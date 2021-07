Главу отделения ПФР по Челябинской области заподозрили во взятках на 26 млн рублей Экс-генерал ответил на слухи о ликвидации ГИБДД 24 июля 2021, 10:54 Текст: Вера Басилая

Резонансные дела в отношении региональных руководителей ГИБДД не говорят о грядущей ликвидации Госавтоинспекции, это нормальная, естественная борьба с коррупцией, заявил генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов. «Мы не раз сталкивались с большими разоблачениями среди всяких чиновников. Это нормальная и естественная работа. То, что у нас дорожная полиция должна существовать, как существует она во всем мире, спору быть не может. Сбили пешехода, столкновение с большим количеством пострадавших, кто этим будет заниматься? Это все (слухи о расформировании ГИБДД) конспирология, я в эту конспирологию не верю», – цитирует РИА «Новости» Михайлова. Напомним, в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. По данным Следственного комитета, группа, которой, предположительно, руководил полковник полиции Сафонов, изготавливала поддельные пропуска, которые позволяли владельцам зерновозов и фур беспрепятственно перевозить грузы «с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД». Самым интересным открытием стал дом Сафонова, на который хозяин не жалел никаких денег: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, золотые унитазы и золотые смесители. Также был задержан бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин, ранее прокуратура предъявила ему претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела главы ГИБДД с золотым унитазом.

«Заявления Кулебы и Стефанишиной показывают, что Киев ничего не получил из обещанных ему компенсаций», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя озвученные властями Украины условия, при выполнении которых Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2». «И глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина явно дают понять, что Украина ничего не получила из обещанных компенсаций. Их заявления демонстрируют высокую степень неудовлетворенности от того, что Украина проиграла войну за остановку «Северного потока – 2», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт напомнил о том, что «Кулеба с польским МИД заявили о планах пытаться зарубить проект газопровода на последних этапах». «Но вряд ли они всерьез в это верят. Думаю, они понимают, что это нереально», – добавил собеседник. Говоря о возможности создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, Погребинский отметил, что «в данный момент это маловероятно, но то, что сама идея прозвучала – это позитивно». «Чтобы возврат к этой идее стал возможен, нужен прорыв в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. В сегодняшнем статусе отношений между Киевом и Москвой, когда Украина называет Россию «агрессором», трудно представить переговоры о создании консорциума», – считает политолог. Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2». «В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер. Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина. В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти». Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выразил мнение, что «украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС». «Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – сказал Медведчук. По его мнению, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом». Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об условиях Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китайцы о сделке по «Северному потоку – 2»: Украина может только смотреть на себя и плакать 23 июля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена». «Больше всех проиграла Украина – не надо было виснуть на ноге США», – отметил один из читателей, передает РИА «Новости». «Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она снимала с России, и на это она жила и неплохо зарабатывала. Так еще все время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая ее напрягаться. А теперь плачется и возмущается. Вот уж сброд так сброд», – выразил мнение другой пользователь. «Америка обрела лицо, Германия получила страховку, а Украина может только смотреть на себя в зеркало и плакать», – сыронизировал еще один комментатор. «Украина наконец-то не имеет никакой пользы и полностью брошена», – подытожили читатели. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность. Путин анонсировал уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил 23 июля 2021, 14:47

Президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами «работу, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности». Глава российского государства добавил, что обсуждал это с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения, передает ТАСС. «Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – подытожил Путин. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. «Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, – у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю – и аварийное жилье по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах», – распорядился глава государства. Основным препятствием для заключения мирного соглашения России с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ 23 июля 2021, 19:18

Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, согласно которому меняется конфигурация некоторых флагов кораблей флота. Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага, говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В утвержденном положении уточняется, что корабли ВМФ ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником. Каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. «В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», – поясняется в указе. Кроме того, в документе также описывается, что флаг не поднимают на кораблях, находящихся на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих. «В целях сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии», – уточняется в указе президента России. Ранее в ВМФ сообщили, что новые суда связи для ВМФ будут заложены на кораблестроительном Зеленодольском заводе в Татарстане. Кроме того, Минобороны открыло на сайте в преддверии Дня Военно-морского флота России новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду. Зеленский ввел санкции против Wildberries 23 июля 2021, 22:00

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries, сообщила пресс-служба главы украинского государства. «Общество с ограниченной ответственностью Wildberries. Срок действия – три года», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости». Отмечается, что в списке юрлиц указаны названия компаний в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине. Кроме того, санкции введены на три года против неприбыльных организаций «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация Франция – Крым». Также под санкции попали россияне: Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries), Владислав Бакальчук (совладелец компании), Андрей Ревяшко (директор по IT Wildberries), Алексей Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба «за содействие ДНР»). Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности. Ранее Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. Также украинский президент не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений. Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода» 23 июля 2021, 12:25

Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве просил «отстать» от «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, американцы многие десятилетия не просто имеют закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе к целому ряду западных стран, передает РИА «Новости». «Это все было как бы в порядке вещей и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», – заявил Лавров, передает РИА «Новости». Глава МИД подчеркнул, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. «Но вот Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они, как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов», – сказал министр. Он отметил, что Россия применила абсолютно зеркальный подход к «Радио Свобода*», обозначив их в качестве иностранных агентов, однако они категорически оказываются отмечать свой контент требуемым образом по закону. «А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить «нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте», – заявил Лавров. Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов. Россия захотела увидеть запись отбора биопроб у Навального экспертами ОЗХО 23 июля 2021, 23:22

Немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Алексея Навального специалистами ОЗХО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Обратили внимание на то, что в уже достаточно нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в недавно обнародованном докладе ОЗХО об осуществлении КЗХО в 2020 году на предмет даты направления в Берлин спецмиссии Организации для забора биоматериала А.Навального в берлинской клинике «Шаритэ» Технический секретариат ОЗХО, которому принадлежит авторство этого документа, фактически самоустранился от дачи каких-либо разъяснений по этому поводу», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России. Она указала, что «инициативу взяла на себя» Германия, постпред которой «несколько переиначила текст, заменив даты с 20 августа на 4 сентября 2020 года». Захарова отметила, что и сами немцы «запутались во всей этой «мутной» истории». Так, по версии постпреда, озвученной в сентябре 2020 года, задействовать техническую экспертизу ОЗХО Берлин решил 11 сентября 2020 года, запрос направили на следующий день, до этого действия экспертов ОЗХО «носили, дескать, «подготовительный» характер», рассказала Захарова. Однако руководство техсекретариата ОЗХО тогда уверяло, что «ничего не получало от немецкой стороны», и вплоть до 4 октября 2020 года вообще отрицало направление ею спецмиссии в Берлин в начале сентября. По словам Захаровой «наспех состряпанная провокация евроатлантического «сообщества» настолько шита «белыми нитками», что при ближайшем рассмотрении у любого здравомыслящего человека возникает масса вопросов на предмет того, что же произошло» с Навальным «на самом деле». Захарова предложила Берлину представить видеоматериалы, которые «должны были быть отсняты специалистами ОЗХО сначала при отборе биопроб» у Навального в клинике «Шаритэ», а затем при их «разделении и опечатывании для передачи в две назначенные техсекретариатом ОЗХО для проведения исследования лаборатории». Захарова пояснила, что «такие процедуры предусмотрены КЗХО и Приложением к Конвенции по проверке и должны неукоснительно соблюдаться». Без них и «других свидетельств очень трудно поверить в то, что «отравление» Навального «произошло на самом деле». Напомним, официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. До этого МИД России заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. Главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшем место отравлением, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока–2», заявили журналистам европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО. По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше. В Еврейской АО закрыли последний роддом 23 июля 2021, 12:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Беременные жительницы Еврейской автономной области будут вынуждены рожать в Хабаровском крае из-за того, что единственный в регионе роддом закрывается. Согласно информации департамента здравоохранения, медучреждение не принимает пациенток с 19 июля по 1 августа в связи с необходимостью проведения дезинфекции помещения. «Для рожениц области предусмотрена плановая маршрутизация в КГБУЗ «Перинатальный центр г. Хабаровска». А также оборудован ургентный зал для приема экстренных родов. 1 августа родильное отделение ОГБУЗ «Областная больница» вновь откроет свои двери и будет принимать рожениц», – передает «Коммерсант» сообщение ведомства. Согласно неофициальным источникам, роддом закрылся из-за нехватки неонатологов. В учреждении работают два специалиста данного профиля, и оба одновременно ушли в отпуск. Начальник департамента здравоохранения Андрей Лебедев подтвердил это местному информагентству EAOmedia. «Ближайшее время их будет замещать врач из другого отделения, но с соответствующей подготовкой, имеющий сертификат врача-неонатолога. Отделение работает в штатном режиме, в ночные смены выходят врачи-дежуранты. В случае необходимости пациенты из ЕАО транспортируются для получения высококвалифицированной медицинской помощи в стационар хабаровского перинатального центра», – рассказал чиновник. Источники издания в региональной медицине уверяют, что специалисты ушли в отпуск с последующим увольнением. Тем временем беременным женщинам придется выдерживать трехчасовые поездки в Хабаровск. Добраться до столицы соседнего региона можно поездом или на автомобиле. Популярное у жителей Биробиджана междугородное такси до Хабаровска стоит 500 рублей. Ранее московский роддом закрыли из-за утаившей информацию о кори роженицы. Эксперт объяснил назначение Карпина тренером сборной страны по футболу 23 июля 2021, 22:08

Если бы этот пост занял иностранец, потребовался бы длительный период адаптации из-за языкового барьера, а времени у нас нет. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Марат Баширов, комментируя назначение тренером национальной сборной Валерия Карпина. Новый тренер сборной России по футболу должен будет вывести команду на Чемпионат мира-2022 в условиях нынешнего форс-мажора, пояснил политолог Марат Баширов, комментируя назначение наставником национальной сборной Валерия Карпина. «Сборной сейчас нужен такой человек, который в форс-мажорных обстоятельствах будет вытягивать сборную, чтобы мы поехали в Катар», – пояснил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. По его словам, именно по причине сложной ситуации после провала на Чемпионате Европы были отклонены кандидатуры европейских тренеров. Например, ходили слухи, что команду мог возглавить немец Йоахим Лёв. «Если бы пост занял иностранный специалист, работу осложнил бы длительный период адаптации из-за языкового барьера, непонимания российских футболистов. А времени у нас нет: в сентябре ждет сложнейший матч с хорватами в рамках отбора на Чемпионат мира», – напомнил специалист. Если под руководством Карпина сборная не поедет в Катар, тогда у РФС будет право его поменять, считает аналитик. «Его задача не проиграть ни один матч, и тогда мы выйдем. Эта цель достижима, с одной стороны. С другой стороны, права на ошибку нет. Впрочем, игроки его знают, и он понимает возможности большинства подопечных, поэтому можно с оптимизмом смотреть в будущее», – резюмировал Баширов. В пятницу Российский футбольный союз объявил о назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Контракт с 52-летним спортсменом будет действовать до конца нынешнего года с возможностью продления. Специалист будет совмещать работу в сборной с тренерской деятельностью в клубе. Родившийся в Нарве Карпин начал профессиональную карьеру в качестве игрока в 1986 году в таллинском клубе второго дивизиона «Спорт». В 1990 году перешёл в московский «Спартак», в составе которого трижды выиграл чемпионат России. В 1994 году уехал в Испанию, где играл за Реал Сосьедад, Валенсию и Сельту. Карьеру игрока Карпин закончил в 2005 году. В 2009 году он получил тренерскую лицензию и был назначен главным тренером «Спартака». Однако, за пять лет не добился громких побед и в 2014 году оставил пост. Затем Карпин на полгода возглавил испанскую «Мальорку» но после неудовлетворительных результатов ушел. В июле 2015 года специалист стал главным тренером «Торпедо» из Армавира, откуда ушел через год на фоне спада игры команды. В декабре 2017 года он был назначен главным тренером «Ростова», а в феврале 2020 года руководство клуба продлило контракт с Карпиным на пять лет. Умер таранивший американский крейсер «Йорктаун» контр-адмирал Богдашин 23 июля 2021, 12:55

Контр-адмирал Владимир Богдашин, командовавший в 1988 году сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод СССР американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни, сообщили в Клубе адмиралов. «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушел контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин», – передает ТАСС сообщение Клуба адмиралов. По информации клуба, Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Ожидается, что прощание с ним состоится после Дня Военно-морского флота в начале следующей недели. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Владимир Иванович Богдашин стал широко известен в феврале 1988 года, когда он, командуя сторожевым кораблем Черноморского флота «Беззаветный», тараном вытеснил из советских территориальных вод американский крейсер УРО «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец «Кэрон». Богдашин родился 14 марта 1952 года в Саратовской области. В 1974 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, затем Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. В разные годы служил командиром боевой части на большом противолодочном корабле «Николаев», командиром ракетного крейсера «Москва», заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ по боевому управлению. С 2007 года – в запасе. Садальский предложил принять закон об оральном сексе 24 июля 2021, 03:55

Актер театра и кино Станислав Садальский прокомментировал конфликт Елены Прокловой с Яной Поплавской. Проклова заявила, что у Поплавской, возможно, есть большие проблемы с сексом. Проклова «посочувствовала актрисе и ее мужчинам, которые якобы не были удостоены оральных ласк». «Елена Игоревна считает, что каждая нормальная женщина может говорить о своих любовных приключениях, а если «Яночка» стесняется это делать и другим не советует, то это плохо», – передает Пятый канал. Садальский обратил на эту перепалку внимание в Instagram: «На шоу Андрея Малахова прекрасная актриса высказала упрек прекрасной Яне Поплавской. «Яночка, что ли, никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?» – удивилась актриса». Комментируя спор Прокловой и Поплавской, Садальский заявил, что «Проклова – женщина-актриса-герой». Он пожелал ей «здоровья, душевных и физических сил работать и дальше в нужном направлении». «Об оральном сексе... нельзя молчать! И не важно, когда человек об этом заговорил!» – заявил Садальский, добавив, что депутатам Госдумы, возможно, стоит «задуматься и принять закон о минете». «Я только прилетела, а тут, оказывается, такие страсти разыгрались! Не отпускает Е.П. тема орального секса! Мусолит, слюнявит и обсасывает на федеральных каналах!» – заявила Поплавская. Напомним, Проклова рассказала в передаче «Секрет на миллион», что в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Актриса не стала называть имен, однако в Сети догадались, что речь идет об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году. Кремль прокомментировал ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады 23 июля 2021, 12:49

Ситуация с принадлежностью Крыма на карте, размещенной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, является поводом для реакции посольства России и спортивных чиновников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы», – передает ТАСС слова Пескова. Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Эксперт оценил условия Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2» 23 июля 2021, 11:44

«Если Киев хочет сохранить транзит, ему нужно не требования выдвигать, а делать конкретные предложения, которые будут привлекательными с точки зрения рынка», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя список условий, на которых Украина согласится с достройкой газопровода «Северный поток – 2». «Украина находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России или Евросоюзу», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, если Киев хочет обеспечить себе новый долгосрочный контракт по сохранению транзита после 2024 года, ему нужно приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. При этом эксперт допускает, что речь может идти и о краткосрочном контракте. По его мнению, этот вариант вполне мог бы отвечать экономическим интересам двух стран. «Но чтобы сохранить возможность продлить хоть какой-то контракт, Украина должна предложить такие условия транзита, которые будут лучше, чем транзит через Польшу, – поясняет Митрахович. – Сейчас транзит через Украину – самый дорогой. Однако если она предложит вариант дешевле, то Россия могла бы сохранить часть транзита через ее территорию». Эксперт подчеркивает, что Киев должен «не просто ходить и диктовать какие-то условия, а выходить на переговоры с конкретными предложениями». В таких условиях у него даже есть шанс что-то получить, поскольку в Европе сократится собственная добыча газа и, соответственно, будет расти спрос на импортный газ. Но одно дело предлагать что-то конкретное, другое дело – корчить рожи и выдвигать условия игрокам, которые по определению сильнее», – пояснил Митрахович, добавив, что «Украина всего-навсего страна-транзитер и никто не будет воспринимать всерьез ее требования». А что касается интеграции рынков газа и электроэнергии Украины с ЕС, то этот процесс и так идет. «Киев принял ряд законов о реформировании своего рынка газа в соответствии с принципами ЕС. Это уже привело к росту стоимости газа и электричества в стране. Теоретически считается, что в дальнейшем это должно привести к увеличению инвестиций в этой сфере. Так что можно рассматривать этот фактор как позитивный для Украины», – отметил Митрахович. «Непонятно, какого типа интеграция им еще нужна. Чтобы электроэнергетическую сеть Украины соединили с европейской? Но для этого Украина должна сама потратить деньги и присоединиться к этой сети, а не ждать у моря погоды», – указывает эксперт. «Поэтому вместо пафосных заявлений им лучше делать больше конкретных предложений. Тогда у них даже есть какие-то шансы удовлетворить часть своих желаний», – заключил Митрахович. Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2». «В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер. Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти». Ранее Кулеба заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт назвал варианты экономического сотрудничества России и Японии на Курилах 23 июля 2021, 20:21

«Ситуация в Японии сложная. Уровень поддержки премьер-министра Ёсихиде Суги очень низок, ему нужны шумные успехи, например, в переговорах с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Казаков. Ранее Владимир Путин анонсировал «уникальные» предложения по вовлечению японцев в экономическую деятельность на Курильских островах. «Москва сейчас может выступить инициатором экономического взаимодействия на Курилах. Ведь, если не считать островов, у нас с Токио на самом деле очень мало проблемных, спорных тем», – полагает Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН. «Переговоры о совместной деятельности на южных Курилах ведутся на протяжении последних лет, обсуждаются варианты, связанные с теми областями, где опыт сотрудничества есть уже. Это продуманные варианты – они не взяты с потолка. Это и России, и Японии было бы выгодно», – добавил Казаков. Еще в 2016 году Путин и тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ обсуждали идею открытия на островах совместных предприятий, напомнил японист. «Но все упиралось в то, что было очень много политики и очень мало экономики, – посетовал он. – На мой взгляд, там стоит, к примеру, строить совместные гостиницы, развивать исторический туризм. Японцы будут туда регулярно ездить, потому как там когда-то жили либо они сами, либо их родители». «Кроме того, там нужно вообще развивать транспорт, чтобы наши граждане могли бы с комфортом ездить и на российский материк, и на Хоккайдо – в гости к японцам. К слову, медицинский туризм на Курилах уже сейчас развит. Если у жителей Итурупа возникают срочные проблемы со здоровьем, их часто отвозят на лечение на Хоккайдо. Наверное, надо на нашей территории строить больницы и поликлиники, которые были бы оснащены на таком же уровне, – чтобы гражданам России не приходилось ехать в Японию», – считает эксперт. «Поскольку там хорошая природная зона, то российские и японские ученые могли бы совместно исследовать акваторию. Вместе можно расширять там рыболовный промысел: добывать и сразу обрабатывать морепродукты», – предлагает Казаков. «Вопрос в том, захотят ли японские деловые люди в этом участвовать. Пока сохраняется увязка экономической деятельности и решения политических вопросов. Правящие круги, которые ведут переговоры с Москвой, понимают: если начнется хозяйственное развитие островов, то политическая тема может уйти на второй план – и они не достигнут целей, которые перед собой ставят. Японское общественное мнение скажет своим политикам: «Как же так? Вы требовали передать нам эти острова, а теперь сами развиваете там экономическую деятельность, то есть действуете в пользу России?» Так что сейчас все зависит от политической воли Токио», – подытожил эксперт. В пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. «Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – сказал Путин, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину. Как передает ТАСС, президент также поручил Мишустину во время предстоящей поездки на Дальний Восток уделить особое внимание Курилам. Основным препятствием для заключения мирного соглашения Москвы с Токио по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины 23 июля 2021, 18:06

Европейский суд по правам человека зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины, сообщили в коммюнике суда. «22 июля правительство Российской Федерации подало межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21», – сказано в заявлении, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины «прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности того, что касается доступа к их родному языку в школе, в средствах массовой информации и в интернете», а также и «предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала». Однако суд решил отклонить этот запрос России о применении обеспечительных мер «из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека». Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в связи с подачей Генпрокуратурой России жалобы в Европейский суд по правам человека против Украины призвала ЕСПЧ заняться своими прямыми обязанностями.