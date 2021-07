По факту внесения подложных сертификатов о вакцинации на портал госуслуг заведено дело «Единая Россия» предложила организовать в лагерях отдых детей медиков из «красных зон» Оргкомитет Игр в Токио впервые подтвердил случаи заражения среди иностранных делегаций 15 июля 2021, 10:06 Текст: Алина Назарова

Организационный комитет Олимпиады в Токио впервые официально подтвердил случаи заражения коронавирусом среди участников предстоящих Игр: инфекция выявлена у прибывшего из-за рубежа спортсмена и еще у одного человека, связанного с организацией соревнований. В комитете добавили, что в целях обеспечения конфиденциальности личные данные заразившихся разглашаться не будут. Организаторы обнародовали только информацию, согласно которой с момента въезда в страну обоих инфицированных еще не прошло 14 установленных правилами дней карантина. Они также не находятся в Олимпийской деревне в Токио, однако место их текущего размещения не указывается, передает ТАСС. К настоящему времени коронавирус уже выявлен у спортсменов из нескольких стран, прибывших в Японию. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии. Однако об этих случаях сообщали либо местные СМИ со ссылкой на источники, либо региональные власти, в ведении которых находятся объекты временного размещения спортсменов перед Играми. Оргкомитет объявил о случаях заражения впервые. Также сообщалось об инфицировании сотрудника олимпийской сборной России: по данным источника, оно было выявлено 14 июля у массажиста женской сборной по регби-7. В связи с этим регбистки, находящиеся в городе Мунаката на юго-западе Японии, изолированы. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Врачи из Петербурга записали видеоманифест для антипрививочников 14 июля 2021, 20:46 Текст: Ксения Панькова

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал социальный видеоролик, в котором врачи говорят о необходимости вакцинации от коронавируса. На видео под названием «Манифест врача» медики рассказывают, что выходят после тяжелой работы из красной зоны и встречают горожан, которые не носят маски и не соблюдают дистанцию, пока их коллеги борются за жизни днем и ночью. «Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться. Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации», – говорят врачи на в видеоролике, опубликованном в паблике Комитета по здравоохранению Петербурга во «ВКонтакте». Ролик кончается уверенным «да» в ответ на вопрос о том, стоит ли делать прививку. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений. Глава Минздрава объяснил, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19 14 июля 2021, 18:53

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. При этом он разъяснил процедуру получения медотвода от вакцинации против коронавируса при временных и постоянных противопоказаниях. «Действительно, некоторым людям вакцина противопоказана. Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При этом важно помнить, что такие медицинские противопоказания к вакцинации – исключительный случай. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией», – рассказал он в интервью РИА «Новости». По его словам, существует следующий порядок медотвода от вакцинации: «наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации. При этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медицинского отвода. Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку». Мурашко отметил, что «существуют исследования, которые доказывают, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть. Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если вакцинируются другие члены семьи». «Важно также помнить, что при наличии противопоказаний должны соблюдаться все меры защиты – нужно носить маску, пользоваться антисептиками, избегать больших скоплений людей, быть осторожным в контактах, держать дистанцию», – заключил глава Минздрава. Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от COVID не влияет на репродуктивную функцию. Богословская объяснила смысл инструкции с ответами на политические вопросы для олимпийцев 14 июля 2021, 19:47

Фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Ничего экстраординарного в том, что Олимпийский комитет России направил участникам Олимпиады в Токио инструкцию с ответами на различные политические вопросы провокационного характера, нет. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД заслуженный мастер спорта России, корреспондент и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская. СМИ сообщают, что в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать во время участия в Олимпиаде в Токио. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагается уходить от ответа или говорить: No comment (без комментариев). «Я думаю, что мы как всегда бурю в стакане подняли, ничего в этом экстраординарного нет. Спортсмены – не политики, они занимаются своим очень специфичным узконаправленным делом. А то, что журналисты, которым нечего делать, и которые делают себе имя на этой дешевой журналистике, могут задавать такие вопросы – такое может быть. Так ОКР попросту хочет защитить своих олимпийцев», – говорит Богословская. Она подчеркивает, что в данной инструкции не сказано, что ребята обязаны на эти вопросы отвечать именно так – это всего лишь рекомендации комитета. Соответственно, все не должны «тарабанить материал по шаблону». Если спортсмен имеет иную точку зрения, политически грамотный человек, просвещен в данном вопросе и сам знает, как правильно и «безобидно» для себя и своей страны ответить, то он может применить свой вариант, говорит Богословская. «Здесь посыл такой: если вас застали врасплох такими вопросами, то вам есть, что ответить. Тем более, что подобного рода вопросы на Олимпиадах были всегда: и в 2008 году спрашивали мнение спортсменов о конфликте с Грузией, и в 2016-м про Крым. Все это вылилось потом не пойми во что. Спорт уже настолько пытаются политизировать, что скоро политики сами по игре в «крестики-нолики» будут решать, кто из спортсменов выиграл на соревнованиях. Так не должно быть», – считает собеседница. Она объясняет, что спортсмены, которые приезжают на Олимпиаду, заточены исключительно на свой результат, вид. А все вопросы политического характера всегда выбивают их из колеи. Поэтому такая инструкция действительно поможет проще к ним относиться и не отвлекаться. Кроме того, в ОКР сообщили, что талисманами российской сборной на Олимпийских играх в Токио станут синий Мишка-неваляшка и белый Шапко-кот, напоминающий шапку-ушанку. «Несмотря на то, что шапка-ушанка является зимним предметом одежды, от этого она не становится менее уместной на летних Играх. Болельщики, которые приходят на соревнования поддержать Россию, в частности иностранные, очень часто приходят на соревнования в этой самой шапке. Они не разбирают, какое время года, а считают, что это такой один из атрибутов нашей страны, почему бы и нет? Пусть будет так», – полагает Богословская. Она вспомнила недавнюю историю, когда синхронисткам из России запретили выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио, поскольку это животное ассоциируется с Россией. Однако шапка-ушанка тоже является символом России, но ее на нынешней Олимпиаде запрещать не стали. «Не стоит подливать масла в огонь. Медведей на купальниках, видимо, на всякий случай запретили, это была такая перестраховка. Товарищ какой-то встал утром, поругался с женой, потом ему показалось, что что-то не так, решил запретить, а в день, когда шапку-ушанку утверждали, он встал с той ноги, с женой не ругался», – пошутила Богословская. Напомним, в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривавший дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), принял решение о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Венедиктов анонсировал голосование об обязательной вакцинации в Москве 14 июля 2021, 13:36

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В июле Москве пройдет онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил замглавы столичной Общественной палаты, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29-30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов», – написал Венедиктов в Telegram. В комментарии Газете.Ru Венедиктов заявил, что электронное голосование о введении обязательной вакцинации является тестовым проектом Общественной палаты Москвы перед выборами в Государственную думу. Цель проекта – «оттестировать» систему электронного голосования в Москве, а также донести до компетентных ведомств позицию москвичей по актуальным вопросам, связанным с коронавирусом. «Мы перед выборами в Государственную думу должны были оттестировать систему электронного голосования в Москве, где введены некие новации, например, для слабовидящих, например, в случае, если нужно отложить свой голос, то есть практически переголосовать. Поэтому первая задача – это оттестировать систему на Москве. В Москве сейчас 4,5 млн электронных кабинетов, которые могут принять участие в голосовании. Понятно, что нужно еще (изучить) нагрузку на систему. Вторая история в том, что нужно было найти вопросы, которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены», – объяснил заместитель председателя столичной Общественной палаты. По словам Венедиктова, одним из таких вопросов является введение обязательной вакцинации. Он рассказал, что в рамках голосования москвичи смогут выбрать, представители каких профессий, по их мнению, должны прививаться в обязательном порядке. «Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно. Грубо говоря, учителя и туберкулез. Ничего нового в этом нет: (в рамках голосования будет) перечислен некий набор профессий, ставится вопрос о том, каким из этих профессиональных групп, по вашему мнению, нужна обязательная вакцинация. Там можно будет (выбрать) несколько или все группы. Мы хотим проверить систему, что проголосовало не менее 100 тыс. человек. Мы направим результаты в мэрию (Москвы), которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», – пояснил Венедиктов. Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом. Работодателям необходимо до 15 июля предоставить списки вакцинированных сотрудников на портале mos.ru через личный кабинет. Вакцинацию вторым компонентом должны завершить до 15 августа. Привиться от коронавируса в столице можно в поликлиниках, семи центрах госуслуг «Мои Документы», павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах, включая крупнейший пункт в Гостином Дворе. Вирусолог оспорил позицию ВОЗ о ревакцинации против COVID-19 14 июля 2021, 14:38

Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов, отвечая на рекомендацию ВОЗ пока не прибегать к повторной прививочной кампании. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала не смешивать вакцины разных типов, а также пока отказаться от идеи ревакцинации, поскольку эффективность и безопасность этого пока мало изучены, передает Reuters. Кроме того, прежде чем начинать ревакцинацию, богатые страны должны подумать о бедных, в которых еще не организована даже первичная прививочная кампания медработников. «Думаю, что ВОЗ просто-напросто решает таким образом свои задачи. Им же нужно провакцинировать побольше людей во всем мире, поэтому и такие рекомендации. Но каждая страна в первую очередь будет решать свои задачи, это неизбежно, потому что своя рубашка ближе к телу. Хотя, безусловно, нам, как части мира, не покончить в целом с этой эпидемией, если мы не справимся с ней во всем мире», – считает Чепурнов. Поэтому, с одной стороны, необходимо наращивать выпуск вакцины и как-то думать о помощи бедным странам, передаче туда препарата, но и в то же время в стране обязательно должен сохраниться график вакцинации и ревакцинации, продолжает профессор. Причем как для переболевших, так и для граждан, которые прививались давно. «В принципе, уже хорошо установлено то, что для переболевших эффективна однократная вакцинация в определенные сроки. Они связаны со скоростью элиминации (вымирания) иммунитета, выраженного в количестве антител. Да, это еще не весь иммунитет, но тем не менее это очень значимый маркер. Я знаю достаточно много крепких здоровых людей, у которых по прошествии восьми–десяти месяцев после вакцинации вообще не показывает антител, и это нормально», – говорит специалист. Скорость распада антител в кровотоке – три недели, отмечает вирусолог. Это не означает, что через полтора месяца там совсем исчезнут антитела, поскольку вырабатываются новые, но после переболевания стимуляция сокращается, постепенно истощается слой клеток, которые производят антитела и так далее. А организм должен быть готов, причем не просто «проснуться» за счет клеток памяти в случае повторного заболевания, это может и не сработать. То есть должен быть определенный уровень антител, особенно с учетом появления новых штаммов коронавируса, которые обладают способностью «прицепляться» к клеткам с меньшим количеством рецепторов. «Производители антител или иммуноглобулинов на различных животных-донорах иммунизируют животных практически каждый месяц, чтобы получить еще больший всплеск антител относительно предыдущей вакцинации, или по крайней мере оставить их на том же уровне. Нам такое ни к чему, но при этом мы и не должны доводить до ситуации, когда антитела исчезнут полностью. Соответственно, нужно определиться со сроками: это будет либо некий общий срок (порядка 6–8 месяцев), либо люди должны индивидуально научиться следить за состоянием иммунитета по уровню антител», – объясняет Чепурнов. Оптимальная периодичность такой проверки – раз в три месяца, продолжает собеседник. Как только будет обнаружено, что титр антител низкий, следует пройти ревакцинацию или сделать «третий укол». Постоянно бегать и проверять себя на антитела нет никакого смысла, подчеркивает специалист. Кроме того, по мнению врача, самой подходящей для ревакцинации россиян станет вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова. «С учетом того спектра, который есть у нас в стране, а это две вакцины («Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России и «КовиВак»), лучше предпочесть второй препарат. Он не очень хорош для первичной вакцинации, но очень подходит для вакцинации после переболевания или для ревакцинации, потому что иммунитет поднимает хорошо, а реактогенность (свойство вакцины вызывать при введении в организм побочные эффекты, например повышение температуры тела – прим. ВЗГЛЯД) у него ниже», – советует вирусолог. Подводя итоги, он еще раз напомнил, что никак не согласен с аргупентами ВОЗ о том, что не стоит использовать «третий укол» или прибегать к ревакцинации. «Они вызваны их собственными интересами, и их надо решать по-другому: как заинтересовать страны побогаче, которые обладают большими производственными мощностями, и каким образом проводить вакцинацию во всем мире. Но нашей стране надо думать в первую очередь о своем населении и как организовать процедуру вакцинации или ревакцинации, какие сроки оптимальны. Для этого нужны исследования качественные», – заключил Чепурнов. Ранее доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что из-за постоянной мутации COVID-19 ученые пришли к выводу, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вакцинацию от COVID приостановили в Ульяновской области 14 июля 2021, 11:15

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции была приостановлена в Ульяновской области в связи с отсутствием вакцины, поступившие в регион комплекты прививок почти исчерпаны, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. В ведомстве сообщили, что «массовая вакцинация в области приостановлена в связи с тем, что вакцина практически исчерпана, сейчас мы вакцинируем только вторым компонентом», передает ТАСС. По данным пресс-службы, всего с начала прививочной кампании в область поступило 232 тыс. 942 комплекта вакцины, по данным на понедельник 12 июля, первым компонентом было привито 226 тыс. 512 человек, или 38% от числа жителей региона, которых планируется привить. При этом ежедневный темп вакцинации составляет порядка 5 тыс. человек. Всего в регионе развернуто 44 стационарных и восемь мобильных пунктов вакцинации, а также действует 31 выездная бригада. Пункты вакцинации, несмотря на отсутствие препаратов, продолжают работать, здесь каждый обратившийся может получить консультацию специалистов и записаться на прививку. В пресс-службе Минздрава области уточнили, что очередная партия вакцины «Спутник V» должна поступить в регион в четверг. Ранее вакцинацию приостанавливали в Хабаровском крае и Удмуртии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сотрудник олимпийской сборной России заразился коронавирусом в Токио 14 июля 2021, 13:41

Фото: KIMIMASA MAYAMA/ЕРА/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

50-летний сотрудник олимпийской сборной России заразился коронавирусом, сообщили японские СМИ. Как сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники, сотрудник российской сборной в настоящее время находится в городе Мунаката на юго-западе Японии, передает ТАСС. По сообщению информированного источника, члены женской сборной России по регби-7 были изолированы после выявления заражения новым коронавирусом у массажиста команды. По данным источника, в настоящее время нет информации, сколько продлится карантин для членов сборной. Турнир по регби-7 на Олимпийских играх пройдет во второй раз. Женская сборная России впервые пробилась на Игры, россиянки не смогли квалифицироваться на турнир 2016 года. Сборная России отобралась на Олимпийские игры через квалификацию, в которой разыгрывались две путевки. Действующими чемпионками являются австралийки, которые выиграли Олимпийские игры в 2016 году. На групповом этапе сборная России сыграет в группе А вместе с командами Новой Зеландии, Великобритании и Кении. В группе B встретятся команды Канады, Франции, Фиджи и Бразилии. Сборные Австралии, США, Китая и Японии проведут матчи в квартете C. В плей-офф турнира выходят две команды из каждой группы, а также две лучшие сборные, занявшие третье место. Ранее посол олимпийской сборной России Евгения Медведева отказалась от поездки в Токио из-за ситуации с коронавирусом. Мурашко заявил, что вакцинация от COVID не влияет на репродуктивную функцию 14 июля 2021, 18:27

Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что научные исследования не подтверждают влияние вакцинации против коронавируса на репродуктивную функцию. «Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины «Спутник V» не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства», – сказал он в интервью РИА «Новости». По его словам, на данный момент рекомендовано применять вакцину «Спутник V» при беременности в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Ранее Мурашко заявил, что беременным женщинам, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели. В Кремле выразили категорическое несогласие с обвинениями Берлина по вакцинам 14 июля 2021, 14:29 Текст: Наталья Ануфриева

Россия категорически против политизации вопроса вакцины от коронавируса, абсолютно не согласна с обвинениями МИД Германии в адрес Москвы и Пекина в политизации поставок вакцин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что Москва неоднократно говорила о том, что выступает категорически против политизации «всего, что связано с вакциной», в Кремле «категорически не согласны с такой формулировкой», передает ТАСС. «Считаем, что, наоборот, продвижение наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом. Это мы расцениваем крайне негативно», – добавил он, передает РИА «Новости». Ранее в Совете Федерации заявили о намеренном затягивании регистрации «Спутника V» за рубежом. Также представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что новость агентства Reuters про проблемы с регистрацией «Спутник V» в Евросоюзе не соответствует действительности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Началось изучение «генетических ножниц» для лечения коронавируса 14 июля 2021, 11:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые из австралийского медицинского научно-исследовательского института им. Питера Доэрти и онкологического центра им. Питера Маккаллума изучают возможность использования инструмента редактирования генов CRISPR для лечения коронавируса. Как рассказали в НИИ, этот способ позволяет остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 в инфицированных клетках человека. По словам профессора Шерон Левин, несмотря на масштабные исследования в области создания вакцин против коронавируса, «острая необходимость в препаратах и методах специфичного лечения для пациентов с COVID по-прежнему сохраняется». Австралийские исследователи решили сосредоточиться на поиске таких методов и использовать инструмент CRISPR, который ученые из онкологического центра им. Питера Маккаллума применяют для лечения рака у детей. «[Компонент CRISPR] - белок CRISPR-Cas13b обладает способностью связываться с целевыми РНК и разрушать часть генома, необходимую для репликации внутри клеток. В ходе дальнейших исследований ученым удалось доказать, что аналогичный подход работает и в отношении вируса SARS-CoV-2-19 и его штаммов», – передает ТАСС сообщение НИИ, где подчеркнули, что в перспективе он позволит «быстро разрабатывать антивирусные препараты для лечения COVID-19 и ряда других вирусов». «Сила этого инструмента заключается в его гибкости и адаптивности. Они делают его подходящим средством против множества патогенных вирусов, включая грипп, Эболу и, возможно, ВИЧ» – привели в пресс-службе слова Мохаммеда Фареха из онкологического центра Маккаллума. Как ожидается, в ближайшее время команда исследователей приступит к испытаниям метода на животных, и, в случае успеха, перейдет к клиническому тестированию метода. CRISPR – новый метод редактирования генов, позволяющий ученым вырезать нежелательные фрагменты ДНК, получивший название «генетические ножницы». К настоящему моменту CRISPR считают наиболее важным технологическим новшеством в науке о жизни со времен изобретения полимеразной цепной реакции (ПЦР), открытой тремя десятилетиями ранее. За внедрение методов редактирования генов Дженнифер Дудна и Эмманюэль Шарпантье получили Нобелевскую премию по химии в 2020 году. Белки Cas13 – компоненты системы CRISPR/Cas способные целенаправленно разрушать молекулы РНК, эффективно уничтожая мРНК выбранных генов, тем самым «выключая» их активность. Ранее ученые нашли способ подавления размножения COVID. Украинцы сочли кампанию по вакцинации от COVID-19 в стране проваленной 14 июля 2021, 19:42 Текст: Алексей Дегтярев

Большая часть украинцев полагают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями, говорится в исследовании центра «Социальный мониторинг». Власти Украины, по мнению 60,8% опрошенных, провалили процесс вакцинации от COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса. Вместе с тем 29,7% жителей страны полагают, что руководство страны справляется с этой задачей. Остальные не определились, либо не стали отвечать. Среди тех, кто назвал вакцинацию на Украине провальной, 63,6% считают причиной «непрофессионализм властей, политические интересы при выборе вакцин». Другие 14,6% респондентов уверены, что так происходит из-за больших очередей на вакцины в мире». Всего 10% респондентов сообщили, что уже вакцинировались, 9,2% сказали, что собираются сделать это в скором времени. Готовы вакцинироваться в отдаленной перспективе 20,5% опрошенных, сомневаются в этом решении 29,2%, а 28,3% не хотят делать прививку вообще. Опрос проводился с 29 июня по 9 июля среди жителей Украины старше 18 лет во всех регионах, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошено 3011 человек, статистическая погрешность не превышает 1,9%. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В начале мая Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. За сутки в России выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса 14 июля 2021, 11:40

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 827 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3966, Московской области – 2469, Санкт-Петербурге – 1942. Всего в стране выявлено 5 857 002 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 257 483 человек, из них 21 269 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 786 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 145 278 человека. Накануне, 13 июля, в России выявили 24 702 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 875. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. По факту внесения подложных сертификатов о вакцинации на портал госуслуг заведено дело 15 июля 2021, 09:20 Текст: Алина Назарова

Прокуратура добилась от московских правоохранителей возбуждения уголовного дела из-за внесения поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции на портал госуслуг, сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. «После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал госуслуг по ч. 5 ст. 327 («Использование заведомо подложного документа»)», – сказала она, передает ТАСС. По словам Нефедовой, прокуратура изучила материал проверки по факту предоставления заведомо подложных сертификатов о вакцинации. Из него следует, что неизвестный приобрел подложные сертификаты и с 25 июня по 7 июля 2021 года для получения QR-кодов для посещения мест общего пользования предъявил их на портал государственных услуг. Но уголовное дело не было возбуждено, несмотря на наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ. Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранить нарушения и возбудить уголовное дело. На прошлой неделе правоохранительные органы возбудили первое дело о покупке поддельного QR-кода в Москве. Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы. Боярский отреагировал на сообщения о госпитализации из-за COVID 14 июля 2021, 11:49 Текст: Наталья Ануфриева

Народный артист РСФСР Михаил Боярский опроверг появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации из-за коронавируса. «У вас неверные сведения!», – сказал Боярский в комментарии телеканалу «Звезда». Ранее в Театре имени Ленсовета сообщили, что Боярский якобы находится в больнице около двух дней, у него «легкое течение болезни, потому что он привитый», передает ТАСС. После представитель Боярского заявил, что тот находится дома, «чувствует себя нормально», есть подозрение на коронавирус, «но пока что это не выяснилось», передает РИА «Новости». Напомним, в феврале Боярского госпитализировали из-за неуточненной пневмонии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Читающий сны аппарат для восстановления после коронавируса создали в России 14 июля 2021, 16:00 Текст: Алексей Дегтярев

Российские ученые создали технологию воссоздания снов, она должна помочь при восстановлении после инсультов и коронавируса, заявил генеральный директор компании «Нейроботикс», участник отраслевого союза NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев. Компания создала аппаратно-программный комплекс, нейрогарнитуру, которая сможет подключаться к специальным приложениям в телефоне или на ПК, передает РИА «Новости» со ссылкой на разработчика. Аппарат способен улавливать сигналы электроэнцефалограммы, определять активность мозга с поверхности головы и получать данные о состоянии мозга. Эта технология может применяться и для воссоздания снов, с помощью нее можно определить, какого рода сон видел носитель. «Разработанный аппаратно-программный комплекс позволяет локализовать источники активности мозга на разные аудиовизуальные стимулы, а впоследствии тренировать его за счет биологической обратной связи (нейроБОС). В рамках постинсультной реабилитации очень важно как можно скорее начинать тренировки, чтобы сохранить не пострадавшие нейронные связи и начать формировать новые. Во время сна человек часто более восприимчив, и это время также можно и нужно использовать для восстановления», – пояснил Конышев. Ее можно применять во многих сферах, в том числе в восстановлении после коронавирусной инфекции. «Это психотренинги, направленные на восстановление состояния глубинного расслабления (состояние, при котором организм хорошо восстанавливается, подобного эффекта можно добиться также в ходе многолетних медитативных практик)... Также можно использовать разработку для нейрокоррекции детей с расстройствами аутистического спектра и другими проблемами развития», – отметил разработчик. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что в России создали боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно.