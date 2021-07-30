На химкомбинате под Ростовом произошел взрыв СК начал проверку после распыления перцового баллончика на детской площадке в Петербурге 30 июля 2021, 15:05 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи в Петербурге начали проверку после сообщений о распылении перцового баллончика в подростков на детской площадке, сообщили в региональном следственном управлении СК. «30 июля в ряде СМИ опубликована информация о том, что жительница Петербурга, находясь на детской площадке, расположенной в Пушкинском районе города, в ходе конфликта, произошедшего между подростками и ее малолетним ребенком, защищая последнего, распылила в сторону подростков перцовый баллончик... По данному факту организована доследственная проверка», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным РЕН-ТВ, многодетная мать поругалась с чужими детьми. Женщина пояснила, что гуляла с ребенком, он катался на карусели до того момента, пока не подошли более старшие дети, которые его согнали. Она сделала замечание, после чего, по ее словам, подростки ее атаковали, тогда она и применила перцовый баллончик. Мать одной из девочек-подростков написала заявление в полицию. Один из подростков заявил, что женщина якобы кричала на них матом. «Мне и моим друзьям начала предъявлять женщина за то, что мы начали крутиться на карусели с ее ребенком. В итоге она нас обматерила. Мы решили пройти за ней, но когда мы дошли до машины, она моих двух подруг пшикнула перцовкой. Хорошо, что со второй все хорошо, но первой не повезло: ей стрельнули в глаза. Потом приехала полиция и скорая», – сказал он.

На Западе испугались «маневра» России для пуска «Северного потока – 2» 30 июля 2021, 07:57

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия начала «играть мускулами» до открытия газопровода «Северный поток – 2», написала в статье National Interest обозреватель Диана Фрэнсис. Автор материала утверждает, что после того, как президент США Джо Байден принял решение не накладывать санкции на немецкую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, Москва якобы стала «сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены», передает РИА «Новости». «Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию», – считает Фрэнсис. Публицист призывает не допустить завершения строительства российского трубопровода, чтобы лишить Москвы возможности «принуждения». Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими. Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пловец Рылов после двух золотых медалей ответил на слова американского соперника 30 июля 2021, 08:50

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов, комментируя слова своего американского соперника Райана Мёрфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. «Честно, не слышал этот комментарий, поэтому ничего ответить не могу. Я всегда был за честный спорт, я всегда сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента) и всегда плыву от всей души и честно. Этому я посвятил всю жизнь, и не мог бы себе простить, если бы что-то применял. Я не хочу ничего отвечать на этот вопрос», – сказал Рылов, передает ТАСС. В то же время он добавил, что возможно Мёрфи «имеет полное право так думать». «Поводы были, никто факта проблемы не отменял. Как есть, так есть, мы здесь и сейчас, а не в прошлом, будем ждать, что будет дальше. Открыто он мне ничего не предъявил, поэтому я ничего против него не имею», – добавил россиянин. Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Также Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мёрфи. После финиша в беседе с журналистами он предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). «Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспарентной», – сказал Мерфи. Позже Рылов написал в Instagram: «Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым». Незадолго до старта Олимпиады FINA временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Пловцы успешно опротестовали решение в Спортивном арбитражном суде, что позволило им выступить на Олимпиаде. В решении суда по делу Андрусенко и Кудашева говорится, что представленные FINA факты не доказывают вину спортсменов. «Люди должны знать больше об этой ситуации. При этом я верю, что в плавании есть допинг», – отметил Мёрфи. В Дании захотели превратить «Северный поток – 2» в пиррову победу России 30 июля 2021, 06:58

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод «Северный поток – 2» в пиррову победу Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен в статье для издания Berlingske. По его мнению, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, необходимо как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу, передает РИА «Новости». «У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию», – высказался Эллеманн-Йенсен. Также датский дипломат предложил в качестве альтернативы закупать американский сжиженный газ. Наконец, он выразил мнение, что общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на россиян на рынке голубого топлива. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. При этом в Сенате США начали угрожать администрации президента США Джо Байдена из-за отказа ввести санкции против газопровода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В НАСА оценили ущерб от инцидента с «Наукой» для МКС 30 июля 2021, 00:32

Фото: vk.com/roscosmos

Текст: Антон Никитин

Специалисты НАСА не зафиксировали какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) в результате инцидента с российским модулем «Наука», заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано. «Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим. Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит», – приводит ТАСС слова руководителя американской программы МКС. «Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать», – сказал Монталбано. Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. Ахеджакова объяснила скандал вокруг спектакля театра «Современник» 30 июля 2021, 00:56

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Текст: Антон Никитин

Народная артистка России Лия Ахеджакова считает, что обвинения в оскорблении ветеранов войны в спектакле «Первый хлеб» в «Современнике» якобы связаны с теми людьми в театре, кто не хотел, чтобы главным режиссером стал Виктор Рыжаков. «Кто натравил этих людей? Кто извратил все? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссером, и это последствия», – заявила актриса Лия Ахеджакова РБК. «Ахеджакова оскорбляет ветеранов, ругается матом, и это допускает очень плохой режиссер Рыжаков, который незаслуженно стал главным режиссером потрясающего театра «Современник», – привела артистка соображения тех, кто, по ее мнению, устроил скандал. «Они делали уже это в «Театре.doc». Это же терроризм, сегодня он говно будет расплескивать, а в следующий раз другую химию. У меня нет ни одного слова мата и не было, эта пьеса идет в четырех городах России давно, и никто не замечал», – продолжила она. Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном оскорблении ветеранов в спектакле с Ахеджаковой «Первый хлеб» театра «Современник». Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» в столичном театре «Современник»: общественники нашли в нем оскорбление ветеранов. В тексте отмечается, что на сцене театра «чрезмерно используется ненормативная лексика». Авторы обращения также указывают на присутствующую, по их мнению, «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. Кроме того, сообщается, что в монологе главной героини спектакля, которую играет Лия Ахеджакова, могут содержаться оскорбление ветеранов. Напомним также, 26 декабря 2019 года скончалась художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. В том же месяце новым худруком «Современника» был назначен руководитель Центра имени Всеволода Мейерхольда Виктор Рыжаков. Соловьев резко ответил на заявление американской спортсменки о россиянах 30 июля 2021, 11:01

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио. «Достойно проигрывать дамочка не научилась», – написал Соловьев в Telegram, комментируя слова американской гребчихи. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков также отреагировал на слова Калмо. «Знаете, как глава Олимпийского комитета России считаю, что самым важным в спорте является налаживание мостов между странами и народами. Поэтому такие заявления этому не способствуют», – цитирует Позднякова Sport24. Напомним, Калмо, комментируя серебряную медаль россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской в соревнованиях двоек распашных в академической гребле, написала в Twitter, что россиян вообще не должно быть на Олимпиаде в Токио. «Отвратительное чувство, когда видишь, как уходит с серебром команда, которой вообще не должно здесь быть. Очень разочаровывающе. Мне было действительно сложно смотреть на то, что они здесь, и на то, что они забрали одну из медалей. Я считаю, что им здесь быть не следовало. Здесь много других женщин, которые, я думаю, достаточно квалифицированны, чтобы выиграть одну из этих медалей. Но то, что из-за этой лодки у них такой возможности не было, очень проблематично», – написала Калмо. Как передает RT, американская пара Калмо и Айссер оказалась на четвертом месте в гонке. Отметим, что большинство пользователей Сети не поддержали Калмо. «В первую очередь это ваши коллеги-спортсмены, которые боролись за это серебро. И вы знаете, что это тяжелая работа! Всегда неприятно видеть, как другие выигрывают. Почему один спортсмен должен нести ответственность за ошибки других членов своей команды», – написала одна из них, имея в виду лишение российской олимпийской сборной гимна и флага на Играх в Токио за некоторые случаи допинга среди спортсменов. «Вы не должны были писать это, но вы написали. А теперь получите закономерную реакцию в комментариях, может быть, она вас чему-то научит», – добавил другой. «Почему нельзя поставить дизлайк в Twitter? … Я очень разочарована в тебе и во всех, кому понравился этот пост. Это просто недопустимо, ужасно, омерзительно. У меня нет слов, чтобы это описать», – написала еще одна пользовательница. «Зачем равнять всех россиян под одну гребенку? Я понимаю, что этой системе сложно доверять, но, безусловно, некоторые из них заслуживают того, чтобы быть на Олимпийских играх», – отметил еще один пользователь. Это не первый скандал с критикой российских спортсменов на Играх. Ранее американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел россиянин Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Украина не исключила полного прекращения транзита российского газа 29 июля 2021, 20:22

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Дарья Григоренко

Компания «Оператор ГТС Украины» допустила сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу и демонтажа труб для исключения такой возможности в будущем, заявил глава компании Сергей Макогон. «Мы рассматриваем сценарий – даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически Газпром может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», – пояснил Макогон в эфире «Радио НВ», передает РИА «Новости». По его словам, объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что Газпром перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток – 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей. Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими. Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей. Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии 29 июля 2021, 21:06 Текст: Елена Мирошниченко

Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии. По словам Проценко, сейчас изменился портрет пациента, и это еще один аргумент в пользу вакцинирования молодых пациентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие - появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», – рассказал Проценко. По его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не расслабляться. «Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», – подчеркнул эксперт. Проценко призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции – это поможет снизить ее интенсивность. «Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить», – заключил спикер. Проценко, напомним, входит в федеральную пятерку «ЕР» на выборах в Госдуму. Просветительская инициатива «Разберемся в вакцинах вместе» направлена на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. Бастрыкин поручил следователям проверить спектакль с Ахеджаковой 29 июля 2021, 19:38

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание изучить информацию о возможном оскорблении ветеранов в спектакле «Первый хлеб» театра «Современник». «В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре «Современник» председатель СК России (Александр Бастрыкин – прим.ВЗГЛЯД) поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам. Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении СК. Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» в столичном театре «Современник»: общественники нашли в нем оскорбление ветеранов. В тексте отмечается, что на сцене театра «чрезмерно используется ненормативная лексика». Авторы обращения также указывают на присутствующую, по их мнению, «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. Кроме того, утверждается, что оскорбление ветеранов содержится в монологе главной героини спектакля, которую играет Лия Ахеджакова. В России оценили киевский сценарий прекращения транзита газа через Украину 30 июля 2021, 11:41

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Текст: Елена Лексина

«Говоря о возможном демонтаже Газпромом транзитных труб, Киев пытается обвинить Россию в использовании газа как энергетического оружия», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя допущение «Оператором ГТС Украины» полного прекращения транзита российского газа. «По сути, глава компании Сергей Макогон сказал, что Россия планирует целенаправленно «осушать» украинский маршрут, в будущем демонтируя трубы на своей территории, чтобы не качать газ через Украину», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако в германо-американском соглашении содержится пункт о запрете на использование Россией энергоресурсов в качестве энергетического оружия. «Если будет доказано обратное, то Германия сможет ввести санкции против Москвы и остановить «Северный поток – 2», – указал эксперт. При этом он подчеркнул, что Газпром не занимается демонтажем труб, а значит, говорить, что Россия как-то злонамеренно ведет свою энергетическую политику, нельзя. «Просто украинские компании играют на политизацию «Северного потока – 2», – объяснил собеседник. Кроме того, Киев постоянно обвиняет Москву в том, что она якобы не качает через территорию Украины достаточные объемы газа, тем самым провоцируя высокие цены на европейском рынке. «Хотя Россия исполняет контрактные обязательства по транзиту до 2024 года, то есть качает по 109 млн кубометров в сутки, и берет дополнительные аукционы, в соответствии с которыми качает сверх контракта еще примерно 130 млн кубометров в сутки, – отмечает эксперт. – Но Украина проводит больше аукционов, чем может взять Газпром, поэтому когда он в них не участвует, Киев рассматривает это как отказ от дополнительной прокачки газа». При этом в советское время украинская ГТС была рассчитана на мощность транзита под 180 млрд кубов. «Такого объема транзита, естественно, уже никогда не будет. И даже в 2020 году Газпром качал через нее 65 млрд кубометров, а в этом году – только 40 млрд кубометров, потому что запущен «Турецкий поток». Поэтому транзитные мощности постепенно будут высвобождаться, а ненужные трубы Газпром может в будущем и разобрать», – считает он. Эксперт предположил, что и на Украине много лишних трубопроводов, которые можно оптимизировать. «Нужно оставить только те, которые будут использоваться в будущем, а лишние – разобрать и не распылять средства на содержание ГТС», – заключил он. Ранее глава компании «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что компания допустила сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу и демонтажа труб для исключения такой возможности в будущем. «Мы рассматриваем сценарий: даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически Газпром может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», – пояснил Макогон в эфире «Радио НВ». По его словам, объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что Газпром перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток – 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей. Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими. Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Киеве отказались от идеи говорить с Байденом «на повышенных тонах» 29 июля 2021, 18:51

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Текст: Дарья Григоренко

На Украине признали, что глава правящей фракции Давид Арахамия «погорячился» с высказыванием о том, что Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах» из-за «Северного потока-2». «Глава правящей фракции Давид Арахамия заявил, что Зеленский будет так говорить с Байденом из-за «Северного потока-2», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье». Его слова прокомментировала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, объяснив, что это будет разговор равноправных партнеров. «Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», – пояснила она. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами». Биограф канцлера ФРГ рассказал о разговоре Путина и Меркель «на повышенных тонах» 30 июля 2021, 12:32

Фото: CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году провела десятки телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в связи с кризисом на Украине, лидеры говорили очень откровенно и даже переходили на повышенный тон, говорится в биографии канцлера ФРГ, изданной в Германии историком Ральфом Боллманом. Автором объемного труда (более 800 страниц) под названием «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» стал немецкий журналист и историк Боллман. Биография вышла в издательстве C.H.Beck, она охватывает жизнь «самой влиятельной женщины-политика в мире» с рождения до начала 2021 года, особое внимание уделено ее деятельности на посту главы германского правительства и главного европейского «кризисного менеджера», передает РИА «Новости». Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума. Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе, «как и большинство других западных политиков или экспертов по внешней политике». В 2014 году канцлер ФРГ «десятки раз» звонила президенту России, пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам, отмечается в биографии. Однако Меркель не хотела лично ехать в Москву «из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким», говорится в биографии. «Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу. «Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени», – сообщают служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится «очень эмоциональным, страстным, даже злым». Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу», – отмечается в биографии. «Они говорят друг другу все в лицо», – рассказывали сотрудники, даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали», – пишет биограф канцлера ФРГ. Снова и снова собеседники «приводили друг другу одни и те же аргументы, выслушивали одни и те же отговорки со стоическим терпением, ссылались на сухие формулировки в уже с большим трудом согласованных документах», подчеркивается в тексте. Автор пишет, что Меркель использовала в этих переговорах весь свой опыт общения с политическими конкурентами и тактику, принятую ей на обсуждениях планов по спасению евро. «Борьба с такими оппонентами, как Роланд Кох или Сильвио Берлускони, подготовила ее к противостоянию с Владимиром Путиным – не по политическому содержанию, а по тактике переговоров», – говорится в биографии Меркель. Даже после того, как Меркель и Путин «научились уважать друг друга», их беседы «едва ли становились более приятными», добавляется в ней. Незапланированное включение двигателей модуля «Наука» изменило положение МКС 29 июля 2021, 20:30

Фото: nasa.gov

Текст: Елена Мирошниченко

Российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука». «Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это», – сказал он во время переговоров экипажа с Землей, сообщает РИА «Новости». Сообщается, что двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве. Как сообщил астронавтам на американском сегменте наземный специалист из хьюстонского центра управления полетами, сейчас идет «перетягивание каната» между двигателями МЛМ и Служебного модуля (СМ) «Звезда», причем СМ ощутимо компенсирует ситуацию. Ошибка положения станции в пространстве, таким образом, уменьшается, уточнил он. Также пришлось включить двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». Ранее космонавты открыли один из переходных люков между модулем «Звезда» и «Наукой», но затем их попросили снова закрыть его. Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало о нескольких проблемах в модуле «Наука» при полете к МКС, которые были успешно устранены. О нештатных ситуациях сообщал и член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. В ОАК раскрыли ряд возможностей нового сверхтяжелого транспортника 30 июля 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

Перспективный сверхтяжелый транспортный самолет существенно расширит свои характеристики по сравнению с Ан-124 «Руслан», если будет иметь герметичную грузовую кабину, способность садиться на грунт и возможность для десантирования грузов, сообщил первый заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой. «Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза. Для этого необходимо создавать полностью герметичную грузовую кабину», – сказал Ярковой в интервью ТАСС. По его словам, также важным свойством в плане использования перспективного самолета, станет возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах. «Если в целом рассуждать о сверхтяжелом транспортнике, то направление, безусловно, перспективное, в том числе для гражданской авиации», – добавил первый заместитель гендиректора ОАК. Он отметил, что в настоящий момент с Министерством обороны прорабатывается перспективный облик военной версии тяжелого транспортника (ПАК-ВТА). Напомним, в январе 2020 года стало известно, что стоимость разработки техпроекта модернизации сверхтяжелого транспортника Ан-124 «Руслан» превысит 1 млрд рублей. Судно с туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы 30 июля 2021, 10:29

Фото: крмут.мвд.рф

Текст: Дмитрий Зубарев

Прогулочное маломерное судно с десятью туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы*, сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД на транспорте. Судно перевернулось на расстоянии около 10 километров от береговой линии, в районе мыса Фиолент на юго-западе Крыма. «Установлено, что во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. На помощь терпящим бедствие пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Людей вытащили из воды и доставили на берег. Катер береговой охраны отбуксировал судно к берегу. Следователями организована проверка в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна. «Пострадавших нет», – подчеркнули в управлении. Ранее шесть человек утонули в Югре из-за перевернувшейся лодки.