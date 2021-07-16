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Члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали с COVID в Токио
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Член олимпийской сборной Нигерии был госпитализирован в Токио с коронавирусом, сообщают японские СМИ.
Телеканал TV Asahi сообщил, что член нигерийской сборной в возрасте 60-65 лет сдал положительный тест на коронавирус по прилете в столичный аэропорт Нарита. Решение о госпитализации было принято из-за его возраста и наличия хронических заболеваний, передает ТАСС.
Отмечается, что это первый случай госпитализации члена иностранной олимпийской сборной, прибывшего для участия в предстоящих Олимпийских играх в Токио.
При этом ранее сообщалось, что Оргкомитет Игр в Токио впервые подтвердил случаи заражения среди иностранных делегаций: инфекция была выявлена у прибывшего из-за рубежа спортсмена и еще у одного человека.
Кроме того, сообщалось об инфицировании сотрудника олимпийской сборной России: по данным источника, оно было выявлено 14 июля у массажиста женской сборной по регби-7. В связи с этим регбистки, находящиеся в городе Мунаката на юго-западе Японии, изолированы.
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Пловчиха Андрусенко шокирована решением ВАДА накануне Олимпиады
Призер чемпионатов мира российская пловчиха Вероника Андрусенко заявила, что новость о временном отстранении стала для нее шоком.
«Для меня эта новость стала настоящим шоком. Как мне сообщили, это связано с 2014 и 2015 годами. Узнала об этом 13-го. Я всегда была за чистый спорт, никогда не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Олимпиаде и надеюсь, что моя невиновность будет доказана», – передает РИА «Новости» слова Андрусенко.
Напомним, в среду стало известно, что Андрусенко и другой российский пловец Александр Кудашев временно отстранены от соревнований на основании доказательств, предоставленных ВАДА и следующих из исследования данных, извлеченных из Московской антидопинговой лаборатории.
Музыкант Петр Мамонов скончался в Москве
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Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет.
«Сегодня, 15 июля, скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память», – сообщается на его странице в Facebook.
Подробности смерти не сообщаются.
Напомним, 1 июля Мамонов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга Ольга Мамонова поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации.
Она сообщала, что врачи снова оценивают состояние актера как крайне тяжелое, а также отмечала, что музыканта не смогли перевести на собственное дыхание.
Президент России Владимир Путин в начале июля награждал Петра Мамонова орденом Дружбы.
Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.
Петр Николаевич Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве, был в числе первых советских хиппи, в 60-х годах собрал музыкальный коллектив «Экспресс», выступал на школьных вечеринках. В 1979 году окончил Московский полиграфический техникум.
Трудился на должности печатника в типографии «Красный пролетарий», также работал грузчиком, банщиком и лифтером в Доме Литфонда.
Он также основал рок-группу «Звуки Му» в начале 80-х, в нее входили Алексей Бортничук (гитара), Александр Липницкий (бас), Павел Хотин (клавишные), Алексей Павлов (барабаны). Дебютный альбом был записан в 1988 году. Уже с 1991 года Мамонов выступал сольно.
В 90-е вновь собрал группу и выпустил несколько альбомов. Также в 90-е играл на сцене Московского драмтеатра имени Станиславского.
Также известен по роли Доктора в культовом фильме «Игла», который вышел в 1988 году. Играл саксофониста Леху в картине «Такси-блюз» 1990 года.
Мамонов снимался в фильмах «Анна Карамазофф» (1991), «Нога» (1991), «Терра инкогнита» (1994), «Время печали еще не пришло» (1995).
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от COVID
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер на 50-м году жизни спустя три недели лечения от коронавируса, сообщили в коллективе.
«Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», – сообщается в официальном аккаунте хора в Instagram.
В сообщение отмечается, что «Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью», а когда оказался в больнице, писал «смс-ки, что все будет хорошо».
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Борис Горячев – лирический баритон, в арт-группу «Хор Турецкого» попал после кастинга и был солистом коллектива 20 лет.
Участницы бразильского конкурса красоты «Мисс Бум Бум» раскрасили тела олимпийской символикой
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Девять бразильских моделей, каждая из которых участвовала в конкурсе красоты «Мисс Бум Бум – 2021», раскрасили свои тела в честь предстоящих Олимпийских игр в Токио.
Вдохновленные Олимпийскими играми модели раскрасили тела в цвета бразильского флага, пятью кольцами турнира и купальниками олимпийской сборной, пишет Daily Mail.
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В целом художники потратили на рисование олимпийской символики 129 часов, этот факт был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как «самое длительное рисование на теле для спортивных соревнований».
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Бразильскому конкурсу красоты «Мисс Бум Бум» в 2021 году исполнилось десять лет. Нынешняя победительница конкурса была коронована в июле.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.
Шведские ученые назвали сроки сохранения антител у переболевших COVID в легкой форме
В Швеции ученые провели исследование и выявили, что у переболевших в легкой форме COVID-19 антитела могут сохраняться в организме не менее года, сообщили в больнице Дандерид в Стокгольме.
«Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19», – пояснили на сайте больницы Danderyds sjukhus, передает РИА «Новости».
Уточняется, что весной 2020 года врачи взяли кровь у более чем двух тысяч сотрудников больницы Дандерид. Примерно у 19% были обнаружены антитела против SARS-CoV-2. Образцы крови взяли также у более чем 100 госпитализированных пациентов с COVID-19. Спустя год исследование было завершено
В исследование участвовала группа людей, перенесших коронавирус весной 2020 года и не вакцинированных, среди них были сотрудники больницы и пациенты. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Результаты исследования показывают, что более 80% тех, кто переболел в легкой форме весной 2020 года, год спустя имеют измеримые уровни антител.
Ученые также изучили способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас превалируют в Европе.
При этом шведские врачи настаивают, что необходимо следовать рекомендациям властей и вакцинироваться, даже если уже переболел коронавирусом. Ученые отмечают, что уровни антител у перенесших COVID-19 значительно повышаются после вакцинации, но пока не знают, как эти уровни коррелируют с продолжительностью защиты.
Напомним, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию в целом сохраняется до девяти месяцев.
Глава ВОЗ назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке COVID из лаборатории
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Потенциальную связь между пандемией коронавируса COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, призвав Китай к «открытости и сотрудничеству».
По данным Associated Press, Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от теории, согласно которой могла произойти утечка коронавируса из лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Таким образом, он поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором содержится заключение о том, что утечка вируса из лаборатории является «крайне маловероятной».
«Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти», – приводит «Интерфакс» слова Гебрейесуса, назвав такие истории «обычным делом».
Более того, как сообщает AP, глава ВОЗ указал, что для международной группы экспертов, которая ранее в этом году посетила Китай для того, чтобы расследовать источники COVID-19, оказалось проблематичным получение доступа к первичным данным о распространении вируса. В связи с этим, по словам Гебрейесуса, ВОЗ призывает Китай «к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии».
«Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии. Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить связь с лабораторией», – заявил глава ВОЗ.
Гебрейесус подчеркнул, что «проверка того, что случилось, особенно в лабораториях, имеет ключевое значение».
Ранее работавшая в Ухане вирусолог не исключила лабораторное происхождение COVID-19.
В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Американские ученые также допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
Определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получит разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса на этой неделе, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
«В отношении вакцины <...> мы закончили доклинику, мы сейчас получаем на этой неделе разрешение на начало клинических исследований», – сказала Скворцова на встрече с наставниками конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.
Она отметила, что проводимый на протяжении многих месяцев эпидемиологический надзор во всех 85 субъектах России показывает, что, «безусловно, вакцинироваться нужно».
Ранее Скворцова сообщила, что доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), успешно завершены, клинические испытания начнутся в ближайшее время.
Вакцина ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета. Она использует в качестве «мишени» консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.
Радикальная феминистка порадовалась смерти Петра Мамонова
Публицистка и феминистка Лена Климанская отреагировала на смерть советского и российского музыканта и актера Петра Мамонова словами «наконец-то».
Комментируя в Facebook новость о смерти Мамонова, она написала: «Не только увы, но и наконец-то». В качестве пояснения она сослалась на интервью его супруги и продюсера Ольги Мамоновой. В комментариях к записи Климанской ее единомышленницы оценили интервью как «тотальное растворение в мужике».
Напомним, Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет. Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.
Заселившегося в хостел с COVID москвича приговорили к ограничению свободы
В Москве мужчину, который в 2020 году заселился в хостел с коронавирусом, суд приговорил к десяти месяцам ограничения свободы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя столицы. По данным прокуратуры, он осужден «за совершение преступления… нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей», передает РИА «Новости».
В мае на заселившегося в московский хостел мужчину после прокурорской проверки завели уголовное дело по факту заражения двух постояльцев. Установлено, что мужчина, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. При выписке он предоставил в больницу недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл для проживания в хостел, скрыв от администрации информацию о своем заболевании. Кроме того, после проживания мужчины в хостеле коронавирусом заразились двое других постояльцев, контактировавших с ним.
В оргкомитете Олимпиады заранее обвинили «российских хакеров» в атаках
Хакеры попытаются осуществить кибернетические атаки на коммуникационные и вещательные системы летних Олимпийских игр в Токио, заявил советник организационного комитета Игр по кибернетической безопасности Тосио Нава.
«Люди по всему миру будут смотреть Олимпиаду через интернет и по телевизору. Если атака на крайне защищенную систему увенчается успехом, и им удастся, к примеру, прервать трансляцию, – это очень повысит репутацию совершивших атаку хакеров. Нельзя себе представить, чтобы они не попытались», – передает ТАСС слова Навы. Отвечая на вопрос о том, кто вероятней всего может совершить подобные атаки, Тосио Нава высказал мнение, что «с наибольшей вероятностью это будут преступные группировки из России», специализирующиеся на вирусах-вымогателях с целью получения финансовой прибыли.
С большой вероятностью, по мнению Навы, кибернетические атаки на инфраструктуру Игр также попытаются осуществить хакеры из КНДР. Советник оргкомитета Игр по кибернетической безопасности в то же время назвал маловероятными атаки на Олимпиаду из Китая, поскольку «провал токийской Олимпиады скорее всего окажет негативный эффект» на предстоящие зимние Игры в Пекине. «Если такие атаки и будут, то осуществлять их будут хакеры-одиночки», – добавил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, куда пропали «русские хакеры».
Лидер группы «Алиса» раскритиковал власти Петербурга за запрет провести рок-фестиваль
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев назвал лицемерием решение властей Петербурга сперва ограничить число участников рок-фестиваля KKkinchevFest до 3 тысяч, а потом и вовсе запретить проводить мероприятие.
«Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования комитета по культуре. Официально заявляю: я никогда не плясал ни под чью дудку, и на старости лет учиться не собираюсь», – рассказал он в Instagram группы.
Рок-фестиваль KKkinchevFest планировалось провести 3-4 сентября в Севкабель порту. По мнению музыканта, фестиваль запретили «по доносу». При этом Кинчев отметил, что не будет согласовывать мероприятие с властями, и предложил «закрыть его по уголовке». Также артист обвинил власти Петербурга в «лицемерии и двойных стандартах».
Ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о критериях для проведения массовых мероприятий в российских регионах.
Напомним, в Москве фестиваль «Жара» перенесли в онлайн-формат.
РФПИ заявил о скором начале совместных испытаний «Спутника V» с иностранными производителями
Российский фонд прямых инвестиций заявил, что в ближайшее время объявит о новых совместных испытаниях с другими производителями вакцин от коронавируса.
«Мы были первыми, кто начал совместные испытания с AstraZeneca в феврале, и в скором времени объявим о других коллаборациях», – говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
В сообщении отмечается, что другим производителям вакцин стоит объединить усилия с производителями «Спутника V» для совместных исследований.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд открыт для совместных исследований в Индии вакцин «Спутник V» и Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. «Спутник V» был первой вакциной, создатели которой предложили провести совместные исследования с AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран.
Эксперт рассказал, у работников каких сфер чаще всего требуют прививку от COVID-19
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«Если гражданин с людьми должен контактировать при выполнении своей работы, то требование о вакцинации к нему, скорее всего, есть», - сказал газете ВЗГЛЯД основатель и президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров.
«В тех городах России, в которых работодателей обязали привить своих сотрудников, там и идет эта кампания. В основном это работники сферы услуг, медицины, госструктур и так далее. То есть решение о том, чтобы привить своих сотрудников не работодатели принимают, а местные власти. У работодателя в принципе нет никаких легитимных рычагов заставить людей прививаться», – говорит Захаров.
Он объясняет, что поскольку местные власти вводят подобные требования, за неисполнение которых штрафуют, то работодателям наличие прививки против коронавируса приходится требовать в обязательном порядке.
«Если с тех, кто работает на удаленке, в основном не требуют привиться, то работодатель их и не заставляет это делать. Если же гражданин с людьми должен контактировать при выполнении своей работы, то требование о вакцинации к нему, скорее всего, есть», – заключил собеседник.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Следом за столицей обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели и в других городах России. Так, например, в связи с курортным сезоном в Крыму приняли решение привить всех сотрудников гостиниц и санаториев, а в Ростовской области обязали вакцинировать работников сферы услуг, госслужащих, студентов старше 18 лет и индивидуальных предпринимателей.
За сутки в России выявили 25,3 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25 293 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 293 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5237, Московской области – 2444, Санкт-Петербурге – 1954.
Всего в стране выявлено 5 882 295 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 278 976 человек, из них 21 493 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 791 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 146 069 человек.
Накануне, 14 июля, в России выявили 23 827 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1466.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Назвавшего главу МОК лжецом журналиста вывели со встречи Баха с губернатором Токио
Журналист назвал лжецом главу МОК во время встречи Томаса Баха с губернатором Токио Юрико Коикэ. Японская охрана вывела журналиста из зала.
Инцидент произошел в ходе совместной фотосессии губернатора Токио и главы МОК перед началом переговоров в Токио, которую также транслировали местные телеканалы. В какой-то момент один из присутствовавших в зале журналистов начал кричать, обращаясь к Баху на английском языке.
«Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны!» – передает ТАСС слова мужчины. После этого сотрудники охраны были вынуждены вывести его из зала. На данный момент не сообщается, сотрудником какого СМИ был мужчина.
Ранее Оргкомитет Игр в Токио впервые подтвердил случаи заражения среди иностранных делегаций.