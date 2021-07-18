Коронавирус выявили у спортсменов в Олимпийской деревне в Токио

Проживающие на территории Олимпийской деревни в Токио два иностранных спортсмена сдали положительные тесты на заражение новым коронавирусом, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Личные данные инфицированных спортсменов не приводятся. Кроме того, в документе сообщается, что 18 июля заражение было выявлено у одного атлета, не проживающего в Олимпийское деревне, одного сотрудника СМИ, одного рабочего, занятого на олимпийских объектах, и пяти человек, связанных с проведением соревнований. Все инфицированные не являются гражданами Японии, передает ТАСС.

17 июля оргкомитет проинформировал о первом случае обнаружения коронавируса на территории Олимпийской деревни. В тот день заражение выявили у человека, связанного с проведением Игр.

Накануне первый случай коронавируса выявили в Олимпийской деревне в Токио у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали с COVID в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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