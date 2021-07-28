Инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э» Шойгу указал на рост боевого потенциала НАТО у границ России 28 июля 2021, 13:39 Текст: Наталья Ануфриева

Рост боевого потенциала Североатлантического альянса вблизи границ России и Белоруссии вызывает серьезную тревогу, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу заявил на совещании министров обороны стран-участниц ШОС, что «серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в Европейской зоне», так как «наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии», а также «совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск», передает ТАСС. В качестве примера министр привел учения Defender Europe «с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге альянса». «Запад отказывается конструктивно рассматривать наши предложения по деэскалации напряженности, в том числе отведение районов учений от линии соприкосновения и мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе», – отметил министр. Ранее Шойгу заявил о создании США очагов напряженности вокруг стран ШОС. До этого глава МИД Сергей Лавров заявил, что попытки НАТО испытывать Россию на прочность будут продолжаться.

Закупленные Украиной БПЛА Bayraktar назвали прямой угрозой гражданам России 27 июля 2021, 11:32

Фото: Yulii Zozulia/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. «Закупка Украиной «Байрактаров» связана прежде всего с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы», – сказал Коротченко, передает РИА «Новости». Эксперт отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению Коротченко, именно «Байрактары» стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии. «Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве», – добавил Коротченко. Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Летчик описал сценарий боя между Checkmate и F-35 27 июля 2021, 12:53

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Летчик-испытатель Анатолий Кнышев описал возможный сценарий боя между российским легким тактическим самолетом (ЛТС) Checkmate (Су-75) и американским истребителем пятого поколения F-35. «Насколько мне известно, в концепции модернизированного F-35 американцы потихоньку ослабили требование к сверхманевренности своей машины, делая главный упор на общей динамичности боевой системы истребителя. А у российского Су-75 наоборот – сверхманевренность поставлена во главу угла. Следовательно, здесь «Шах и Мат» получает очень важное преимущество в воздушном бою», – заявил Кнышев «Комсомольской правде». По его словам, хотя истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов, он не способен при этом на боевой разворот, а Су-75 способен, что гарантирует ему преимущество. Летчик также напомнил, что бортовое оборудование российского самолета может атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Противник в этом уступает. Кроме того, дальность радара у Су-75 будет выше, что позволит быстрее обнаружить противника. Кнышев напомнил, что «Шах и мат» будет оснащен элементами искусственного интеллекта, которые подсказывают алгоритм действий в бою. «Вам, конечно, хочется услышать от меня: «Я американца уделаю!» Нет, я так не скажу. Я скажу лишь, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: «Или я его, или он меня», – заключил Кнышев. Новый российский легкий истребитель Checkmate сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. В России начали создавать самолет на случай ядерной войны 26 июля 2021, 07:49

Фото: Леся Полякова/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. «Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», – приводит слова источника РИА «Новости». По его словам, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления. Проект носит название «Звено-3С», уточнил он. Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижным и шахтным пусковым установкам, подводным лодкам – носителям стратегического ядерного оружия, в радиусе шести тысяч километров. Эти самолеты «Судного дня» придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Такие самолеты предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями. В начале июля в правительстве Воронежской области сообщали, что постройку опытного образца самолета Ил-96-400М планируется завершить в 2021 году. Для управления роем «Охотников» решили создать двухместный Су-57 27 июля 2021, 03:31

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) будет вестись с двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57, разработка которого уже идет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Для управления новейшими беспилотниками «Охотник» будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех «Охотников», – приводит слова источника ТАСС. Напомним, в преддверии открытия МАКС-2021 в коллегии Военно-промышленной комиссии сообщили, что Минобороны решило ускорить поставки «Охотника» в войска. Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китайцев восхитили корабли на параде ВМФ России 27 июля 2021, 09:38

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Пользователи китайского сайта «Гуанча» выразили восхищение российскими военными кораблями, принявшими участие в параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России. Большинство читателей выразили восхищение российскими военными кораблями, заявив, что китайские судна «потерялись бы на фоне таких гигантов». «Любой крупный надводный корабль – это уже какая-то сила! Русские действительно неплохи», – написал один из них, передает РИА «Новости». «124-метровый корабль создает впечатление 421-метрового», – выразил мнение другой. Один из комментаторов сравнил российский крейсер с китайским и пришел к выводу, что Поднебесной почти удалось достичь уровня России. Некоторые читатели выразили сожаление из-за того, что на параде в Санкт-Петербурге не были представлены китайские ВМС. «Почему мы не отправили корабль для участия? Это очень странно!» –задался вопросом guan_15563825741299. «Жалко, что нам слишком далеко плыть, чтобы поучаствовать в параде», – добавил другой пользователь. В параде, посвященном 325-летию создания российского флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морской базы в Сирии. США заявили о перехвате рекордного числа российских военных самолетов у Аляски 28 июля 2021, 04:10

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

В 2020 году у Аляски перехватили рекордное со времен холодной войны число российских военных самолетов, заявил замглавы штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут. Он заявил, что из-за потепления климата в Арктике «растет активность» в регионе, причем «не все проявления этой активности безобидны». По его словам, в 2020 году США «перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен холодной войны». Как заявил генерал, в связи с новой ситуацией американским ВВС пришлось сосредоточиться на Арктике, чтобы «конкурировать» и при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое «сейчас наблюдается» в регионе, передает РИА «Новости». Напомним, президент США Джо Байден заявил, что изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». Политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике, назвал газете ВЗЛЯД ключевые разногласия США и России по Арктике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Иране оценили участие иранских судов в Главном военно-морском параде в Петербурге 25 июля 2021, 15:38 Текст: Алексей Дегтярев

Участие кораблей Ирана в Главном военно-морском параде в Петербурге показывает углубление сотрудничества Тегерана и Москвы, заявил командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади. «Присутствие ВМС исламской республики на этом огромном параде говорит об углублении военно-морского сотрудничества Ирана и России», – заявил Ханзади, передает ТАСС со ссылкой на агентство ИЛНА. Командующий отметил, что «когда военное сотрудничество достигает такого уровня, оно начинает играть особую роль, поскольку определяет расстановку сил» в мире. Он пояснил, что в параде участвовали два иранских корабля: эсминец «Шаханд» и плавучая военная база «Макран». Напомним, Главный военно-морской парад прошел в Петербурге и Кронштадте в День ВМФ. В нем участвовали свыше 50 кораблей, катеров, подлодок и парусных судов, а также порядка 4 тыс. военных. В Кремле прокомментировали уход США из Ирака 27 июля 2021, 13:00

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль будет мониторить ситуацию в Ираке, так как не хотелось бы, чтобы к потенциалу нестабильности в регионе добавилась бы еще одна территория, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака. «Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников. Они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить», – ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле могут оценить вывод военных США из Ирака и видят ли в этом риски, передает РИА «Новости». По его словам, «сейчас пока рано предвосхищать как-то события. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно». «Здесь были же ранее заявления представителей Соединенных Штатов, администрации президента о том, что рано или поздно нужно будет уходить из Ирака. Поэтому это не совсем новость», – отметил он. Отвечая на реплику о том, что после вывода американских войск из Афганистана пресс-секретарь президента отмечал дестабилизацию в регионе, Песков заявил, что «ситуация в Ираке и в Афганистане разная». «Очевидно, что, скажем так, она совсем разная. И, наверное, вряд ли можно здесь проводить какие-то параллели. Но еще раз повторяю, нам всем хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами», – ответил Песков на вопрос о том, приветствует ли президент России такое решение. Он также указал, что в Кремле заинтересованы и нацелены на продолжение контактов с руководством Ирака. «Прежде всего мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и на развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы», – ответил Песков. Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ. Китайские ученые занялись повышающим скорость гиперзвуковых ракет лазером 27 июля 2021, 13:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые из Университета космической инженерии в КНР работают над созданием лазерного устройства для повышения скорости гиперзвуковых самолетов и ракет. Как пишет китайский информационный портал «Ванъи», при движении с гиперзвуковой скоростью ракеты и самолеты сталкиваются с большим сопротивлением воздуха, что увеличивает расход топлива для поддержания необходимой скорости, а также снижает уровень безопасности полета. Для решения этой проблемы экспертная группа из Университета космической инженерии разработала мощную лазерную пушку, которая устанавливается на головку ракеты или гиперзвуковой самолет. Цель лазера – молекулы воздуха перед ним. По расчетам исследователей, устройство может снизить сопротивление воздуха на 70% и более, передает РИА «Новости». Команда китайских ученых считает, что их лазерное энергетическое устройство создаст плазменное облако в форме капли, которое мгновенно распадется на две части. Эти меньшие облака будут вращаться в противоположных направлениях и создавать передний ветер перед гиперзвуковым оружием или самолетом, что снизит сопротивление воздуха. Прежде главная проблема применения подобных технологий заключалась в размерах лазерной установки. Она должна быть небольшого размера, чтобы ее можно было установить на самолет или ракету. По словам китайских ученых, сегодня уже существуют методы уменьшения размеров лазерных установок. Ранее США испугались роста гиперзвуковых возможностей армии Китая. ОАК назвала место производства новейшего истребителя Checkmate 28 июля 2021, 07:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО «Компания Сухой», сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. «Checkmate» будут собирать здесь», – подтвердил Слюсарь. В среду КнААЗ посетил премьер России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости». Основным направлением работы предприятия является строительство самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Мишустин осмотрел агрегатно-сборочные цеха по производству военных самолетов, поднялся в кабины истребителей, побеседовал с летчиками-испытателями. В цеху финальной сборки главу правительства ждали практиканты – студенты Московского авиационного института, у которых Мишустин поинтересовался, нравится ли им работать на КнААЗе и представил им врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, рассказав о его первом техническом образовании. Дегтярев подтвердил, что его первая специализация, которую он получил в самарском вузе, это «двигатели энергетических установок». Кроме того, Мишустин в ходе рабочего визита в Комсомольск-на-Амуре ознакомился с процессом сборки российского пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). На производственной площадке Объединённой авиастроительной корпорации глава правительства, в частности, осмотрел агрегатно-сборочный цех по изготовлению отъемной части крыла самолета, цех окончательной сборки и летно-испытательную станцию. Во время осмотра Мишустин задавал уточняющие вопросы о производстве. Премьер также поднялся на борт самолета Superjet 100, который находится на летно-испытательной станции. Мишустин лично ознакомился и с работой цифровой доски для управления производством. Премьеру доложили, что данное решение так называемого «визуального менеджмента» будет растиражировано на все производственные участки. Глава правительства пообщался с рабочими цеха: спросил, откуда они, где проходили обучение и сколько уже работают на предприятии. «Мы посмотрели цеха, мы посмотрели сборку, новые технологии. Конечно же, на сегодняшний день все технологические решения, которые были осуществлены, дают совершенно другую возможность построить целый парк таких машин для использования в России для всех видов наших авиакомпаний», – сказал Мишустин после обхода производственной площадки. Он подчеркнул, что важным является то, чтобы данные машины по качеству и по сервисном обслуживанию «были на высоком уровне». «Я скажу очень важную вещь: у нас в Советском Союзе машин такого класса – фактически такого класса, это были ЯК-42, было примерно 200 штук произведено, хотя эта машина распространённая, и многие ее знают, кто жил в СССР. Так вот, уже сегодня здесь (в производстве) – 224-й Суперджет. То есть по количеству мы уже преодолели даже такую известную машину», – отметил премьер. Ранее в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. В Минобороны назвали дату спуска на воду АПЛ «Казань» 26 июля 2021, 16:16 Текст: Алексей Дегтярев

Атомную подводную лодку новейшего проекта «Ясень-М» (885М) «Красноярск» планируется спустить на воду на северодвинском «Севмаше» 30 июля, сообщили в Минобороны. «Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» (проект 885 «Ясень-М») будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии АО ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости». Мероприятием будет руководить главком ВМФ России Николай Евменов. Также в церемонии примут участие руководство ОСК, представители администраций Архангельской области, Северодвинска и Красноярска, сотрудники предприятий кооперации. Напомним, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной. Военные инженеры применили роботов на крупномасштабных учениях в ЗВО 27 июля 2021, 10:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Масштабные учения инженерных войск с применением военных роботов пройдут на 12 полигонах Западного военного округа (ЗВО), сообщили в Минобороны. «На 12 полигонах Западного военного округа, а также на участке реки Оки под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого стартовали специальные учения инженерных войск», – передает ТАСС сообщение ведомства. Как уточняется, военные инженеры в ходе выполнения задач применят робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14». «Учения проводятся в рамках подготовки к совместному стратегическому учению (ССУ) «Запад-2021» и пройдут на полигонах в Нижегородской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Воронежской и Московской областях и продлятся до 30 июля», – уточнили в Минобороны.

Всего в учениях принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 1,5 тыс. единиц военной техники. Ранее в России создали самостоятельно воюющих боевых роботов. В учениях на границе с Афганистаном примут участие более 1,5 тыс. военных трех стран 27 июля 2021, 14:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Более 1,5 тыс. военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана примут участие в учениях на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана, которые пройдут с 5 по 10 августа, говорится в сообщении Центрального военного округа. «Всего в тактических действиях от трех стран будет привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники», – передает ТАСС сообщение ЦВО. Ранее российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. Россия перебросила войска на границу с Афганистаном 28 июля 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «Российские подразделения 201-ой военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон для проведения совместного учения с воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. Мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолетов армейской авиации прибыли из Душанбе в район проведения учения, совершив 200-километровый марш. Во время него военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоления условно зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника». В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, выполнили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники, уточняет ЦВО. Ранее российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. Вынесен приговор о контрабанде оборудования для С-300 на Украину 28 июля 2021, 10:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к 9 годам и 6 месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину, признав их виновными в государственной измене и шпионаже, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Михайловичу Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Рубиковичу Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300. За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена») и ст. 276 («Шпионаж») УК РФ суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна – на 10 лет и 5 месяцев соответственно», – передает ТАСС сообщение ЦОС. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. «Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», – сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным. Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины Дениса Данченко, пытавшегося вывезти из России электронные блоки к ЗРК «С-300» и «Бук-М1» под видом кондиционеров. В ведомстве сообщают, что это не единичный случай. В условиях разрыва военно-технического сотрудничества украинская промышленность не может поддерживать технику в боеспособном состоянии и идет на ухищрения. Напомним, в апреле гражданина Украины приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300.