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В центре «Вектор» оценили вероятность появления «олимпийского» штамма коронавируса
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Появление нового варианта коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио маловероятно, поскольку мутация штамма происходит в густонаселенных районах и при наличии большого количества контактов между людьми, сообщил руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.
«Появление на олимпиаде нового «олимпийского» варианта коронавируса маловероятно, потому что все-таки количество олимпийцев, которые съедутся туда, это не более чем средней величины поселок, их там несколько тысяч человек всего», – приводит мнение Семенова ТАСС.
Руководитель филиала центра «Вектор» пояснил, что мутации возникают в густонаселенных областях земного шара, как, например, в Бразилии, Индии, Южной Африке, Великобритании, где высокая плотность населения. «Для эволюции вируса нужны большое количество контактов больших массивов людей», – отметил ученый.
Накануне от Олимпиады в Токио отстранили первого спортсмена из-за положительного результата теста на коронавирус. Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне.
В минувшее воскресенье коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. Днем ранее первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Убытки Японии от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей оценили в 21,8 млрд долларов.
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Путин призвал не навязывать прививку от COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя.
«Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать».
По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.
ВОЗ предупредила об угрозе появления более опасного штамма коронавируса
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Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса.
«Чем шире распространение (вируса), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало», – передает ТАСС слова Гебрейесуса на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио.
Директор ВОЗ рассказал, что ему часто задают вопрос о том, «когда же закончится пандемия». «Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов... Пандемия – это испытание, и мир с ним не справляется», - отметил он. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. людей», – сказал глава ВОЗ.
Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, несмотря на то, что «обладает всеми необходимыми для этого инструментами» – «отсутствие реальных политических обязательств». «Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производства», – добавил он.
«Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% – к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», – отметил Гебрейесус.
Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше.
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей
Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
«Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге.
Напомним, 13 июля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими.
МОК передумал пускать на Олимпиаду главу Федерации тяжелой атлетики России
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Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитацию президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и исполняющего обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максима Агапитова на Олимпийские игры в Токио, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).
16 июля МОК уведомил Агапитова, что он не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду в Токио. В частности, чиновники не должны иметь «личную историю, связанную с какими-либо нарушениями антидопинговых правил», передает ТАСС. 22 июля CAS рассмотрит апелляцию Агапитова на решение МОК о невыдаче аккредитации. Жалоба была подана в выездное отделение CAS в Токио.
Агапитов возглавил EWF 29 июня в связи с временным уходом с поста Хасана Аккуса из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования в сокрытии нарушений антидопинговых правил.
Агапитову 51 год, с ноября 2016 года он возглавляет ФТАР, а с мая 2017-го является членом исполкома международной федерации. В апреле Агапитов был избран первым вице-президентом EWF на конгрессе организации в Москве. Он также претендовал на посты президента и генерального секретаря EWF, но перед выборами снял свою кандидатуру.
Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин.
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«ЭпиВакКорона» оказалась доступна в Москве лишь для вакцинации вторым компонентом
Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Москву в объеме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что «информация о доступности вакцины «ЭпиВак» в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной», в город «действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом».
Отмечается, что полученный объем «полностью удовлетворит потребность в вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города».
Ранее эксперты объяснили причину дефицита вакцины «КовиВак».
России предрекли место в тройке лидеров на Олимпийских играх в Токио
Почти 60% россиян верят, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
«Больше половины россиян (57%) верят, что наши спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете: 22% опрошенных убеждены, что наши спортсмены займут первое место в медальном зачете, и 35%, что Россия займет второе или третье место», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Еще 16% опрошенных считают, что Россия претендует на четвертое-пятое места, а каждый десятый полагает, что российские спортсмены не войдут в пятерку лидеров по количеству завоеванных медалей. По мнению россиян, наилучшие шансы у спортсменов из России завоевать медали в плавании – 15%, легкой атлетике – 12%, гимнастике – 12%, синхронном плавании – 10%, художественной гимнастике – 7%.
Также абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который в этом году будет выступать на Олимпиаде в Токио, 1% опрошенных назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.
Уточняется, что всего 77% россиян знают о том, что в июле-августе этого года состоятся Олимпийские игры в Токио, 22% об этом не знают.
«Почти две трети россиян (61%) собираются следить за ходом игр, при этом 15% сообщили, что будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% будут смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места, а 36% будут смотреть только трансляции интересных им видов спорта. 38% опрошенных ответили, что совсем не будут следить за ходом Олимпиады», – добавляется в сообщении.
Также среди тех, кто планирует следить за Олимпийскими играми, наибольший интерес вызывают легкая атлетика (ее назвали 33%), водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%), волейбол (14%).
В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер погрешности не превышает 2,5%.
Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин.
Астрологи назвали ближайшие недели благоприятными для вакцинации от COVID
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Дату прививки против коронавируса лучше всего планировать в астрологически безопасное для себя время. Однако в ближайшие три недели большей части населения можно смело отправляться на вакцинацию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные астрологи.
«Первое и самое важное, на что нужно обратить внимание при подготовке к вакцинации, это на состояние здоровья», – говорит астролог и психолог Василиса Володина. По ее словам, необходимо сначала отправиться на консультацию к врачу, который подтвердит, что вакцинацию осуществлять можно, или же делать этого по каким-либо причинам не порекомендует.
«И если уже доктор принимает решение о вакцинации, то надо выбирать для этой процедуры хороший день. Но общих для всех хороших дней нет. Есть день, который можно выбрать по индивидуальному гороскопу. Это точно так же, как нет лекарства, которое подходит всем от всех болезней», – поясняет собеседница.
Астролог уверяет, что разработала календарь безопасных дней для прививок, исключив дни, в которые могут случиться аллергические реакции, подняться температура.
Астролог, директор «Института психологии и астрологии» Светлана Рассушина отмечает, что точные даты астрологически благоприятных для вакцинации дней назвать не может, подчеркивая, что они индивидуальны для каждой личности. «В принципе, на данный момент на ближайшие две–три недели никаких существенных противопоказаний для того, чтобы сделать прививку, нет. То есть сейчас на это можно идти смело, тем более что вакцинация просто необходима», – рассказывает специалист.
Она делится, что и сама пошла на вакцинацию , несмотря на то, что имела риск, поскольку является аллергиком. А все потому, что уже известно: вирус будет мутировать и дальше, тем более что COVID – не последняя инфекция, которая ожидает планету.
«Есть один очень древний ключ о том, что когда одна очень дальняя планета Прозерпина входит в разрушительный градус, на Земле происходят сильные эпидемии. Сейчас она движется в направлении разрушительного градуса в Скорпионе. Она войдет в него в 2022-м и будет находиться там около двух лет, до 2023 года включительно. Поэтому, возможно, нас ждут какие-то еще более нехорошие эпидемии, даже не связанные с ковидом», – считает Рассушина.
Ранее молекулярный биолог Сергей Нетесов заявил, что чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания. По его мнению, надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда появится шанс на завершение пандемии и прекращение появления новых мутаций вируса.
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За сутки в России выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 704 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3254, Московской области – 2161, Санкт-Петербурге – 1939.
Всего в стране выявлено 6 030 240 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 404 797 человек, из них 22 584 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 783 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 150 705 человека.
Накануне, 20 июля, в России выявили 23 770 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 66.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аксенов оценил вероятность закрытия турсезона в Крыму
Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, то властям полуострова придется закрывать туристический сезон, заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в настоящее время планов по закрытию турсезона в республике нет, однако число новых случаев инфекции за неделю стало рекордным, отметил он в ходе трансляции в соцсети «ВКонтакте».
«Если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее. К сожалению, за неделю у нас антирекорд – 2767 случаев заражения коронавирусом, 1489 случаев внебольничной пневмонии», – сказал он.
Ранее сообщалось, что в детских лагерях и учреждениях стационарного соцобслуживания Крыма, где привито менее 95% персонала, ужесточены ограничения из-за коронавирусной инфекции.
Названы убытки от проведения Олимпиады в Токио без зрителей
Университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов).
«Расчеты, сделанные профессором Кацухиро Миямото, продолжают быть актуальными и остаются без изменений», – подтвердили в университете, сообщает РИА «Новости».
Миямото – один из ведущих специалистов в области экономической теории. Он провел расчет, в котором оценил финансовые потери страны при проведении соревнований при отсутствии зрителей. Так, давалась оценка не только прямым убыткам от отсутствия туризма и, как следствие, потенциального источника финансов, но и экономических последствий в таких сферах, как городское планирование и использование объектов по окончании соревнований, вовлечение населения в околоолимпийские проекты и волонтерские работы, а также внедрение высоких технологий.
Сообщается, что убытки непосредственно от отказа от допуска болельщиков на соревнования оцениваются в 1,77 трлн иен (16,08 млрд долларов), из них 719,8 млрд иен (6,54 млрд долларов) составляют убытки непосредственно во время Игр, а 1,053 трлн иен (9,538 млрд долларов) – убытки после соревнований.
Отмечается, что отсутствие иностранных болельщиков, волонтеров, снижение культурного разнообразия и даже возможное падение числа будущих иностранных студентов приведет к тому, что Япония недосчитается около 851,4 млрд иен (около 7,7 млрд долларов).
Также к этому числу добавляются убытки от переноса Олимпиады в 2020 году на год, которые оцениваются в 640,8 млрд иен (5,8 млрд долларов). Так, общие убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио при пустых трибунах оцениваются в 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов).
Ранее власти Японии подтвердили проведение Олимпиады без зрителей на трибунах.
Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Япония установила лимит на зрителей Олимпийских игр в 10 тыс. местных зрителей, при этом заполняемость спортивных объектов должна быть не более 50%.
Первого спортсмена отстранили от Олимпиады в Токио из-за COVID-19
На Олимпиаде в Токио впервые отстранили участника от соревнований из-за положительного анализа COVID-19, сообщили местные СМИ.
Как сообщает телеканал NHK, спортсменка из сборной Чили по тхэквондо не сможет участвовать в соревнованиях из-за необходимости соблюдения десятидневного карантина, передает РИА «Новости».
Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне.
Ранее коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. В субботу первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали в Токио с COVID-19.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.
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Средняя продолжительность жизни в США снизилась на полтора года
Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Это самое значительное снижение годичного показателя после Второй мировой войны, сообщили СМИ.
Как передает агентство AP со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, главная причина снижения – пандемия коронавируса, отметили специалисты Центров. В 2020 году умерли 3,3 млн американцев, и 11% смертей были вызваны COVID-19. 80% умерших от коронавируса в прошлом году составили люди в возрасте старше 65 лет, передает ТАСС.
В 2020 году ожидаемая средняя продолжительность жизни в США составила 77 лет и 4 месяца. Для женщин – 80 лет и 2 месяца (снижение показателя примерно на год), для мужчин – 74 года и 6 месяцев (снижение почти на два года).
Напомним, в мае профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года.
МОК не усмотрел нарушения правил в преклонении колена в поддержку BLM
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что спортсмены на Олимпийских играх в Токио имеют право преклонять колено в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение»).
«Это дозволено и не нарушает Правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, комиссия спортсменов МОК перед Играми в Токио разработала инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио, в том числе – как отвечать на провокационные и политические вопросы, например, о Крыме, Донбассе, харассменте, движении Black Lives Matter (BLM) и допинге. МОК разрешил спортсменам проводить акции перед соревнованиями, но не во время церемоний награждения.
В апреле МОК запретил спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter во время летних Олимпийских игр в Токио.
Назван единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса
Постоянная мутация вирусов – это естественный процесс, и вполне вероятно, что в будущем появятся новые штаммы, которые будут опаснее существующих, однако разработанные вакцины сейчас могут противостоять угрозе, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Альтштейн заявил, что «могут быть разные мутанты (коронавируса)» и «нужно все время следить за этим», однако «слава Богу, пока все вакцины, которые разработаны, хорошие вакцины, они все работают», передает канал «360».
«Они не так эффективны, как с предыдущим штаммом, но все-таки работают, и поэтому надо прививаться», – объяснил профессор.
Он подчеркнул, что пока трудно сказать, будут ли новые варианты коронавируса более опасны, чем тот же «дельта»-штамм, однако активная вакцинация может остановить процесс изменения коронавируса.
По словам Альтштейна, вирус мутирует интенсивнее, когда быстро распространяется. Вот почему прививки – это единственный способ борьбы с угрозой появления более опасных штаммов.
Ранее ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело».
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Психиатр назвал негативные последствия COVID-19
У переболевших коронавирусом могут встречаться психические расстройства, например, затруднение концентрации внимания, нарушение внутренней стабильности и ухудшение памяти, заявил и.о генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава Зураб Кекелидзе.
«Когда человек выписывается и он считает, что он практически здоров, в части случаев возникает ситуация – он удивляется тому, что, оказывается, что-то у него с головой уже не так. Представьте себе, человек, у которого жалоб нет, прочитал страницу, вроде бы все понял, перевернул и забыл, что он прочитал. И это достаточно часто встречается», – передает РИА «Новости» слова Кекелидзе на онлайн-конференции «Восстановление и реабилитация организма после COVID-19».
Он отметил, что помимо этого возможно затруднение концентрации внимания, то есть человек вроде бы все слышит и понимает, но через 10-15 минут, вступая в обсуждение, не знает, о чем идет речь.
Кроме того, у переболевших коронавирусом может быть нарушение внутренней стабильности, когда спокойный ранее человек вдруг «взрывается» и становится непоследовательным, подчеркнул Кекелидзе.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испытывать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений.
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