В центре «Вектор» оценили вероятность появления «олимпийского» штамма коронавируса

Появление нового варианта коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио маловероятно, поскольку мутация штамма происходит в густонаселенных районах и при наличии большого количества контактов между людьми, сообщил руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Появление на олимпиаде нового «олимпийского» варианта коронавируса маловероятно, потому что все-таки количество олимпийцев, которые съедутся туда, это не более чем средней величины поселок, их там несколько тысяч человек всего», – приводит мнение Семенова ТАСС.

Руководитель филиала центра «Вектор» пояснил, что мутации возникают в густонаселенных областях земного шара, как, например, в Бразилии, Индии, Южной Африке, Великобритании, где высокая плотность населения. «Для эволюции вируса нужны большое количество контактов больших массивов людей», – отметил ученый.

Накануне от Олимпиады в Токио отстранили первого спортсмена из-за положительного результата теста на коронавирус. Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне.

В минувшее воскресенье коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. Днем ранее первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Убытки Японии от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей оценили в 21,8 млрд долларов.

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