Исследователи заявили о способности COVID ухудшать интеллект В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность» «Волонтеры Победы» навестили ветеранов ВМФ в день Военно-морского флота 25 июля 2021, 17:48 Активисты движения «Волонтеры Победы» в день Военно-морского флота России навестили героев, защищавших страну в годы Великой Отечественной на морских рубежах. «Для Волонтеров Победы не нужен повод, чтобы помочь ветеранам. Но поздравить героев в такой важный день добровольцам особенно приятно. Морское дело в нашей стране всегда считалось почетным и благородным. И очень важно, что традиции, жизненный опыт и ценности передаются от поколения победителей к молодому поколению», – цитирует руководителя движения Ольгу Амельченкову пресс-служба «Волонтеров Победы». В республике Башкортостан добровольцы навестили Горшкова Ивана Порфирьевича, служившего на Тихоокеанском флоте, а также участвовавшего в освобождении Порт-Артура. Иван Порфирьевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Японией» и другими медалями. Он поблагодарил активистов движения, что не забывают и приходят как в обычные дни, так и по праздникам. Ветеран также отметил, что гордится, какой выросла современная молодежь. Московские «Волонтеры Победы» посетили Морозова Николая Кирилловича, ветерана Великой Отечественной войны, юнгу, матроса, капитана 3-го ранга Северного Флота, защищавшего Москву в 1941 - 1942 годах. Добровольцы вручили ветерану «Письма Победы» с теплыми пожеланиями и словами и подарки. В Татарстане «Волонтеры Победы» поздравили Хабибуллина Рустама Абдрахмановича, капитана 1 ранга, соловецкого юнгу. В начале Великой Отечественной войны поступил в школу юнг третьего набора на электрика. Учился на Соловецких островах в поселке Саватьево, заменяя взрослых матросов на время их отправления в сухопутные войска. С 1945-1948 год служил матросом Балтийского флота на корабле «Октябрьская революция». «Спасибо, что не забываете нас. Навещаете, поздравляете. Сегодня мне много кто позвонил, но именно вы сделали своим поздравлением этот день праздником» – поблагодарил ветеран. В Санкт-Петербурге поздравления ветеранов прошли по телефону. Волонтеры Победы пообщались со Старожицким Виктором Владимировичем, капитаном первого ранга, участником Великой Отечественной войны. Виктор Владимирович – выпускник Высшего военно-морского училище имени Фрунзе, в период 1941–1943 гг. участвовал в боях на Карельском фронте в должности командира огневого взвода истребительного противотанкового дивизиона 85-й морской стрелковой бригады. В конце 1943 года был направлен на Балтийский флот и назначен командиром торпедного катера 2-го отряда строящихся кораблей. Принимал участие в навигационно-гидрографическом обеспечении боевого траления Нарвского залива и Нарген-Порккалаудской минной позиции, а также в обеспечении Чудской десантной операции. Виктор Владимирович поблагодарил добровольцев за поздравления и высказал надежду, что скоро сможет лично встретиться с волонтерами: «Мой девиз – доживем до лучших времен, когда нам не будут мешать никакие ограничения».

Газпром: Никто не предлагал Украине покупать российский газ 24 июля 2021, 20:10

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Газпром не предлагал Украине покупать российский газ; комментарии председателя правления Алексея Миллера о поставках российского газа были адресованы европейским партнерам, в первую очередь – немецким, говорится в комментарии компании. «Ознакомились с заявлением председателя правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления Газпрома Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь – немецким», – говорится в сообщении управления информации Газпрома, передает ТАСС. При этом в компании уточнили, что «речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам». «И о том, что нас в этой связи в том числе заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза», – отмечается в сообщении. Ранее глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину. До этого МИД назвал условие транзита газа через Украину. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что предложения Газпрома по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для Киева неприемлемы. Испанские футбольные фанаты назвали украинца Зозулю фашистом и сорвали трансфер 24 июля 2021, 23:55

Фото: Mateo Villalba/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Фанаты испанского футбольного клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока Романа Зозули, сообщают СМИ. AS сообщает, что переход Зозули в «Алькоркон» сорвался из-за недовольства болельщиков, пишет «Чемпионат». Болельщики заявляли, что прибытие в команду Зозули «точно будет ошибкой», потому что он «не патриот», а «фашист», который «публиковал фотографии с нацистской символикой», поддерживал «ультрас и фашистские формирования» на Украине, включая «украинскую нацистскую военизированную группировку». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо». Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. Раскрывших детали о деле MH17 россиян захотели выслать из Нидерландов 24 июля 2021, 20:33 Текст: Евгения Шестак

Власти Нидерландов могут экстрадировать российскую пару, предоставившую властям королевства значимые сведения о крушении малайзийского боинга в Донбассе в 2014 году, сообщило издание De Volkskrant. В материале говорится, что россияне получили информацию о крушении Boeing 777, выполнявшего рейс MH17. В 2016 году пара запросила убежище и переехала в Нидерланды, а спустя два года супруги поделились информацией о катастрофе с властями страны, передает РИА «Новости». Сотрудники миграционной службы и судьи сочли нелогичным и достойным порицания то, что россияне предоставили имеющиеся данные лишь в 2018 году. При этом в публикации не уточняется, какие сведения выдали властям Нидерландов супруги. Ранее Генпрокуратура подала в ЕСПЧ жалобу, где заявила, что Украина в полной мере ответственна за крушение малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, поскольку не закрыла свое воздушное пространство. При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. В Чехии американских дипломатов уличили в терроризме против России 25 июля 2021, 10:58

Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Дипломаты США в России занимаются более явной враждебной деятельностью, чем та, которую приписывают Москве по делу из-за взрывов во Врбетице, пишет чешское издание Halo noviny. Автор статьи Роман Блашко пишет, что ухудшение отношений между Прагой и Москвой является частью замысла Вашингтона. Он отмечает, что некоторые чешские политики зависят от западных спецслужб и потому активно помогают наносить ущерб собственной стране, передает РИА «Новости». Журналист отметил недавний инцидент в Тверской области, когда сотрудник посольства США украл стрелочный указатель на железнодорожной станции. По его мнению, именно этому инциденту подходит слово терроризм, а не произошедшему во Врбетице. «Я также не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико. Кстати, так было всегда!» – заключил журналист. Ранее сотрудник посольства США похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, подвергнув тем самым жизнь пассажиров потенциальной угрозе. После этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия бездоказательно обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии не нашла достаточных доказательств для того, чтобы предъявить кому-либо из россиян официальные обвинения по делу о взрывах во Врбетице. Российский самолет с электродвигателем совершил первый полет 24 июля 2021, 19:18

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащенный электродвигателем, совершил первый полет в рамках испытаний, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ). «Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета самолет включил электрическую силовую установку», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе. Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя самолета. Электромотор экономичнее аналогов на 5-20%. В ФПИ также сообщили, что испытания данной силовой установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске. В феврале в Новосибирске состоялся наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40. Талибы попросили международной помощи 24 июля 2021, 22:39

Фото: Kawa Basharat/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) просит «все страны мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана, сообщил официальный представитель их политофиса в Катаре Сухейл Шахин. Он сообщил, что талибы «контролируют все сельские районы» страны. По его словам, «есть потребность в медицинской помощи». В связи с этим талибы призвали «все страны мира» и неправительственные организации «прийти и помочь в борьбе с пандемией». Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID-19 и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит его слова РИА «Новости». Как заявил Шахин, «в комиссии сообщили, что они делают все возможное для информирования населения» о том, как защититься от COVID-19, но «нет необходимых медикаментов и вакцин чтобы справиться с распространяющейся пандемией». Напомним, представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране. Жириновский обратился к Зюганову по поводу Грудинина 25 июля 2021, 14:14

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил руководителя КПРФ Геннадия Зюганова прекратить втягивать в политику директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. «Дорогой Геннадий Андреевич, ну оставьте вы в покое Павла Николаевича Грудинина. Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника, он много хорошего сделал для жителей совхоза, где он долго был директором. Ну зачем вам его подвергать опасности?» – обратился Жириновский к Зюганову, передает ТАСС. Лидер либерал-демократов напомнил, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, заочно осужденный на три года за избиение полицейских, «мучается в бегах по Литве, а лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин «получил статью и ограничен в свободе». «А теперь вы добиваете и Грудинина. Вы же понимаете, что он никогда не будет президентом, что вы никогда сами не выиграете ни одни выборы губернатора, и в ваших списках никогда не будет лиц, которые вызывают какие-то сомнения», – продолжил Жириновский. По его мнению, Зюганову «пора подумать над тем, чтобы сменить название партии, написать другую программу, забыть Сталина, Ленина, слова «коммунизм» и «социализм». Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что «все левые режимы обречены». «Прекратите стенания и дайте Павлу Николаевичу Грудинину быть просто директором совхоза, бизнесменом, оставьте его в покое, очень прошу вас», – заключил Жириновский. Ранее в субботу ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России. Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь адвокат Дмитрий Мальбин рассказал, что располагает информацией о том, что Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD. На юге Африки зафиксировали рекордные морозы 24 июля 2021, 21:18

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Рекордные морозы зафиксированы в центральной части Южно-Африканской Республики, где сейчас стоит зима, сообщила метеослужба ЮАР. Ночью 24 июля в 19 районах страны побиты исторические рекорды. Температура в городе Кимберли и окрестных районах достигла минус 9,9 градуса Цельсия – такой погоды не было за всю историю метеонаблюдений. До минус 7 градусов температура также упала в Йоханнесбурге, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию SABS. Как сообщили в метеослужбе, температура ночью 24 июля побила рекорд 26-летней давности – 19 июля 1995 года в Йоханнесбурге было минус 6,3 градуса. Морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Аномально холодная для страны погода продержится на территории Африки еще неделю. Также впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег. Напомним, на западе Германии объявляли режим военной катастрофы: из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших превышает 160, многие числятся пропавшими без вести. Берлин пообещал пострадавшим чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Мясников предупредил россиян о неочевидных симптомах надвигающегося инфаркта 25 июля 2021, 12:24 Текст: Ксения Панькова

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил неочевидные признаки надвигающегося инфаркта, отметив, что главными факторами риска считаются возраст, наследственность, курение, отсутствие физической активности, ожирение. Как рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1», наиболее частыми симптомами этого опасного состояния считаются боль в груди (за грудиной), одышка, повышенная потливость и слабость. Помимо основных признаков, существуют те, которые на первый взгляд не предвещают проблем с сердцем: боль в шее, плече или челюсти, спутанность речи, вздутие живота, а также изжога. По словам медика, подобные проблемы встречаются у многих людей, но это не всегда повод вызывать скорую, передает РИА «Новости». «Что боль, что одышка, что явные и неявные симптомы требуют одного: мы должны знать, у кого они развиваются. <...>. Если вы попали к врачу, ваша смертность – 3-6%, если не попали вовремя, ваша смертность – 33%. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта», – подчеркнул Мясников. По его словам, главными факторами риска считаются возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 50), наследственность, связанная с ранними инфарктами и инсультами, курение, повышение холестерина низкой плотности и понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара и артериальная гипертония, а также отсутствие физической активности и ожирение. Кроме того, на риск развития инфаркта может повлиять даже отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя (350 граммов пива, 150 граммов вина или 40 граммов крепкого напитка). В наибольшей опасности люди, у которых выявили сразу несколько факторов, а не один из них, подытожил он. Ранее Мясников заявил, что отеки под глазами или на ногах могут говорить о болезни почек, сердца или печени, а также побочных эффектах от приема некоторых лекарств, и вызвать риск образования тромбов. В посольстве Киргизии в Москве произошла драка 25 июля 2021, 13:06

Фото: mfa.gov.kg

Текст: Ксения Панькова

Драка произошла в посольстве Киргизии в Москве на улице Большая Ордынка, полиция проводит проверку по данному факту. «В полицию обратился мужчина, который пришел в посольство Киргизии помочь оформить документы своей знакомой. По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу», – сказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Нападавшим потерпевший назвал второго секретаря вице-консула посольства. Начата доследственная проверка. Ранее министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на одной из турбаз региона. Телеведущая и писательница встали на сторону бывшей жены Грудинина 25 июля 2021, 13:16

Фото: instagram/youtube

Текст: Игорь Кравченко

«Понимаете, что даст этому человеку мандат депутата? Неприкосновенность! Возможность безнаказанно травить и уничтожать бывшую жену и всех неугодных», – написала в Instagram известная телеведущая Марина Ким. Она выступила в поддержку экс-супруги бизнесмена Павла Грудинина Ирины, чье заявление в ЦИК повлекло за собой снятие политика с выборов в Госдуму. На сторону Ирины Грудининой также встала писательница Арина Холина. Телеведущая Марина Ким написала в Instagram о том, что вполне понимает мотивы, по которым Ирина Грудинина (бывшая жена бизнесмена Павла Грудинина, который намеревался баллотроваться от КПРФ в Госдуму) направила в Центризбирком письмо о том, что у бывшего супруга могут быть иностранные активы. Многие утверждают, что это «какой-то хитрый политический ход», заметила Ким. «А я ей верю, – рассуждает ведущая. – Что в этой истории такого, чего мы ни разу не видели? Не каждый мужик, конечно, миллионер, метит в президенты и прячет деньги в офшорах. Но сколько тех, кто заводит любовниц, переписывает машину на маму, чтобы жене при разводе ни рубля не досталось, и готов быть официально безработным, лишь бы не платить алименты собственному ребенку?.. Понимаете, что даст этому человеку мандат? Неприкосновенность! Возможность безнаказанно травить и уничтожать бывшую жену и всех неугодных». «К черту политику. Ирина, я вас просто искренне поддерживаю как женщина. И желаю вам мужества отстоять свои права!» – написла телеведущая. Напомним, в субботу Центризбирком на своем заседании исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинина из партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Список кандидатов от КПРФ зарегистрирован без него. Решение было принято после того, как Ирина Грудинина обратилась в ЦИК с информацией о том, что ее бывший муж владеет иностранными активами, которые не были указаны при его регистрации. По словам адвокатов экс-супруги бизнесмена, Грудинин – владелец третьей части акций в офшорной фирме Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. Через эту компанию Грудинин контролировал российские предприятия, сообщила его бывшая жена. Ранее представители Ирины Грудининой высказывали опасения, что с получением депутатского мандата у предпринимателя «появятся широкие возможности и новые инструменты в целях оказания давления на нашего доверителя – инвалида II группы». По словам представителей, Грудинин остался недоволен решениями судов о разделе общего имущества и пытался мстить бывшей супруге. В пятницу Грудинина обратилась с письмом к главе Центризбиркома Элле Памфиловой из-за начавшейся травли после ее обращения в ЦИК в связи с наличием у бывшего супруга доли в иностранном офшоре. В письме женщина рассказала, что считает заказчиком кампании против нее своего бывшего супруга. «Не думала никогда раньше, что он на такое способен. Но теперь понимаю, что глубоко ошибалась», – написала Грудинина. Она считает, что происходящее – это «уничтожение» и ее самой, и ее сына, и опасается за свою безопасность в будущем: «В 2019 году мне уже приходилось обращаться за обеспечением охраны в правоохранительные органы – тогда меня услышали. Боюсь, что после выборов даже слушать не станут». Грудинину также поддержала писательница и блогер Арина Холина. «Павел Грудинин внезапно огреб от бывшей жены за жадность. Возможно, он первый русский богач, которому прилетело за свинское отношение при разводе. Не то чтобы месть страшна – его всего лишь исключают из кандидатов на выборы в Думу, но таки хоть что-то», – заметила писательница в своем Facebook. «Если кто не помнит драматических подробностей, то Грудинин пытался отобрать у жены примерно все – даже родительскую квартиру. И, понятно, все вот это «совместно нажитое» считал исключительно своим», – указала Холина. Причина, по ее мнению, в распространенном подходе, который заключается в том, что женщине при разводе остаются только дети, а все имущество должно перейти бывшему мужу. «Ирина Грудинина и ее адвокаты заявили, что Грудинин скрывает офшорные счета. А также мстит бывшей по мелочи... Никогда, конечно, не узнаешь, кто в разводе показывает себя с худшей стороны, но примеров такого мужского поведения слишком много, чтобы не поверить, – рассуждает Холина. – Мужчина возраста и воспитания Грудинина искренне и незамутненно ненавидит женщину за то, что та посмела с ним расстаться... И никогда им не приходит в голову, что они делают что-то не так. Поразительная уверенность в собственной безупречности». Назван «лидирующий» по числу пациентов с психическими расстройствами регион 25 июля 2021, 08:38

Фото: Arkady Sukhonin/Russian Look/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в России из расчета на 100 тыс. населения зарегистрировали на Чукотке, меньше всего – в Чечне, следует из данных статистического сборника Минздрава России. Как отмечается в статистическом сборнике, психические расстройства и расстройства поведения на 100 тыс. всего населения: Чукотский автономный округ – 10012,3, Еврейская автономная область – 6437,6, Алтайский край – 5834,9. Об этом сообщает РИА «Новости». Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зарегистрировано в Чечне, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1555,6; Ингушетии – 1674,6; Москве – 2005,5, уточняется в документе. Ранее Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва возглавили список российских регионов по уровню доходов населения, в конце рейтинга оказались Республика Алтай и Тува. В Турции призвали ужесточить меры для российских туристов 24 июля 2021, 20:54 Текст: Евгения Шестак

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам. «С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой – государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», – цитирует РИА «Новости» Джейхана. Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсо предположил, что страну могут закрыть для туристов из-за нового штамма коронавируса, но пока вопрос об этом не стоит. По его словам, страна рассчитывает принять в этом году 25 млн туристов, получив доход в 20 млрд долларов. Названы страны с самым большим госдолгом 25 июля 2021, 09:35

Фото: Sergi Reboredo/picture alliance/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Самый большой госдолг в мире на данный момент у Японии – превышает 200% ВВП, высокий уровень задолженности также у Британии, США и еврозоны – более 100% ВВП, рассказал руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Как отметил эксперт, согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%, сообщает РИА «Новости». По его словам, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки во многих крупных странах, в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится. «Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония – 234%, Великобритания – 144%, США – 160%, еврозона – 120,4%», – указал он. Крупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга, добавил Наметкин. «В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляют 0%, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне в минус 0,1%», – добавил он. Ранее Минфин США предупредил Конгресс об угрозе дефолта. Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения 25 июля 2021, 13:35

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения – большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. В церемонии спуска траулера участвовали генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, а также заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, которая стала «крестной матерью» траулера. Перед спуском на воду состоялась церемония освящения судна, передает РИА «Новости». Супертраулер «Механик Сизов» – третий в серии супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Он был заложен в июне 2020 года. Супертраулер назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова, посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте. В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота.