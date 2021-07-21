ВОЗ предупредила об угрозе появления более опасного штамма коронавируса Первого спортсмена отстранили от Олимпиады в Токио из-за COVID-19 21 июля 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

На Олимпиаде в Токио впервые отстранили участника от соревнований из-за положительного анализа COVID-19, сообщили местные СМИ. Как сообщает телеканал NHK, спортсменка из сборной Чили по тхэквондо не сможет участвовать в соревнованиях из-за необходимости соблюдения десятидневного карантина, передает РИА «Новости». Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне. Ранее коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. В субботу первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали в Токио с COVID-19. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

«Единая Россия» призвала подписать соглашение за безопасные выборы 20 июля 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» призывает все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм для защиты здоровья граждан, говорится в Telegram «Единой России». «Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40. Турчак также призвал кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал он. В свою очередь Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми. «Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», – сказал главврач больницы в Коммунарке, который входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации. В то же время Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей. В Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer 20 июля 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech связали с двукратным возникновением паралича Белла, поражающего лицевые мускулы, после того как подобная побочная реакция дважды появлялась у 61-летнего пациента из Великобритании – как после первой прививки, так и после второй, следует из материала в научном журнале BMJ Case Reports. В статье описывается «первый случай паралича Белла, возникающего после каждой дозы какой-либо одобренной в Великобритании вакцины против COVID-19», передает РИА «Новости». Впервые «правосторонняя слабость лица» возникла у 61-летнего мужчины через пять часов после введения ему первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech 18 января. Ему был поставлен диагноз паралич Белла, после лечения стероидами симптомы паралича прошли. Через шесть недель после первой дозы пациент получил вторую, через два дня у него развился уже «более тяжелый левосторонний паралич лицевого нерва». Мужчине вновь был назначен курс стероидов. В пользу наличия взаимосвязи между вакцинацией и возникновением паралича Белла свидетельствует короткий промежуток времени, прошедшего с момента введения препарата до проявления указанного побочного эффекта. Этот промежуток времени был короче, чем в ряде известных случаев возникновения паралича после вакцинации (к примеру, в Лос-Анджелесе у 57-летней женщины паралич Белла развился через 36 часов после введения второй дозы вакцины). «Возникновение эпизодов сразу после каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был обусловлен вакциной Pfizer/BioNTech, хотя причинно-следственная связь не может быть установлена», – говорится в публикации. При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. В ряде случаев односторонний паралич лицевого нерва возникал ранее в ходе первоначальных клинических испытаний всех трех вакцин, одобренных к использованию в Великобритании (таковыми являются Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca), однако теперь речь впервые идет о двукратном возникновении паралича Белла – после каждой дозы препарата. Ранее был обнаружен опасный для сердца побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Онищенко объяснил цель создания «санитарного щита» России 20 июля 2021, 14:50

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Проект позволит усилить главное звено в биологической безопасности нашей страны – систему санэпиднадзора», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о планах «до 2024 года направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны». «Речь идет о программе, которая предусматривает модернизацию системы санэпиднадзора. Это структура является главным звеном в биологической безопасности нашей страны», – отметил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По словам депутата, санэпиднадзор проводит мониторинг, определяет риски и делает прогнозы по различным заболеваниям, в том числе осуществляет генетический контроль за циркулирующими микробами и вирусами. «Эта служба всегда занималась подобной работой, но сегодня это будет делаться на основе современных технологических возможностей. Задуманный проект позволит санэпиднадзору оснащаться структурно, усиливаться, решить вопросы с правовым положением службы», – подчеркнул Онищенко. Собеседник напомнил о том, что президент России Владимир Путин в 2013 году подписал стратегию национальной безопасности в области биологического и химического оружия. «Проект «санитарный щит» создается в развитие этой стратегии. Но мы никогда не останавливали работу в этом направлении», – отметил депутат. Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила о том, что «власти России до 2024 года планируют направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны». «Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. <...> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей», – сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину. По ее словам, правительство намерено укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций. К 2024 году планируется обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. «Для 80% россиян станет доступна быстрая – в течение 24 часов – и качественная, своевременная диагностика инфекций», – заключила Голикова. Ранее президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Онищенко предложил наказывать врачей за призыв к отказу от прививки 20 июля 2021, 17:42

Фото: Михай Карауш/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Врачей, призывающих к отказу от вакцинации от коронавируса, надо наказывать, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а, может, даже уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды», – сказал РИА «Новости» Онищенко. По его словам, существует около 60 врачебных специальностей, из которых профессионально разбираются в вопросе вакцинации три – иммунология, эпидемиология и инфектология, а все остальные не специализировались в этой области. «Он (врач) давал клятву российского или советского врача. Понятно, что она юридической ответственности не несет, но он в этой профессии и не должен и без того находящихся в паническом стрессе людей доводить их до состояния транса. Вот это уже против профессии работает. Тем более если он в этом вопросе не специалист. Он может действительно быть обременен каким-то своим знанием, но ты покажи, откуда ты взял», – добавил Онищенко. Депутат отметил, что не нужно применять ответственность к людям, которые читают источники, в том числе неофициальные, где высказываются с ложными суждениями такие специалисты. Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. В России предложили ввести ответственность за призыв к отказу от прививки 20 июля 2021, 10:34 Текст: Евгения Шестак

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Политик в своем письме на имя министра юстиции Константина Чуйченко отметил, что, несмотря на принимаемые меры, некоторые люди отказываются вакцинироваться от коронавируса, при этом рассказывая другим о «вреде» вакцин, передает RT. Он также подчеркнул, что «вдвойне обескураживают» новости о медработниках, которые повторяют подобные домыслы и отговаривают людей прививаться. «В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании», – говорится в письме. Кроме того, Петров предлагает установить ответственность за приобретение поддельных сертификатов о вакцинации. Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВОЗ предупредила об угрозе появления более опасного штамма коронавируса 21 июля 2021, 07:49

Фото: WHO/Handout/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. «Чем шире распространение (вируса), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало», – передает ТАСС слова Гебрейесуса на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио. Директор ВОЗ рассказал, что ему часто задают вопрос о том, «когда же закончится пандемия». «Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов... Пандемия – это испытание, и мир с ним не справляется», - отметил он. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. людей», – сказал глава ВОЗ. Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, несмотря на то, что «обладает всеми необходимыми для этого инструментами» – «отсутствие реальных политических обязательств». «Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производства», – добавил он. «Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% – к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», – отметил Гебрейесус. Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше. Названы способные остаться навсегда у переболевшего COVID симптомы 20 июля 2021, 10:05 Текст: Наталья Ануфриева

Пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испытывать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Водовозов сообщил, что «очень часто у людей появляется так называемый постковидный синдром (...) примерно у трех четвертей переболевших он длится от четырех до 12 недель, а у остальных – от 12 недель и до бесконечности», передает Ura.ru. Данный синдром имеет от 20 до 60 проявлений. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций. Причина «постковидного синдрома» еще неизвестна. Для быстрого восстановления врач рекомендовал увеличить физические нагрузки и заняться ходьбой. Ранее стали известны последствия отказа от второй дозы вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стали известны последствия отказа от второй дозы вакцины 20 июля 2021, 09:24 Текст: Наталья Ануфриева

Некоторые россияне в ходе вакцинации от коронавируса получают лишь первую дозу препарата, а на вторую стадию не являются, в итоге иммунный ответ у них не будет сформирован в достаточной степени, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Аграновский предположил, что такие люди не верят в вакцинацию и прививаются лишь для того, чтобы от них «отвязались». В результате иммунный ответ у них не сформируется в достаточной степени, передает радио Sputnik. «Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», – сказал он. Профессор объяснил, что люди, получившие только одну дозу прививки, остаются уязвимы, особенно для быстро распространяющегося по планете штамма «дельта». «Дело в том, что штамм «дельта» в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на «нулевой» штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под «нулевой» вариант, и вот пришел «дельта». Вакцина «Спутник V» била «нулевой» штамм на 90 и более процентов, а «дельту» уже на 80 процентов. Это все равно много, но уже не 95 процентов», – отметил Аграновский. Он указал, что для того, чтобы получить максимально возможную защиту, надо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать. Ранее инфекционист рассказала о разнице иммунитета к COVID в зависимости от течения болезни. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МОК изменил девиз Олимпийских игр 20 июля 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Изменение текста девиза Олимпийских игр одобрено на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио. Согласно новому варианту, теперь девиз Олимпийских игр будет звучать так: «быстрее, выше, сильнее – вместе» (на латыни – citius, altius, fortius – communis). Решение было принято единогласно. «Это эпохальное событие», – передает РИА «Новости» слова главы МОК Томаса Баха, который и внес ранее предложение изменить девиз. Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году. Олимпиада в Токио, перенесенная с 2020 года из-за коронавируса, начнется 23 июля. Ранее прием в честь главы МОК решили не отменять из-за режима ЧС в Токио. Эксперт: Включение самбо в олимпийские виды не даст преимуществ РФ в медальном зачете на ОИ 20 июля 2021, 19:55

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Признание самбо олимпийским видом спорта не даст никаких преимуществ России в медальном зачете Олимпиады, но зато это разовьет данный вид спорта и создаст здоровую спортивную конкуренцию, сказал газете ВЗГЛЯД президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев. Международный олимпийский комитет (МОК) официально признал самбо. Кроме того, в список признанных вошли еще пять международных федераций: по лакроссу, кикбоксингу, тайскому боксу, айсштоку и чирлидингу. «Сложно сказать, почему МОК так долго не включал самбо в число олимпийских видов спорта. Одна из причин, как мне кажется, заключается в том, что все-таки самбо зародилось в Советском Союзе, мы основоположники этого вида спорта, ассоциация идет с Россией. А все, что на сегодняшний день ассоциируется с нашей страной, очень тяжело проходит во всем», – говорит Елисеев. Тем не менее, данный вид спорта все-таки решили признать в первую очередь из-за его популярности в мире, продолжает собеседник. Самбо сейчас распространено в более чем ста странах мира на всех континентах. Кроме того, данный спорт представлен во всех дисциплинах, например, существует спортивное, пляжное, боевое, мужское и женское самбо. Им занимаются и взрослые, и дети, и подростки, и ветераны. Поэтому МОК увидел, что самбо распространено не только в России, но также востребовано и во всем мире, говорит эксперт. «Сегодня лидером самбо все еще остается Россия. Тем не менее, ведется активная борьба за первенство. Главными российским конкурентами выступают все страны постсоветского пространства, потому что они вместе с нами создавали этот вид спорта, у них тоже есть большие традиции, культура развития. Ну и, конечно, наши конкуренты – это те страны, которые сегодня активно развивают этот спорт, имеют медали чемпионатов, в том числе золотые. Я бы отметил Францию, Италию, Испанию, Румынию, Болгарию, Венесуэлу, Камерун, Японию, Китай», – рассказывает президент Федерации. Преимуществ России в медальном зачете на Олимпиаде признание самбо никаких не даст, но зато создаст международную конкуренцию для российских самбистов, продолжает эксперт. Им сейчас станет еще сложнее конкурировать с соперниками, потому что внимание к самбо в каждой стране усилится, будет выделяться больше средств на развитие данного вида спорта. «Это только усилит конкуренцию. Но тем и здорово, когда есть хорошая, здоровая, спортивная конкуренция», – заключил Елисеев. В феврале прошлого года президент Владимир Путин поздравил победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо в Сочи. Глава государства отметил, что самбо является зрелищным и динамичным спортом, созданном из лучших элементов национальных видов борьбы народов СССР. За сутки в России выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса 20 июля 2021, 11:18

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 770 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 770 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3188, Московской области – 2478, Санкт-Петербурге – 1934. Всего в стране выявлено 6 006 536 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 382 213 человек, из них 22 218 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 784 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 149 922 человека. Накануне, 19 июля, в России выявили 24 633 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 863. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Названы опасные последствия коронавируса у детей 20 июля 2021, 17:56 Текст: Алексей Дегтярев

Коронавирусная инфекция у детей может оказывать влияние на сердце, суставы и желудок, заявили в Научно–исследовательском клиническом институте детства минздрава Московской области. «Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на второй-четвертой неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром», – сказала главный внештатный детский специалист кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова РИА «Новости». Этот синдром может возникнуть в отсроченном периоде через месяц-полтора после коронавирусной инфекции, он проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией и болями в животе. Ранее главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила, что у перенесших коронавирус людей наблюдаются обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатия. Алиев поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID 20 июля 2021, 20:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса и поставки вакцины «Спутник V». «Поблагодарить хотел бы за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы уже получили из России более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V», и еще ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность», – приводит его слова ТАСС. Он отметил, что понимает, как «трудно успеть обеспечить вакциной всех». «Но как друзья и как партнеры – еще раз хочу выразить благодарность за то, что мы в первых рядах среди получателей вакцины», – сказал Алиев. Ранее Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане. Верховный суд отказался исключать коронавирус из списка опасных болезней 20 июля 2021, 15:45 Текст: Алина Назарова

Верховный суд России признал законным решение правительства включить коронавирусную инфекцию в список болезней, представляющих опасность для окружающих, сообщили в пресс-службе суда. С коллективным иском в суд обратилось более 1 тыс. россиян, недовольных карантином: по их словам, из-за него им пришлось «ограничить свое передвижение, рабочую активность, занятия спортом и физкультурой». Общероссийская общественная организация «Лига защитников пациентов» (тоже в числе истцов) не смогла провести запланированный конгресс, что «повлекло материальные потери», указывалось в иске, передает РИА «Новости». Оспариваемое постановление правительства было принято 31 января 2020 года. Оно дополнило список из 15 опасных для общества болезней (среди которых чума, холера, туберкулез, сибирская язва, малярия, ВИЧ и другие) новой коронавирусной инфекцией. Среди прочего недовольные карантином люди указывали, что в упомянутом перечне нет ОРВИ и гриппа, несмотря на случавшиеся в последнее время вспышки атипичной пневмонии, свиного и птичьего гриппа. Представители правительства в суде ожидаемо просили отклонить иск, отмечая, что документ издан «в рамках полномочий и соответствует законодательству». Верховный суд встал на сторону ответчиков, ссылаясь, среди прочего, на решение Всемирной организации здравоохранения, которая за день до решения кабмина России, 30 января 2020 года, присвоила вспышке COVID-19 уровень международной опасности и ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения. «Правительство РФ располагало данными о том, что COVID-19 характеризуется высоким уровнем контагиозности (заразности), тяжелым течением заболевания, особенно среди пациентов из групп риска, высоким уровнем летальности», – отметил ВС РФ. Аргумент про ОРВИ и грипп суд отверг, сославшись на то, что, в отличие от этих инфекций, «COVID-19 ранее среди людей не циркулировал…, является новым для человека патогеном, иммунитет к которому у населения отсутствует, имеет высокую скорость передачи». Еще одна причина для введения карантина, указали в ВС России, состояла в риске «быстрого исчерпания ресурсов системы здравоохранения» в случае неконтролируемого распространения нового вируса. Истцы пытались оспорить это решение ВС РФ, но апелляционная инстанция отклонила жалобу, и теперь оно считается вступившим в законную силу. Ранее эта же группа истцов – тоже безуспешно – добивалась в Верховном суде отмены масочного режима. Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане 20 июля 2021, 19:31 Текст: Алексей Дегтярев

Российская и азербайджанская стороны совместно борются с пандемией коронавируса, и работают над запуском в Азербайджане производства вакцин, заявил президент Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. «Мы сотрудничаем сейчас все активнее в борьбе с коронавирусом», – цитирует Путина ТАСС. Он отметил, что на данный момент в республику поставлено свыше 100 тыс. доз российских вакцин. «Работаем над тем, чтобы развернуть производство на территории Азербайджана», – добавил российский лидер. В пресс-службе Кремля сообщали, что главы государств в ходе переговоров в Москве обсудят «ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество». Планировалось, что лидеры двух стран рассмотрят «практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января» Также ожидается, что особое внимание будет уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.