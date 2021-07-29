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29 июля, четверг | Последнее обновление — 20:09 | vz.ru
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Лукашенко уволил постпреда Белоруссии при ЕС Михневича
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Постпред Белоруссии при Евросоюзе и посол в Бельгии Александр Михневич освобожден от должности в связи с выходом на пенсию, соответствующий указ издал президент страны Александр Лукашенко.
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Белоруссии в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку», – говорится в сообщении на сайте главы белорусского государства.
Указ президент подписал 29 июля.
Также Михневич освобожден от должности постоянного представителя Белоруссии при Европейском сообществе по атомной энергии и при Организации Североатлантического договора.
Захарова высмеяла восторг Тихановской из-за «печенек из Белого дома»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден при встрече угостил ее «печеньками».
«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram.
При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета.
«Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД.
«Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она.
Ранее Байден сообщил, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской. До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
«Печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.
Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому
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То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев.
«Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог.
В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа.
Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер уехал из Белоруссии
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Диспетчер минского аэропорта Олег Галегов, экстренно посадивший в мае самолет Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту, уехал из республики вместе с семьей, сообщил источник в «Белаэронавигации» изданию «Наша Ніва».
По словам источника, в конце июня Галегов ушел в отпуск, но в июле на работу не вернулся. Коллеги Галегова добавили, что он также удалил аккаунты в социальных сетях. В «Белаэронавигации» утверждают, что до диспетчера не смогли дозвониться, но якобы знают, что он живет у тещи. По другим данным, мужчина забрал семью и уехал в Грузию, уроженцем которой является, сообщил телеканал «360».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО и приостановить возможности Минска использовать международные организации.
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Белорусов предупредили о серьезной опасности американских «печенек»
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«Это стандартная практика американцев – выменивать территории в обмен на бусы или печенье», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден подарил ей коробку с «печеньем».
«Еще со времен колонизации Америки европейцы, ставшие впоследствии американцами, выменивали целые территории у индейцев за бусы, часы и другие безделушки. Так что это стандартный прием американцев», – считает донецкий историк и публицист Владимир Корнилов.
Он напомнил, что до недавнего времени самым дешевым приобретением в мире считалась покупка голландцами нынешнего Нью-Йорка (в то время он назывался Новый Амстердам) за вещи, которые оценивались в 60 гульденов, или 24 доллара.
«Но в 2014 году это достижение переплюнула официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд, которая за печенье выменяла огромную территорию Украины», – отметил собеседник. «Теперь эта практика применяется в отношении Белоруссии. Американцы пытаются «купить» и ее, используя полюбившийся инструмент – печенье, что несет серьезные риски для белорусов. Так что время идет, а приемы американцев не меняются», – заключил Корнилов.
В среду президент США Джозеф Байден провел
встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. По мнению украинских экспертов, тем самым Байден продемонстрировал свое отношение к Зеленскому.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла поведение Тихановской.
«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram.
При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета.
«Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД.
«Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она.
Отметим, что «печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.
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В Литве незаконные мигранты по ошибке присоединились к протестам местных жителей
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В Литве на митинг против наплыва мигрантов случайно вышли четверо чернокожих мужчин, которые только что перешли границу.
«Об этом пишет Delfi. Жители Девянишкес крайне возмутились, когда во время протеста из-за нелегалов к ним подошли четверо чернокожих мужчин. Как выяснилось, все они пересекли границу Литвы и пришли в этот городок», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Мы даже не знаем, плакать нам или смеяться. Это ещё одно доказательство того, что граница не защищена», – пояснили местные жители.
Уточняется, что протестующие вызвали полицию, мигрантов задержали.
Ранее в Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов. Кроме того, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Тихановская назвала ошибкой свой отъезд из Белоруссии во время протестов
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает ошибочным решение покинуть страну во время протестов.
«Во-первых, хорошо, что нет у истории сослагательного наклонения. Потому что, оглядываясь назад, наверняка были сделаны ошибки. И лично с моей стороны, мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент», – заявила Тихановская телеканалу RTVI, комментируя ситуацию в августе 2020 года, передает РИА «Новости».
При этом она отметила, что сами белорусы оказались тогда не готовы к протестам.
«У нас не было никакой структуры. У нас не было какого-то понятного, четкого плана действий. Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно», – отметила она.
Ранее Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
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Байден рассказал о встрече с Тихановской
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что провел встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.
«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил глава американской администрации, передает РИА «Новости».
Ранее Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она виделась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Стала известна реакция США на просьбу Тихановской
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская просила о секторальных санкциях против Белоруссии, но «США сами определят, какие санкции вводить», заявил источник.
Источник ТАСС сообщил, что США продолжают работу над новыми санкциями. Тихановской «не было дано каких-либо обещаний, сроки не назывались». Указывается, что «работа над санкциями ведется США независимо от ее поездки». Источник пояснил, что «работа началась раньше и пока не закончилась». Объявить о новых мерах планируется в ближайшие недели.
В прошлую среду Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал Тихановскую «белорусским лидером». Днем ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Захарова напомнила о «запасах Яценюка» после решения Украины помочь Литве колючей проволокой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение Украины предоставить Литве колючую проволоку для оборудования границы с Белоруссией, намекнув, что Киев таким образом стремится избавиться от ржавеющих запасов времен премьер-министра Арсения Яценюка.
«Стратегические запасы Яценюка ржаветь начали?» – прокомментировала она в своем Telegram-канале информацию о том, что кабмин Украины одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для усиления границы с Белоруссией из-за возросшего числа нелегальных мигрантов из этой страны.
Захарова напомнила таким образом о проекте бывшего премьер-министра украинского правительства Яценюка возвести на границе с Россией систему укреплений «Европейский вал». По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинское власти намерены помочь литовской стороне в сдерживании потока нелегальных мигрантов. Киев обвиняет в «беспрецедентном миграционном кризисе, с которым столкнулась Литва», президента Белоруссии Александра Лукашенко. В среду литовские пограничники задержали рекордное количество нелегалов из Белоруссии – 171 человека.
Напомним, Литва, столкнувшаяся с нехваткой колючей проволоки с острыми лезвиями для строительства заграждения на границе с Белоруссией, обратилась за помощью к Эстонии.
Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
В консервах фуа-гра из Франции обнаружили фрагменты стекла
Европейская система быстрого оповещения по вопросам качества продуктов питания и кормов (RASFF) сообщила о наличии фрагментов стекла в консервах фуа-гра производства Франции.
В системе сообщили, что опасный продукт помимо Франции поставляли в Испанию, Бельгию, Данию, Швецию и Гонконг, передает РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет об утином фуа-гра в стеклянных банках, производимом компанией Rougie. В стране начали отзыв представляющей риск партии под номером 201014.103364.
Также об отзыве консервов объявило испанское агентство по безопасности пищевых продуктов (AESAN).
Ранее швейцарский концерн Nestle SA отозвал из продажи более 45 видов мороженого, причиной стало возможное загрязнение продукции канцерогенной окисью этилена.
Жителя Белоруссии приговорили за поджог танка
В Белоруссии вынесли приговор местному жителю за поджог танка Т-72, его обвинили в акте терроризма, сообщила пресс-служба минской прокуратуры.
«Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя столицы М., которому инкриминировано совершение акта терроризма. По материалам уголовного дела М. в ночь на 31 января 2021 года совершил акт терроризма путем поджога военной техники – танка Т-72», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что обвиняемый позже опубликовал в Сети и распространил видеозапись с фрагментом преступления.
Суд признал подозреваемого виновным, ему назначили наказание в виде 10 лет исправительной колонии «в условиях усиленного режима».
В результате поступка мужчины возникла опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений и «наступления иных тяжких последствий». «Целью преступления являлось воздействие на принятие решений органами власти, устрашение населения, а также дестабилизация общественного порядка», – добавили в прокуратуре.
Приговор пока в силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован.
В середине июля в Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы. Они дали признательные показания.
В начале июля президент страны Александр Лукашенко заявлял, что в республике раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.
Литва сравнила «гибридную войну» Белоруссии с политикой Эрдогана
Белоруссия с помощью мигрантов ведет против Литвы «гибридную войну», заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Он подчеркнул, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продолжается. По мнению министра, переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не помогут, так как на них Литва будет «в слабой позиции», передает RT со ссылкой на Die Welt.
Ландсбергис призвал ЕС «принять новые, более жесткие санкции против Белоруссии», если «миграционная ситуация в Литве вновь обострится». «Я уже предлагал это в совете. Это не миграционный кризис. Против нас ведётся гибридная война», – сказал он, заявив, что власти Белоруссии могут каждую неделю перевозить в соседнюю страну около 6 тыс. мигрантов с Ближнего Востока или из Африки.
Латвийское общество от этого очень сильно страдает, ведь в расчете на душу населения им приходится принимать больше беженцев, чем Италии или Греции, сказал Ландсбергис, отметив, что Лукашенко берет пример с главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако мигрантов у Анкары гораздо больше, Белоруссия же создает искусственный маршрут.
По его словам, Белоруссию и Турцию «объединяет то, что они не боятся использовать миграцию как оружие», а для Минска это еще и «выгодный бизнес». Кроме того, «маршрут привлекателен для мигрантов, так как он безопасен», ведь «ни в какое сравнение не идет с маршрутом через Средиземное море, где многие люди тонут».
Ландсбергис пояснил, что мигранты бегут не в Литву, а в Германию. По его словам, многие мигранты, «когда их ловят пограничные службы, думают, что пересекли границу с Германией». Ландсбергис призвал страны Европы объединиться и «разрушить контрабандистскую сеть Лукашенко». Он заявил также, что «мигрантов нужно как можно скорее вернуть в их родные страны». «Только так мы сможем показать, что незаконные поездки в Европу того не стоят, и они передумают в них отправляться», – сказал он, выразив уверенность, что Кремль в курсе происходящего, ведь Лукашенко и российский президент Владимир Путин «не случайно очень часто встречаются».
На днях сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В этом власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии. Эту точку зрения разделяют и европейские чиновники.
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Москва и Минск обсудили развитие совместных ядерных проектов в Белоруссии
Белоруссия планирует развивать ядерные технологии и рассчитывает в этом на поддержку Курчатовского института, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с президентом Национального исследовательского центра Михаилом Ковальчуком.
«Думаю, эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст новый импульс развитию ядерных технологий в Белоруссии. Когда-то лет 10 назад, может больше, я посетил наш ядерный центр в Соснах. Я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре», – приводит слова Лукашенко Рен ТВ.
В свою очередь Ковальчук отметил, что «сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками – так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники, они послед атомного проекта».
Он отметил, что в течение пяти-семи лет в России будет создана самая совершенная в мире научно-исследовательская инфраструктура, значительная часть которой уже работает.
Также Ковальчук рассказал, что формирование единого научно-исследовательского пространства России и Белоруссии будет способствовать реальному развитию Союзного государства. «Мы предлагаем создать единое исследовательское пространство, для чего мы сегодня подписали с руководителем Национальной академии наук (Белоруссии) дорожную карту», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что «важно, что у Белоруссии и России есть необходимый инструментарий. Если мы создадим это единое инфраструктурное исследовательское пространство, то станем лидерами по втягиванию в это пространство других партнеров по СНГ».
Ковальчук добавил, что в ходе переговоров в Минске стороны договорились, что «будет готовиться проект межправительственного соглашения о вступлении Белоруссии в международный центр на базе самого мощного реактора в мире ПИК в Гатчине под Санкт-Петербургом».
«Мы также предложили для усиления интеграции и кооперации открыть филиал Курчатовского института на базе Национальной академии наук Белоруссии. Также в сфере нового образования мы предложили открыть в Белоруссии филиал Московского инженерно-физического института», – отметил Ковальчук.
Ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.
Страны ЕС решили создать инфраструктуру безопасной квантовой связи
Страны-члены Европейского союза взяли на себя обязательство по совместному созданию безопасной инфраструктуры квантовой связи (EuroQCI), в будущем она охватит весь ЕС и обеспечит безопасные коммуникационные сети и потребности Европы в сфере кибербезопасности, сообщили в Европейской комиссии.
«Я очень рада, что все страны ЕС присоединились к европейской инициативе по созданию инфраструктуры квантовой связи EuroQCI, которая станет прочной основой для реализации задач Европы в области квантовых коммуникаций. Сильные национальные квантовые сети станут основой общеевропейской структуры, поэтому важно, чтобы все участники проявляли в этом направлении амбициозность», – приводит слова вице-президента ЕК Маргрет Вестагер РИА «Новости».
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отметил, что «кибербезопасность является важным компонентом цифрового суверенитета ЕС, инициатива EuroQCI станет базой для безопасного доступа всех европейцев к защищенным и надежным коммуникационным услугам».
Сообщается, что EuroQCI будет частью работы Еврокомиссии по запуску масштабной общеевропейской безопасной коммуникационной системы. EuroQCI дополнит существующую коммуникационную инфраструктуру ЕС повышенным уровнем безопасности, основанным на принципах квантовой механики.
Отмечается, что квантовые линии связи в отличие от существующих позволяют передавать большие массивы данных с большой скоростью, а передаваемая информация надежно зашифрована.
Ранее были определены сроки появления сетей квантовой связи в России.
В Белоруссии решили признать террористами «Отряды гражданской самообороны»
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд страны заявление о признании формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией, сообщила генеральная прокуратура страны.
«В соответствии с законом Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» по предложению Комитета государственной безопасности генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией и запрете ее деятельности на территории страны», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, в марте Следственный комитет Белоруссии сообщил, что инициирует признание редакции Telegram-каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в стране.
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