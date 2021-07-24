Олег Сирота рассказал о снижении цен на продукты из «борщевого набора»

Накрутки торговых сетей и посредников могут достигать 200-400%, только появление фермерских ярмарок и мониторинг цен по всей стране будут способствовать снижению цены на сезонные овощи, сказал газете ВЗГЛЯД предприниматель Олег Сирота. Так он отреагировал на ситуацию с ценами на «борщевой набор».

«Чтобы овощи были дешевыми и доступными, сельхозпроизводители должны продавать их напрямую. У «Единой России» есть очень хорошая инициатива, которая помогает организовывать фермерские ярмарки, чтобы продукты продавались без наценок торговых сетей. Но чтобы эта схема заработала, нужен мониторинг цен, потому что всегда найдутся посредники, возникнут дополнительные нагрузки и стоимость поползет вверх», – говорит предприниматель, председатель Союза сыроваров Олег Сирота.

Мониторинговые группы, уверен собеседник, побудят местные власти «реализовывать полезные инициативы и помогать прямому сбыту фермерской продукции». «Если сезонные овощи начнут продавать напрямую, то цены неизбежно рухнут вниз. Потому что наценки торговых сетей и посредников иногда достигают 200-400%. Появление ярмарок поможет укротить алчных дельцов», – прогнозирует предприниматель, добавляя, что существенного снижения цен можно будет ожидать уже в августе.

Советник председателя правления Фонд развития гражданского общества Виталий Иванов согласен, что «идея мониторить сезонные цены неплохая». «И от нее может быть толк. Тут важно, чтобы исполнители не перегибали, не превращали мониторинг в бурлеск», – предупредил эксперт.

Более чем в половине регионов уже созданы рабочие группы по мониторингу цен на сезонные овощи. В их работе участвуют более 250 экспертов – от губернаторов, депутатов разных уровней от «Единой России» до руководителей агропромышленных комбинатов и крестьянско-фермерских хозяйств. Они уже провели рейды в Чувашии, Удмуртии, Республике Марий Эл, Волгоградской, Смоленской, Тульской, Курской, Калужской, Костромской областях, Краснодарском крае и многих других регионах.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что подорожание базовых продуктов питания стало острым вопросом. Кроме того, депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на полках магазинов. До этого в партии провели совещание с руководством правительства и губернаторами.

Сейчас эксперты ожидают снижения цен на сезонные овощи – на так называемый борщевой набор. Этому должен способствовать прямой доступ сельхозпроизводителей на ярмарки и рынки. Соответствующую инициативу «Единой России» поддержал Владимир Путин, поручив главам регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок. До конца июля в регионах дополнительно откроется 100 новых торговых точек.

Как сообщает сайт ЕР, несколько рынков с продукцией местных сельхозпроизводителей появились накануне в Ростове-на-Дону и Азове. В Тамбове у Дома ветеранов открылся микрорынок фермерских продуктов. В Краснодарском крае работает более 80 ярмарок выходного дня.

В ходе недавней рабочей поездки в Краснодарский край уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила привлечь к «народному контролю» за ценами многодетные семьи – людей, для которых каждый поход на рынок превращается в «мелкооптовую закупку». По ее мнению, это позволит реально увидеть эффективность мер, предложенных для снижения стоимости продуктов.

К мониторингу цен на овощи в магазинах розничной торговли и на рынках в Дагестане подключились активисты единого волонтерского штаба. По итогам первых рейдов стало известно, что в среднем стоимость килограмма моркови составляет 80 рублей, лука и картофеля – 30 рублей, свеклы – 120 рублей, капусты – 60 рублей.

Олег Сирота назвал дагестанские цены завышенными. «Килограмм моркови не должен стоить 80 рублей. Дагестан – один из главных аграрных регионов России. На мой взгляд, цена должна быть в два-три раза ниже. После сбора урожая килограмм моркови должен стоит 25 рублей. Это объективная цена. Она позволяет заработать фермеру», – подчеркнул предприниматель.

В нескольких регионах представители ЕР обсудили заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о снижении цен «борщевой набор». По ее словам, такая тенденция продолжится. При этом цены на сахар и подсолнечное масло в основном выросли под влиянием мировой конъюнктуры, но по «борщевому набору» происходило сезонное движение вкупе с более быстрым исчерпанием запасов прошлого урожая.

Комментируя в целом административные меры в отношении регулирования цен, Набиуллина заметила, что краткосрочный эффект от этого действительно есть, но важно смотреть и на долгосрочные эффекты с тем, чтобы не подорвать желание производителей инвестировать в расширение производства.