На Украине обвинили ЕС в нежелании «разрушить» Россию санкциями Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с пятном грязи Генсек ОДКБ заявил об ухудшении ситуации в Афганистане 3 июля 2021, 09:20 Текст: Елизавета Булкина

Ситуация в северных районах Афганистана ухудшается, ОДКБ обеспокоена таким положением дел, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась. «В Афганистане, на самом деле, ситуация ухудшается. Я не скажу, что катастрофически, нет, но ситуация там, конечно, вызывает серьезную озабоченность. Есть четкое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы», – передает его слова ТАСС. Ранее совет Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности также отметил ухудшение обстановки в непосредственной близости от южных рубежей государств членов ОДКБ и выразил обеспокоенность высоким уровнем активности боевых действий в Афганистане. Россия пообещала в рамках обязательств по ОДКБ оказать Таджикистану необходимую помощь в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана по мере вывода из страны американских войск.

Путин назвал Макрону условие для возвращения к диалогу с ЕС 2 июля 2021, 21:19 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Москва готова к восстановлению полноценного диалога с Европейским союзом. Лидеры провели «обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-еэсовских связей», сообщила пресс-служба главы российского государства. «Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин также подчеркнул, что «Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза». Помимо этого, президенты обсудили внутриукраинский кризис.«Лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в «нормандском» формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – пояснила пресс-служба Кремля. Напомним, что в группе по мониторингу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России заявили, что Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране. Российским футболистам ограничат размер зарплаты 2 июля 2021, 22:17

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Министерство спорта России со спортивными федерациями и профессиональными лигами должно дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов до середины июля. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента, а также руководителей спортивных федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта, включая Российский футбольный союз и Федерацию хоккея России, передает РИА «Новости». В совместном пресс-релизе пресс-службы Чернышенко и министерства спорта пояснили, что до середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов. Уточняется, что ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Назван регион, где может разразиться ожесточенная битва сверхдержав 2 июля 2021, 15:05

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю может развернуться в Черноморском регионе. Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая, считают эксперты портала 19fortyfive. Они также отмечают, что США не остаются в стороне. Вашингтон пытается укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО, чтобы построить новую линию сдерживания с помощью соединения Балтийского и Черного морей. В это же время в ЕС ведутся собственные дебаты о геополитическом будущем Европы, передает РИА «Новости». По мнению авторов, трансформация Черноморского региона в зону конкуренции и конфликтов началась еще в 2008 году, когда глобальный экономический кризис привел к усилению роли Китая благодаря инициативе «Один пояс, один путь». В то же время война в Южной Осетии в 2008 году убедила черноморские страны в необходимости коллективной безопасности, пишет издание. А в 2014 году ситуация обострилась еще сильнее после Евромайдана на Украине и начала конфликта в Донбассе. В свою очередь, Турция находилась на перекрестке всех вызовов. Она взяла на себя ведущую роль в переговорах с руководством ЕС по ситуации с беженцами, а также стремилась утвердить свое влияние в регионе, балансируя между Россией и США, вместе с тем продемонстрировав готовность бороться с китайским влиянием, говорится в статье. «Пекин, похоже, избегает прямой конкуренции с Анкарой, но его инвестиции и дипломатические шаги на Балканах сталкивают эти страны», – подчеркнули обозреватели. По их оценкам, пандемия коронавируса лишь пролила свет на важность и будущий потенциал Черного моря. Она также продемонстрировала хрупкость глобальных цепочек поставок. Это было напоминанием о том, что никакое развитие не является чисто экономическим. Аналитики заключили, что будущий мир и процветание региона зависят от решений, которые предполагают экономическое развитие, коллективную безопасность и ответственную дипломатию. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. США попросили Казахстан, Таджикистан и Узбекистан приютить тысячи афганцев 2 июля 2021, 14:02

Фото: Mohammad Sajjad/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

США обратились к руководству Таджикистана, Казахстана и Узбекистана временно разместить на своей территории около девяти тысяч граждан Афганистана, которые помогали американцам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Соответствующее решение приняла администрация главы Белого дома Джо Байдена в связи с выводом войск США из страны. Кроме этого, Вашингтон обсуждает возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. На данный момент страны обговаривают детали проекта соответствующего соглашения, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Bloomberg. Ранее о решении США разместить тысячи афганцев на территории других государств сообщила газета New York Times. Из-за помощи, оказанной США, на жителей страны могут напасть участники запрещенного в России радикального движения «Талибан», намеренные отомстить. Однако Вашингтон не гарантирует выдачу этим афганцам американских виз, добавило издание. Ситуацию в Афганистане уже обсудили министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и государственный секретарь США Энтони Блинкен. «Обе стороны подчеркнули, что справедливое и прочное урегулирование в Афганистане будет способствовать региональному экономическому росту и интеграции», – отметили в МИД республики. Ранее сообщалось, что переговоры между представителями афганских властей и радикального движения «Талибан» идут медленно и не приносят существенных результатов. «Талибан» потребовал вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей 2 июля 2021, 14:26

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Сейчас, согласно закону «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра, передает РИА «Новости». Подписанный закон исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. В результате для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года. «Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе, все согласны, и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России – с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», – пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Необходимо, по его словам, также учитывать, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился определенный незаконный бизнес. «Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет», – отмечал депутат. Он подчеркивал также, что еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего люди вынуждены покупать диагностические карты. В России отменили подачу налоговой декларации при продаже недорогой недвижимости 2 июля 2021, 11:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 млн рублей в год, а гаражей и нежилых помещений – до 250 тыс. рублей. Россияне обязаны заплатить НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества, которым они владели меньше минимального предельного срока. Минимальный предельный срок владения, после которого доходы от продажи недвижимости полностью освобождаются от налога, составляет в общем случае пять лет, а в ряде случаев – три года (например при продаже единственного либо унаследованного жилья), передает РИА «Новости». Ставка НДФЛ в 13% взимается с суммы продажи недвижимости, которую можно уменьшить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет. Максимальная сумма вычета при продаже жилых домов, квартир, комнат составляет 1 млн рублей в год, а при продаже гаражей и нежилых помещений – 250 тыс. рублей. Ранее в мае уже заработал закон, согласно которому россиянам для получения имущественного налогового вычета больше не надо подавать декларацию и собирать подтверждающие документы. Теперь вычет можно оформить онлайн через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Подписанный закон убирает необходимость подавать декларацию, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета. То есть подавать ее надо будет только в том случае, если налог получается ненулевым. А это в свою очередь будет возможно только при стоимости жилых домов, квартир, комнат выше 1 млн рублей, а гаражей и нежилых помещений – 250 тыс. рублей. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлены иные сроки. Лукашенко объявил о претензиях к руководству Германии 2 июля 2021, 11:08

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В Белоруссии завершилась масштабная антитеррористическая операция, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, «по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии». На мероприятие глава государства пришел чуть позже, чем планировалось, и пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться. «Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем», – заявил Лукашенко, передает БелТА. «После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», – добавил он. Ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Стало известно о прекращении поставок шампанского Moet в Россию 2 июля 2021, 22:40 Текст: Антон Никитин

Крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок, сообщает издание РБК. «Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) – ООО «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус» – направило российским партнерам письмо, в котором сообщило, что компания временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей», – приводит ТАСС сообщение издания, которое ссылается на письмо трех источников на российском рынке. Поставки приостановят из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года. Как уточняет издание, в соответствии с законом «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус» должен изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино, а производители шампанского не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка. Напомним, в феврале после вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в России» в Ростове-на-Дону закрылся Ростовский комбинат шампанских вин («Ростшампанкомбинат»), делавший шампанское из импортного виноматериала. Таксист отказался везти привитую пассажирку из мести за COVID-ограничения в Москве 2 июля 2021, 19:31 Текст: Вера Басилая

В Москве таксист отказался везти вакцинированную пассажирку, заявив, что боится привитых, и из-за ограничений не может попасть в ресторан. Мужчина включил запись на телефоне еще до того, как девушка села в машину и предупредил потенциальных зрителей о том, что откажет ей в поездке, если она вакцинирована, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». «Я считаю, что вакцина еще не исследована. Это зараза, которую мы не знаем. Другую машину вызываем, и никаких проблем нет. Вот нас не пускают ни в рестораны, никуда. Может, боятся. Соответственно, я тоже боюсь привитых», – заявил он. Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза. На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.

Живущую в Швеции дагестанку похитили, чтобы выдать замуж 2 июля 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Гражданку России и Швеции 18-летнюю дагестанку украли родственники для заключения брака, они пригрозили ей убийством, в случае, если свадьба не состоится, сообщила правозащитница Светлана Анохина. Анохина в своем Instagram со ссыклой на пресс-службу «Правовой инициативы» (включена в реестр организаций-иноагентов) рассказала, что девушка проживала в Швеции, родители просили ее навестить родную республику. «Девушка приехала в Дагестан 23 июня: там ее дядя вывел ее на улицу и начал избивать. Сказал, что она должна выйти замуж за человека, с семьей которого они уже договорились. Если не согласится, то опозорит семью, и он убьет ее», – указала правозащитница. Дагестанка обратилась за помощью к матери, бабушке, дедушке, другому дяде, но те также избили ее, утверждает Анохина. Родственники сообщили девушке, что она «должна согласиться [на брак], если не хочет быть похоронена рядом со своей тетей». У нее отобрали телефон, оба паспорта, насильно удерживали в доме. Свадьбу планировалось сыграть 3 июля, были разосланы приглашения, собраны подарки с гостей «в виде золота и денег». Девушка все же смогла связаться со своим другом в Швеции, она попросила его о помощи. Тот сообщил в полицию и посольство Швеции в России. 29 июня дагестанка связалась с адвокатами и попросила срочной помощи, также она рассказала, где находится. Ее забрали полицейские для опроса. Она сообщила правоохранителям, что ее насильно пытаются выдать замуж под угрозой убийства. Полиция отпустила ее, и девушка сбежала. Позже, 30 июня родственники заявили, что девушка сбежала, и было возбуждено дело о похищении человека, девушку начали искать. По мнению самой пострадавшей, дядя мог заплатить правоохранителям, чтобы возбудили дело. В «Правовой инициативе» уточнили, что сейчас девушка в безопасности, она сообщила о происшествии своему молодому человеку и посольству Швеции. Мэр подмосковной Коломны найден мертвым 2 июля 2021, 11:55

Фото: kolomnagrad.ru

Текст: Алина Назарова

Глава городского округа Коломна Московской области 46-летний Денис Лебедев совершил суицид в своей квартире, сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он совершил суицид», – сказал источник ТАСС. По его словам, политик выпивал в течение нескольких дней перед самоубийством. Причины его поступка устанавливаются. Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. 4 декабря 2011 года был избран депутатом Московской областной думы, работал заместителем председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике. С октября 2017 года Лебедев возглавлял Коломенский округ. Лукашенко заявил о планах террористов в Белоруссии взорвать узел связи ВМФ России 2 июля 2021, 20:05

Фото: Сергей Войник/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Раскрытые в Белоруссии «спящие» террористические ячейки намеревались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в городе Вилейка в Минской области, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Эти ячейки, называющие себя «отрядами самообороны», намеревались подорвать узел связи ВМФ России, Лукашенко признался, что обсуждал происшествие с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, передает БелТА. «Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», – пояснил Лукашенко. Узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция «Антей») работает там с 1964 года, он обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ с атомными подлодками, несущими дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер. Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым 2 июля 2021, 12:57

Фото: REUTERS/Andy Buchanan

Текст: Евгения Шестак

Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым. «Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости». Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития. Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0. Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков 3 июля 2021, 07:55

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России. «Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС. Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии. «Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре. В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России. Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка 2 июля 2021, 18:50

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости рассказал о попытке похищения и убийства журналиста СТВ Григория Азаренка. «Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам – тот, кто был нанят за десять тысяч долларов – деньги были перечислены – должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернете», – рассказал Александр Лукашенко, передает БелТА. По словам главы республики, это преступление задумывалось как предупреждение: «смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали». «Если не получится – убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы – тепловизоры и прочее, которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике», – сказал Лукашенко. Он отметил, что «все были изобличены», а тайники – найдены. Операция, по словам президента, продолжалась долго. «Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания», – сообщил глава государства. Имя Григория Азаренка в Беларуси стало символом действующей власти – все репортажи и авторские программы ведущего посвящены политике и разоблачению оппозиции. Ведущий Григорий Азаренок – автор сюжета о «мистической войне» против Александра Лукашенко на белорусском канале СТВ. В период выборов президента Беларуси 2020 года Азаренок регулярно выпускал сюжеты в поддержку действующего президента. Первым из них стал репортаж о сотрудничестве кандидата Светланы Тихановской с французским политическим журналистом Бернаром-Анри Леви, названным репортером «автором цветных революций». Азаренок публично обвинил штаб кандидата в намерении построить в Беларуси «болотный концлагерь» и заверил, что в стране есть «опыт в борьбе с ползучими гадами и трясиной». Ранее Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране.