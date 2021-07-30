Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии Лавров отметил качественное развитие железнодорожной отрасли России 30 июля 2021, 12:48 Текст: Мария Бобылева

Проводимая в последние годы модернизация железнодорожных путей сообщения способствует динамичному подъему России, создает прочную устойчивую базу для достижения национальных целей развития, заявил глава МИД Сергей Лавров, вошедший в пятерку лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму. «Одна из крупнейших транспортных компаний мира – РЖД – продолжает повсеместное внедрение научно-технических инноваций в сочетании с приумножением добрых традиций, которые были заложены предыдущими поколениями профессионалов», – сказал Лавров, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он подчеркнул, что в МИД дорожат достигнутым уровнем взаимодействия с Российскими железными дорогами, готовы и далее всемерно поддерживать международные измерения деятельности компании, способствовать полному раскрытию потенциала отрасли, закреплению за Россией статуса ведущий евразийской транспортной державы. «На протяжении многих лет холдинг РЖД успешно воплощает в жизнь смелые решения не только в России, но и в других странах Евразии, прорабатывает новые проекты в Африке и Латинской Америке. Под вашим управлением эффективно координируется работа железных дорог Монголии и Армении, обеспечивается продвижение в строгом соответствии с международными обязательствами инфраструктурных проектов в Закавказье. Качество и скорость работы РЖД высоко оценивают в Республике Сербии», – отметил Лавров. В России День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа. Праздник был учрежден указом президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года. Напомним, на ХХ съезде «Единой России» по предложению главы государства Сергей Лавров был включен в первую пятерку списка партии.

На Западе испугались «маневра» России для пуска «Северного потока – 2» 30 июля 2021, 07:57

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия начала «играть мускулами» до открытия газопровода «Северный поток – 2», написала в статье National Interest обозреватель Диана Фрэнсис. Автор материала утверждает, что после того, как президент США Джо Байден принял решение не накладывать санкции на немецкую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, Москва якобы стала «сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены», передает РИА «Новости». «Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию», – считает Фрэнсис. Публицист призывает не допустить завершения строительства российского трубопровода, чтобы лишить Москвы возможности «принуждения». Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими. Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В татарстанском нефтяном месторождении нашли внеземное вещество 29 июля 2021, 15:46 Текст: Алексей Дегтярев

На Камско-Устьинском месторождении нефти обнаружено вещество внеземного происхождения, ученые Казанского федерального университета (КФУ) предположили, что его занесло метеорное тело около 270 млн лет назад. «Образец, найденный студенткой КФУ Клавдией Петренко в Камско-Устьинском месторождении, привлек внимание ученых приоритетного направления «Эконефть» необычайно плотными микровключениями. Научная группа исследовала богатые железом микросферы и микрочастицы, содержащиеся в гипсовой породе», – цитирует сообщение вуза РИА «Новости». Доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров отметил, что, по предварительному изучению состава, основным компонентом микровключений является железо. «Используя комплекс методов для микроанализа (микро-КТ, XRF, SEM, EDS и рамановская спектроскопия), мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис», – пояснил Кадыров. Учены КФУ, основываясь на необычайной концентрации внеземных микросфер и очень близких к ним по составу микрочастиц, сконцентрированных в тонкой доломитовой прослойке образца, предположили, что они произошли от метеорной абляции – разрушения поверхности метеорного тела при движении в атмосфере. «Ученые предполагают, что метеорное тело подверглось разрушению при движении в атмосфере, произошедшем над исследуемой территорией 272,95 млн лет назад», – отметили ученые. Ранее в Британии нашли обломок камня, который оказался древним метеоритом. Его возраст ученые оценивают в 4,6 млрд лет, тогда как возраст самой Земли оценивается в 4,54 млрд лет. В Дании захотели превратить «Северный поток – 2» в пиррову победу России 30 июля 2021, 06:58

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод «Северный поток – 2» в пиррову победу Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен в статье для издания Berlingske. По его мнению, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, необходимо как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу, передает РИА «Новости». «У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию», – высказался Эллеманн-Йенсен. Также датский дипломат предложил в качестве альтернативы закупать американский сжиженный газ. Наконец, он выразил мнение, что общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на россиян на рынке голубого топлива. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. При этом в Сенате США начали угрожать администрации президента США Джо Байдена из-за отказа ввести санкции против газопровода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В НАСА оценили ущерб от инцидента с «Наукой» для МКС 30 июля 2021, 00:32

Фото: vk.com/roscosmos

Текст: Антон Никитин

Специалисты НАСА не зафиксировали какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) в результате инцидента с российским модулем «Наука», заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано. «Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим. Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит», – приводит ТАСС слова руководителя американской программы МКС. «Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать», – сказал Монталбано. Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. Пловец Рылов после двух золотых медалей ответил на слова американского соперника 30 июля 2021, 08:50

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов, комментируя слова своего американского соперника Райана Мёрфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. «Честно, не слышал этот комментарий, поэтому ничего ответить не могу. Я всегда был за честный спорт, я всегда сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента) и всегда плыву от всей души и честно. Этому я посвятил всю жизнь, и не мог бы себе простить, если бы что-то применял. Я не хочу ничего отвечать на этот вопрос», – сказал Рылов, передает ТАСС. В то же время он добавил, что возможно Мёрфи «имеет полное право так думать». «Поводы были, никто факта проблемы не отменял. Как есть, так есть, мы здесь и сейчас, а не в прошлом, будем ждать, что будет дальше. Открыто он мне ничего не предъявил, поэтому я ничего против него не имею», – добавил россиянин. Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Также Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мёрфи. После финиша в беседе с журналистами он предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). «Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспарентной», – сказал Мерфи. Позже Рылов написал в Instagram: «Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым». Незадолго до старта Олимпиады FINA временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Пловцы успешно опротестовали решение в Спортивном арбитражном суде, что позволило им выступить на Олимпиаде. В решении суда по делу Андрусенко и Кудашева говорится, что представленные FINA факты не доказывают вину спортсменов. «Люди должны знать больше об этой ситуации. При этом я верю, что в плавании есть допинг», – отметил Мёрфи. Пловчиху Ефимову попытались спровоцировать на Олимпиаде по примеру Медведева 29 июля 2021, 13:28

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Зарубежные журналисты попытались спровоцировать вопросами российскую пловчиху Юлию Ефимову на Олимпиаде, как ранее это было сделано с теннисистом Даниилом Медведевым, рассказала спортсменка. Ефимова рассказала, что «была одна журналистка, которая пыталась сказать запретное для нас на этой Олимпиаде слово, но я не поддалась на провокацию», передает ТАСС. Она отметила, что «Медведев правильно ответил журналисту». В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент с журналистами. Позднее стало известно, что оргкомитет ОИ начал расследование. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Нет

Будет зависеть от их выступлений

Напомним, Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини. После игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к нему, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила реакцию Даниила Медведева. Украина не исключила полного прекращения транзита российского газа 29 июля 2021, 20:22

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Дарья Григоренко

Компания «Оператор ГТС Украины» допустила сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу и демонтажа труб для исключения такой возможности в будущем, заявил глава компании Сергей Макогон. «Мы рассматриваем сценарий – даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически Газпром может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», – пояснил Макогон в эфире «Радио НВ», передает РИА «Новости». По его словам, объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что Газпром перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток – 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей. Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими. Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей. Ахеджакова объяснила скандал вокруг спектакля театра «Современник» 30 июля 2021, 00:56

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Текст: Антон Никитин

Народная артистка России Лия Ахеджакова считает, что обвинения в оскорблении ветеранов войны в спектакле «Первый хлеб» в «Современнике» якобы связаны с теми людьми в театре, кто не хотел, чтобы главным режиссером стал Виктор Рыжаков. «Кто натравил этих людей? Кто извратил все? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссером, и это последствия», – заявила актриса Лия Ахеджакова РБК. «Ахеджакова оскорбляет ветеранов, ругается матом, и это допускает очень плохой режиссер Рыжаков, который незаслуженно стал главным режиссером потрясающего театра «Современник», – привела артистка соображения тех, кто, по ее мнению, устроил скандал. «Они делали уже это в «Театре.doc». Это же терроризм, сегодня он говно будет расплескивать, а в следующий раз другую химию. У меня нет ни одного слова мата и не было, эта пьеса идет в четырех городах России давно, и никто не замечал», – продолжила она. Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном оскорблении ветеранов в спектакле с Ахеджаковой «Первый хлеб» театра «Современник». Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» в столичном театре «Современник»: общественники нашли в нем оскорбление ветеранов. В тексте отмечается, что на сцене театра «чрезмерно используется ненормативная лексика». Авторы обращения также указывают на присутствующую, по их мнению, «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. Кроме того, сообщается, что в монологе главной героини спектакля, которую играет Лия Ахеджакова, могут содержаться оскорбление ветеранов. Напомним также, 26 декабря 2019 года скончалась художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. В том же месяце новым худруком «Современника» был назначен руководитель Центра имени Всеволода Мейерхольда Виктор Рыжаков. Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии 29 июля 2021, 21:06 Текст: Елена Мирошниченко

Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии. По словам Проценко, сейчас изменился портрет пациента, и это еще один аргумент в пользу вакцинирования молодых пациентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие - появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», – рассказал Проценко. По его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не расслабляться. «Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», – подчеркнул эксперт. Проценко призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции – это поможет снизить ее интенсивность. «Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить», – заключил спикер. Проценко, напомним, входит в федеральную пятерку «ЕР» на выборах в Госдуму. Просветительская инициатива «Разберемся в вакцинах вместе» направлена на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. Глава МИД Швеции объяснила Вовану и Лексусу отсутствие санкций против «Северного потока – 2» 29 июля 2021, 14:14

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), говорившими с ней от имени жены Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова, рассказала, почему не будет санкций против газопровода «Северный поток – 2». «Волков» сообщил Линде, что они говорили с некоторыми немецкими партнерами «о давлении на российское правительство, чтобы оно остановило строительство «Северного потока – 2». В ответ министр призналась, что большинство в парламенте Швеции хочет, чтобы власти ввели санкции по «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости». «Но с нашей стороны это будут санкции против Германии, Австрии, Бельгии и Голландии, компании которых финансируют и строят «Северный поток – 2». А мы должны сосредоточиться на санкциях против России. Мы не хотим санкций против Германии», – подчеркнула она. Если бы можно было остановить проект раньше, то это был бы другой вопрос, отметила Линде. «Но сейчас у нас никогда не будет единой позиции по остановке «Северного потока – 2». А это значит, что это только покажет раскол внутри ЕС, что ослабит ЕС и укрепит Россию. А это не самое лучшее в текущем положении. Нам нужен сильный, единый посыл со стороны ЕС в адрес России. И если мы поднимем вопрос о «Северном потоке – 2», то он никогда не наберет большинства, потому что санкции будут направлены против компаний из ЕС», – отметила министр. Запись разговора выложена на YouTube-канале пранкеров. В среду сообщалось, что газопровод «Северный поток – 2» завершен на 99%, судно «Академик Черский» полностью закончило свои работы. До этого глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Бастрыкин поручил следователям проверить спектакль с Ахеджаковой 29 июля 2021, 19:38

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание изучить информацию о возможном оскорблении ветеранов в спектакле «Первый хлеб» театра «Современник». «В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре «Современник» председатель СК России (Александр Бастрыкин – прим.ВЗГЛЯД) поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам. Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении СК. Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» в столичном театре «Современник»: общественники нашли в нем оскорбление ветеранов. В тексте отмечается, что на сцене театра «чрезмерно используется ненормативная лексика». Авторы обращения также указывают на присутствующую, по их мнению, «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. Кроме того, утверждается, что оскорбление ветеранов содержится в монологе главной героини спектакля, которую играет Лия Ахеджакова. На Украине рассказали об упущенном шансе «шантажировать весь мир» 29 июля 2021, 13:54

Фото: Volodymyr Tarasov/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х, заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Кравчук, мне кажется, допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку», – объяснил он, передает РИА «Новости». По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. … Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат. Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом». В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность. В Киеве отказались от идеи говорить с Байденом «на повышенных тонах» 29 июля 2021, 18:51

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Текст: Дарья Григоренко

На Украине признали, что глава правящей фракции Давид Арахамия «погорячился» с высказыванием о том, что Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах» из-за «Северного потока-2». «Глава правящей фракции Давид Арахамия заявил, что Зеленский будет так говорить с Байденом из-за «Северного потока-2», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье». Его слова прокомментировала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, объяснив, что это будет разговор равноправных партнеров. «Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», – пояснила она. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами». Незапланированное включение двигателей модуля «Наука» изменило положение МКС 29 июля 2021, 20:30

Фото: nasa.gov

Текст: Елена Мирошниченко

Российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука». «Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это», – сказал он во время переговоров экипажа с Землей, сообщает РИА «Новости». Сообщается, что двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве. Как сообщил астронавтам на американском сегменте наземный специалист из хьюстонского центра управления полетами, сейчас идет «перетягивание каната» между двигателями МЛМ и Служебного модуля (СМ) «Звезда», причем СМ ощутимо компенсирует ситуацию. Ошибка положения станции в пространстве, таким образом, уменьшается, уточнил он. Также пришлось включить двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». Ранее космонавты открыли один из переходных люков между модулем «Звезда» и «Наукой», но затем их попросили снова закрыть его. Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало о нескольких проблемах в модуле «Наука» при полете к МКС, которые были успешно устранены. О нештатных ситуациях сообщал и член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. Посла Молдавии отозвали из России после скандала сексуального характера 29 июля 2021, 14:21

Фото: rusia.mfa.gov.md

Текст: Елена Мирошниченко

В Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии был вызван посол Молдавии в России Владимир Головатюк, сообщили в МИД республики. «В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости». В МИД республики указали, что «до разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению». Ранее молдавский новостной портал Deschide.md сообщил, что Головатюк был отозван, поскольку оказался вовлечен в скандал сексуального характера. Головатюк был назначен на должность посла в Москве в декабре 2020 года.