. И это то, что мы видим сегодня в «свободном мире». Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
Перейти в раздел…

Украина шантажирует весь мир

Крым в обмен на Северный Кипр

Аутисты на детской площадке

Перейти в раздел…

Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
Подробности...

Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
Подробности...

Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок стал профессиональным спортсменом?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от вида спорта
Нужна ли вам лично в паспорте графа национальность?
  • Да

  • Нет
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Да

  • Нет

  • Будет зависеть от их выступлений
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Названа причина включения двигателей модуля «Наука»
    Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Белоруссии В Кремле прокомментировали драку в центре Симферополя Первую партию пресной воды добыли из скважины в Азовском море Судно с туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы
    Захарова восхитилась российскими олимпийцами на фоне информационных провокаций На Западе испугались «маневра» России для пуска «Северного потока – 2» В Дании захотели превратить «Северный поток – 2» в пиррову победу России Раскрыты подробности убийства девочки полицейским в Самарской области
    Ахеджакова объяснила скандал вокруг спектакля театра «Современник» Соловьев резко ответил на заявление американской спортсменки о россиянах Пловец Рылов после двух золотых медалей ответил на слова американского соперника В ОАК раскрыли возможности нового сверхтяжелого транспортника

    Главная тема


    Как Россия проиграла Македонию

    «демонтаж труб»


    В России оценили киевский сценарий прекращения транзита газа через Украину

    десятки переговоров


    Биограф канцлера ФРГ рассказал о разговоре Путина и Меркель «на повышенных тонах»

    провокации в сети


    Губерниев дал простой совет для борьбы с травлей в соцсетях

    Видео

    пропускная способность


    БАМ лишили главного советского недостатка

    развал отрасли


    Украина разучилась строить военные корабли

    причина инфляции


    США заставили расти цены по всему миру

    новый истребитель


    «Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение

    неразвлекательный контент


    Украинский язык оказался убыточным

    литовский майдан


    Юрий Алексеев: Лукашенко литовцам: хотели беженцев? Получите!

    Крещение Руси


    Сергей Худиев: Истина веры и соблазн идеологий

    финансовый шторм


    Дмитрий Дробницкий: На поиск альтернативы доллару осталось мало времени

    на ваш взгляд


    Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок стал профессиональным спортсменом?

    Подозрительную сумку заметили у офиса Зеленского во время гей-парада

    30 июля 2021, 15:57

    Текст: Алина Назарова

    Украинские правоохранители на фоне акции представителей ЛГБТ-сообщества проверяют сумку, оставленную перед зданием офиса президента Владимира Зеленского, на предмет наличия взрывчатки, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

    Возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в пятницу днем проходит акция представителей ЛГБТ-сообщества в формате рейва. Участники мероприятия выступают за права сексуальных меньшинств. Меры безопасности у здания офиса Зеленского были усилены.

    «Есть такая информация. Оставлена под стенами (офиса) сумка. Конкретно о минировании информация не поступала, но подозрительный предмет сейчас проверяется. Чуть позже будем знать, что там», – сообщили в полиции Киева, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что представители ЛГБТ-сообщества планируют провести в пятницу акцию протеста в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств возле офиса президента Украины в Киеве. На этом фоне уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что руководству Нацполиции страны следует обеспечить безопасность участников гей-парада.

    Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Немцы предложили Украине научиться самой «зарабатывать на пропитание»
       28 июля 2021, 11:05
    Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Читатели немецкой газеты Die Zeit осудили критику в адрес Германии из-за «Северного потока – 2», заявив, что Украина должна сама «зарабатывать на пропитание» вместо того, чтобы «собирать мзду у дороги».

    Новый виток дискуссии вызвала статья обозревателя издания Тео Зоммера, в которой автор назвал кампанию, развернувшуюся против «Северного потока – 2», чистым лицемерием. Многие пользователи согласились с мнением журналиста, отметив, что практически все индустриально развитые страны зависят от поставок энергоресурсов из России, передает РИА «Новости».

    «Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия – самое богатое сырьем государство», – написал insLot.

    «Остановка строительства («Северного потока – 2») была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле «зеленые», – рассуждает panicameusa.

    Другие комментаторы не забыли напомнить о роли США в противодействии реализации газового проекта, охарактеризовав действия Вашингтона как «экономический фашизм». «Со стороны США и Великобритании речь идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины, призванной сохранять экономический и политический клин между континентальной Европой и Россией», – заключил RickDeckard.

    По мнению некоторых читателей, те, кто осуждал Германию за поддержку «Северного потока – 2», преследовали лишь одну цель – заставить Берлин и дальше финансировать Украину. «Теперь, правда, нам придется расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина», – написал Mamakic.

    «Я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает. … Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги», – подытожил uhuplus.

    Ранее читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (68)
    Политолог: Украине придется на коленях просить Россию о транзите газа
       28 июля 2021, 08:26
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Алина Назарова

    Из-за запуска трубопровода «Северный поток – 2» Украину ждет дефицит газа, и власти «чуть ли не коленях поползут» договариваться с Россией о транзите, заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.

    По его мнению, страна может остаться без газа даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 млрд кубометров. Эксперт напомнил, что с 2015 года Украина покупает «мифический» европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы, передает РИА «Новости».

    «В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», – рассказал Корнейчук.

    Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».

    Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.

    Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (40)
    Литва призвала ЕС не говорить с Москвой без отказа России от Крыма

    27 июля 2021, 22:54

    Текст: Антон Антонов

    Нельзя говорить о саммите Россия – ЕС, пока Украина не получит контроль над Крымом, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

    «С нашей точки зрения, Россия сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить», – приводит его слова RT со ссылкой на Die Welt.

    Ландсбергис выразил разочарование сделкой Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, «очень много сделала для развития Европы». Он заявил, что «восхищается ориентированной на компромисс политикой, которую проводят немцы».

    «Но «Северный поток – 2» – это разрыв именно с этой политикой», – сказал Ландсбергис, упрекнув Германию в том, что она «не учла мнений своих маленьких партнеров». Он полагает, что Берлин «спровоцировал в Европе раскол на сторонников и противников проекта по строительству трубопровода».

    Глава МИД Литвы утверждает, что российский газ якобы небезопасен. Он сказал, что у его страны «есть соответствующий опыт» – «трубопроводы из России сломаны уже многие годы». «Что, если под таким же предлогом будут остановлены поставки газа на Украину? Тогда нам, европейцам, останется только возмущаться. Россия же не пойдет навстречу», – заявил дипломат.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (87)
    Зеленский заявил о готовности к переговорам в нормандском формате
       28 июля 2021, 11:25
    Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) и добавил, что их проведение зависит от Москвы.

    «Еще раз подтверждаю готовность к переговорам в нормандском формате. Считаю, что встреча будет, все зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч (о затягивании встречи по вине Киева) от тех или иных источников российских медиа», – сказал президент Украины, передает ТАСС.

    В мае замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом».

    Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. 

    Коментарии (48)
    Украина не исключила полного прекращения транзита российского газа
       29 июля 2021, 20:22
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Дарья Григоренко

    Компания «Оператор ГТС Украины» допустила сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу и демонтажа труб для исключения такой возможности в будущем, заявил глава компании Сергей Макогон.

    «Мы рассматриваем сценарий – даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически Газпром может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», – пояснил Макогон в эфире «Радио НВ», передает РИА «Новости».

    По его словам, объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что Газпром перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток – 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.

    Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими.

    Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.

    Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

    Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

    В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.

    Коментарии (51)
    Зеленский заявил «дальним родственникам» о единоличном праве Украины на наследие Киевской Руси
       28 июля 2021, 14:17
    Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси и заявил, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

    Зеленский заявил, что «крещение великим князем Владимиром Киевской Руси – это не часть нашей истории, это и есть наша история», и «нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями», так как «наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», не в «мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», передает ТАСС.

    Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».

    Зеленский также провел видеоэкскурсию по святым местам в Киеве и разным уголкам Украины, которые связаны с историей христианства. Он напомнил о религиозном многообразии Украины и призвал граждан страны «совместно стремиться к одному: что построено – не потерять, что разрушено – восстановить, захвачено – вернуть», «а значит – сохранить себя и государство».

    Ранее патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем Крещения Руси.

    День Крещения Киевской Руси-Украины – государственная памятная дата, которая с 2008 года после издания соответствующего указа президента страны отмечается ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как православие создало русскую нацию.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (188)
    Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому
       28 июля 2021, 21:59
    Фото: twitter.com/POTUS
    Текст: Андрей Резчиков

    То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев.

    «Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

    Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог.

    В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.

    Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа.

    Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить.

    Коментарии (54)
    Опубликовано видео нападения Барецкого на мужчину в платье во «ВкусВилле»
       28 июля 2021, 03:20
    Фото: Стас Барецкий/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Вадим Горжанкин, PR-директор петербургского шоумена Стаса Барецкого, сообщил, что тот подрался в магазине «ВкусВилл» с мужчиной в платье. В комментариях в Сети высказывается мнение, что конфликт был постановочным.

    В сети опубликована видеозапись инцидента. Барецкий напал на мужчину в зеленом парике и женском платье. «Ты че, бананы покупаешь? Что вы здесь развели? У вас магазин для геев?» – принялся кричать шоумен. Он напал на мужчину, повалил того на пол, облил пивом из банки. Сам Барецкий заявил, что «увидел эту гадость – мужчину в женском платье», из-за чего его «передернуло». «Этот *** покупал бананчик и творожок обезжиренный. А я пришел за «балтикой» девяткой», – приводит слова Барецкого РЕН ТВ.

    Барецкий заявил, что наблюдается «возвращение в грязь 2000-х, они опять повыползали». Он заявил, что «не фашист, но не хочет, чтобы на них обращали внимание».

    РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел в Москве. Другие СМИ публикуют новость, указывая Санкт-Петербург. В комментариях к видео на Youtube (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео, так как оно содержит нецензурную лексику) высказывается мнение, что конфликт был постановочным.

    Напомним, продюсер и композитор Максим Фадеев резко раскритиковал обилие информации об ЛГБТ в СМИ и соцсетях, призвав вспомнить о традиционных ценностях.

    Летом 2021 года торговая сеть «ВкусВилл» опубликовала рекламу с однополой парой. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь. После публикации рекламного снимка с однополой парой торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Позже «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой.

    Коментарии (51)
    В Киеве захотели «конкретных результатов» от визита Зеленского в США
       28 июля 2021, 12:41
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».

    Кулеба заявил, что в данный момент «прорабатывается конкретная дата визита (украинской делегации в Вашингтон) Белым домом и Госдепом США», на повестке будет «подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон хотят, чтобы визит украинского президента был предметным и «с конкретными результатами».

    Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа.

    Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с американским лидером, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить «угрозы, которые «Северный поток – 2» представляет для Украины».

    Между тем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины.

    При этом ранее стало известно, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа.

    Политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что США унизили Зеленского с помощью министра-гея.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (17)
    На Украине рассказали об упущенном шансе «шантажировать весь мир»
       29 июля 2021, 13:54
    Фото: Volodymyr Tarasov/ZUMA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х, заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

    «Кравчук, мне кажется, допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку», – объяснил он, передает РИА «Новости».

    По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. … Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат.

    Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».

    В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.

    Коментарии (76)
    В Киеве отказались от идеи говорить с Байденом «на повышенных тонах»
       29 июля 2021, 18:51
    Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
    Текст: Дарья Григоренко

    На Украине признали, что глава правящей фракции Давид Арахамия «погорячился» с высказыванием о том, что Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах» из-за «Северного потока-2».

    «Глава правящей фракции Давид Арахамия заявил, что Зеленский будет так говорить с Байденом из-за «Северного потока-2», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

    Его слова прокомментировала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, объяснив, что это будет разговор равноправных партнеров.

    «Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», – пояснила она.

    Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».

    Коментарии (85)
    Биограф канцлера ФРГ рассказал о разговоре Путина и Меркель «на повышенных тонах»
       30 июля 2021, 12:32
    Фото: CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году провела десятки телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в связи с кризисом на Украине, лидеры говорили очень откровенно и даже переходили на повышенный тон, говорится в биографии канцлера ФРГ, изданной в Германии историком Ральфом Боллманом.

    Автором объемного труда (более 800 страниц) под названием «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» стал немецкий журналист и историк Боллман. Биография вышла в издательстве C.H.Beck, она охватывает жизнь «самой влиятельной женщины-политика в мире» с рождения до начала 2021 года, особое внимание уделено ее деятельности на посту главы германского правительства и главного европейского «кризисного менеджера», передает РИА «Новости».

    Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума.

    Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе, «как и большинство других западных политиков или экспертов по внешней политике». В 2014 году канцлер ФРГ «десятки раз» звонила президенту России, пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам, отмечается в биографии. Однако Меркель не хотела лично ехать в Москву «из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким», говорится в биографии.

    «Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу. «Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени», – сообщают служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится «очень эмоциональным, страстным, даже злым». Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу», – отмечается в биографии. «Они говорят друг другу все в лицо», – рассказывали сотрудники, даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали», – пишет биограф канцлера ФРГ.

    Снова и снова собеседники «приводили друг другу одни и те же аргументы, выслушивали одни и те же отговорки со стоическим терпением, ссылались на сухие формулировки в уже с большим трудом согласованных документах», подчеркивается в тексте. Автор пишет, что Меркель использовала в этих переговорах весь свой опыт общения с политическими конкурентами и тактику, принятую ей на обсуждениях планов по спасению евро.

    «Борьба с такими оппонентами, как Роланд Кох или Сильвио Берлускони, подготовила ее к противостоянию с Владимиром Путиным – не по политическому содержанию, а по тактике переговоров», – говорится в биографии Меркель. Даже после того, как Меркель и Путин «научились уважать друг друга», их беседы «едва ли становились более приятными», добавляется в ней.

    Коментарии (23)
    ФСБ показала кадры с передачей оборудования к С-300 украинскими агентами

    28 июля 2021, 12:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Факт передачи входящего в состав ЗРК С-300 оборудования украинскими агентами в России сняли на видео, которое опубликовали в ФСБ, сообщают СМИ.

    Гражданин Армении в ролике ФСБ Арарат Хачатрян на оперативной съемке погрузил коробки с оборудованием в багажник своей легковой машины, также на записи продемонстрирован подвал в доме другого осужденного Дениса Лобова, в нем хранилось оборудование, передает РИА «Новости».

    Также в ролике запечатлен задержанный Хачатрян, сидящий на фоне компонентов к ЗРК. Кроме этого, демонстрируются кадры из зала суда.

    Напомним, в среду Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к девяти годам и шести месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину. Их признали виновными в государственной измене и шпионаже.

    По данным ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Лобов хранил оборудование в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. «Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», – уточняли в спецслужбе.

    Коментарии (0)
    Эксперт объяснил неспособность Украины владеть ядерным оружием
       29 июля 2021, 16:50
    Фото: Марина Лысцева/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, комментируя слова политика Давида Арахамии о том, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.

    «Заявления некоторых украинских политиков – чистой воды блеф и шантаж», – уверен бывший руководитель 4-го Центрального НИИ Минобороны, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

    По его словам, Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры. «Она не может ни самостоятельно производить ядерные боезаряды, ни хранить их, ни производить запуск ракет дальнего действия, потому что для этого нужны специальные полигоны и трассы», – пояснил собеседник.

    Дворкин напомнил, что Украина дольше всех постсоветских республик оттягивала процесс возвращения ядерного оружия СССР в Россию. «Вероятно, там рассчитывали получить какие-то выгоды. Тем не менее, были подписаны все соглашения, в соответствии с которыми Украина передала ядерное оружие в Россию и получила статус неядерного государства», – указал он.

    По мнению генерал-майора, если бы Киев отказался от вывоза советского ядерного оружия, то столкнулся бы с серьезным гнетом санкций как единственная страна на тот момент, вышедшая из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Этих санкций экономика Украины просто не выдержала бы», – заключил Дворкин. 

    Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.

    По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат.

    Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».

    В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    Главнокомандующий ВС Украины Хомчак ушел в отставку
       27 июля 2021, 18:35
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Елена Мирошниченко

    Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, его пост займет командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

    «С должности уходит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности в присяге, профессиональности Руслана Хомчака. Но президент хочет видеть синергию между министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим, наоборот – конфликты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сообщил, что пост главнокомандующего занял Валерий Залужный, командующий оперативного командования «Север».

    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».

    Коментарии (59)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •