Огонь летних Олимпийских игр зажжен на церемонии открытия в Токио

Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии завершилась зажжением олимпийского огня. Таким образом Игры можно считать открытыми.

Огонь летних Олимпийских игр зажгла победительница четырех турниров Большого шлема японская теннисистка Наоми Осака, передает РИА «Новости».

Ранее император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми.

Церемония открытия прошла без зрителей. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса.

Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером после спортсменов из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Сборная России из-за санкций СAS будет выступать в Токио без национального флага и гимна, но с символикой и названием Олимпийского комитета России (ОКР).

Из-за пандемии коронавируса присутствующие на церемонии были обязаны соблюдать определенные правила поведения. Так, было запрещено громко говорить, кричать, активно приветствовать атлетов и петь. Еду следовало употреблять на своем месте на трибуне, запрещалось есть и пить в зонах передвижения людей.

Из-за действующего в Токио режима чрезвычайной ситуации церемонию открытия отказался посещать бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ – тот самый, который появился на церемонии закрытия Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в образе Супер Марио. Абэ счел невозможным свое присутствие на мероприятии, так как этого не могут себе позволить жители Японии.

Перед началом церемонии спортсменов обязали находиться на расстоянии двух метров друг от друга, а во время движения по стадиону социальная дистанция составила один метр. Кроме того, все спортсмены на параде и по дороге на арену обязаны были находиться в масках. Представителей делегаций с температурой тела выше 37,5 градуса на церемонию открытия не допустили. Все таблички и мегафоны, которые использовали на параде, будут утилизированы.