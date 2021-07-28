В Госдуме оценили заявления Байдена о «вмешательстве» России в будущие выборы США Инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э» Шойгу заявил о создании США очагов напряженности вокруг стран ШОС 28 июля 2021, 12:52 Текст: Алина Назарова

Вашингтон создает вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряженности с труднопрогнозируемым сценарием развития событий, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС. «Вокруг стран ШОС формируются долгосрочные очаги напряжённости с труднопрогнозируемым сценарием развития событий. Характерными методами достижения целей стали агрессивное экономическое давление, всевозможные санкции, провоцирование конфликтов, проведение кампаний по дезинформации населения. Наиболее остро нестабильность проявляется в Юго-Восточной Азии», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости». По его словам, государствам региона «Вашингтоном навязывается создание структур, аналогичных НАТО». «Формируются передовые группы высокой готовности, все чаще к учениям подключаются силы и средства нерегиональных государств, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности. Осуществляется масштабное развертывание системы противоракетной обороны и её сопряжение с ударными средствами», – сказал Шойгу. Он напомнил, что в министерстве обороны неоднократно указывали на дестабилизирующую роль ПРО США и ее направленность против России и Китая. «Ситуация осложняется еще тем, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности этот класс вооружений может быть развёрнут и в Азии», – добавил Шойгу.

США объявили о «драматическом» запуске конкуренции в Арктике 28 июля 2021, 01:28

Фото: Bsee/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона, заявил президент США Джо Байден. По его словам, «теплеющая Арктика драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было трудно извлечь», передает ТАСС. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт считает, что у США и России «есть общие интересы в Арктике». Она сказала, что ей известно о желании Москвы «обсуждать в той или иной форме вопросы безопасности в Арктике», но Сиболт «не думает, что это произойдет скоро». Она «не исключала» бы таких переговоров в «долгосрочной перспективе», но «перед этим отношения между странами в целом должны значительно улучшиться». Сиболт подчеркнула, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». При этом она «не считает иррациональным» то, что это делает и Россия, у которой есть «большой стратегический интерес» в разработке газовых месторождений в регионе. Однако Сиболт считает немыслимыми заявления о том, что Китай является «приарктическим государством». Она заявила, что «не видит этого на карте». По ее мнению, Пекин хочет «придать легитимности своей роли в Арктике». «Честно говоря, это та сфера, в которой нам, возможно, нужно работать со всеми арктическими государствами для обеспечения защиты наши общих интересов», – заявила она. Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США заявили о непричастности Москвы к кибератакам с территории России 27 июля 2021, 18:20 Текст: Алексей Дегтярев

Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки на США, но Вашингтон не считает причастным российское руководство, заявил заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг. «Безусловно, первое место в этом списке занимает Россия. Я не стал бы утверждать, что правительство России стоит за этими атаками, но мы действительно полагаем, что (российские власти) не делают того, что могли бы, для их прекращения», – сказал Даунинг в сенате, передает РИА «Новости». Ранее Вашингтон обвинял «связанных с министерством государственной безопасности КНР злоумышленников» в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. ЕС также заявлял, что Китай провел кибератаку с помощью уязвимости в Exchange Server. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсуждали продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». в Кремле отмечали, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина 28 июля 2021, 03:51

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения. Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости». В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту. США отказались отвечать на запросы России по кибератакам 28 июля 2021, 09:46

Фото: Silas Stein/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, в то время как 80 российских запросов остались без ответа Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года – 35. Со своей стороны мы удовлетворили 10 обращений из США в прошлом году и два в текущем. Все это говорит о том, что нашим странам есть над чем работать», – сказал Антонов, передает РИА «Новости». В то же время дипломат отметил, что эксперты профильных ведомств России и США уже начали активно контактировать по кибербезопасности, Москва надеется на всесторонний подход к проблеме. «Что касается непосредственно реализации достигнутой в Женеве договоренности, то при координации Советов Безопасности двух стран эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали активно контактировать. В процесс вовлечены и представители специализированных структур по реагированию на вызовы в цифровой среде, в том числе российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. И это очень важно», – сказал Антонов. «Американские коллеги, правда, выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Рассчитываем, что диалог все же приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информбезопасности намного шире», – добавил посол. «В любом случае надеемся, что регулярное предметное общение поможет снять накопившиеся в этой сфере озабоченности. Россия всегда открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества, без политизации и скрытых повесток. Мы ответственно подходим к вопросам обеспечения кибербезопасности. Свидетельство тому то, что Россия стала первым государством, разработавшим и внесшим 27 июля в ООН проект Конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», – добавил Антонов. В целом, по его словам, сотрудничество в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений российско-американских отношений. Ранее заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг заявил, что Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки на США, но Вашингтон не считает причастным российское руководство. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсуждали продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. Байден заявил о «попытках России вмешаться» в выборы–2022 в США 27 июля 2021, 23:27

Фото: Biden Campaign/CNP/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден утверждает, что Россия якобы пытается «вмешиваться». в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Как сообщил пресс-пул Белого дома, Байден считает, что дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование, передает ТАСС. Говоря о саммите с президентом России Владимиром Путиным, Байден заявил, что у главы российского государства в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. «Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит, – приводит РИА «Новости» слова президента США. – Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней». «Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?» – сказал Байден. Затем он тут же поправился: «(Восьмая) из самых больших в мире?». Кроме того, Байден заявил, что кибератаки однажды могут спровоцировать «войну со стрельбой». Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком и неправдой публикацию издания Guardian о том, что власти России в 2016 году якобы договаривались о поддержке Дональда Трампа. Песков также назвал «отличным бульварным чтивом» предположение о том, что Москва договаривалась о поддержке Трампа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США заявили о перехвате рекордного числа российских военных самолетов у Аляски 28 июля 2021, 04:10

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

В 2020 году у Аляски перехватили рекордное со времен холодной войны число российских военных самолетов, заявил замглавы штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут. Он заявил, что из-за потепления климата в Арктике «растет активность» в регионе, причем «не все проявления этой активности безобидны». По его словам, в 2020 году США «перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен холодной войны». Как заявил генерал, в связи с новой ситуацией американским ВВС пришлось сосредоточиться на Арктике, чтобы «конкурировать» и при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое «сейчас наблюдается» в регионе, передает РИА «Новости». Напомним, президент США Джо Байден заявил, что изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». Политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике, назвал газете ВЗЛЯД ключевые разногласия США и России по Арктике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Антонов назвал условие исключения США из списка недружественных стран 28 июля 2021, 10:01

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Если США хотят, чтобы их исключили из российского списка недружественных государств, они должны пересмотреть свои подходы к Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов заявил, что «пересмотр российских решений потребовал бы корректировки американских подходов, ставших генератором нестабильности в двусторонних отношениях», передает РИА «Новости». «Не надо ставить телегу впереди лошади. Нами дана объективная и справедливая оценка политике США, которая проводилась в отношении России все последние годы. Такого обращения с собой мы терпеть не намерены», – добавил он. При этом Москва постоянно доносит до коллег в Вашингтоне, что она открыта к «конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона». «Как она (американская сторона) откликнется на это, будем судить по конкретным делам в контексте реализации пониманий, достигнутых на Женевском саммите», – добавил посол. Он также сказал, что ему не известно о том, чтобы США просили исключить их из этого списка: «В итоговом коммюнике саммита НАТО от 14 июня содержался призыв к России отменить решение о внесении США и Чехии в список недружественных государств. Насколько мы понимаем, это и есть официальная американская реакция. О каких-то обращениях на сей счет по двусторонним каналам нам неизвестно». «Думаю, коллеги прекрасно осознают, что указанный перечень стал закономерным следствием враждебных действий по ухудшению условий работы российских диппредставительств в США. В нелепой «охоте на ведьм» Вашингтон резко ужесточил процедуру выдачи виз. Нас полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч соотечественников. Регулярно осуществляются массовые высылки российских дипломатов. Нам закрыт доступ в собственные дома с тех пор, как американские власти по-гангстерски прибрали к рукам шесть дипломатических объектов, являющихся государственной собственностью России и обладающих иммунитетом», – заявил Антонов. В ответ на санкционную агрессию Москва была вынуждена «предпринять контрмеры, встречно выслав американских дипломатов и запретив дипмиссиям США, как «недружественному государству», нанимать граждан России и третьих стран». «К слову, наша формулировка семантически не столь радикальна, как у американцев. Россия еще в августе 2017 года на законодательном уровне была объявлена «противником Америки». Аналогичным враждебным восприятием нашей страны пронизаны основополагающие доктринальные документы США, подающие самостоятельный российский курс в качестве угрозы нацбезопасности», – заключил Антонов. Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Сообщалось, что к концу мая чешское посольство в Москве сократит 79 сотрудников. В июле в Кремле оценили возможность расширения списка недружественных стран. Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США 28 июля 2021, 00:57 Текст: Антон Антонов

В будущем Россия и Китай, которые сейчас являются соперниками США, могут стать «смертельными соперниками», заявил глава американского государства Джо Байден. Он сказал, что «мир меняется значительно», но США работают «с партнерами и союзниками» для сохранения «технологических преимуществ, укрепления цепей поставок». США и союзники стремятся «обеспечивать, чтобы правила, которые регламентируют технологии, поддерживали демократию, а не автократию», сказал Байден. Однако он подчеркнул, что необходимо работать и «в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками» США, «возможно, смертельными соперниками в будущем». В частности, такая работа возможна в сфере борьбы против изменения климата, которое «форсирует нестабильность» в США и в мире. «Это важно. Это стратегический вопрос, а также вопрос окружающей среды», – приводит его слова ТАСС. При этом, как полагает Байден, китайский лидер Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов. Напомним, Байден утверждает, что Россия якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование. Россия и США начали переговоры по стратегической стабильности 28 июля 2021, 10:45

Фото: facebook.com/RusEmbUSA

Текст: Алина Назарова

Консультации Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности начались в Женеве, заявили источники в американской и российской делегациях. Встреча проходит в развитие договорённостей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры проходят за закрытыми дверьми. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую – первая замгоссекретаря Уэнди Шерман, передает РИА «Новости». В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности. ОАК назвала место производства новейшего истребителя Checkmate 28 июля 2021, 07:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО «Компания Сухой», сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. «Checkmate» будут собирать здесь», – подтвердил Слюсарь. В среду КнААЗ посетил премьер России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости». Основным направлением работы предприятия является строительство самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Мишустин осмотрел агрегатно-сборочные цеха по производству военных самолетов, поднялся в кабины истребителей, побеседовал с летчиками-испытателями. В цеху финальной сборки главу правительства ждали практиканты – студенты Московского авиационного института, у которых Мишустин поинтересовался, нравится ли им работать на КнААЗе и представил им врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, рассказав о его первом техническом образовании. Дегтярев подтвердил, что его первая специализация, которую он получил в самарском вузе, это «двигатели энергетических установок». Кроме того, Мишустин в ходе рабочего визита в Комсомольск-на-Амуре ознакомился с процессом сборки российского пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). На производственной площадке Объединённой авиастроительной корпорации глава правительства, в частности, осмотрел агрегатно-сборочный цех по изготовлению отъемной части крыла самолета, цех окончательной сборки и летно-испытательную станцию. Во время осмотра Мишустин задавал уточняющие вопросы о производстве. Премьер также поднялся на борт самолета Superjet 100, который находится на летно-испытательной станции. Мишустин лично ознакомился и с работой цифровой доски для управления производством. Премьеру доложили, что данное решение так называемого «визуального менеджмента» будет растиражировано на все производственные участки. Глава правительства пообщался с рабочими цеха: спросил, откуда они, где проходили обучение и сколько уже работают на предприятии. «Мы посмотрели цеха, мы посмотрели сборку, новые технологии. Конечно же, на сегодняшний день все технологические решения, которые были осуществлены, дают совершенно другую возможность построить целый парк таких машин для использования в России для всех видов наших авиакомпаний», – сказал Мишустин после обхода производственной площадки. Он подчеркнул, что важным является то, чтобы данные машины по качеству и по сервисном обслуживанию «были на высоком уровне». «Я скажу очень важную вещь: у нас в Советском Союзе машин такого класса – фактически такого класса, это были ЯК-42, было примерно 200 штук произведено, хотя эта машина распространённая, и многие ее знают, кто жил в СССР. Так вот, уже сегодня здесь (в производстве) – 224-й Суперджет. То есть по количеству мы уже преодолели даже такую известную машину», – отметил премьер. Ранее в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. Посол в Вашингтоне заявил о потенциале развития прямых связей между регионами США и России 27 июля 2021, 17:55 Текст: Елена Мирошниченко

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва в условиях «отягощенного» межправительственного диалога с США считает необходимым налаживать региональные связи между странами. «Тяжело переоценить тот значительный стабилизирующий потенциал, который кроется в прямых межрегиональных связях. В условиях, когда межправительственный диалог отягощен, отдельные американские штаты и субъекты РФ могут с большей легкостью находить точки соприкосновения. Опираться на приоритеты внутреннего развития, которые схожи для тихоокеанского измерения», – сказал Антонов на открытии 26-го ежегодного заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП), сообщает РИА «Новости». Антонов также указал на востребованность в текущих условиях обмена опытом между Россией и США в вопросе борьбы с коронавирусом. «Победить пандемию можно только сообща», – заявил он. Ранее Антонов заявил, что зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику. В учениях на границе с Афганистаном примут участие более 1,5 тыс. военных трех стран 27 июля 2021, 14:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Более 1,5 тыс. военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана примут участие в учениях на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана, которые пройдут с 5 по 10 августа, говорится в сообщении Центрального военного округа. «Всего в тактических действиях от трех стран будет привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники», – передает ТАСС сообщение ЦВО. Ранее российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. Россия перебросила войска на границу с Афганистаном 28 июля 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «Российские подразделения 201-ой военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон для проведения совместного учения с воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. Мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолетов армейской авиации прибыли из Душанбе в район проведения учения, совершив 200-километровый марш. Во время него военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоления условно зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника». В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, выполнили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники, уточняет ЦВО. Ранее российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. США отказались от предложения России обнулить ограничения по диппредставительствам 28 июля 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Москва предложила Вашингтону обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но американская сторона отказывается, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Продолжается работа по линии внешнеполитических ведомств. Исходим из целесообразности обнулить на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Казалось бы, что может быть проще? Увы, света в конце тоннеля не видно», – сказал Антонов, передает РИА «Новости». По его словам, в госдепартаменте не готовы даже обсуждать возможность полного отказа от всех введенных мер и контрмер, настаивая на поэтапности. «Однако эта поэтапность на поверку сводится к тому, чтобы первостепенное внимание уделялось американским проблемам. А решение вопросов, которые интересуют нас, коллеги стремятся отложить на потом. Такой подход неприемлем», – сказал посол. «Вы заинтересованы в одном, мы заинтересованы в другом. Надо составлять график взаимной увязки. Это обычный способ ведения дел. К сожалению, мы здесь такого способа пока не видим», – констатировал посол. «Сейчас американцы принялись сетовать на всех уровнях по поводу упомянутого запрета на найм местного персонала. Настойчиво ставят вопрос о безоговорочной выдаче виз тем, кого они будут командировать в Россию на замену увольняемым россиянам. Мы не против, но при обязательном условии, что будут прекращены попытки выхолащивания нашего дипприсутствия в США», – заключил посол. Кроме того, указал Антонов, США вновь отказались возвращать отнятую российскую дипсобственность. «Позитивных новостей нет. Данный вопрос жестко ставится российской стороной на всех встречах. Женевский саммит не исключение. Мы настаиваем на том, чтобы нам вернули дипсобственность без каких-либо условий. Недавно имели возможность вновь заострить эту проблему в беседах с высокопоставленными представителями администрации. Но в ответ услышали категорическое «нет», – сказал Антонов. Он также сообщил, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз. «В общей сложности в очереди на продление истекших виз находятся порядка 60 российских сотрудников (с членами семей – около 130 человек), включая советников-посланников. Люди не могут выехать из США на родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. Мы неоднократно предлагали пойти на взаимное годичное продление виз, но американцы заматывают этот вопрос», – сказал Антонов. По его словам, у некоторых сотрудников есть визы, а у членов их семей – нет, и непонятно, как это соотносится с проповедью семейных ценностей. Кроме того, в декабре 2020 госдеп ввел в одностороннем порядке трехлетний лимит на командировки сотрудников в обеих странах, причем к другим странам таких ограничений нет, напомнил Антонов. При этом еще от 24 работников диппредставительства России потребовали уехать до 3 сентября 2021 года, никак этого не объяснив, добавил он. «Успокаивая нас и изображая уступчивость, в госдепе заверяли, что будут оперативно выдавать визы сменщикам наших коллег. Но в реальности большинство сотрудников из этого пресловутого списка будут вынуждены уехать без замен, поскольку выдача американских разрешений на въезд парализована. Оформление виз по-прежнему замыкается Вашингтоном на обременительные схемы разменов, которые происходят крайне медленно из-за существенных различий в структурах диппредставительств двух стран», – сказал Антонов По его словам, Россия готова рассмотреть заявки США на визы для новых сотрудников взамен уехавших, но времени остается мало. Все рассмотрение будет идти на принципе взаимности, подчеркнул он. Вынесен приговор о контрабанде оборудования для С-300 на Украину 28 июля 2021, 10:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к 9 годам и 6 месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину, признав их виновными в государственной измене и шпионаже, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Михайловичу Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Рубиковичу Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300. За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена») и ст. 276 («Шпионаж») УК РФ суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна – на 10 лет и 5 месяцев соответственно», – передает ТАСС сообщение ЦОС. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. «Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», – сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным. Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины Дениса Данченко, пытавшегося вывезти из России электронные блоки к ЗРК «С-300» и «Бук-М1» под видом кондиционеров. В ведомстве сообщают, что это не единичный случай. В условиях разрыва военно-технического сотрудничества украинская промышленность не может поддерживать технику в боеспособном состоянии и идет на ухищрения. Напомним, в апреле гражданина Украины приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300.