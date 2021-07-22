Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Байдена Сенатор: Чиновникам любого уровня невозможно уклониться от выполнения поручений Путина Путин обсудил с Пашиняном разблокировку экономических связей в Нагорном Карабахе 22 июля 2021, 18:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном разблокировку экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. «Рассмотрены актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях. Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, условлено о дальнейших контактах на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Ранее президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева за нахождение компромиссных решений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. В июле в Кремле состоялась встреча Путина и исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, на которой они сверят часы с целью активизации двусторонних отношений. Российский лидер поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении с результатами выборов. Пашинян в свою очередь рассказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности. Кроме того, он пожаловался Путину на обстановку на границе с Азербайджаном.

Путину показали модель новейшего однодвигательного истребителя 20 июля 2021, 14:32

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) в павильоне «Сухого». Модель истребителя представил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Путина сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Союза авиастроителей России Борис Алешин, передает ТАСС. Напомним, в мае конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») начало строить однодвигательный истребитель пятого поколения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Кремль: Меркель проинформировала Путина о соглашении с США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 22:04

Фото: BERND VON JUTRCZENKA/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказали удовлетворение ходом строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе Кремля. «Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток – 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», – сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Путин дал соответствующие комментарии. «В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между Газпромом и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», – отмечается в сообщении. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны. Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Путин призвал не навязывать прививку от COVID 21 июля 2021, 17:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона. Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу 21 июля 2021, 15:20

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство России в Вене. «Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык... Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме. Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook. Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса. «По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве. Путин предложил разрешить продление предельного срока службы высших офицеров 19 июля 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность продления предельного срока службы маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70 лет, свидетельствует электронная база данных Госдумы. Сейчас для них установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет (закон «О воинской обязанности и военной службе»), после чего с ними могут заключить новый контракт – до достижения ими возраста 70 лет, передает РИА «Новости». Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, иногда есть потребность дальнейшего «продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими». В связи с этим предлагается «установление решением Президента Российской Федерации срока контракта при его продлении». Изменения вносятся в 49 статью закона. В марте Путин подписал федеральный закон о снятии возрастных ограничений для назначенных президентом гражданских госслужащих. Путин угостился мороженым на МАКСе 20 июля 2021, 16:00 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин по традиции угостился мороженым во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021). В Сети появилось видео, на котором глава государства в окружении представителей различных министерств и глав компаний выбирает мороженое. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Путин и сопровождавшие его посетители МАКСа выбирали мороженое не у холодильного аппарата, а из коробки, которую носил официант. Как сообщает РИА «Новости» мороженое принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним. «Денис, ты заплатил?» – в шутку поинтересовался вице-премьер Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова. Путин прежде чем открыть мороженое, изучил упаковку. Напомним, в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС в Подмосковье Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов турецкой делегации российским мороженым. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Сенатор США заявил, что Байден «полностью сдался Путину» 21 июля 2021, 05:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американский сенатор Тед Круз прокомментировал сообщения о том, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «если сообщения и детали сделки верны», она станет «геополитической победой для Путина на поколение вперед». Круз считает ожидаемое соглашение «катастрофой для США и союзников». Он обвинил главу американского государства Джо Байдена в том, что президент США «пренебрегает законами» и «полностью сдался Путину», передает ТАСС. Напомним, СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Круз пытается задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в нынешней администрации США. Таким образом Круз добивается введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». Путин: Экономика России восстановилась практически до докризисного уровня 19 июля 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что экономика страны вышла практически на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие. «Конечно, у нас экономика восстановилась практически до докризисного уровня, идет дальнейшее развитие. У нас есть возможности проанализировать то, что сделано, как сделано, и внести соответствующие коррективы и направить на это достаточно серьезные ресурсы», – приводит его слова РИА «Новости». Он также отметил, что все эти национальные программы, цели развития только разрабатывались, «мы под каждую цель искали источники финансирования и в конце концов поняли, где, сколько и что можно взять». «В том числе пошли на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств», – добавил глава государства. Ранее Путин заявил, что все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой». Путин назвал повышение цен на овощи «особо острым вопросом» 21 июля 2021, 17:06 Текст: Алексей Дегтярев

Подорожание базовых продуктов питания в России стало острым вопросом, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – сказал глава государства, передает ТАСС. Ранее депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Меркель обсудила с Путиным «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину 21 июля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. «Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток – 2», – приводит ее слова ТАСС. Деммер добавила, что «обсуждались также двусторонние вопросы». Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Путин заявил о большом потенциале российской авиации 20 июля 2021, 13:55

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Представленные на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) модели демонстрируют, что у российской авиации есть большой потенциал для развития, заявил президент Владимир Путин, открывая мероприятие. «То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития. А наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику», – указал он, передает ТАСС. Путин также заявил, что Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике со всеми заинтересованными странами. «Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства – вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединиться для достижения новых прорывных результатов», – сказал президент, передает РИА «Новости». В том числе, отметил президент, Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном и другими странами Евразийского экономического союза в области авиастроения. «Особо отмечу, что в качестве страны-партнера России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник – Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение», – сказал Путин. Он добавил, что заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 открывает широкие возможности для кооперации и совместных проектов. «Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов», – сказал Путин. По его словам, МАКС за все время своего существования стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху 20 июля 2021, 20:00 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева за нахождение компромиссных решений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. «Разумеется, одним из самых важных вопросов остается вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете ему, разумеется, большое внимание, значение. И хочу вас поблагодарить за то, что находятся компромиссные решения», – приводит его слова РИА «Новости». По словам Путина, «они всегда самые сложные. Но если мы хотим, а мы все хотим урегулирования, то должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать». Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. В июле в Кремле состоялась встреча Путина и исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, на которой они сверят часы с целью активизации двусторонних отношений. Российский лидер поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении с результатами выборов. Пашинян в свою очередь рассказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности. Кроме того, он пожаловался Путину на обстановку на границе с Азербайджаном. Путину решили показать новый отечественный истребитель на МАКС-2021 20 июля 2021, 13:47 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин во время посещения оружейной выставки МАКС-2021 в Жуковском ознакомится с новым отечественным однодвигательным истребителем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Имеется в виду одномоторный [самолет], если я правильно понимаю, да, президент его посмотрит», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Напомним, в мае конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») начало строить однодвигательный истребитель пятого поколения. Ранее концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» впервые представил на авиасалоне МАКС-2021 многофункциональную неуправляемую ракету повышенной эффективности С-13Б. Путин: Самолет МС-21 скоро должен выйти на трассу 20 июля 2021, 14:07 Текст: Алина Назарова

Российский пассажирский самолет нового поколения МС-21 должен выйти на трассу в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на открытии 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. «В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем», – сказал Путин передает РИА «Новости». Ранее президент заявил, что представленные на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) модели демонстрируют, что у российской авиации есть большой потенциал для развития. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Путин поддержал предложение ЕР о прямом доступе производителей на ярмарки и рынки 21 июля 2021, 19:48 Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки. Глава государства поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах и создание условий для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально». Организовать прямые поставки от производителей на рынки и ярмарки ЕР предложила на совещании по снижению цен на «борщевой набор». «Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок и обеспечим снижение цен», – сказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом. Она пояснила, что эту работу начали вместе с ЕР. «С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание. Ярмарки нужно организовать максимально быстро у метро, железнодорожных и автобусных станций, на городских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров. Такая совместная работа правительства, регионов и «Единой России» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами борщевого набора», – добавила Абрамченко. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.