Число туристов в Ялте кратно сократилось на фоне режима ЧС

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3 июля, суббота | Последнее обновление — 21:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол назвал заявление США чепухой
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После отставки Рамсфелд приложил много усилий, чтобы оправдаться за иракскую авантюру, но сделать это ему, кажется, так и не удалось. Такой уж была его роль – стать мальчиком для битья.
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«Что касается ректора – ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям», – заявил «вечный» ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший его с момента основания на протяжении 28 лет и решивший уйти в отставку.
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Число туристов в Ялте кратно сократилось на фоне режима ЧС
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Количество туристов в Ялте после подтоплений 18 июня сократилось в разы, сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.
«Отдыхающих очень много. Погода прекрасная, несмотря на то, что нам прогнозируют ливни, дожди и грозы, людей на набережной много. Мы очень надеемся, что эта стихия обойдет нас стороной. Хватит уже Ялте негатива, надо возвращаться к позитиву. Те не менее надо отметить, что отдыхающих, конечно, в разы меньше, чем это было бы в стандартной ситуации», – сказала Павленко, передает ТАСС.
Мэр отметила, что «пляжи до Алупки уже открыты». «Надеемся, что в ближайшие дни откроем оставшиеся пляжи прекрасного Южного берега и ждем вас в гости», – обратилась Павленко к туристам.
По словам Павленко, власти города сейчас максимально минимизируют возможные сложные ситуации, которые прогнозируют с приходом новых ливней. Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности во избежание чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий, а в Ялте предпринимаются все меры, чтобы не допустить повторения подтоплений, передает РИА «Новости».
В Крыму объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и южный берег Крыма.
В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
Песков рассказал о мерах в случае отказа «Дефендера» покинуть воды России
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Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец «Дефендер» не покинул территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент. А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно», – заявил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.
Актер Гуськов рассказал о превращении Украиной Крыма в «помойку»
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Крым, входя в состав Украины, приходил в запустение и превращался в «совершенную помойку», заявил в эфире программы «Антонимы» народный артист России Алексей Гуськов.
«Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», – сказал актер, добавив, что сейчас Россия вкладывает колоссальные средства в развитие региона.
В то же время Гуськов, который попал на украинский сайт «Миротворец» из-за своей поддержки возвращения Крыма в состав России, заявил, что не отказался от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где провел свое детство, передает РИА «Новости».
Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Устроившая скандал хозяйка отеля в Анапе объявила о закрытии гостиницы
Хозяйка гостиницы «Атмосфера Джемете» в Анапе, которая обматерила пожаловавшихся на грязный номер постояльцев и назвала их представителями ЛГБТ-сообщества, сообщила о закрытии отеля.
«Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет, и меня тоже! Все как вы хотели! … Сижу теперь безработная, без денег, даже уборщицей теперь не берут! Напишите в комментариях, что же теперь мне делать?», – написала хозяйка гостиницы в заведенном на днях Instagram.
Однако пользователи Сети не поддержали женщину. «Скажите спасибо, что вас по судам еще не затаскали, а жаль!», «Виноваты какие-то хейтеры, которые вас до вчерашнего дня не знали, ЛГБТ, клиенты, близость к морю – короче, кто угодно, кроме вас», «Ну, собственно, за что боролась, на то и напоролась», «Отлично, что не берут. Еще не хватало, чтоб такая уборщица пришла и начала вести себя так хабальски», – написали ей в комментариях.
Закрытие отеля изданию «Подъем» подтвердила исполняющий обязанности министра курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина. «Мы не полиция нравов. А вопрос о гостеприимстве снят. Эта гостиница закрыта», – заявила она.
Напомним, никому не известная в России мини-гостиница «Атмосфера Джемете» в Анапе прославилась после того, как ее владелица обматерила постояльцев за просьбу убрать в номере. Инцидент попал на видео, после чего делом занялись правоохранители. Женщина принесла извинения и пообещала, что «такого больше не повторится». Однако уже через некоторое время она опубликовала в Сети видео, на котором заявила, что попросившие ее убраться девушки якобы были представителями ЛГБТ-сообщества, а ее отель выступает «за семейные ценности».
Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым
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Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.
«Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.
Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
Японцы увидели угрозу в заявлении Путина о британском эсминце «Дефендер»
Читатели японского издания Sankei Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, сделанное в ходе прямой линии российского лидера.
Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan, передает РИА «Новости».
«Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», – считает пользователь nekozamurai.
«Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ВЗГЛЯД), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!», – добавил sab.
«В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!», – выразил мнение qnc.
«Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!», – отметил sor.
«А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь, говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности», – написал tim.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы Россия потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы.
Австрия открыла въезд полностью привитым россиянам
МИД Австрии исключает Россию из списка опасных стран из-за ситуации с коронавирусом, разрешая въезд полностью привитым, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«Больше не действует предупреждение о поездках в эти страны, отказаться от всех несрочных поездок в них никто не рекомендует, речь идет только о повышенном риске. Это касается России, Китая, Турции, Боснии и Косово. Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый. Для въезда в Австрию из этих стран нужно быть полностью иммунизированным, то есть въехать можно спустя 14 дней после двух прививок или выздоровевшему с одной прививкой. Это правило, с котором можно въехать в Австрию без карантина», – передает РИА «Новости» слова Шалленберга.
Ранее в четверг остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина.
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Крымские татары назвали «клоунадой» закон о коренных народах Украины
С помощью закона «О коренных народах Украины» киевские власти надеются «вернуть» Крым, Киеву стоит прекратить эту «клоунаду», заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.
«Очередной виток виртуальной политики Украины в отношении российского Крыма. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное – никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», – сказал РИА «Новости» Умеров.
Он отметил, что все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные: идет «строительный бум» религиозных объектов, строятся мечети, «нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам».
«Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Сами коренные народы чувствуют себя более чем комфортно», – сказал Умеров.
В четверг Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что принятый украинской Радой закон о коренных народах «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Туристам разрешат привиться на курортах Кубани в течение трех дней после прибытия
Постановление главы Кубани будет скорректировано: с 1 августа не вакцинированные россияне смогут привиться от COVID-19 на месте отдыха, имеющим медотвод нужно предъявить результаты теста, заявила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано, и, начиная с 1 августа, наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации – ПЦР-тест, действительный 72 часа. Те граждане, которые не вакцинированы, – властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края», – цитирует ТАСС Голикову.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изменил правила для туристов: отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.
Напомним, власти Краснодарского края ввели правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.
Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.
В Крыму призвали Зеленского прекратить разделение народов России и Украины
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить «тотальное разделение» стран и братских народов.
«Я бы рекомендовала Владимиру Зеленскому остановить тотальное разделение между странами, между братскими народами, ведь общая история и культура делает русских и украинцев близкими и родными», – сказала Гридчина, передает РИА «Новости».
По ее словам, Зеленский продолжает делить народ на «своих» и «чужих». «Очевидно, что именно после прихода Зеленского к власти на Украине произошел триумф национализма, и попытки такого разделения давно происходят и в самой Украине», – подчеркнула Гридчина.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
Власти Кубани отменили справки и ПЦР тесты для отдыхающих детей до 14 лет
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изменили правила для прибывающих туристов: отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.
«Дополнение в курортные правила: при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно. Согласно рекомендации санитарных врачей, губернатор Вениамин Кондратьев подписал соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», – говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации региона, несовершеннолетним с 15 до 18 лет нужно с 1 июля предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.
Ранее власти Краснодарского края ввели правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.
Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.
Захарова пригласила посла Британии в Киеве посетить Крым
Официальный представитель МИД Мария Захарова пригласила британского посла в Киеве Мелинду Симмонс посетить Крым, она добавила, что попасть на полуостров можно любым видом транспорта, «исключая эсминцы».
«Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма. Со своей стороны, приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы. Что касается Донецка, то они и сами ответят – в Донбассе никогда не сомневалась», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Так она прокомментировала сообщение британского посольства, которое перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.
Названы сроки открытия пляжей в Ялте
Власти Ялты намерены разрешить купание на некоторых пляжах города с пятницы, сообщила мэр города Янина Павленко.
«Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи [откроют] первыми», – написала она в своем Facebook.
Ранее Роспотребнадзор провел проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. При этом сообщалось, что разрешается открыть пляжи Фороса до Алупки, о пляжах в самой Ялте речи пока не идет.
Пхукет открыли для привитых туристов
Остров Пхукет официально открылся в четверг для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина.
В одноименную провинцию прибыл премьер-министр Прают Чан-Оча, чтобы осмотреть наземный контрольно-пропускной пункт и аэропорт, а также поприветствовать первых туристов, передает ТАСС.
Согласно опубликованному в «Королевской газете» постановлению, прибывающим на курорт необходимо находиться там не менее 14 дней, если они планируют отправиться в другие провинции страны. Если этот период составляет меньше двух недель, то у путешественника должен быть обратный авиабилет. Кроме того, иностранцы и граждане Таиланда должны пройти три теста на наличие инфекции, которые необходимо оплатить заранее. Результаты первой проверки надо ожидать в гостиничном номере.
Вместе с тем вакцина, которой путешественники могут быть привиты не менее чем за 14 дней до поездки, должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения или местным регулятором. В стране одобрено экстренное применение препаратов от AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm и Pfizer. Между тем в список 64 стран и трех территорий, откуда можно прилететь на Пхукет, входит и Россия, несмотря на то, что вакцина «Спутник V» до сих пор не одобрена в королевстве.
Генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов пояснил, что «россияне, прошедшие вакцинацию «Спутником V», получат право въезда на остров после внесения российской прививки в список разрешенных к применению на территории Таиланда».
Вместе с тем министерство здравоохранения королевства в четверг информировало о 5,5 тыс. выявленных случаях заражения за сутки, из которых семь зарегистрированы на Пхукете, а также рекордных 57 смертях из-за коронавируса. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 264,8 тыс., вылечились более 210,7 тыс. человек, умерли 2 тыс. пациентов. Власти настаивают, что если число новых инфицированных коронавирусом на острове достигнет 90, то будет ликвидирована не только «пхукетская схема», но и другие инициативы связанные с открытием королевства.
Ранее Таиланд решил приобрести 1 млн доз «Спутника V».
В Крыму сняли запрет на купание на 24 пляжах
Запрет на купание снят на 24 пляжах в Крыму, еще 50 остаются закрытыми, следует из постановления на сайте Роспотребнадзора.
«С 1 июля с учетом результатов лабораторного контроля качества морской воды в районах рекреационного водопользования сняты ограничения по запрету купания на 24 пляжах («Дача Тессели», «Парк Форс», «Зеленый», пансионата «Терлецкий», «Тихая бухта-1», «Тихая бухта-2», «Форосский», «Форосский берег», санатория «Южный», «Кастрополь-1», «Крымский бриз», «Мрия», «Артемида», «Понизовка», «РТ-22», «Башмак», санатория «Симеиз», «Лягушка», «Алупка», санатория «Южнобережный», «Горное солнце», «Детский», «Парковое», санатория им. Боброва «Алупка»)», – говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте Роспотребнадзора.
В пресс-службе также уточнили, что до настоящего времени работа 50 пляжей не возобновлена.
Ранее управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
Напомним, Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды.
При этом в ведомстве заявили, что сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности.
Роспотребнадзор предложил открыть часть пляжей под Ялтой
Управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них, сообщила руководитель межрайонного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Идет рабочий процесс, нацеленный на то, чтобы контролировать воду на этих пляжах, которые могут принять отдыхающих, могут быть использованы в рекреационных целях. На сегодня часть материалов, предложений по открытию пляжей внесена в оперативный штаб. Все объявят, а мы продолжаем дальнейшую работу по следующей группе пляжей, которые полежат лабораторным работам», – передает ее слова ТАСС.
По словам Пеньковской, Роспотребнадзор разрешает открыть пляжи Фороса до Алупки, о пляжах в самой Ялте речи пока не идет.
Напомним, Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды.
При этом в ведомстве заявили, что сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности.
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