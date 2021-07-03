Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков В Японии предупредили США о «новом Перл-Харборе» из-за российских учений 3 июля 2021, 17:48 Текст: Вера Басилая

США и Японии следует с осмотрительностью отнестись к российским учениям возле Гавайских островов, продемонстрировать сдерживание по отношению к России и к Китаю, заявил замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма, проведя параллели между действиями Москвы и налетом на Перл-Харбор в 1941 году. На прошлой неделе несколько российских кораблей провели военные учения всего в 50 километрах от Гавайев. На этом фоне в ходе видеоконференции Института Хадсона замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма провёл параллели между действиями России и налётом на Перл-Харбор, передает ИноTV. «Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор, однако сейчас США и Япония – это очень хорошие союзники, одни из лучших союзников во всем мире. Я не хочу напоминать об этой атаке 70-летней давности, но к учениям русских нам следует отнестись с осмотрительностью. Они действуют к западу от Гонолулу на Гавайях», – заявил он. При этом, по словам Накаямы, Россия и Китай координируют учения. «Нам необходимо демонстрировать сдерживание по отношению к Китаю; при этом это делать нужно не только по отношению к нему, но и к русским, потому что, как я уже упоминал, они проводят совместные учения», – подчеркнул Накаяма. Всего в непосредственной близости от США оказалось около 20 российских судов, а также военная авиация, которая практиковалась в уничтожении кораблей противника. В ходе учений у побережья Гавайев за действиями России следили американские войска. В частности, представитель Индо-Тихоокеанского командования США капитан Майк Кафка заверил общественность, что Вашингтон не собирается пускать ситуацию на самотек. «Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана. Мы действуем в соответствии с международным морским и воздушным правом с целью сделать так, чтобы все страны могли заниматься тем же самым без страха или помех, а также ради того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым», – заявил он. «Учитывая, что Россия действует в этом регионе, мы ожидаем, что она будет заниматься этим, не нарушая международного права», – добавил Кафка. Ранее сообщалось, что российские корабли отработали уничтожение авианосной группы в Тихом океане. Эпизод учений происходил на удалении 2,5 тыс. миль (около 4 тыс. км) от Курил в сторону Гавайских островов, которые отделяет от России расстояние более 5 тыс. км.

Песков рассказал о мерах в случае отказа «Дефендера» покинуть воды России 1 июля 2021, 15:04

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец «Дефендер» не покинул территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент. А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно», – заявил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Назван регион, где может разразиться ожесточенная битва сверхдержав 2 июля 2021, 15:05

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю может развернуться в Черноморском регионе. Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая, считают эксперты портала 19fortyfive. Они также отмечают, что США не остаются в стороне. Вашингтон пытается укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО, чтобы построить новую линию сдерживания с помощью соединения Балтийского и Черного морей. В это же время в ЕС ведутся собственные дебаты о геополитическом будущем Европы, передает РИА «Новости». По мнению авторов, трансформация Черноморского региона в зону конкуренции и конфликтов началась еще в 2008 году, когда глобальный экономический кризис привел к усилению роли Китая благодаря инициативе «Один пояс, один путь». В то же время война в Южной Осетии в 2008 году убедила черноморские страны в необходимости коллективной безопасности, пишет издание. А в 2014 году ситуация обострилась еще сильнее после Евромайдана на Украине и начала конфликта в Донбассе. В свою очередь, Турция находилась на перекрестке всех вызовов. Она взяла на себя ведущую роль в переговорах с руководством ЕС по ситуации с беженцами, а также стремилась утвердить свое влияние в регионе, балансируя между Россией и США, вместе с тем продемонстрировав готовность бороться с китайским влиянием, говорится в статье. «Пекин, похоже, избегает прямой конкуренции с Анкарой, но его инвестиции и дипломатические шаги на Балканах сталкивают эти страны», – подчеркнули обозреватели. По их оценкам, пандемия коронавируса лишь пролила свет на важность и будущий потенциал Черного моря. Она также продемонстрировала хрупкость глобальных цепочек поставок. Это было напоминанием о том, что никакое развитие не является чисто экономическим. Аналитики заключили, что будущий мир и процветание региона зависят от решений, которые предполагают экономическое развитие, коллективную безопасность и ответственную дипломатию. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков 3 июля 2021, 07:55

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России. «Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС. Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии. «Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре. В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России. Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ООН опубликовала доклад о «российских инструкторах» в ЦАР 1 июля 2021, 04:27

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Доклад экспертов ООН о том, что «российские инструкторы» якобы нарушали гуманитарное право в Центрально-Африканской республике, опубликован на ресурсах организации. Прежде содержание доклада было частично опубликовано СМИ в результате утечки информации. Опубликованный ООН доклад действительно содержит обвинения в адрес неких лиц, называемых «российскими инструкторами». При этом авторы сообщают, что в их число включили не только россиян, но и выходцев из «Сирии, Ливии и других стран», передает ТАСС. Сообщается, что в ЦАР с конца 2020 года действовало от 800 до 2100 таких лиц. Утверждается, что «инструкторы» участвовали в военных действиях, а не просто тренировали солдат. В докладе содержатся обвинения в адрес «вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов» в «нарушении международного гуманитарного права». Речь идет о «чрезмерном использовании силы, неизбирательных убийствах, захвате школ и грабежах в крупном размере, в том числе, имущества международных гуманитарных организаций». При этом основным источником информации стали рассказы «очевидцев», причем они не проверялись другими способами. В докладе есть и заявления российских представителей, опровергающих обвинения в адрес российских инструкторов. Высказывается предположение, что к ним относятся некие лица из Ливии и Сирии. Доклад не содержит информации об участии «российских инструкторов» в пытках и изнасилованиях, как утверждали западные СМИ со ссылкой на фрагменты доклада. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения бездоказательны. «Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история – безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей – русские. И с элементами фотошопа», – сказал он. В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ. Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных. Киев испугался способности России «раздвинуть границы влияния» в Черном море 1 июля 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море, поэтому он обращается в Североатлантический альянс и видит, что НАТО «реагирует». По его словам, Киев постоянно «педалирует» тему безопасности в Черном море. «Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Мы видим, что НАТО реагирует. Мало-помалу, но появляются элементы политики именно для Черного моря», – заявил Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на LIGA.net. Глава украинского МИД считает, что инцидент с британским эсминцем Defender был «попыткой России показать свою силу и сыграть на повышение ставок». При этом он выразил мнение, что Россия готова к «вооруженной эскалации», в том числе в Черном море, но не к «полномасштабному столкновению» с НАТО. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Украинцев напугало новейшее российское оружие 1 июля 2021, 08:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил новые образцы российского оружия. По его словам, такие системы, как как гиперзвуковая ракета «Циркон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», не стоит недооценивать. «Если они сделают «Циркон», это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие», – цитирует РИА «Новости» Жданова. По словам полковника, противодействовать такому вооружению могут лишь ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией. «Прочие страны не имеют защиты от этого оружия», – подчеркнул он. При этом Жданов заявил, что Украина имеет потенциал для создания баллистических ракет, и в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать «в течение года». Ранее президент России Владимир Путин рассказал о скором оснащении войск новыми видами вооружений. Он напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал» уже заступили на боевое дежурство. При этом комплексы «Сармат», «Циркон» и С-500 »Прометей», по словам российского лидера, в настоящий момент уже «на подходе». Турецкий боевой вертолет ATAK-2 оснастят украинскими двигателями 2 июля 2021, 10:25

Фото: PA Images/Reuters

Текст: Алина Назарова

Украинское предприятие «Мотор Сич» поставит 14 двигателей для турецкого боевого вертолета ATAK-2, сообщили в пресс-службе предприятия. «Турецкая компания Turksih Aerospace Industries подписала сегодня (29 июня) контракт с украинским предприятием «Мотор Сич» на поставку 14 двигателей для многоцелевого тяжелого боевого вертолета ATAK-2», – говорится в сообщении предприятия, передает «Украина.ру». Контракт на разработку тяжелого боевого вертолета ATAK-2 был подписан в 2019 году, первое воздушное судно должно быть произведено в начале 2024 года. Новейший турецкий вертолет ATAK-2 имеет кабину в так называемой тандемной компоновке. Он производится с учетом эксплуатации в жарком климате. На нем устанавливается система РЭБ. На борту ATAK-2 способен нести несколько типов ракет, включая ПТУР (противотанковые управляемые), пишет «Военное обозрение». В апреле сообщалось, что в ходе последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару турецким властям были предложены около 50% акций стратегического предприятия «Мотор Сич». Предполагалось, что на украинском заводе будут производиться двигатели для турецких беспилотников. Авиация ЧФ провела полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО 3 июля 2021, 05:30 Текст: Антон Никитин

Морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze 2021 провела учебно-боевые полеты над Черным морем, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. «Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ЮВО провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника. От морской авиации Черноморского флота были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО – истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27», – приводит текст сообщения пресс-службы ЧФ ТАСС. В рамках учений авиации экипаж самолета-амфибии Бе-12 выполнил разведку целей в акватории Черного моря. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли «Саратов» и «Орск». В учениях было задействовано более десяти самолетов. При отработке уничтожения целей одиночно и в составе пар экипажи выполняли заход на боевой курс. Были отработаны условные ракетные и бомбовые удары. Кроме того, военные летчики выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника. Напомним, в четверг в МИД обвинили Соединенные Штаты в превращении акватории Черного моря в зону силового противостояния с явным антироссийским подтекстом. В тот же день экипажи больших десантных кораблей «Орск» и «Саратов» Черноморского флота России провели артиллерийские стрельбы в море на фоне маневров НАТО. Военные учения Sea Breeze 2021 проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. Основные участники маневров – Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД АПЛ проекта 885М «Новосибирск» вышла на ходовые испытания 2 июля 2021, 02:33 Текст: Антон Никитин

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» вышла в Белое море на заводские ходовые испытания, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «АПЛ «Новосибирск» 1 июля впервые вышла Белое море на заводские ходовые испытания», – приводит слова источника ТАСС. В марте стал известен срок передачи многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск» ВМФ. Напомним также, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной? На разных стадиях строительства на «Севмаше» находятся семь субмарин проекта 885М. Седьмой и восьмой корпуса этого проекта – АПЛ «Воронеж» и «Владивосток» – были заложены 20 июля 2020 года. За закладкой в режиме видеоконференции наблюдал президент России Владимир Путин. Основным ударным оружием субмарин проектов 885/885М являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», «Оникс» и в перспективе – гиперзвуковые ракеты «Циркон». Российские военные начали следить за фрегатом Италии в Черном море 1 июля 2021, 12:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Черноморский флот следит за действиями итальянского фрегата с управляемым ракетным вооружением «Вирджинио Фазан», вошедшим в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной России. «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО «Вирджинио Фазан» ВМС Италии, зашедшего 1 июля в акваторию Черного моря», – передает ТАСС сообщение центра. Ранее НАТО заявило о намерении сохранить представительство в Черном море. Росгвардия анонсировала учения по нейтрализации угроз госбезопасности 2 июля 2021, 15:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Росгвардия впервые проведет в некоторых регионах России крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон-2021». В ходе учения планируется отработка задач по нейтрализации угроз госбезопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. «Учение проводится с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства. В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России», – передает ТАСС сообщение ведомства. Там также отметили, что учение Росгвардии проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое пройдет в сентябре этого года. «К участию в учении привлекаются воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии России, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии. Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом», – отметили в пресс-службе. В Росгвардии добавили, что учение пройдет с 12 по 30 июля. Ранее чеченский спецназ Росгвардии отправился на учения в Арктику. ОСК пожаловалась на отставание от мировых конкурентов по уровню цифровизации 2 июля 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Доля российского кораблестроения на мировом рынке судостроительных работ остается небольшой, отрасль отстает от зарубежных конкурентов по уровню цифровизации, заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «Доля российского кораблестроения и судостроения в мировом масштабе не велика. От мировых конкурентов отстаем еще и по уровню цифровизации, а это ключевая компетенция завтрашнего дня. Именно поэтому в новой структуре ОСК это направление курирую я сам, а на предприятиях начинают отвечать их непосредственные директора», – передает ТАСС слова Рахманова. По его мнению, на ситуации сказался спад в отрасли на протяжении полутора десятков лет – в 1990-х – начале 2000-х годов. «Наконец, санкционное давление, начавшееся в 2014 году, тоже не надо сбрасывать со счетов», – отметил Рахманов. – Помня все это, мы еще и держим в уме конкуренцию, которую, понятное дело, никто ради нас не отменял». Глава ОСК напомнил, что в третьем квартале 2020 года британское агентство Clarkson Research объявило, что Россия вышла на второе место в мире по объемам судостроительных работ. «Хорошая история? Прекрасная, даже Китай потеснили. Однако специалисты знают, что на рынке возможны флуктуации, важнее смотреть, кто остается лидером на длинной дистанции. Именно к такому лидерству, не ситуативному, а «вдолгую», мы и стремимся», – подчеркнул Рахманов. Он добавил, что предприятие «Севмаш» способно при поступлении заказа строить и модернизировать авианесущие корабли. «Если заказ на авианосец поступит, лучшего кандидата, чем «Севмаш», найти будет трудно», – сказал Рахманов, отвечая на вопрос, сохранят ли корабелы навыки строительства авианосцев в ожидании соответствующих заказов. Глава ОСК отметил, что помимо модернизации флагмана индийского флота – авианосца «Викрамадитья» у северодвинцев есть навыки глубокой модернизации крейсера «Адмирал Нахимов», которая ведется прямо сейчас. «Такой суммы опыта нет больше ни у кого в стране, да и в мире надо поискать», – подчеркнул Рахманов. «Севмаш» проводит средний ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 «Адмирал Кузнецов», а также тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов». В ноябре 2013 года завод передал Индии авианосец «Викрамадитья», переоборудованный из тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Напомним также, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной? На разных стадиях строительства на «Севмаше» находятся семь субмарин проекта 885М. Седьмой и восьмой корпуса этого проекта – АПЛ «Воронеж» и «Владивосток» – были заложены 20 июля 2020 года. За закладкой в режиме видеоконференции наблюдал президент России Владимир Путин. Основным ударным оружием субмарин проектов 885/885М являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», «Оникс» и в перспективе – гиперзвуковые ракеты «Циркон». Директора филиала «Звездочки» арестовали в Мурманске за особо крупные хищения 2 июля 2021, 10:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Ленинский суд Мурманска арестовал директора филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» Сергея Вераксо, обвиняемого в хищении в особо крупном размере, до 24 августа, говорится в сообщении суда. Сообщается, что Ленинский суд рассматривал меру пресечения по ходатайству старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Мурманской области. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 дней, то есть по 24 августа включительно, в отношении Вераксо С.Н., занимающего с 14 января 2019 года должность директора филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ – то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», – передает РИА «Новости» сообщение суда. Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» – судоремонтное предприятие, осуществляющее свою деятельность более 80 лет (с учетом правопреемственности) на Северном Флоте, выполняющее комплексные ремонты кораблей и судов Военно-Морского Флота, способное осуществлять ремонт вооружения и военной техники различной номенклатуры, оборудования, систем и механизмов кораблей и судов различного назначения. Напомним, в июне 2016 года сообщалось, что на мурманском судоремонтом заводе – «35 СРЗ» АО «Центра судоремонта «Звездочка» – для модернизации единственного имеющегося в составе российского флота тяжелого авианесущего крейсера 1143 проекта «Адмирал Кузнецов» проведут уникальную операцию по объединению в одно целое двух доковых камер. В России решили выпускать ударные беспилотники на экспорт 2 июля 2021, 08:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Группа компаний «Кронштадт» на первом в России заводе по производству серийных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Дубне ежегодно будет производить десятки аппаратов, выпуск дронов на экспорт стартует в 2022 году, рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе и администрации Московской области. «Производство БПЛА на заводе «Кронштадта» в Дубне для иностранных заказчиков планируется начать уже в 2022 году по мере обеспечения потребностей в комплексах «Орион» Вооруженных сил России», – сообщил источник РИА «Новости». Он напомнил, что запуск завода запланирован на ноябрь этого года. «На первом этапе новое производство обеспечит ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников «Орион» в разведывательных и ударных вариантах», – уточнил источник. Другой собеседник агентства подтвердил информацию о сроках запуска производства на экспорт и ожидаемых объемах выпуска БПЛА. «Группа компаний «Кронштадт» уже начала набор персонала на новую площадку. Всего потребуется порядка 1500 человек, 500 из которых необходимо набрать в течение ближайших месяцев», – добавил собеседник агентства. По данным источников, по показателю «цена – качество – интеллектуализация борта» экспортные беспилотники «Орион-Э» станут одним из лучших предложений на международном рынке. Такие комплексы под названием «Иноходец» поставляются в российскую армию и применялись для нанесения авиаударов по террористам в Сирии. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что российский ударный беспилотник лишат недостатков «Байрактара». СФ начал испытания вооружения подлодок на больших глубинах Баренцева и Норвежского морей 2 июля 2021, 13:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Подводники Северного флота начали испытывать системы и вооружения подводных лодок на предельной глубине в 500 метров в Баренцевом и Норвежском морях, сообщили в пресс-службе флота. «Подводники Северного флота приступили к проведению специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В учениях принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения. Учения проходят в плановом порядке и продолжатся несколько дней. «Глубоководные испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок», – подчеркнули в пресс-службе. Как отмечается, поисково-спасательное обеспечение осуществляют силы аварийно-спасательного отряда Северного флота. Ранее крейсер «Петр Великий» и корабли СФ провели учения в Баренцевом море.