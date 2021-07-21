Лондон испугался, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области.

Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС Daily Telegraph.

Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях».

Уигстон сказал, что переброска современных вооружений в Калининградскую область стала бы «шагом наверх по лестнице эскалации». Он заявил, что у России есть «очень изощренные системы» ПВО. «Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе», – сказал Уигстон.

«Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется».

Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда.

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