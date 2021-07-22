|
|
Крупную партию поддельных тестов на коронавирус перехватили в Москве
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Москве задержали подозреваемого в продаже поддельных экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в МВД России.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий на Суздальской улице оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве задержали мужчину, который в рамках оперативного эксперимента передал им 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на антитела к новой коронавирусной инфекции общей стоимостью 160 тыс. рублей», – говорится в сообщении на сайте «МВД медиа».
Он рассказал, что приобрел тесты в Сети, после чего решил перепродать по более высоким ценам через объявления в интернете. Одна упаковка оценивалась от 400 до 700 рублей. По данным Госреестра медицинских изделий, эти тесты не зарегистрированы в России.
Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова отметила, что в отношении 23-летнего задержанного москвича возбудили уголовное дело по статье «Обращение фальсифицированных и незарегистрированных медицинских изделий, передает ТАСС.
«В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия. В ходе допроса он дал изобличающие показания», – сказала она. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 2,5 млн рублей.
Путин призвал не навязывать прививку от COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя.
«Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать».
По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей
Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
«Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге.
Напомним, 13 июля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими.
Астрологи назвали ближайшие недели благоприятными для вакцинации от COVID
|
|
Дату прививки против коронавируса лучше всего планировать в астрологически безопасное для себя время. Однако в ближайшие три недели большей части населения можно смело отправляться на вакцинацию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные астрологи.
«Первое и самое важное, на что нужно обратить внимание при подготовке к вакцинации, это на состояние здоровья», – говорит астролог и психолог Василиса Володина. По ее словам, необходимо сначала отправиться на консультацию к врачу, который подтвердит, что вакцинацию осуществлять можно, или же делать этого по каким-либо причинам не порекомендует.
«И если уже доктор принимает решение о вакцинации, то надо выбирать для этой процедуры хороший день. Но общих для всех хороших дней нет. Есть день, который можно выбрать по индивидуальному гороскопу. Это точно так же, как нет лекарства, которое подходит всем от всех болезней», – поясняет собеседница.
Астролог уверяет, что разработала календарь безопасных дней для прививок, исключив дни, в которые могут случиться аллергические реакции, подняться температура.
Астролог, директор «Института психологии и астрологии» Светлана Рассушина отмечает, что точные даты астрологически благоприятных для вакцинации дней назвать не может, подчеркивая, что они индивидуальны для каждой личности. «В принципе, на данный момент на ближайшие две–три недели никаких существенных противопоказаний для того, чтобы сделать прививку, нет. То есть сейчас на это можно идти смело, тем более что вакцинация просто необходима», – рассказывает специалист.
Она делится, что и сама пошла на вакцинацию , несмотря на то, что имела риск, поскольку является аллергиком. А все потому, что уже известно: вирус будет мутировать и дальше, тем более что COVID – не последняя инфекция, которая ожидает планету.
«Есть один очень древний ключ о том, что когда одна очень дальняя планета Прозерпина входит в разрушительный градус, на Земле происходят сильные эпидемии. Сейчас она движется в направлении разрушительного градуса в Скорпионе. Она войдет в него в 2022-м и будет находиться там около двух лет, до 2023 года включительно. Поэтому, возможно, нас ждут какие-то еще более нехорошие эпидемии, даже не связанные с ковидом», – считает Рассушина.
Ранее молекулярный биолог Сергей Нетесов заявил, что чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания. По его мнению, надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда появится шанс на завершение пандемии и прекращение появления новых мутаций вируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ученые оценили эффективность вакцин Запада от дельта-штамма
Полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech и компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса, свидетельствуют результаты исследований, опубликованные в среду изданием The New England Journal of Medicine («Медицинский журнал Новой Англии»).
Как отмечается в публикации, специалисты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых данными вакцинами в Англии. По его результатам было установлено, что в случае заражения дельта-вариантом вакцинация двумя дозами препарата дает практически тот же уровень защиты, что и при заражении альфа-вариантом, который появился в Великобритании и получил особенное распространение в начале 2021 года, передает ТАСС.
Так, вакцинация двумя компонентами препарата Pfizer и BioNTech давала защиту 88% при заражении дельта-штаммом, по сравнению с 93,7% при варианте «альфа». Две дозы вакцины AstraZeneca давали защиту на уровне 67% при дельта-штамме и 74,5% – при альфа-варианте.
«Сравнение эффективности вакцин при дельта-варианте и альфа-варианте после введения двух доз препарата выявило лишь небольшие различия», – подчеркивается в материале. «Эти выводы говорят в пользу усилий по вакцинации двумя дозами препарата представителей уязвимых групп населения», – подчеркнули авторы.
Накануне директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ОП представит антирейтинг нарушающих законодательство соцсетей
Общественная палата России в начале августа презентует новый антирейтинг социальных сетей, которые лидируют по распространению запрещенного контента и нарушению прав российских пользователей Сети, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина.
«В связи с резким увеличением распространения фейков о коронавирусе и вакцинации, а также в целом в связи с увеличением деструктивного контента в иностранных соцсетях мы намерены в ближайшее время представить в Общественной палате обновленный антирейтинг социальных сетей – злостных нарушителей российского законодательства», – сказала она ТАСС.
Отмечается, что лидером первого антирейтинга зимой этого года стала социальная сеть Twitter, позже Роскомнадзор замедлил ее трафик на территории России в связи с систематическим нарушением закона.
Ранее мессенджер WhatsApp, а также соцсети Facebook и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России, из-за чего в их отношении будут составлены административные протоколы.
Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей».
За сутки в России выявили 24,5 тыс. случаев коронавируса
|
|
За минувшие сутки в России выявили 24 471 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 24 471 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4287, Санкт-Петербурге – 1943, Московской области – 1835.
Всего в стране выявлено 6 054 711 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 427 457 человек, из них 22 660 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 151 501 человек.
Накануне, 21 июля, в России выявили 23 704 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 767.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Российское общество «Знание» провело первый эфир по вопросам вакцинации
Россияне направили более 300 вопросов о вакцинации в эфир в рамках просветительской инициативы «Разберемся в вакцинах вместе», на самые актуальные из них ответил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», врач-педиатр Павел Савчук.
В ходе эфира Савчук рассказал о важности вакцинации для формирования коллективного иммунитета, работе по популяризации вакцинации и проблемах ковид-диссидентства, а также о работе волонтерских организаций в период пандемии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Пандемия коронавирусной инфекции стала огромным стрессом и фактором, с которым мир ранее не сталкивался. Однако для введения ограничительных мер существовали очень серьезные предпосылки – самоизоляция и использование средств индивидуальной защиты требовались для спасения жизней. Вакцинация – это тоже спасение жизни, поэтому очень важно сформировать коллективный иммунитет», – сказал Савчук.
В ходе интервью эксперт рассказал о «правиле швейцарского сыра» – чем больше «слоев» между человеком и возбудителем, тем меньше шанс у инфекции добраться до человека, поэтому важно иметь в социуме как можно больше привитых, чтобы защитить категории населения с противопоказаниями к вакцинации.
«Задача общественных организаций – просвещать другие общественные организации, развеивать мифы, сделать так, чтобы люди верили проверенным медицинским источникам. Обилие недостоверных источников информации заставляет людей сомневаться в словах врачей, и ВОЗ уже признала антивакцинное движение одной из угроз глобальному здравоохранению. Не всегда легко разобраться в обилии информации, поэтому широкая информационная работа станет главным средством в борьбе с антивакцинным движением», – отметил Савчук.
Также эксперт отметил работу волонтеров Красного креста и других волонтерских организаций во время пандемии коронавирусной инфекции. С начала акции #МЫВМЕСТЕ к ней присоединились 186 тысяч волонтеров, которые помогали в колл-центрах, больницах и пунктах вакцинации, доставляли продуктовые наборы самым незащищенным категориям населения в период самоизоляции, работали в службе психологической поддержки.
Проект «Разберемся в вакцинах вместе» был запущен, чтобы помочь людям принять решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. В рамках просветительской кампании общество «Знание» совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации.
Все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций
Все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, эффективны против известных мутаций коронавируса, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
«На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины – и тесты эти проводятся постоянно – защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя», – приводит слова Семенова ТАСС.
Семенов подчеркнул, что темпы вакцинации от ковида – это «очень серьезное оружие» против появления таких вариантов.
Накануне директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Уханьский институт вирусологии открестился от создания коронавируса
Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории, заявил глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин.
«До 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался и не изучал SARS-CoV-2», – приводит слова ученого ТАСС.
«Во-вторых, Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал и не допускал утечки SARS-CoV-2. В-третьих, до настоящего момента никто из сотрудников или студентов института не заражался коронавирусом», – указал Юань Чжимин.
Он также отметил, что внутри академического сообщества существует консенсус, что коронавирус имеет естественное происхождение. Глава лаборатории также подчеркнул, что на данный момент нет ни одного доказательства, которое могло бы доказать теорию об искусственном происхождении вируса или его утечки из лаборатории.
В прошлый четверг глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Повторная вакцинация от коронавируса началась во всех прививочных центрах Москвы
Повторную вакцинацию от COVID-19 теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной. Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации – в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах», – рассказала Ракова, передает ТАСС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число вновь выявленных больных коронавирусом и их госпитализаций продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи.
Пекин раскритиковал план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса
Китай считает формулировки документа Всемирной организации здравоохранения о коронавирусе неуважительными по отношению к науке, заявил замглавы государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь, комментируя вторую фазу расследования о возникновении COVID-19.
Пекин, по словам представителя ведомства, не будет следовать этому проекту. «Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса», – сказал он, передает РИА «Новости».
Цзэн Исинь подчеркнул, что вторая фаза разбирательства должна основываться на выводах, сделанных после первой.
Ранее глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
В прошлый четверг глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
В центре «Вектор» оценили вероятность появления «олимпийского» штамма коронавируса
Появление нового варианта коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио маловероятно, поскольку мутация штамма происходит в густонаселенных районах и при наличии большого количества контактов между людьми, сообщил руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.
«Появление на олимпиаде нового «олимпийского» варианта коронавируса маловероятно, потому что все-таки количество олимпийцев, которые съедутся туда, это не более чем средней величины поселок, их там несколько тысяч человек всего», – приводит мнение Семенова ТАСС.
Руководитель филиала центра «Вектор» пояснил, что мутации возникают в густонаселенных областях земного шара, как, например, в Бразилии, Индии, Южной Африке, Великобритании, где высокая плотность населения. «Для эволюции вируса нужны большое количество контактов больших массивов людей», – отметил ученый.
Накануне от Олимпиады в Токио отстранили первого спортсмена из-за положительного результата теста на коронавирус. Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне.
В минувшее воскресенье коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. Днем ранее первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Убытки Японии от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей оценили в 21,8 млрд долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Роспотребнадзор оценил эффективность полыни против COVID
Вероятность того, что негативный эффект от применения экстракта полыни для лечения коронавируса превысит пользу, очень высока: говорить о его эффективности преждевременно и рекомендовать отвар полыни для лечения COVID-19 пока нельзя, считают эксперты Роспотребнадзора.
Ранее ученые из Дании и Германии в лабораторных испытаниях на клетках человека продемонстрировали способность артемизинина – вещества, содержащегося в полыни – подавлять вирус SARS-CoV-2.
«Имеющиеся сведения о противовирусном действии артемизинина и его производных указывают на то, что репликация SARS-CoV-2 на культуре клеток подавляется именно из-за токсического воздействия на компоненты клеток человека, которые использует вирус. Поэтому высока вероятность, что степень негативного эффекта в живом организме превысит приносимую пользу», – рассказала РИА «Новости» заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Она отметила, что полынь в народной медицине известна очень давно, в России в настоящее время есть лекарственные препараты и биологически активные добавки на основе трав полыни, рекомендуемые в составе комплексного лечения некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта.
При этом говорить об эффективности экстракта полыни против коронавирусной инфекции преждевременно, надо проверить эффективность и безопасность на животных и в клинических исследованиях, подчеркнула Руженцова.
В свою очередь, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского, врач-терапевт Павел Чухляев отметил, что действие артемизинина в целом имеет сходство с препаратом гидроксихлорохин, который широко использовался в первую волну пандемии, но был исключен из рекомендаций по лечению из-за низкой противовирусной эффективности и высокой частоты побочных эффектов.
«В России постоянно ведется анализ зарубежных исследований, поиск новых подходов для лечения и профилактики COVID-19. На разных стадиях испытаний находится целый ряд препаратов. Однако имеющиеся сведения о действии полыни и ее активных веществ в настоящее время не вызывают оптимизма российских ученых и, насколько нам известно, пока не стали обоснованием для проведения необходимых исследований», – отметил Чухляев.
Основания рекомендовать отвар полыни для лечения коронавирусной инфекции в настоящее время нет, резюмировали специалисты.
Ранее ученые из австралийского медицинского научно-исследовательского института им. Питера Доэрти и онкологического центра им. Питера Маккаллума начали изучать возможность использования инструмента редактирования генов CRISPR для лечения коронавируса. Как рассказали в НИИ, этот способ позволяет остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 в инфицированных клетках человека.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Путин всегда выступает как защитник интересов граждан
«Президент внимательно контролирует работу системы власти на всех уровнях и держит руку на пульсе наиболее значимых для людей изменений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги совещания Владимира Путина с правительством.
«Результаты совещания показали, что Владимир Путин всегда выступает в роли защитника интересов граждан», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
По его словам, лидер станы «действительно внимательно контролирует работу системы власти на всех уровнях и держит руку на пульсе наиболее значимых для людей вопросов». «Когда возникают те или иные проблемы, Путин всегда старается разобраться в них и предложить действенное решение», – добавил собеседник.
«Это касается дополнительных мер поддержки по борьбе с пожарами и обеспечения помощи тем, кто пострадал от стихии, единовременных выплат школьникам перед началом учебного года, обеспечения контроля цен и доступа потребителей к сельскохозяйственной продукции и других актуальных вопросов», – отметил эксперт.
Данилин также обратил внимание на то, что президент старается сгладить существующие в обществе противоречия. «Об этом свидетельствуют его заявления о борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, президент указал, что нельзя допускать перегибов в этой сфере», – заключил собеседник.
В среду состоялось совещание президента России с правительством по актуальным вопросам. В ходе обсуждения Владимир Путин затронул тему борьбы с COVID-19. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он, отметив, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – сказал Путин.
Также глава государства предложил передать контроль за лесами в малонаселенных регионах на федеральный уровень. «Я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения», – продолжил российский лидер. Путин также попросил премьер-министра Михаила Мишустина пометить себе этот вопрос. «С коллегами проработайте и доложите мне», – сказал президент.
Кроме того, Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки. Также президент поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах.
Вместе с тем, Путин назвал подорожание базовых продуктов питания в России острым вопросом. «Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – сказал глава государства.
Ранее депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.
Youtube удалил видеоролики президента Бразилии
|
|
Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью.
«Наша политика не позволяет наличие контента, в котором утверждается, что гидроксихлорохин и ивермектин эффективны при лечении или профилактике COVID-19 и дают гарантию излечения от данного заболевания. Мы также выступаем против заявлений о том, что маски не помогают предотвратить распространение коронавируса», – говорится в заявлении YouTube, пишет New York Times.
В заявлении отмечается, что ресурс в данном вопросе исходит из рекомендаций национальных и мировых инстанций, занимающихся вопросами здравоохранения. «Мы последовательно реализуем нашу политику, причем независимо от того, кто является автором контента, или от его политических взглядов», – подчеркнули в YouTube, не уточнив, какие именно видеоролики были удалены и сколько их было, передает ТАСС.
Это уже не первый случай, когда видеохостинг удаляет размещенные в аккаунте Болсонару материалы с упоминанием коронавируса и препаратов, которые бразильский лидер считает эффективными. Ранее таким образом цензуре со стороны YouTube подверглись не менее 17 видеороликов в аккаунте политика. Согласно правилам платформы, аккаунт может быть удален за троекратное нарушение пользовательского соглашения в течение 90 дней, однако канал Болсонару по-прежнему доступен.