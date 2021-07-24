В Госдуме назвали готовые принять Олимпиаду в 2036 году города России Первую российскую медалистку ОИ в Токио представили к госнаграде 24 июля 2021, 12:23 Текст: Вера Басилая

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки Анастасия Галашина будет представлена к государственной награде, сообщил министр спорта Олег Матыцин. «Очень рад за Анастасию Галашину, завоевавшую серебряную медаль для российской команды на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматической винтовки. Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но все равно это большое достижение для молодой спортсменки. Поздравляю Настю и ее тренеров. Уверен в ее дальнейших успехах на самых значимых соревнованиях. Как и все победители и призеры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде. Счет нашим медалям открыт! Желаю всей российской команде уверенно двигаться к намеченным целям и одержать яркие победы», – приводит РИА «Новости» слова Матицына. Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио. Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета России и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского.

Россиянка Галашина завоевала первую медаль для сборной на Олимпиаде 24 июля 2021, 05:30

Фото: Спорт и молодежь

Ярославского региона/Youtube

Текст: Антон Антонов

Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио, сообщают информационные агентства. В стрельбе с 10 м 24-летняя Галашина набрала 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с 251,8 балла, она установила олимпийский рекорд. Третье место досталось Нине Кристен из Швейцарии (230,6 балла). Это первый разыгранный комплект наград и первая медаль россиян на ОИ–2020, передает РИА «Новости». Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета России и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского. Посольство России призвало МОК изменить карту с Крымом 24 июля 2021, 07:23

Фото: Embassy of the

Russian Federation to Japan/Facebook

Текст: Антон Антонов

Опубликованная на официальном сайте Олимпиады в Токио карта, где Крым не указан как часть России, является некорректной, заявило российское посольство в Японии. Посольство отметило, что на сайте «содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым». Российская сторона напомнила организаторам ОИ, что воссоединение России с Крымом произошло после «свободного волеизъявления его жителей на референдуме», который прошел «в полном соответствии с международными стандартами». Как подчеркнули в посольстве, Крым – «неотъемлемая часть» России, а вопрос о его принадлежности закрыт «окончательно и бесповоротно». Посольство полагает, что Международному олимпийскому комитету и оргкомитету Игр следует исправить карту и привести ее «в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», передает ТАСС. Напомним, министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и «принес извинения за ошибку». Россиянке стало плохо на олимпийском турнире по стрельбе из лука 23 июля 2021, 08:33

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо во время квалификации на Олимпийских играх в Токио, сообщил ОКР. Олимпийская квалификация по стрельбе из лука проходит в пятницу в Токио. Как стало известно РИА «Новости», спортсменка потеряла сознание. «Мы с Еленой (Осиповой») как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись – смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина – погода. Ее увезли доктора. Сейчас соберем ее вещи, лук и пойдем искать Свету», – передает «Чемпионат» слова другой российской лучницы Ксении Перовой. Соревнования проходят утром по токийскому времени, температура воздуха превышает 30 градусов. «Со Светой уже все нормально. Врачи её осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю», – сказала позднее Перова. В отборочных соревнованиях Гомбоева набрала 630 баллов и заняла 45-е место. Перова стала восьмой (664), Елена Осипова - 22-й (651). МОК назвал ошибкой отделение Украины границей от Крыма на сайте Игр в Токио 23 июля 2021, 09:09 Текст: Алина Назарова

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте Олимпийских игр в Токио. На официальном сайте в разделе «Расписание и результаты» была размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную «аплодисментами». На карте Украина и Крым были разделены границей. «Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», – говорится в ответе МОК, передает РИА «Новости». Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. Напомним, на летние Олимпийские игры в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия. Университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов). Летние Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми 23 июля 2021, 17:19

Фото: REUTERS/Mike Blake

Текст: Вера Басилая

Император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия XXXII летней Олимпиады проходит на Национальном стадионе без зрителей. «XXXII летние Олимпийские игры объявляю открытыми», – заявил император, передает ТАСС. Ранее японский легкоатлет Рюота Ямагата и участница соревнований по настольному теннису Касуми Исикава зачитали клятву спортсменов во время церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр. Церемония открытия проходила в пятницу на Национальном стадионе в Токио. Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером после спортсменов из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) выступать российские спортсмены будут под флагом ОКР и без гимна Российской Федерации, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского. Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Режиссера церемонии открытия Игр в Токио отстранили за антисемитизм 22 июля 2021, 09:29 Текст: Алина Назарова

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио объявил о решении отстранить режиссера церемоний открытия и закрытия Игр Кэнтаро Кобаяси на фоне скандала. Кобаяси оказался в центре скандала после того, как неправительственная организация «Центр Симона Визенталя» выступила с осуждением его антисемитских заявлений в комедийных номерах в прошлом, в частности, предложения в одном из выступлений «поиграть в Холокост». «Выяснилось, что Кэнтаро Кобаяси в своих прошлых выступлениях использовал фразы, в которых предметом насмешек стали болезненные факты из прошлого. В ответ на это организационный комитет Олимпийских игр в Токио принял решение отстранить господина Кобаяси с его поста, начиная с сегодняшнего дня», – говорится в пресс-релизе организаторов, передает РИА «Новости». В свою очередь глава оргкомитета Сэйко Хасимото принесла извинения в связи с инцидентом. Хасимото подчеркнула, что «в настоящее время ведется пересмотр всей церемонии открытия и обсуждение дальнейших действий». «Мы намерены прийти к решению незамедлительно», – подчеркнула она. Отстраненный режиссер выступил с извинениями за свои слова 20-летней давности. «Абсолютно очевидно, что в одном из роликов, представленных в 1998 году для молодых зрителей, среди фраз, которые я написал для него, присутствовали абсолютно неуместные выражения. Работа комедианта не должна доставлять неприятных эмоций людям. Я осознаю, что мой выбор выражений в то время был глупым, и я искренне раскаиваюсь в этом. Приношу искренние извинения», – заявил Кобаяси. Скандал с комиком разгорелся спустя буквально несколько дней после того, как команду организаторов церемонии открытия Олимпиады покинул автор музыки мероприятия Кэйго Оямада, который оказался в центре общественной критики за издевательства над детьми с ограниченными возможностями в прошлом. России предрекли место в тройке лидеров на Олимпийских играх в Токио 21 июля 2021, 16:16 Текст: Евгения Шестак

Почти 60% россиян верят, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, следует из результатов опроса ВЦИОМ. «Больше половины россиян (57%) верят, что наши спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете: 22% опрошенных убеждены, что наши спортсмены займут первое место в медальном зачете, и 35%, что Россия займет второе или третье место», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Еще 16% опрошенных считают, что Россия претендует на четвертое-пятое места, а каждый десятый полагает, что российские спортсмены не войдут в пятерку лидеров по количеству завоеванных медалей. По мнению россиян, наилучшие шансы у спортсменов из России завоевать медали в плавании – 15%, легкой атлетике – 12%, гимнастике – 12%, синхронном плавании – 10%, художественной гимнастике – 7%. Также абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который в этом году будет выступать на Олимпиаде в Токио, 1% опрошенных назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене. Уточняется, что всего 77% россиян знают о том, что в июле-августе этого года состоятся Олимпийские игры в Токио, 22% об этом не знают. «Почти две трети россиян (61%) собираются следить за ходом игр, при этом 15% сообщили, что будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% будут смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места, а 36% будут смотреть только трансляции интересных им видов спорта. 38% опрошенных ответили, что совсем не будут следить за ходом Олимпиады», – добавляется в сообщении. Также среди тех, кто планирует следить за Олимпийскими играми, наибольший интерес вызывают легкая атлетика (ее назвали 33%), водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%), волейбол (14%). В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер погрешности не превышает 2,5%. Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин. Суд вернул олимпийскую аккредитацию главе Федерации тяжелой атлетики России 24 июля 2021, 09:52

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Токио удовлетворила апелляцию президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отзыве личной аккредитации на Олимпийские игры в Токио, сообщил сам президент ФТАР. Агапитов сообщил, что «получил решение суда, который поддержал мою апелляцию, победа одержана», передает ТАСС. «Признаюсь, что я особо не нервничал. Понимал, что правда на моей стороне, хотя был готов к любому развитию событий. Сейчас буду собираться, чтобы прилететь в Токио», – отметил он. Напомним, МОК 16 июля уведомил Агапитова, который временно исполняет обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), что он не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду в Токио. Тот подал апелляцию, которую CAS рассмотрел 22 июля. До этого Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин. Названы убытки от проведения Олимпиады в Токио без зрителей 21 июля 2021, 18:30 Текст: Елена Мирошниченко

Университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов). «Расчеты, сделанные профессором Кацухиро Миямото, продолжают быть актуальными и остаются без изменений», – подтвердили в университете, сообщает РИА «Новости». Миямото – один из ведущих специалистов в области экономической теории. Он провел расчет, в котором оценил финансовые потери страны при проведении соревнований при отсутствии зрителей. Так, давалась оценка не только прямым убыткам от отсутствия туризма и, как следствие, потенциального источника финансов, но и экономических последствий в таких сферах, как городское планирование и использование объектов по окончании соревнований, вовлечение населения в околоолимпийские проекты и волонтерские работы, а также внедрение высоких технологий. Сообщается, что убытки непосредственно от отказа от допуска болельщиков на соревнования оцениваются в 1,77 трлн иен (16,08 млрд долларов), из них 719,8 млрд иен (6,54 млрд долларов) составляют убытки непосредственно во время Игр, а 1,053 трлн иен (9,538 млрд долларов) – убытки после соревнований. Отмечается, что отсутствие иностранных болельщиков, волонтеров, снижение культурного разнообразия и даже возможное падение числа будущих иностранных студентов приведет к тому, что Япония недосчитается около 851,4 млрд иен (около 7,7 млрд долларов). Также к этому числу добавляются убытки от переноса Олимпиады в 2020 году на год, которые оцениваются в 640,8 млрд иен (5,8 млрд долларов). Так, общие убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио при пустых трибунах оцениваются в 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов). Ранее власти Японии подтвердили проведение Олимпиады без зрителей на трибунах. Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Япония установила лимит на зрителей Олимпийских игр в 10 тыс. местных зрителей, при этом заполняемость спортивных объектов должна быть не более 50%. Отсутствие холодильников в номерах спортсменов на Олимпиаде объяснили заботой 22 июля 2021, 10:31 Текст: Наталья Ануфриева

Телевизоры не являются предметами первой необходимости в номерах спортсменов на Олимпийских играх в Токио, а отсутствие холодильников – это проявление заботы, заявил на пресс-конференции заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Поздняков заявил, что «современная молодежь использует компьютеры, различные гаджеты, планшеты», а телевизор «нужен, когда нужно поболеть вместе во время соревнований, для этого мы организовали лаундж-зону», передает ТАСС. Кроме того, нет необходимости в холодильниках в номерах: «В условиях жаркого климата любые продукты, даже за непродолжительное время из столовой до номера, могут внезапно испортиться. Спортсмен может в результате не выйти на старт, отсутствие холодильников обусловлено заботой. Холодильники есть в медицинском центре в служебных целях, также есть три холодильника с напитками, доступные в любое время дня и ночи». Также Поздняков заявил, что он не допускает вероятность отмены Игр: «Учитывая то, что я вижу в Олимпийской деревне, каким образом создана система контроля, не допускаю это для себя. И ни один спортсмен не допускает. Они смотрят в календарь и ждут свой старт». Также он выразил уверенность, что российские спортсмены, находясь на Играх в Токио, будут соблюдать все ограничения по использованию государственной символики, установленные по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). «У нас есть опыт взаимодействия с МОК (Международным олимпийским комитетом) на эту нему. Нам удавалось до сегодняшнего момента быть в рамках джентльменских соглашений. Уверен – наши спортсмены прекрасно осведомлены, что разрешено, что нет», – сказал он. Ранее глава ОКР рассказал о здоровье спортсменов сборной. Напомним, на летние Олимпийские игры в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия. До этого премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпийских игр. Российские спортсмены вышли на церемонию открытия Игр в Токио 23 июля 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером за представителями Сан-Марино. После сборной России на стадионе появились спортсмены из Сьерра-Леоне. Команды выходят в соответствии с алфавитом японского языка, передает РИА «Новости». Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что в церемонии открытия должны принять участие не более 80 представителей российской команды. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) выступать российские спортсмены будут под флагом ОКР и без гимна Российской Федерации, который на церемониях заменит музыка из первого концерта Петра Чайковского. Церемония открытия проходит без зрителей. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса. В олимпийской сборной Чехии шесть спортсменов заболели COVID-19 22 июля 2021, 21:26 Текст: Дарья Григоренко

У чешского велогонщика Михала Шлегела выявили коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Токио, и он стал шестым заболевшим спортсменом в сборной, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Чехии. В пресс-службе уточнили, что Шлегел отправлен на самоизоляцию и ему придется пропустить субботние старты, передает ТАСС. Уточняется, что врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, мог заразить некоторых членов команды. Это могло произойти в прошлую пятницу во время авиаперелета из Праги в Токио. Ворачек стал первым чехом, у которого на Олимпиаде в ходе проведения ежедневных тестов был выявлен коронавирус. На данный момент положительные результаты на вирус получили также игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Маркета Наус-Слукова, тренер по пляжному волейболу Симон Наус, выступающий за команду мастер по настольному теннису Павел Ширучек и Шлегел. Накануне результаты опроса ВЦИОМ показали, что почти 60% россиян верят, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. В церемонии открытия Олимпиады в Токио приняли участие почти шесть тысяч спортсменов 23 июля 2021, 17:32 Текст: Дарья Григоренко

В церемонии открытия Олимпийских игр в Токио участвуют около десяти тысяч человек, сообщили в оргкомитете Игр. В оргкомитете уточнили, что делегация команд, это спортсмены и официальные лица: около шести тыс человек. СМИ: около 3500, вещатели: 1500, пресса: 2000, передает РИА «Новости». Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио. В связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером за представителями Сан-Марино. После сборной России на стадионе появились спортсмены из Сьерра-Леоне. МОК не усмотрел нарушения правил в преклонении колена в поддержку BLM 21 июля 2021, 14:38 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что спортсмены на Олимпийских играх в Токио имеют право преклонять колено в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение»). «Это дозволено и не нарушает Правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах», – приводит его слова ТАСС. Напомним, комиссия спортсменов МОК перед Играми в Токио разработала инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио, в том числе – как отвечать на провокационные и политические вопросы, например, о Крыме, Донбассе, харассменте, движении Black Lives Matter (BLM) и допинге. МОК разрешил спортсменам проводить акции перед соревнованиями, но не во время церемоний награждения. В апреле МОК запретил спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter во время летних Олимпийских игр в Токио. Огонь летних Олимпийских игр зажжен на церемонии открытия в Токио 23 июля 2021, 17:53

Фото: REUTERS/Edgar Su

Текст: Алина Назарова

Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии завершилась зажжением олимпийского огня. Таким образом Игры можно считать открытыми. Огонь летних Олимпийских игр зажгла победительница четырех турниров Большого шлема японская теннисистка Наоми Осака, передает РИА «Новости». Ранее император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса. Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером после спортсменов из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Сборная России из-за санкций СAS будет выступать в Токио без национального флага и гимна, но с символикой и названием Олимпийского комитета России (ОКР). Из-за пандемии коронавируса присутствующие на церемонии были обязаны соблюдать определенные правила поведения. Так, было запрещено громко говорить, кричать, активно приветствовать атлетов и петь. Еду следовало употреблять на своем месте на трибуне, запрещалось есть и пить в зонах передвижения людей. Из-за действующего в Токио режима чрезвычайной ситуации церемонию открытия отказался посещать бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ – тот самый, который появился на церемонии закрытия Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в образе Супер Марио. Абэ счел невозможным свое присутствие на мероприятии, так как этого не могут себе позволить жители Японии. Перед началом церемонии спортсменов обязали находиться на расстоянии двух метров друг от друга, а во время движения по стадиону социальная дистанция составила один метр. Кроме того, все спортсмены на параде и по дороге на арену обязаны были находиться в масках. Представителей делегаций с температурой тела выше 37,5 градуса на церемонию открытия не допустили. Все таблички и мегафоны, которые использовали на параде, будут утилизированы.