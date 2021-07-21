России предрекли место в тройке лидеров на Олимпийских играх в Токио Названы убытки от проведения Олимпиады в Токио без зрителей 21 июля 2021, 18:30 Текст: Елена Мирошниченко

Университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов). «Расчеты, сделанные профессором Кацухиро Миямото, продолжают быть актуальными и остаются без изменений», – подтвердили в университете, сообщает РИА «Новости». Миямото – один из ведущих специалистов в области экономической теории. Он провел расчет, в котором оценил финансовые потери страны при проведении соревнований при отсутствии зрителей. Так, давалась оценка не только прямым убыткам от отсутствия туризма и, как следствие, потенциального источника финансов, но и экономических последствий в таких сферах, как городское планирование и использование объектов по окончании соревнований, вовлечение населения в околоолимпийские проекты и волонтерские работы, а также внедрение высоких технологий. Сообщается, что убытки непосредственно от отказа от допуска болельщиков на соревнования оцениваются в 1,77 трлн иен (16,08 млрд долларов), из них 719,8 млрд иен (6,54 млрд долларов) составляют убытки непосредственно во время Игр, а 1,053 трлн иен (9,538 млрд долларов) – убытки после соревнований. Отмечается, что отсутствие иностранных болельщиков, волонтеров, снижение культурного разнообразия и даже возможное падение числа будущих иностранных студентов приведет к тому, что Япония недосчитается около 851,4 млрд иен (около 7,7 млрд долларов). Также к этому числу добавляются убытки от переноса Олимпиады в 2020 году на год, которые оцениваются в 640,8 млрд иен (5,8 млрд долларов). Так, общие убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио при пустых трибунах оцениваются в 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов). Ранее власти Японии подтвердили проведение Олимпиады без зрителей на трибунах. Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Япония установила лимит на зрителей Олимпийских игр в 10 тыс. местных зрителей, при этом заполняемость спортивных объектов должна быть не более 50%.

Россияне раскритиковали условия проживания в Олимпийской деревне Токио 19 июля 2021, 14:09

Фото: Mandatory credit Kyodo/REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

В номерах российских фехтовальщиков в Олимпийской деревне на Играх в Токио нет горячей воды, а чтобы принять душ, главному тренеру команды Ильгару Мамедову пришлось воспользоваться отверткой. «Горячей воды нет, провода через все комнаты тянутся, одна розетка и та на противоположной стене. По кроватям уже все задают вопросы. Сегодня побывал в роли сантехника – из лейки в душе вода не шла, пришлось откручивать отверткой, вынимать и чистить фильтр», – передает ТАСС слова тренера. На вопрос, как у главного тренера сборной России оказалась отвертка в Токио, Мамедов сообщил: «У нас есть все». «Санузел, как в самолете, такого же размера. Бедные наши спортсмены – им на соревнования надо будет ехать, а они будут очередь занимать, – рассказал Мамедов. – Япония всегда отличалась своим развитием, особенно в технологическом плане. Как минимум два санузла должно быть». «Когда мы сюда летели, то понимали – многое будет раздражать. Мы просто должны быть с железобетонными нервами, это данность, от нее никуда не деться», – подчеркнул Мамедов. Между тем генеральный менеджер волейбольной сборной России Сергей Тетюхин заявил, что волейболисты сборной России готовы к любым условиям в Олимпийской деревне и не будут «раздувать» проблемы из-за небольшого дискомфорта. Ранее была опубликована фотография волейболиста национальной команды Артема Вольвича, который упирался головой в потолок в ванной комнате в Олимпийской деревне. «Все в порядке, как и везде, – сказал генеральный менеджер волейбольной сборной России Сергей Тетюхин. – Где-то получше, где-то похуже, относительно нормально. Небольшие неудобства есть везде, хотя пятизвездочным отелем там и не пахнет. Все аскетично, скромно». «Чуть некомфортно, но это не повод раздувать. Я, как человек, который бывал на таких соревнованиях, имею в этом опыт. В столовой есть разные виды еды, мяса. Устриц и омаров нет», – добавил он. Ранее соревнования по гребле на Олимпиаде оказались под угрозой срыва из-за устриц. С россиян Андрусенко и Кудашева сняли обвинения в использовании допинга 18 июля 2021, 21:28 Текст: Алексей Дегтярев

С российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева сняли обвинения в нарушении антидопингового законодательства, они смогут выступить на Олимпиаде в Токио. «Мы, безусловно, рады, что у ребят будет возможность выступить на Олимпийских играх. И что особенно важно, обвинения сняты, никакого нарушения антидопингового законодательства не было. Их признали невиновными. Никаких ограничений, соответственно, нет тоже», – цитирует президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова РИА «Новости». Он добавил, что теперь спортсмены смогут спокойно готовиться к Олимпийским играм. В среду стало известно, что Андрусенко и Кудашев временно отстранены от соревнований на основании доказательств, предоставленных ВАДА и следующих из исследования данных, извлеченных из Московской антидопинговой лаборатории. Андрусенко заявила, что новость о временном отстранении стала для нее шоком. Кудашев сообщал, что продолжает подготовку к соревнованиям. МОК передумал пускать на Олимпиаду главу Федерации тяжелой атлетики России 21 июля 2021, 11:57

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитацию президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и исполняющего обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максима Агапитова на Олимпийские игры в Токио, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS). 16 июля МОК уведомил Агапитова, что он не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду в Токио. В частности, чиновники не должны иметь «личную историю, связанную с какими-либо нарушениями антидопинговых правил», передает ТАСС. 22 июля CAS рассмотрит апелляцию Агапитова на решение МОК о невыдаче аккредитации. Жалоба была подана в выездное отделение CAS в Токио. Агапитов возглавил EWF 29 июня в связи с временным уходом с поста Хасана Аккуса из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования в сокрытии нарушений антидопинговых правил.

Агапитову 51 год, с ноября 2016 года он возглавляет ФТАР, а с мая 2017-го является членом исполкома международной федерации. В апреле Агапитов был избран первым вице-президентом EWF на конгрессе организации в Москве. Он также претендовал на посты президента и генерального секретаря EWF, но перед выборами снял свою кандидатуру. Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Соревнования по гребле на Олимпиаде оказались под угрозой срыва из-за устриц 19 июля 2021, 13:37 Текст: Алексей Дегтярев

Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц в районе Токийского залива, сообщают СМИ. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ планируется проводить как раз в районе залива, огромное число моллюсков прикрепилось к поплавкам, необходимым для поддержания спокойной водной поверхности, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Уже выловили 14 тонн устриц, поплавки под их тяжестью начали тонуть. Власти города потратили 1,28 млн долларов на экстренный ремонт. Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Ранее СМИ сообщали, что на финале чемпионата Европы по футболу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне ожидается нашествие миллионов летающих муравьев, так как матч должен был проходить во время брачного периода этих насекомых. Матч прошел без осложнений, победителями стала сборная Италии. Эксперт: Включение самбо в олимпийские виды не даст преимуществ РФ в медальном зачете на ОИ 20 июля 2021, 19:55

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Признание самбо олимпийским видом спорта не даст никаких преимуществ России в медальном зачете Олимпиады, но зато это разовьет данный вид спорта и создаст здоровую спортивную конкуренцию, сказал газете ВЗГЛЯД президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев. Международный олимпийский комитет (МОК) официально признал самбо. Кроме того, в список признанных вошли еще пять международных федераций: по лакроссу, кикбоксингу, тайскому боксу, айсштоку и чирлидингу. «Сложно сказать, почему МОК так долго не включал самбо в число олимпийских видов спорта. Одна из причин, как мне кажется, заключается в том, что все-таки самбо зародилось в Советском Союзе, мы основоположники этого вида спорта, ассоциация идет с Россией. А все, что на сегодняшний день ассоциируется с нашей страной, очень тяжело проходит во всем», – говорит Елисеев. Тем не менее, данный вид спорта все-таки решили признать в первую очередь из-за его популярности в мире, продолжает собеседник. Самбо сейчас распространено в более чем ста странах мира на всех континентах. Кроме того, данный спорт представлен во всех дисциплинах, например, существует спортивное, пляжное, боевое, мужское и женское самбо. Им занимаются и взрослые, и дети, и подростки, и ветераны. Поэтому МОК увидел, что самбо распространено не только в России, но также востребовано и во всем мире, говорит эксперт. «Сегодня лидером самбо все еще остается Россия. Тем не менее, ведется активная борьба за первенство. Главными российским конкурентами выступают все страны постсоветского пространства, потому что они вместе с нами создавали этот вид спорта, у них тоже есть большие традиции, культура развития. Ну и, конечно, наши конкуренты – это те страны, которые сегодня активно развивают этот спорт, имеют медали чемпионатов, в том числе золотые. Я бы отметил Францию, Италию, Испанию, Румынию, Болгарию, Венесуэлу, Камерун, Японию, Китай», – рассказывает президент Федерации. Преимуществ России в медальном зачете на Олимпиаде признание самбо никаких не даст, но зато создаст международную конкуренцию для российских самбистов, продолжает эксперт. Им сейчас станет еще сложнее конкурировать с соперниками, потому что внимание к самбо в каждой стране усилится, будет выделяться больше средств на развитие данного вида спорта. «Это только усилит конкуренцию. Но тем и здорово, когда есть хорошая, здоровая, спортивная конкуренция», – заключил Елисеев. В феврале прошлого года президент Владимир Путин поздравил победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо в Сочи. Глава государства отметил, что самбо является зрелищным и динамичным спортом, созданном из лучших элементов национальных видов борьбы народов СССР. МОК изменил девиз Олимпийских игр 20 июля 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Изменение текста девиза Олимпийских игр одобрено на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио. Согласно новому варианту, теперь девиз Олимпийских игр будет звучать так: «быстрее, выше, сильнее – вместе» (на латыни – citius, altius, fortius – communis). Решение было принято единогласно. «Это эпохальное событие», – передает РИА «Новости» слова главы МОК Томаса Баха, который и внес ранее предложение изменить девиз. Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году. Олимпиада в Токио, перенесенная с 2020 года из-за коронавируса, начнется 23 июля. Ранее прием в честь главы МОК решили не отменять из-за режима ЧС в Токио. Американская гимнастка заразилась коронавирусом в Японии 19 июля 2021, 13:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Тест на коронавирусную инфекцию спортсменки олимпийской сборной США по спортивной гимнастике дал положительный результат. Имя спортсменки, которая тренировалась в городе Индзай, не разглашается, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Ранее коронавирус был выявлен у прибывших в Японию спортсменов и членов команд из нескольких стран: его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России. Канделаки запустила кампанию в Сети в поддержку олимпийской сборной России 19 июля 2021, 16:58 Текст: Елена Мирошниченко

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки запустила в Сети кампанию в поддержку олимпийской сборной России, к ней присоединились многие российские звезды. На своей странице в Instagram Канделаки высказалась в защиту российских спортсменов. Она напомнила в посте, что на Олимпийских играх в Токио Россию можно обозначать только как ROC (сокращение от английского названия российского Олимпийского комитета). «Остановит ли это наших ребят? Нет. Олимпиада станет одной из тех ситуаций, в которых хочется всем доказать и показать, что ты – русский. Все эти издевки WADA только заряжают. Я не сомневаюсь в наших спортсменах. Наше дело – этот заряд подхватить и поддержать российскую сборную», – написала Канделаки. Также она добавила, что запускает «не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! Не оставайтесь безразличными, давайте поддержим сборную» И не забывайте про хэштег #wewillROCyou – пусть он разлетится по всему интернету». Канделаки поддержал рэпер Тимати, в своем Instagram так же высказался в поддержку олимпийской сборной России и призвал россиян поддержать хэштег #wewillROCyou. Ранее газета «Ведомости» сообщила, что российские спортсмены получили инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио, в том числе – как отвечать на провокационные и политические вопросы, например, о Крыме, Донбассе, харассменте, движении Black Lives Matter (BLM) и допинге. России предрекли место в тройке лидеров на Олимпийских играх в Токио 21 июля 2021, 16:16 Текст: Евгения Шестак

Почти 60% россиян верят, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, следует из результатов опроса ВЦИОМ. «Больше половины россиян (57%) верят, что наши спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете: 22% опрошенных убеждены, что наши спортсмены займут первое место в медальном зачете, и 35%, что Россия займет второе или третье место», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Еще 16% опрошенных считают, что Россия претендует на четвертое-пятое места, а каждый десятый полагает, что российские спортсмены не войдут в пятерку лидеров по количеству завоеванных медалей. По мнению россиян, наилучшие шансы у спортсменов из России завоевать медали в плавании – 15%, легкой атлетике – 12%, гимнастике – 12%, синхронном плавании – 10%, художественной гимнастике – 7%. Также абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который в этом году будет выступать на Олимпиаде в Токио, 1% опрошенных назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене. Уточняется, что всего 77% россиян знают о том, что в июле-августе этого года состоятся Олимпийские игры в Токио, 22% об этом не знают. «Почти две трети россиян (61%) собираются следить за ходом игр, при этом 15% сообщили, что будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% будут смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места, а 36% будут смотреть только трансляции интересных им видов спорта. 38% опрошенных ответили, что совсем не будут следить за ходом Олимпиады», – добавляется в сообщении. Также среди тех, кто планирует следить за Олимпийскими играми, наибольший интерес вызывают легкая атлетика (ее назвали 33%), водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%), волейбол (14%). В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер погрешности не превышает 2,5%. Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин. Первого спортсмена отстранили от Олимпиады в Токио из-за COVID-19 21 июля 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

На Олимпиаде в Токио впервые отстранили участника от соревнований из-за положительного анализа COVID-19, сообщили местные СМИ. Как сообщает телеканал NHK, спортсменка из сборной Чили по тхэквондо не сможет участвовать в соревнованиях из-за необходимости соблюдения десятидневного карантина, передает РИА «Новости». Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне. Ранее коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. В субботу первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали в Токио с COVID-19. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВАДА сообщило о работе по восстановлению статуса РУСАДА 20 июля 2021, 07:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) работает над восстановлением статуса последнего, заявил глава ВАДА Витольд Банька. В Токио во вторник открылась 138-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК), которая предшествует летним Олимпийским играм в столице Японии. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. «Что касается статуса РУСАДА, то, как вы знаете, определены условия его восстановления по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). В настоящий момент мы работаем совместно с РУСАДА над выполнением этих условий. Мы работаем с МОК по защите спортсменов, мы сделали все возможное для того, чтобы атлеты, которые подозреваются в употреблении допинга, не приняли участие в Олимпиаде в Токио», – передает РИА «Новости» слова Баньки на сессии МОК. Напомним, Россия выплатила ВАДА взнос за 2021 год. Япония подсчитала расходы на Олимпиаду 20 июля 2021, 11:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио составили 15,4 млрд доллров, сообщил генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто. «Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов», – передает ТАСС слова Муто. Генсек оргкомитета отметил, что бюджет Игр после переноса был пересмотрен. На создание безопасной среды для проведения Олимпиады было дополнительно потрачено 900 млн долларов. Ранее россияне раскритиковали условия проживания в Олимпийской деревне Токио. Оргкомитет Олимпиады рассказал о прохождении карантина у спортсменов с COVID 20 июля 2021, 08:55 Текст: Наталья Ануфриева

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио пояснил, в каких условиях будет проходить карантин у спортсменов и членов делегаций, чей тест на коронавирус оказался положительным. Во избежание случаев массовых заражений члены делегаций будут моментально изолированы после получения положительного теста, они будут проходить карантин в специальном медицинском учреждении отельного типа, передает РИА «Новости». В одноместных номерах для проживания есть все необходимое для комфортного прохождения карантина: телевизор, бесплатный WI-FI, фен, три комплекта сменной одежды, фен, вешалки, средства личной гигиены (влажные салфетки для рук, одноразовые стаканчики для воды). Во время карантина или лечения заболевшим нужно будет соблюдать специальные меры предосторожности: неукоснительно следовать инструкциям секретариата, не общаться с кем-либо, использовать только свой мобильный телефон для связи с внешним миром, не покидать номер (за исключением приема пищи), обязательно носить маску для спуска в столовую и дезинфицировать руки перед едой. Запрещено покидать медицинское учреждение, употреблять алкоголь и курить, пользоваться услугами интернет-магазинов и доставки еды. Доступ к другим этажам будет закрыт. Прием пищи будет осуществляться трижды в день, еда будет подаваться в лобби учреждения, о ее готовности заболевшим будут сообщать посредством специальной трансляции. До этого объявления необходимо будет оставаться в своем номере. При этом во избежание отравления настоятельно рекомендуется употреблять пищу, приготовленную непосредственно в медучреждении. Уборка в номерах производиться не будет: постельное белье не подлежит смене, прачечная отсутствует, мыльные средства нужно будет получать самостоятельно на первом этаже в то же время, когда будет осуществляться прием пищи. После использования постельное белье и полотенца нужно будет оставить в специальном боксе на первом этаже. Кроме того, передача посылок из рук в руки невозможна: сначала секретариат должен подтвердить их содержимое, а затем передаст содержимое адресату. Чтобы утвердить получение посылки, нужно обратиться в секретариат до 17:00 часов дня ее прибытия. Если этого сделано не будет, посылку нельзя будет получить по соображениям безопасности. Организаторы также просят избежать передачи в посылках продуктов, требующих температурного контроля - охлажденных и замороженных продуктов, молочной и сырой продукции, фруктовых и овощных нарезок, продукции в бутылках и банках. Нельзя передавать табак, алкоголь, посылки, содержимое которых нельзя определить, вещи, использование которых может помешать другим жильцам. Вес и габариты посылки должны соответствовать специальным требованиям, а контактные данные адресата должны быть максимально точными и полными. Мусор от использования содержимого посылок нужно будет оставить на первом этаже. Во время пребывания в обсервации за здоровьем находящихся на карантине будет установлен усиленный контроль: например, каждый должен дважды в день (в 7:00 и 16:00) измерять у себя температуру и уровень кислорода и отмечать показатели в специальном опроснике в приложении OCHA. Это приложение доступно на семи языках. Термометры и пульсоксиметры предоставляются. Состояние здоровья ежедневно будут отслеживать медсестры, при определенных ухудшениях будет решаться вопрос о госпитализации заболевшего. Бессимптомные пациенты могут быть выписаны через десять дней. Члены делегаций, у которых были обнаружены симптомы, пробудут на карантине десять дней, а также еще три дня с момента облегчения симптоматики. Комнаты будут дезинфицированы после отъезда переболевшего. Справки о перенесенном заболевании в этом учреждении выдаваться не будут. Ранее россияне раскритиковали условия проживания в Олимпийской деревне Токио: в номерах мало розеток, нет горячей воды, а чтобы принять душ, главному тренеру команды Ильгару Мамедову пришлось воспользоваться отверткой. До этого соревнования по гребле на Олимпиаде оказались под угрозой срыва из-за устриц. Напомним, коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. Первый случай обнаружили у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали в Токио с COVID-19. Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. МОК не усмотрел нарушения правил в преклонении колена в поддержку BLM 21 июля 2021, 14:38 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что спортсмены на Олимпийских играх в Токио имеют право преклонять колено в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение»). «Это дозволено и не нарушает Правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах», – приводит его слова ТАСС. Напомним, комиссия спортсменов МОК перед Играми в Токио разработала инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио, в том числе – как отвечать на провокационные и политические вопросы, например, о Крыме, Донбассе, харассменте, движении Black Lives Matter (BLM) и допинге. МОК разрешил спортсменам проводить акции перед соревнованиями, но не во время церемоний награждения. В апреле МОК запретил спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter во время летних Олимпийских игр в Токио. МОК разрешил российский флаг в официальных гостиницах Олимпиады 21 июля 2021, 08:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Международный олимпийский комитет (МОК) не возражает против использования флага России в официальных гостиницах Олимпиады в Токио, заявили в пресс-службе МОК. В ряде гостиниц Токио, в том числе в которых живут официальные делегации, работающие на Олимпиаде, размещены российские флаги. «Ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио будут выступать как команда Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee). Вместо гимна страны на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.