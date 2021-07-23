Боярского выписали из больницы после коронавируса

Народный артист России Михаил Боярский, ранее госпитализированный в Санкт-Петербурге с коронавирусом, выписан из больницы и находится дома. Он перенес болезнь в легкой форме, сообщил сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Папа находится дома. Спасибо всем большое за добрые слова, за переживания. Я очень надеюсь его скоро увидеть. Он действительно некоторое время находился в больнице с коронавирусной инфекцией. <...> Слава Богу, что папа был привит и, несмотря на свой возраст и целый «букет» накопленных сопутствующих разных болячек, перенес коронавирус, можно уже сказать, наверное, в довольно легкой форме – без поражения легких, без понижения сатурации, без температуры. Но тем не менее, конечно, дискомфорта [коронавирус] доставил немало», – передает ТАСС слова Боярского.

Он отметил, что его отец был привит вакциной «Спутник V» в январе. «И буквально вот сейчас должен был пройти ревакцинацию по совету врачей, <...> но, к сожалению, не успел», – сказал Боярский.

На прошлой неделе жена артиста Лариса Луппиан сообщила, что он пошел на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус. Она добавила, что Боярский переносит заболевание в легкой форме, так как сделал прививку от коронавируса.