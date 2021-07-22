Климкин заявил о потере Киевом субъектности по «Северному потоку – 2»

Договоренности США и Германии по «Северному потоку – 2» свидетельствуют о том, что Киев потерял свою субъектность, он вне игры, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Последняя договоренность о «Северном потоке – 2» – лишь верхушка айсберга. Многие остается за кулисами. США «свое не отдадут» и сохранят рычаги, и не только открытые. Но для нас выводы близки к катастрофическим. И дело не только в результатах. А прежде всего в том, что мы не в игре. Совсем. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за столом с США, ЕС и Германией как должны. Мы даже не являемся частью процесса – не то, что результата», – написал Климкин в Facebook.

По его словам, украинские политики делают много эмоциональных заявлений, которые по силе сравнимы с прошлогодним снегом. Также он отметил, что по отношению к Киеву накапливается ощутимый дефицит доверия и уважения.

Ранее Украина попросила США продолжить борьбу с «Северным потоком – 2». Также Нафтогаз попросил принять Украину в НАТО из-за «Северного потока – 2».

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.

Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.