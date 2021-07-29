Турция собралась начать полноценную добычу газа в Черном море к 2023 году

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29 июля, четверг | Последнее обновление — 01:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВВП России вернулся на доковидный уровень
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Возможно, в этот раз и удастся избежать идеального финансового шторма. Но уже лет через пять, а, может быть, и раньше, система снова закачается и будет угрожать похоронить всех под своими обломками.
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И тут на сцену выходит Батька: вы хотите белорусских беженцев? Вы их получите! И поскольку минский аэропорт простаивает, организует прямые рейсы Минск – Ирак. А там беженцев – море.
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Крещение Руси – важнейшее событие нашей истории. Собственно, именно крещение и создало нас как нацию и одновременно вписало в мировой контекст. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу».
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Турция собралась начать полноценную добычу газа в Черном море к 2023 году
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.
Эрдоган заявил, что страна хочет «успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения». Он подчеркнул, что турецкие «технические возможности в сфере бурения позволили избавиться от внешней зависимости». Эрдоган отметил, что «газ из Черного моря снизит зависимость от импорта топлива».
На буровом судне «Фатих» зажгли газовый факел. «Сегодня мы проводим испытание газового потока на скважине «Тюрк Али 1». И первый раз зажигаем на поверхности газ, добытый с глубины в сотни метров», – приводит слова президента ТАСС со ссылкой на NTV.
Глава государства сказал, что скважина полностью готова для тестовой выкачки. Эрдоган напомнил, что за год Турция пробурила пять скважин в Черном море. Кроме того, строится наземная инфраструктура для транспортировки и хранения газа.
Год назад Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов.
Закупленные Украиной БПЛА Bayraktar назвали прямой угрозой гражданам России
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Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
«Закупка Украиной «Байрактаров» связана прежде всего с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы», – сказал Коротченко, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению Коротченко, именно «Байрактары» стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии. «Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве», – добавил Коротченко.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Политолог: Украине придется на коленях просить Россию о транзите газа
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Из-за запуска трубопровода «Северный поток – 2» Украину ждет дефицит газа, и власти «чуть ли не коленях поползут» договариваться с Россией о транзите, заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.
По его мнению, страна может остаться без газа даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 млрд кубометров. Эксперт напомнил, что с 2015 года Украина покупает «мифический» европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы, передает РИА «Новости».
«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», – рассказал Корнейчук.
Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Литва призвала ЕС не говорить с Москвой без отказа России от Крыма
Нельзя говорить о саммите Россия – ЕС, пока Украина не получит контроль над Крымом, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«С нашей точки зрения, Россия сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить», – приводит его слова RT со ссылкой на Die Welt.
Ландсбергис выразил разочарование сделкой Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, «очень много сделала для развития Европы». Он заявил, что «восхищается ориентированной на компромисс политикой, которую проводят немцы».
«Но «Северный поток – 2» – это разрыв именно с этой политикой», – сказал Ландсбергис, упрекнув Германию в том, что она «не учла мнений своих маленьких партнеров». Он полагает, что Берлин «спровоцировал в Европе раскол на сторонников и противников проекта по строительству трубопровода».
Глава МИД Литвы утверждает, что российский газ якобы небезопасен. Он сказал, что у его страны «есть соответствующий опыт» – «трубопроводы из России сломаны уже многие годы». «Что, если под таким же предлогом будут остановлены поставки газа на Украину? Тогда нам, европейцам, останется только возмущаться. Россия же не пойдет навстречу», – заявил дипломат.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Эстонии объявили о подорожании газа на 50%
Цена на голубое топливо в Эстонии вырастет с осени, заявил член правления компании Eesti Gaas Маргус Каазик.
«Новая цена будет зависеть от потребляемого объема газа и условий договора. В среднем цены вырастут примерно на 51%», – цитирует Каазика телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Повысившиеся тарифы в компании обосновали резким скачком цен на мировом рынке топлива, передает Err.ee. По этим данным, цены начали расти с осени 2020 года, они удвоились по сравнению с весной и достигли рекордных значений в июле за последние десять лет.
Рост цен связали с быстрым увеличением спроса в условиях восстановления экономики после ущерба от пандемии.
Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину
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Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август, следует из данных системы бронирования Regional Booking Platform.
«Оператор газотранспортной системы Украины» во вторник выставлял на аукцион дополнительные прерываемые транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными, передает «Интерфакс».
У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля – всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, могут быть организованы торги на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).
Ранее в этом году Газпром не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: «Северный поток» и «Ямал – Европа». Но концерн не стал увеличивать бронирование украинских мощностей, а компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.
Кремль оценил идею о «сделке» России и Турции по Крыму
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Российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова профессора из Турции Хасана Унала.
«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Таким образом он прокомментировал высказывание профессора из Турции Хасана Унала, который предположил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Россия признает независимым государством Турецкую республику Северного Кипра.
«Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары», – добавил Песков.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь заявил, что считает неправомерным в принципе ставить вопрос о «сделке» между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра.
«Я вообще не приемлю слово «сделка». Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары», – сказал Чепа РИА «Новости».
По его словам, те, кто проживают на территории Северного Кипра, тоже должны высказать свое мнение на референдуме, и «надо определяться с этим». «А сделка – это очень плохое слово, мне оно не нравится», – добавил депутат Госдумы.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Глава Нафтогаза спрогнозировал убытки компании до 3,8 млрд долларов
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допускает убытки компании в размере до 105 млрд гривен (примерно 3,8 млрд долларов) вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд гривен (около 460 млн долларов) в первом квартале 2021 года, сообщила пресс-служба Нафтогаза.
«Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства как собственника НАК до 105 млрд гривен», – сказал Витренко в интервью РБК-Украина.
По его словам, речь идет об отражении финансового состояния предприятий «Теплокоммунэнерго», которое уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.
Кроме того, Витренко обратил внимание на задолженность Нафтогаза перед ПАО «Укрнафта» за отобранный газ. «На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что «Укрнафта» потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене», – отметил глава Нафтогаза.
Витренко подчеркнул, что отчетность компании за первый квартал 2021 года, сформированная при предыдущем руководстве Нафтогаза», не была должным образом проверена аудиторами.
«Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в «нарисованную прибыль» из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом», – резюмировал Витренко.
Ранее Витренко выступил с утверждением, что Россия якобы «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Руководство «Нафтогаза Украины» полагает, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.
Эксперт объяснил невозможность «сделки» России и Турции по Крыму
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«Признание Москвой независимости Турецкой республики Северного Кипра в обмен на признание Анкарой Крыма частью России обернется разрывом отношений с Грецией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он отреагировал на слова турецкого профессора Хасана Унала о возможном сценарии признания Турцией Крыма российским.
«В случае признания независимости Турецкой республики Северного Кипра мы навсегда потеряем Грецию, которая фактически является нашим агентом влияния в НАТО. России категорически нельзя идти на такую сделку», – уверен доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее во вторник профессор стамбульского университета Малтепе Хасан Унал предположил возможную сделку Москвы и Анкары по вопросу статуса Крыма в обмен на признание Россией турецкого Северного Кипра. Эту провозглашенную в 1974 году республику сейчас признает лишь Турция. Остальное мировое сообщество, включая Россию, считает, что суверенитет над островом есть лишь у Республики Кипр (де-факто она контролирует только южную, греческую часть).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого эксперта, заверил, что российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами. «Это исключено», – подчеркнул представитель Кремля.
По мнению Сивкова, гипотетический обмен признаниями может быть выгоден только Турции. «Разрыв отношений с Украиной, по большому счету, не навредит Анкаре, зато ей будет выгоден разрыв отношений России и Греции – постоянного соперника Турции в регионе. А киевский режим, в любом случае, заинтересован в дружбе с турками, да и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснит Украине, что этот размен был сиюминутным шагом», – полагает эксперт.
С точки зрения Сивкова, даже в случае признания Крыма частью России, внешняя политика Турции не претерпит изменений. «Анкара уже вошла в зону наших интересов на постсоветском пространстве, и уходить оттуда не намерена», – констатировал эксперт. Отметим, что во вторник зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш заявил бакинскому изданию Trend – Турция налаживает с Азербайджаном взаимодействие по принципу «одна нация – два государства».
Добавим, что зампред профильного комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал неправомерной саму постановку вопроса о «сделке» между Россией и Турцией по обмену признания Крыма. «Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары», – сказал Чепа.
Однако член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости» назвал интересным предложение Унала. «Но признание Северного Кипра в обмен на это – вопрос очень непростой, мы можем испортить отношения с Кипром. Все взвешенно надо смотреть», – заявил сенатор, призвав решать вопрос непризнанных территорий не по отдельности и не об обмене, а в комплексно, всем мировым сообществом.
Крым стал российским регионом после референдума 16 марта 2014 года. Более 96% участников плебисцита высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последних инициативах Эрдогана по кипрскому вопросу. Турецкий лидер дал понять, что не допустит объединения греческой и турецкой общин острова в единое государство. Проявлением неоосманской политики Эрдогана стало решение вернуть статус курорта части северокипрского города Фамагуста, откуда во время турецко-греческого конфликта 1974 года было изгнано греческое население. Ни о каком возвращении домов и гостиниц греческим владельцам сейчас речи не идет.
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ЕР предложила возместить расходы самостоятельно оплатившим газификацию людям
Правительство согласилось компенсировать затраты людей на прокладку газового оборудования, которое было проведено до старта программы социальной газификации, рассказал вице-премьер правительства Александр Новак на встрече с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.
«Поскольку нормативная база о социальной газификации вступает в силу в марте, а ваша инициатива была поддержана президентом в апреле, то в течение заявочной кампании заявки подавались по старой схеме. Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме», – приводятся его слова на сайте партии.
В свою очередь, Андрей Турчак поблагодарил его за поддержку этой инициативы.
«Мы с этой просьбой обращались. Действительно, люди после 21 апреля тратили свои средства, программа была проанонсирована, но пока не принята. Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено. Рады, что Правительство предложение поддержало», – сказал секретарь Генсовета партии.
Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.
Крымские татары призвали Анкару признать Крым частью России
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Руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к властям Турции с призывом признать Крым частью России.
«Если руководство Турции хочет быть последовательным, и поддержка крымских татар – это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Мы дома, и это наш выбор», – сказал РИА «Новости» Умеров.
При этом, по его словам, Россия никого не принуждает и не просит признавать Крым российским.
«Де-факто и де-юре полуостров в составе Российской Федерации с 96-процентной поддержкой населения. Признание Крыма российским необходимо, прежде всего, странам-партнерам, которые хотят выстраивать конструктивные взаимоотношения с нашей страной. Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать», – сказал Умеров.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы страны не могут стать предметом каких-либо сделок.
Военный эксперт Константин Сивков объяснил невозможность «сделки» России и Турции по Крыму.
Германия выразила готовность к консультациям с Киевом по «Северному потоку – 2»
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Германия готова провести консультации по вопросу строительства газопровода «Северный поток –2», которые инициировала Украина, заявил уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг на встрече с заместителем главы офиса президента Украины Игорем Жовквой.
В сообщении офиса украинского президента говорится, что «уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности германской стороны к проведению консультации относительно «Северного потока – 2», которую инициировало наше государство», передает ТАСС.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года.
Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
В частности, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
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Турция и Азербайджан захотели создать совместную тюркскую армию
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Глава турецкого парламента заявил, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии.
«Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии, заявил председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп в ходе пресс-конференции в Гяндже», – говорится в сообщении Sputnik Азербайджан.
По словам Шентопа, в рамках договоренностей, в том числе, проводятся и военные учения двух стран.
«Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», – добавил глава парламента.
Во вторник в Баку прошла первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера. По итогам трехсторонней встречи главы парламентов подписали Бакинскую декларацию.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. В тексте декларации отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».
Украина и Турция подписали соглашение о строительстве двух корветов
Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд украинских вооруженных сил.
«Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для потребностей ВМС ВС Украины», – говорится в сообщении «Украинского милитарного портала».
Отмечается, что на 2021 год Киев предусмотрел на финансирование проекта 3,8 млрд гривен (140,7 млн долларов). Контракт на строительство корветов минобороны Украины заключило с турецкими компаниями в декабре 2020 года.
Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман заявил, что ведутся подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция начала строить для Киева военный корабль, который достроят к концу 2023 года.
В декабре прошлого года Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2.
Эксперт оценил перспективы создания «тюркской армии» Турции и Азербайджана
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«Скорее всего, на практике речь пойдет о создании неких смешанных частей или соединений – в большей степени для демонстрации единства действий и близости двух тюркских народов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя сообщения о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной «тюркской армии».
«Заявление Турции о возможности создания единой «тюркской армии» с Азербайжданом – пока что в большей степени политическая декларация. Создание объединенной военной структуры подразумевает единое командование и единое политическое руководство. Сомнительно, чтобы президент Азербайджана Ильхам Алиев перевел бы вооруженные силы республики в подчинение турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану», – полагает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
О том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной «тюркской армии» заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. «Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», – подчеркнул спикер. В рамках этих договоренностей, в том числе проводятся и азербайджано-турецкие военные учения, пояснил Шентоп.
«Скорее всего, на практике речь пойдет о создании неких смешанных частей или соединений – в большей степени для демонстрации единства действий и близость двух тюркских народов», – заметил Фельгенгауэр. Подобного рода проекты периодически создавались, в том числе, странами НАТО, напомнил собеседник. «Так в свое время была создана франко-германская бригада, которую потом переформировали в корпус, затем опять свернули, – привел пример Фельгенгауэр. – Похожие инициативы возникали и в Восточной Европе, в том числе с участием стран, не входящих в альянс. Так, в 2014-м году было заявлено о создании Литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG). Но во всех этих случаях главной была именно политическая составляющая».
При этом надо учесть реальное усиление турецкого военно-политического влияния на Южном Кавказе, заметил собеседник. «Азербайджан в очередной раз показывает, что Турция – ее ближайший союзник, и Москве не следует слишком сильно давить на Баку», – подчеркнул Фельгенгауэр. По его оценке, для России будет проблематично быстро нарастить контингент миротворческих сил в Нагорном Карабахе – например, оперативно усилить его бронетехникой.
С другой стороны, маловероятно, что Азербайджан и Турция вознамерятся возобновить карабахский конфликт, и довести его до победного конца, взяв Степанакерт, полагает эксперт. «Если бы они хотели это сделать, то сделали бы. Но входить в прямую конфронтацию с Москвой явно не входит ни в планы Азербайджана, ни в планы Турции», – отметил Фельгенгауэр. По его мнению, российское присутствие в Карабахе позволяет сохранить статус-кво по крайней мере на ближайшие 5-10 лет. «При всех инцидентах на линии соприкосновения, ситуация там стабильная», – указал эксперт.
Что можно прогнозировать в связи с заявлениями турок о создании «единой тюркской армии» – так это недовольную реакцию другой страны НАТО, Греции, заметил Фельгенгауэр. «При этом США, возможно, будут не против реализации такого проекта Турции. Для Вашингтона важно теснее привязать Азербайджан к проектам, направленным против Ирана. И в целом, для США стратегически важен Азербайджан», – указал эксперт. Поэтому, делает вывод эксперт, не следует ожидать противодействия со стороны руководства НАТО пантюркистским военным проектам Эрдогана.
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности создания
турецкой военной базы в Азербайджане в рамках декларации о союзнических намерений от 15 июня. Это соглашение, заметим, было подписано Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в карабахском городе Шуша, отвоеванном азербайджанской армии на последнем этапе войны 2020 года.
В Шушинской декларации также отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Таким образом, если Азербайджан обвинит Армению или непризнанную Нагорно-Карабахскую республику в агрессивных действиях, то у Турции будет легальный повод вступить в конфликт.
Добавим, что на прошедших в июне в Баку турецко-азербайджанских тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021» отрабатывалось взаимодействие армий двух стран в ходе боевых действий.
Спикер турецкого парламента Шентоп, выступая в азербайджанском городе Гянджа, обвинил Армению в провокациях на границе с Азербайджаном, что может привести к региональной войне. «Если эти провокации не прекратятся, то неизбежны еще более горькие последствия. Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе», – цитировал спикера «Спутник Азербайджан».
Спикер турецкого парламента также напомнил о том, что по договоренностям о прекращения огня в Нагорном Карабахе, Армения должна открыть Зангезурский коридор для сухопутной связи между основной территорией Азербайджана и его эксклавом – Нахичеванью (у которого, в свою очередь, есть граница с Турцией). «Зангезурский коридор создаст сухопутный маршрут между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, между Азербайджаном и Турцией... Соответствующая договоренность достигнута, и каждая сторона должна сдержать свое слово. Коридор должен быть открыт», – цитировал Шентопа «Спутник Азербайджан»
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Ростуризм порекомендовал туристам в Анталье не покидать отели из-за пожаров
Ростуризм следит за ситуацией с пожарами в турецкой Анталье и рекомендует туристам не покидать территории отелей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Ранее в администрации провинции Анталья сообщили о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата, который находится в 76 км от Антальи и менее 5 км от курортного города Сиде. Кроме того, министр сельского и лесного хозяйств Бекир Пакдемирли заявил, что в результате пожара пострадали 53 человека.
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