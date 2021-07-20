Японцы предрекли Армагеддон в случае применения Россией ракет «Циркон»

Сообщения об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» вызвали опасения среди читателей портала Yahoo News Japan.

Так, многие пользователи из Японии задумались о безопасности своей страны, отметив, что у нее «нет шансов». «Плохи наши дела! Когда же у нас будет такое оружие?!» – написал sin, передает РИА «Новости».

«Если такая ракета будет нести ядерную боеголовку, то спасения от нее нет. Армагеддон!» – считает j_m.

«Хорошо бы, чтобы Япония не стала целью этого «Циркона»!» – отметил pux.

Некоторые комментаторы, наоборот, порадовались за Россию. «У русских хорошие головы! Не случайно они стали первыми в космосе! Вот бы объединить их гений с нашей практичностью!» – написал TMK.

Другие же попытались провести параллели между испытанием ракеты и грядущими международными мероприятиями. «Обратите внимание на время запуска этого «Циркона». Как раз накануне открытия Токийской Олимпиады. Вы не находите, что в этом есть какой-то скрытый смысл?» – задался вопросом shy.

Об испытаниях «Циркона» стало известно накануне. Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.