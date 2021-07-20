В ОПК анонсировали пуск «Циркона» на максимальную дальность

США подвергли критике российское гиперзвуковое оружие

Российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он сказал, что США «в курсе заявлений президента Путина», но отказался их «анализировать» или «вдаваться в подробности». При этом Кирби утверждает, что «российские гиперзвуковые системы – потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении.

Кирби заявил, что США «всегда держат в уме дестабилизирующую активность» России. Он процитировал главу ведомства, по словам которого, Россия продолжает представлять угрозу. «И мы воспринимаем это очень-очень серьезно», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км.

Кирби не стал объявлять Россию ответственной за недавние случаи недомогания у дипломатов США в Австрии, которое в СМИ называют «гаванским синдромом». «Я ценю ваше намерение заставить меня конкретно указать на кого-то, но я не буду делать этого сейчас», – сказал он.