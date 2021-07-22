Депутат бундестага: Сделка по «Северному потоку – 2» пропитана древним страхом англосаксов

«В этом соглашении все направлено на разделение России и Германии. При этом терпение и возможности немцев в части выполнения своих обязательств находятся на пределе», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя соглашение между США и ФРГ по поводу «Северного потока – 2».

«По сути текст сделки пропитан древним страхом англосаксов. Они боятся, что Россия подружится с европейцами, в результате чего Москва и Берлин начнут сотрудничать во всех сферах. Если с этой точки зрения посмотреть на коммюнике, становится понятно: все, что там указано, нужно для разделения двух держав», – убежден депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

По словам собеседника, «в заявлении о сделке есть немало спорных вопросов». «В будущем многие строчки этого соглашения не будут стоить даже той бумаги, на которой оно написано», – прогнозирует депутат бундестага.

Гердт добавил, что «если США будут продолжать давление на Россию, то они вынудят ее еще теснее работать с Китаем». «А от этого им точно сладко не будет. К сожалению, пока они пытаются ехать на старой лошади, которая почти сдохла», – считает парламентарий.

Также собеседник выразил уверенность в том, что «Берлин потянет выполнение тех обязательств, которые прописаны в тексте сделки по «Северному потоку – 2». «Германия многое тянет за счет трудолюбия своего народа и сильной экономики, которая выросла на этом трудолюбии. Но терпение и возможности немцев сейчас на пределе», – констатировал политик.

«Не знаю, что будет делать новое правительство, но такие кабальные условия, выставленные Германии, когда-то давно привели Гитлера к власти. Это очень опасно», – заключил собеседник.

Ранее министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2», в котором говорится о мерах поддержки территориальной целостности Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата.

Также в документе сформулирован ряд условий для работы «Северного потока – 2». В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года.

Кроме того, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. Также Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если Москва будет использовать энергию в качестве оружия.

В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема».

Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Он отметил, что Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными.

«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем заключается значение и выгоды для России от сделки Германии и США по «Северному потоку – 2».

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