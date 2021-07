Пловчиху Ефимову попытались спровоцировать на Олимпиаде по примеру Медведева Российские рапиристки завоевали золотую медаль на ОИ 29 июля 2021, 15:24

Российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире, сообщают информационные агентства. Спортсменки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном турнире Олимпиады по фехтованию на рапирах, передает РИА «Новости». Эта золотая медаль стала для сборной восьмой на Играх в Токио. В финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34. Ранее в четверг дзюдоист Нияз Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг.

Российские рапиристки после выхода в финал ОИ процитировали сборной США Омара Хайама 29 июля 2021, 10:01

Российские рапиристки после победы в полуфинальном поединке против сборной США поприветствовали соперника цитатой из стихотворения Омара Хайяма. В четверг Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в полуфинале победили американок со счетом 45:42. Большую часть боя российские рапиристки уступали в счете. После боя на приветствии россиянки хором прокричали фразу из стихотворения Хайяма: «Кто понял жизнь, тот больше не спешит», передает РИА «Новости». В финале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах россиянки встретятся с командой Франции, которая в полуфинальном поединке победила итальянок – 45:43. Ранее саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Олимпиады Софью Великую.

Напомним, Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини. После игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к нему, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила реакцию Даниила Медведева.

Украина выбыла из топ-50 общемедального зачета на Олимпиаде 28 июля 2021, 19:10 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сборная на Олимпийских играх в Японии на пятый день соревнований выбыла из топ-50 общего медального зачета среди всех стран, сообщают украинские СМИ. Сборная Украины 28 июля не смогла завоевать ни одной медали, это послужило причиной выпадения страны из списка, пишет УНИАН. Отмечается, что лишь трое украинцев в среду могли теоретически бороться за медали. Сейчас общемедальный зачет в Токио возглавляет Япония (13 золотых наград, четыре серебра и пять бронз), второе место занимает Китай (12-6-9), третье – США (11-11-9). Россия занимает четвертую позицию (7-10-6). В среду мужская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире в Токио по баскетболу 3х3. До этого 28 июля российская женская сборная завоевала серебряную медаль в той же дисциплине.

Журова: Иностранный журналист вопросом пытался вывести из себя теннисиста Медведева 28 июля 2021, 16:35

Теннисист Даниил Медведев, который не стал отвечать на провокационный вопрос иностранного журналиста и попросил его удалиться, поступил абсолютно правильно, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова. Российский теннисист Даниил Медведев во время общения в микст-зоне на Олимпиаде в Токио резко отреагировал на вопрос иностранного журналиста, в котором тот назвал всех российских спортсменов «читерами» (обманщиками – прим. ВЗГЛЯД). Медведев заявил, что впервые не станет отвечать журналисту, и попросил сделать так, чтобы этого человека больше не было в его поле зрения. «Все очень бурно обсуждали якобы выданную перед Олимпийскими играми спортсменам инструкцию, как правильно отвечать журналистам на некоторые вопросы, хотя как таковой ее не было. Были словесные рекомендации спортсменам, как лучше ответить на провокационные вопросы или же лучше не отвечать на них. По большей части советовали уходить от ответа, если вопрос не имеет отношения к тому, что спортсмен делает на Олимпийских играх. Наличие какой-то инструкции всех взбудоражило, а на деле случилось то, о чем предупреждали», – говорит Журова. Ранее в СМИ действительно появилась информация, что в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать во время участия в Олимпиаде в Токио. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагается уходить от ответа или говорить: «No comment» (без комментариев). «Просто нужно понимать, что это в первую очередь вопросы, нацеленные на то, чтобы вывести спортсменов из себя. Здесь журналист пытался на что-то спровоцировать Медведева, обвиняя его, голословно между прочим, в том, что он, а также вся российская команда – обманщики. Я понимаю, что журналист, который задает такие вопросы человеку, которому еще предстоит выступать, делает это отчасти специально. Я считаю, что ни один человек не имеет право этого делать», – объясняет депутат. Собеседник подчеркивает, что если же соревнования уже закончились, а спортсмену больше не предстоит выступать в ближайшее время, то, возможно, в некоторых ситуациях подобного рода вопросы допустимы. Хотя, по ее мнению, формулировки сотрудников средств массовой информации явно должны быть гораздо мягче. «Медведев поступил в этой ситуации очень корректно и правильно: попросил удалить журналиста из зала. Хочу подчеркнуть, что эта история не про свободу слова, а про бескультурье и нарушение спортивной этики, которая обязательно должна учитываться журналистами, особенно освещающими такие большие события, как Олимпиада. Мы же не на шоу, это реально серьезное соревнование. Любой журналист, который пытается психологически повлиять на результат спортсмена, – провокатор, такое недопустимо», – уверена Журова, отмечая, что западные спортсмены отреагировали бы на подобное неуважение еще более резко. Она обращает внимание на то, что Россия имеет решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое страна послушно выполняет. Поэтому обвинять российских спортсменов в том, что они выступают под национальным олимпийским флагом, и это обман – как минимум неэтично. «Все претензии пусть все недовольные предъявляют Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и МОК, а не российским теннисистам, да и спортсменам в целом, которым еще выступать. Тем более, которые еще могут стать олимпийскими чемпионами», – заключила заслуженный мастер спорта России. Напомним, в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривавший дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), принял решение о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Канделаки ответила на критику «Голоса Америки» из-за «наших» на Олимпиаде 29 июля 2021, 11:37

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов ответили корреспонденту Русской службы «Голоса Америки*» (признано в России иноагентом) Рафаэля Саакова, которому не понравилось, что телеканал «Матч ТВ» называет российских спортсменом на Олимпиаде в Токио «нашими». «Тут вашингтонский колхозник с «Голоса Америки*» вздумал указывать, как нам называть наших спортсменов. Как хотим, так и называем. Наши – прекрасная идея. На месте «Матч ТВ» и после Олимпиады так называл бы», – написал в Telegram Смирнов. На этот комментарий отреагировала и Канделаки. «Забыли согласовать с мистером Сааковым. Видимо, родственник Саакашвили. Я этим недогрузинам активно не нравлюсь многие годы», – написала она в Telegram. Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его уже поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.

ОКР обратился в МОК из-за оскорбившего Медведева провокатора. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила реакцию Даниила Медведева. ОКР обратился в МОК из-за оскорбившего Медведева провокатора 29 июля 2021, 07:17

На Олимпиаду не допустили шесть

Теннисист Медведев признался в страхе проиграть в Токио из-за стыда перед болельщиками 28 июля 2021, 18:54

Российский теннисист Даниил Медведев в эфире «Матч ТВ» признался в страхе проиграть в матче 1/8 финала Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде, причина его страха – стыд перед россиянами. «Я знал, что люди смотрят, болеют – и было бы стыдно проиграть», – передает его слова «Лента.ру». По словам спортсмена, во время матча ему было тяжело дышать, поэтому пришлось вызвать физиотерапевта. Напомним, во время игры против итальянца Фоньини у российского спортсмена возникли проблемы со здоровьем, ему пришлось вызвать врача на корт. «Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?» – приводит слова Медведева британский журналист Тымани Карайол во время диалога с медиком. После того, как 25-летнему теннисисту оказали помощь, он продолжил матч. Россиянин выиграл за 2 часа 25 минут – 6:2, 3:6, 6:2. Следующий соперник Медведева – шестой номер посева Олимпиады испанец Пабло Карреньо Буста. Сборная Израиля сломала антисекс-кровать в Олимпийской деревне 28 июля 2021, 16:17 Текст: Дарья Григоренко

Израильский бейсболист Бен Вангер решил проверить на прочность знаменитые антисекс-кровати в Олимпийской деревне. Спортсмен долгое время прыгал на картонной кровати, после чего к нему присоединились другие спортсмены национальной сборной. Вангер опубликовал ролик на платформе TikTok, в котором заявил, что спортсмены получили много вопросов о кроватях в Олимпийской деревне. «Поэтому сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать», – сказал спортсмен на видео, передает «Фонтанка». Спортсмен долгое время прыгал на кровати один, после чего к нему по очереди присоединялись и другие представители сборной Израиля. В итоге конструкция рухнула под весом девяти олимпийцев. В официальной пресс-службе Международного олимпийского комитета уточнили, что кровати сделаны из картона с целью заботы о природе. Однако также отмечается, что это один из способов избежать ненужных контактов между олимпийцами. Кровати выдерживают до 200 кг, но ломаются при резких движениях. Ранее россияне раскритиковали условия проживания в Олимпийской деревне. В номерах российских фехтовальщиков в Олимпийской деревне на Играх в Токио нет горячей воды, а, чтобы принять душ, главному тренеру команды Ильгару Мамедову пришлось воспользоваться отверткой. Российский пловец Колесников завоевал бронзу на Олимпиаде 29 июля 2021, 06:09

Баскетболисты сборной России впервые завоевали серебро в дисциплине 3х3 28 июля 2021, 17:09 Текст: Дарья Григоренко

Мужская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире в Токио по баскетболу 3х3. В финальном матче соревнований россияне уступили команде Латвии со счетом 18:21, передает РИА «Новости». Серебряная медаль в этой дисциплине стала 23-й медалью на этих Играх для России. Ранее российская женская сборная завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио по баскетболу 3х3. Россиянки Степанова и Орябинская завоевали серебро в гребле на Олимпиаде 29 июля 2021, 04:24

Российские баскетболистки впервые завоевали серебро в дисциплине 3х3 28 июля 2021, 16:32 Текст: Алексей Дегтярев

Российская женская сборная завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио по баскетболу 3х3, сообщают информационные агентства. Российские спортсменки уступили в финале турнира американской сборной со счетом 15:18, передает РИА «Новости». Соревнования по баскетболу 3х3 в первый раз включили в программу Олимпиады. Серебряная медаль в этой дисциплине стала 22-й медалью на этих Играх для России. До этого в среду гимнаст Никита Нагорный в индивидуальном многоборье завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, принеся 21-ю медаль в копилку сборной. В сумме выступления на шести снарядах Нагорный набрал 88,031 балла. Золотую медаль получил японский атлет Даики Хашимото (88,465), серебряную – китаец Сяо Жотэн (88,065). Еще один российский спортсмен занял шестое место (86,248). В среду российская команда пловцов на Олимпиаде заняла второе место в эстафете 4х200 м вольным стилем. Пловец Колесников оценил ощущения от отсутствия гимна и флага на ОИ 29 июля 2021, 08:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Двукратный олимпийский призер российский пловец Климент Колесников испытывал странные ощущения в связи с отсутствием на церемониях награждения Игр в Токио гимна и флага страны. «Это немного странное ощущение, потому что когда Женя Рылов занял первое место, и мы были на пьедестале, то вместо гимна России играла музыка Чайковского. Было немного странно, хотелось петь гимн своей страны», – передает ТАСС слова Колесникова после завоевания бронзы на дистанции 100 м вольным стилем. «Но для меня это не играет большой роли и не имеет значения, потому что я полностью сосредоточен на своем результате», – добавил он. Колесникову 21 год, на Олимпиаде в Токио он также завоевал серебро на дистанции 100 м на спине. Пловец является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине (23,80). В полуфинальном заплыве Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем россиянин установил новый европейский рекорд (47,11). Напомним, ранее в четверг Колесников завоевал бронзу на Олимпиаде.