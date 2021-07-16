Члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали с COVID в Токио

Член олимпийской сборной Нигерии был госпитализирован в Токио с коронавирусом, сообщают японские СМИ.

Телеканал TV Asahi сообщил, что член нигерийской сборной в возрасте 60-65 лет сдал положительный тест на коронавирус по прилете в столичный аэропорт Нарита. Решение о госпитализации было принято из-за его возраста и наличия хронических заболеваний, передает ТАСС.

Отмечается, что это первый случай госпитализации члена иностранной олимпийской сборной, прибывшего для участия в предстоящих Олимпийских играх в Токио.

При этом ранее сообщалось, что Оргкомитет Игр в Токио впервые подтвердил случаи заражения среди иностранных делегаций: инфекция была выявлена у прибывшего из-за рубежа спортсмена и еще у одного человека.

Кроме того, сообщалось об инфицировании сотрудника олимпийской сборной России: по данным источника, оно было выявлено 14 июля у массажиста женской сборной по регби-7. В связи с этим регбистки, находящиеся в городе Мунаката на юго-западе Японии, изолированы.

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