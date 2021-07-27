Почти половина украинцев назвали себя одним народом с русскими

Почти половина украинцев (41%) признались, что «исторически и духовно» считают себя одним народом с русскими, следует из данных опроса социологической группы «Рейтинг»

Так, согласно опросу, 75% опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси. В то же время Россию преемницей считают только 8%, еще 9% не считают преемницей ни одну из двух стран.

Кроме того, 41% опрошенных согласились с недавним заявлением президента России Путина, что «русские и украинцы – один народ, который относится к одному исторического и духовного пространства». Противоположного мнения придерживаются 55%.

Опрос был проведен 23-25 июля во всех областях Украины посредством телефонного интервью среди 2,5 тыс. граждан старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.