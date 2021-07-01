Украинцев напугало новейшее российское оружие ЧФ провел стрельбы в море на фоне учений Sea Breeze Россия пообещала помочь Таджикистану в случае нарастания террористической угрозы 1 июля 2021, 09:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия в рамках обязательств по ОДКБ окажет Таджикистану необходимую помощь в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана по мере вывода из страны американских войск, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Заявление он сделал перед заседанием Совета Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе. «Если потребуется, мы, конечно, в рамках обязательств по ОДКБ будем оказывать помощь всестороннюю Таджикистану (в случае нарастания террористической угрозы). Мы его, естественно, в одиночку не оставим», – цитирует РИА «Новости» Шаманов, входящего в российскую делегацию. По его словам, ситуация в Афганистане будет обсуждаться на Совете ПА ОДКБ. «Я думаю, эта тема больше в плоскости оценочной может затрагиваться. На сегодняшний день – мы вчера и сегодня беседовали с коллегами – такого острого беспокойства руководство государства Таджикистан не высказывает», – отметил он. При этом, с точки зрения прогнозирования, уверен Шаманов, этот вопрос необходимо держать на контроле. «Наш комитет проводит системные мероприятия по оценке ситуации. Мы предупреждали переброски части бандформирований летательными аппаратами европейских государств и американцев из Ирака в северный Афганистан. Это было несколько лет назад. То есть ситуация постоянно на мониторинге», – подчеркнул депутат. Глава думского комитета также напомнил о позиции российской стороны в связи с обеспокоенностью по поводу ситуации в Афганистане. «Меры, в том числе и с нашей, российской стороны, обозначал и министр обороны, и президент – что нам нужно будет подумать о насыщении необходимыми средствами 201-й военной базы в Таджикистане», – указал Шаманов, добавив, что, по его сведениям, российские пограничники сейчас «принимают целый ряд мер организационного характера». Ранее ОДКБ предложила Таджикистану помощь из-за ситуации на границе с Афганистаном.

Стало известно об успешном пуске новейшей МБР с Плесецка 28 июня 2021, 11:30

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) прошел с Первого Государственного испытательного космодрома Минобороны, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ», – сказал источник ТАСС. Официальные комментарии МИТ не поступали. МИТ является разработчиком МБР «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сообщалось, что предприятие в рамках модернизации стратегического вооружения приступило к разработке перспективной МБР «Кедр» шахтного и мобильного базирования, опытно-конструкторская работа начнется на рубеже 2023-2024 годов. Нидерланды обвинили российские истребители в создании «небезопасной ситуации» 29 июня 2021, 18:29

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Министерство обороны Нидерландов заявило, что российские истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, пролетев на близком расстоянии к голландскому фрегату Evertsen. Ведомство утверждает, что инцидент «произошел в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма». По данным Минобороны, российские самолеты, вооруженные бомбами и ракетами класса «воздух – поверхность», «пролетали очень низко и близко [к фрегату], имитируя атаки», сообщает ТАСС. С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства. В Минобороны России в свою очередь заявили, что фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива. По этой причине и для предупреждения нарушения российской границы были подняты истребители и бомбардировщики. «24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов», – говорится в заявлении оборонного ведомства. В Минобороны подчеркнули, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от государственной границы и продолжил следование по прежнему маршруту. «Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – добавили в министерстве. Ранее Токио призвал защищать северные рубежи на фоне активности авиации России. В Британии объяснили потерю документов об эсминце «Дефендер» 29 июня 2021, 08:32

Фото: Ministry of Internal

Affairs of Georgia/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куин признал, что потеря документов с планами прохода эсминца «Дефендер» ВМС Соединенного Королевства через российские воды в Черном море является ошибкой, допущенной «конкретным человеком». «Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека», – заявил чиновник. По его словам, сотрудник, потерявший документы, впоследствии сам в этом признался, передает РИА «Новости». При этом Куин указал, что на части бумаг был гриф «секретно» и предназначались они только для сотрудников секретной службы. «Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом», – заверил замминистра. Ранее Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные «испугались». ЕС попытался уговорить ЦАР отказаться от российских военных советников 30 июня 2021, 07:23

Фото: Россия 24/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных. Как сообщил Блежан, выступая на конференции в Вашингтоне, на прошлой неделе он посетил африканскую страну и встретился с ее президентом Фостеном-Арканжем Туадерой. По его словам, они обсуждали «повсеместное» присутствие в стране россиян, работающих в частной военной компании. «Они не привносят ничего, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных ... нарушений прав человека и тягот войны. Я об этом много говорил с президентом Туадерой и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. ... Вам нужно это прекратить, изменить модель», – передает РИА «Новости» слова Блежана. В обмен на отказ от сотрудничества с россиянами Блежан предложил президенту ЦАР помощь ООН, ЕС, США, с которыми, как считает гендиректор военного штаба ЕС, удобнее иметь дело. В декабре 2020 года в МИД РФ сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований. Всего в этой стране работают более 500 российских инструкторов и советников. Как заявил посол России в Банги Владимир Титоренко, российские инструкторы занимаются повышением боеспособности армии страны и не принимают участия в боевых действиях вооруженных сил ЦАР против мятежников и боевиков. Ранее издание New York Times сообщило, что эксперты ООН подготовили отчет для Совета Безопасности организации, в котором утверждается, что российские военные советники якобы участвовали в преступлениях в ЦАР. Напомним, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ. Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений 28 июня 2021, 14:32 Текст: Алина Назарова

Новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов. «Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», – сказал Путин, передает ТАСС. В то же время он сообщил, что в этом году приема в Кремле, который традиционно проходил в прошлые годы, не будет из-за пандемии коронавируса. «По традиции наша встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Правда, в условиях эпидемии коронавируса, к сожалению, в этот раз придется обойтись без приема. Но тем не менее в Георгиевском зале, зале русской воинской славы, мы чествуем сегодня лучших из лучших», – сказал Путин. Он отметил, что учащиеся вузов, академий Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб прошли достойную профессиональную школу, блестяще завершили учебу. «И, уверен, готовы решать самые ответственные задачи, которые подчинены главной цели – обеспечению безопасности России, защите мирной жизни, прав и свобод наших граждан», – обратился президент к выпускникам, передает РИА «Новости». Также Путин выразил уверенность, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины. «Уверен, все вы, каждый на своем посту, будете действительно профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины. Так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры», – сказал он. Он поблагодарил всех, кто передавал выпускникам опыт, знание, традиции офицерского братства. «Поздравляю вас с завершением учебы. Желаю успехов в службе в интересах народа России и нашей великой Родины», – сказал Путин. Эксперты назвали далеким от стандартов НАТО питание в армии Украины 29 июня 2021, 20:55

Фото: instagram.com/cossackgundi

Текст: Татьяна Косолапова

Украинская армия только пытается соответствовать стандартам НАТО, но пока у них это не особо получается: ни по экипировке, ни по тактике, ни даже по питанию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя жалобу британца на скудное меню в ходе проходящих на Украине учений Sea Breeze. Британец, служащий в морской пехоте Украины, в своем Instagram разместил фотографию своего завтрака в украинской армии, который должен соответствовать стандартам НАТО. В своем посте он выражает недовольство, что уже третий прием пищи подряд ему выдают один и тот же напиток красного цвета, а из еды подают гречневую кашу с сосиской и парой кусочков огурца и помидора без какого-либо соуса. «Переходить на стандарты НАТО и реально быть в НАТО – две большие разницы. На Украине пока только пытаются что-то делать, чтобы их взяли. Но это не значит, что они уже все требования выполняют. Это же никто не контролирует. К тому же, насколько я понимаю, на первом месте стоит у них не питание, а экипировка, тактика и стратегия применения вооруженных сил. Но даже все это у них не соответствует натовским стандартам, а уж о еде и речи быть не может», – рассуждает профессор, кандидат военных наук Борис Усвяцов. Он рассказывает, что в России питание по ряду позиций гораздо выше, чем у солдат и матросов НАТО. «В нашей армии нормальные завтраки, обеды и ужины. Личный состав иногда даже говорит, что очень большие порции. Так что они у нас хорошие, сытные. Кроме того, у нас с НАТО критерии разные. У них больше хлеба, быстрых углеводов, чтобы морды в 60 килограмм были, а у нас задача: обеспечить качественное калорийное питание, дающее энергию, а не работающее на вес», – говорит собеседник. При этом он отметил, что обычная гречка с сосиской и овощами в том числе встречается и на обеденных столах российских солдат, поскольку крупа имеет массу полезных свойств и является достаточно сытной. В свою очередь российский военный и общественный деятель, полковник запаса Виктор Мураховский рассказал, что исходя из личного опыта может сказать точно, что отечественных военнослужащих кормят очень хорошо. «Я пробовал современные российские армейские пайки сухие, а также те продукты, которые входят в рацион питания в стационарных условиях в наших воинских частях, например, в Тартусе, Подмосковье, недавно в Крыму. Вот у нас питание полноценное, сбалансированное и плюс к этому разнообразное. Такое, какое и должно быть у любого военнослужащего», – рассказывает эксперт. По его словам, абсолютно везде в стационарных условиях представлена разнообразная еда, а в меню всегда есть выбор как минимум из трех блюд. Готовят эту еду, конечно, не как в ресторане, но однозначно ее можно назвать вкусной и питательной. Кроме того, она вполне соответствует требованиям организма военнослужащего, который испытывает большие физические и психологические нагрузки. «Ну и, конечно, в зависимости от воинской специальности у нас есть очень большое разнообразие. Есть меню летчика, подводника, моряка надводного флота, десантника и так далее. Я уже не говорю про стационарное питание, но там от одних вариантов сухпайков глаза разбегаются. Я даже себе купил несколько армейских сухпайков для выездов на природу, потому что они вполне съедобны и позволяют даже в полевых условиях полностью обеспечить себя питанием. Я не маленькой массы, но чувствую себя сытым после употребления», – делится Мураховский. Он подчеркнул, что для всех войск медики индивидуально разрабатывали питание в зависимости от специальности, физических и психологических нагрузок. «У подводников, например, есть в меню шоколад. Плюс, вид питания зависит от места расположения войск. Одно дело меню военнослужащего, который служит в жарких регионах и совсем другое дело, если он служит на Новой земле», – говорит полковник. Исходя из российского подхода, собеседник не исключает, что военные НАТО может быть и не едят гречневую кашу, потому что для них это непривычно и не так доступно, но на Украине это нормальный сытный и полезный продукт. В начале весны прошлого года сообщалось, что абсолютно все боевые части Вооруженных сил Украины с первого марта перешли на новую систему питания по стандартам НАТО. По данным пресс-службы минобороны, с этих пор военнослужащие имеют возможность самостоятельно выбирать себе завтраки, обеды и ужины на свой вкус и по сезону. ООН опубликовала доклад о «российских инструкторах» в ЦАР 1 июля 2021, 04:27

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Доклад экспертов ООН о том, что «российские инструкторы» якобы нарушали гуманитарное право в Центрально-Африканской республике, опубликован на ресурсах организации. Прежде содержание доклада было частично опубликовано СМИ в результате утечки информации. Опубликованный ООН доклад действительно содержит обвинения в адрес неких лиц, называемых «российскими инструкторами». При этом авторы сообщают, что в их число включили не только россиян, но и выходцев из «Сирии, Ливии и других стран», передает ТАСС. Сообщается, что в ЦАР с конца 2020 года действовало от 800 до 2100 таких лиц. Утверждается, что «инструкторы» участвовали в военных действиях, а не просто тренировали солдат. В докладе содержатся обвинения в адрес «вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов» в «нарушении международного гуманитарного права». Речь идет о «чрезмерном использовании силы, неизбирательных убийствах, захвате школ и грабежах в крупном размере, в том числе, имущества международных гуманитарных организаций». При этом основным источником информации стали рассказы «очевидцев», причем они не проверялись другими способами. В докладе есть и заявления российских представителей, опровергающих обвинения в адрес российских инструкторов. Высказывается предположение, что к ним относятся некие лица из Ливии и Сирии. Доклад не содержит информации об участии «российских инструкторов» в пытках и изнасилованиях, как утверждали западные СМИ со ссылкой на фрагменты доклада. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения бездоказательны. «Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история – безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей – русские. И с элементами фотошопа», – сказал он. В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ. Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных. Минобороны заявило о слежении британского авианосца за российскими учениями 28 июня 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Истребитель пятого поколения F-35 с авианосца Великобритании «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море, следует из видеоматериалов, распространенных к очередному эпизоду учений Минобороны. Корабли и подлодки постоянного оперативного соединения ВМФ России в регионе, самолеты-носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и противолодочные самолеты проводят учения в восточной части Средиземного моря с 25 июня, передает РИА «Новости». В видеоролике, снятом с борта участвующего в маневрах фрегата «Адмирал Макаров», сначала показан круговой облет российской группы кораблей истребителем пятого поколения F-35. Затем демонстрируется пролет над фрегатом пары российских тяжелых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в сопровождении истребителя Су-35. В их направлении чуть позже и на меньшей высоте проходит также истребитель F-35. Группа F-35 из состава военно-воздушных сил США и Великобритании в этом районе моря присутствует на борту британского авианосца «Королева Елизавета». Отсюда истребители выполняют, в частности, боевые вылеты для ударов по террористам «Исламского государства*». По данным международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM, британская авианосная группа с флагманом «Королева Елизавета» находится в Средиземном море южнее Кипра, в непосредственной близости от района российских учений. Авианосец Великобритании должен нести там боевое дежурство до 30 июня, указывается в оповещениях. США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма 30 июня 2021, 02:31

Фото: Ford Williams/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США. Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости». В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер». Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма. Опубликовано видео сопровождения фрегата Нидерландов самолетами ВКС 30 июня 2021, 03:27 Текст: Антон Антонов

Минобороны России опубликовало видеозапись движения голландского фрегата «Эвертсен» в сторону Керченского пролива. На записи можно увидеть, как корабль сопровождают истребители ВКС, передает РИА «Новости». Напомним, Нидерланды заявили, что истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что фрегат двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс. США собирали биоматериалы для изучения выносливости российских военных 28 июня 2021, 12:50 Текст: Алина Назарова

Вашингтон собирал у россиян биоматериалы, которые позволяют понять, почему российские солдаты выносливее американских, рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Выступая в Российском национальном центре хирургии имени Петровского, Ковальчук напомнил, что несколько лет назад США в рамках отдельной программы собирали в России образцы синовиальной (суставной) жидкости россиян. «А она очень важна для обеспечения выносливости. Наш солдат считается более выносливым, чем у них», – сказал Ковальчук, передает РИА «Новости». В 2017 году президент Владимир Путин задался вопросом, для чего граждане иностранных государств собирают биологический материал россиян. Позже в ВВС США объяснили, зачем американским военным понадобился биоматериал россиян. В МИД России указали, что объяснения американского министерства обороны причин сбора биоматериала россиян сомнительны и надуманны. Украинцев напугало новейшее российское оружие 1 июля 2021, 08:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил новые образцы российского оружия. По его словам, такие системы, как как гиперзвуковая ракета «Циркон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», не стоит недооценивать. «Если они сделают «Циркон», это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие», – цитирует РИА «Новости» Жданова. По словам полковника, противодействовать такому вооружению могут лишь ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией. «Прочие страны не имеют защиты от этого оружия», – подчеркнул он. При этом Жданов заявил, что Украина имеет потенциал для создания баллистических ракет, и в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать «в течение года». Ранее президент России Владимир Путин рассказал о скором оснащении войск новыми видами вооружений. Он напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал» уже заступили на боевое дежурство. При этом комплексы «Сармат», «Циркон» и С-500 »Прометей», по словам российского лидера, в настоящий момент уже «на подходе». В России заявили о создании системы контрмер против давления США на оружейном рынке 28 июня 2021, 15:23 Текст: Алина Назарова

Москва выработала систему контрмер против санкций США и их союзников для защиты российской оружейной продукции на мировом рынке, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. «Мы выработали серьезную систему мер по противодействию санкционному давлению со стороны США и их союзников, которая защищает как российских производителей продукции военного назначения, так и наших иностранных партнеров. Поэтому уверенно могу сказать, несмотря на неприкрытые и грубые попытки США нарушить суверенные права независимых государств на обеспечение собственной безопасности, наша система ВТС действует с высокой эффективностью», – сказал Шугаев, передает РИА «Новости». Он напомнил, что Россия в последние годы уверенно занимает одно из лидирующих мест в мире по объемам продажи оружия. Объем ежегодного экспорта российской продукции военного назначения сохраняется в последние годы на уровне около 15 млрд долларов. Ранее Шугаев рассказал, что Россия ведет переговоры с четырьмя-пятью странами по закупке систем ПВО С-400 и десятью странами – о поставках зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1». Токио призвал защищать северные рубежи на фоне активности авиации России 29 июня 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Японские Силы самообороны должны обеспечивать защиту воздушного пространства на севере страны в связи с активными действиями российской авиации, заявил глава Минобороны Японии Нобуо Киси. «Россия активно проводит учения и сбор информации в прилегающем (к Японии) воздушном пространстве. Защита северного неба имеет прямое отношение к миру в нашей стране», – заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо. Министр также добавил, что Япония не должна «упускать из виду дальние полеты российской авиации, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и истребителей, над Японским и Охотским морями». Согласно данным Минобороны Японии, в прошлом году японские истребители 725 раз вылетали на перехват иностранных военных самолетов. Это на 222 раза меньше, чем годом ранее. 458 раз вылеты осуществлялись в отношении китайских самолетов и 258 раз – в отношении российских. Оба показателя снизились по сравнению с 2019 годом на 217 и десять вылетов соответственно. В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В странах Балтии начались учения ВВС НАТО 29 июня 2021, 13:47 Текст: Алексей Дегтярев

В Прибалтике начались учения ВВС стран НАТО и их партнеров Ramstein Alloy («Рамштайнский сплав»), заявил главный штаб Сил обороны Эстонии. «Команда Объединенного центра воздушными операциями НАТО, принимающая сторона Эстония и другие страны-участницы в очередной раз составили сложную программу обучения, которая объединяет наш персонал воздушного наблюдения с союзниками и партнерами в сложных условиях», – цитирует командующего Объединенным центром управления воздушными операциями НАТО генерал-лейтенанта Клауса Хаберзетцера ТАСС. На учениях отработают связь и контроль между подразделениями, обеспечение авиационной безопасности. Военные планируют отработать действия в случае отказа связи, сопровождение самолета, обнаружение медленно летящего воздушного транспортного средства, а также поисково-спасательные операции. В маневрах принимают участие ВВС Италии, Испании, Германии, Испании, Польши, Турции и Финляндии. Всего планируется задействовать свыше 20 самолетов, их будут вести с баз в Эмари и Шауляе. Учения Ramstein Alloy проводятся трижды в год. Ранее в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, они продлятся до 10 июля. А них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. При этом, как отметили в Минобороны, силы и средства Черноморского флота «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», принимающих участие в учениях.