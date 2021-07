Украина продемонстрирует ракетные комплексы «Нептун» на параде в Киеве Зеленский поздравил с днем рождения Вахтанга Кикабидзе 19 июля 2021, 20:01 Текст: Дмитрий Александров

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Грузию в понедельник, поздравил с 83-м днем рождения известного актера и исполнителя Вахтанга Кикабидзе. «Не только для Грузии, а для миллионов человек Вахтанг Кикабидзе ценен, – сказал Зеленский. – Он энергичен и является для нас источником оптимизма», – передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Президент Украины сказал об этом в Батуми, где вместе с президентами Грузии и Молдавии подписал декларацию о стремлении в ЕС. Примечательно, что Кикабидзе, являющийся другом экс-президента Михаила Саакашвили, находится в жесткой оппозиции к властям Грузии. Прошлой осенью он возглавил партийный список оппозиционного "Единого национального движения" на выборах в парламент страны. Ранее Зеленский, прибывший в понедельник в Батуми для участия в международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона», незамедлительно направился к грузино-абхазской границе, которую Тбилиси после войны-2008 называет «линией российской оккупации».

Украинская Национальная энергетическая компания (НАК) «Укрэнерго» запрашивала помощь у России и Белоруссии из-за ситуации с электроэнергией в стране, пишут украинские СМИ. Ситуация с электроснабжением в стране стала близка к критической, из-за жары сильно возросло потребление электроэнергии, а на складах электростанций начали сокращаться запасы угля. На ТЭЦ и на ТЭС не работает более 20 энергоблоков, сообщает «Страна.ua». Экс-министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко заявил изданию, что «Укрэнерго» запрашивал аварийную помощь у России в связи с ситуацией в субботу, а в воскресенье обратился к Белоруссии. Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что Киев якобы готов закупать электричество у Белоруссии по цене 2,8 гривны за киловатт. Ранее в воскресенье украинская госслужба по ЧС сообщала, что в трех областях страны более 100 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра и дождя, в результате непогоды два человека погибли.

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ), которая «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». Эксперт поинтересовался, почему украинская сторона вызвала человека такого калибра, как Шойгу, в Мариуполь, а не в Киев. «Он человек мобильный в принципе, если такая задача будет поставлена, может и приехать. Не один, правда, а с армией. Но тут уж...» – написал он в своем Telegram. Сатановский напомнил, что в середине прошлого века кое-кто очень хотел увидеть Москву. По его словам, их мечта в итоге сбылась, когда по московским улицам провели колонны, «не триумфальным маршем, как они когда-то по Парижу прошли, а в качестве военнопленных». «Они же хотели Москву увидеть? Хотели. Ну увидели. Полегчало им от этого? Вряд ли. Но желание исполнилось – к кому какие претензии? Вот и с вызовом на Украину Шойгу так же. С эскортом в несколько дивизий, чего ж не прибыть по такому вызову?» – отметил эксперт. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». По версии издания «Главком», СБУ вменяет Шойгу «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Напомним, в августе 2016 года Юрий Луценко, занимавший в то время пост генпрокурора Украины, заявил о планах Киева «конфисковать» якобы находящееся на Украине имущество министра обороны России Сергея Шойгу. 5 августа 2014 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Шойгу по подозрению в финансировании «террористических организаций» ДНР и ЛНР, а также «в призывах к нарушению территориальной целостности Украины». Также на Украине обвинили Шойгу в якобы организации участия «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях». Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на юго-востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.

Новые нормы закона о государственном языке на Украине показывают, что «украинцы просто не хотят на самом деле возврата Донецка и Луганска, хоть вслух этого не произносят». Об этом в своем блоге заявил живущий сейчас в Черногории бывший российский галерист Марат Гельман. «В Украине конституционный суд подтвердил законность и одновременно вступает в силу в полном объёме, закон о языке, - написал Гельман в своем Facebook. - Ну, допустим, политики решили что журнал Шо и русскоязычные украинские поэты Александр Кабанов, Борис Херсонский и ещё ряд товарищей (которых немало) – запланировано пострадавшие. Ну, типа, решение принимается в сложной обстановке, мы понимаем что будут потери, что нарушаются права, но в конце концов, вон коронавирус показал, что иногда для спасения жизней надо права человека нарушать, иначе никак. Согласен». «Но как они собираются при таком законе возвращать Донецк и Луганск? Ну вот, по моему мнению, этот закон фактически закрывает эту возможность как таковую», - задается он вопросом. Этот пост набрал несколько сотен комментариев, в которых пользователи подвергли критике позицию Гельмана. Поэтому спустя несколько часов, он выпустил новый пост с объяснением своей позиции. «Конечно обобщение - большой грех, но если судить по комментам в моем предыдущем посту, украинцы просто не хотят на самом деле возврата Донецка и Луганска, хоть вслух этого не произносят. Не хотят, не верят в реальность возврата, понимают что это может сильно поменять уже сложившийся баланс в Украине, - написал экс-галерист. – В этом случае закон, да нужный. Вопрос только в том, почему нет ни одной политической силы которая говорит открыто то, о чем все думают». Он пояснил, почему считает закон о языке и возврат территорий - противоречащими действиями. По его мнению, языковой вопрос всегда будет аргументом за особый статус Донбасса в рамках Нормансдкого формата. «Там не будут отмахиваться, как у меня в комментах, «такой проблемы нет и точка» , там будут спрашивать, как обеспечиваются права русскоязычного меньшинства. В свою очередь, особый статус неприемлем для украинцев. Ну и вот вам тупик», – констатировал Гельман. Напомним, Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим Конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала это решение. Она указала, что в Конституции Украины говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом».

На границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие, сообщило МВД Украины. «Ночью на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», – сообщается на сайте ведомства. Позже правоохранители сумели вернуть отобранное оружие, но подозреваемых пока не задержали. Злоумышленникам в случае поимки грозит лишение свободы на срок до 15 лет. После инцидента решено усилить охрану участка границы. В начале декабря 2020 года в ФСБ сообщали о пресечении пограничным нарядом попытки нарушения границы тремя вооруженными неизвестными с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины. Грузия увидела в возможных санкциях США «пророссийский нарратив» 17 июля 2021, 13:02

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в субботу о «пророссийском нарративе» в разговорах о возможных санкциях США из-за назначения судей Верховного суда, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Гордимся уникальным стратегическим партнерством с Америкой, которая поддерживает Грузию. Благодарим США за оказываемую помощь. Мы делаем максимум возможного для усиления нашего партнерства и дружбы, что основано на равноправии и взаимоуважении. Все спекуляции о санкциях служат пророссийскому нарративу», – сказал он. По словам главы грузинского кабмина, грузинские оппозиционеры, которые призывают к санкциям, «напрямую отвечают российским интересам». Напомним, что накануне посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Тбилиси должен со всей серьезностью отнестись к критике Вашингтона из-за назначения судей Верховного суда. «Санкции – один из инструментов, – сказала она, комментируя возможные последствия, если Грузия не прислушается к Америке. – Мы очень, очень разочарованы». Она считает, что парламент мог взять паузу в процессе назначения судей, пока не будет реализована полноценная судебная реформа. «Наши заявления – это выражение обеспокоенности стратегическими партнерами Грузией», – сказала Дегнан. «Сигнал должен быть рассмотрен со всей серьезностью и не проигнорирован», – заявила посол. Ранее в пятницу США призвали Грузию отменить назначение парламентом шести судей Верховного суда, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «США глубоко обеспокоены решением грузинского парламента от 12 июля, которым утверждены шесть кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная реформа судебной системы критически важна для успеха Грузии», – завил он. «Мы призываем власти Грузии реализовать соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до полномасштабной, прозрачной и инклюзивной реформы судебной системы», – заявил, в свою очередь, официальный представитель госдепа Нед Прайс. Он напомнил, что соглашение, заключенное при посредничестве США и ЕС, предусматривает приостановку назначений в Верховный суд до проведения судебной реформы. Если этого не будет сделано, то, по мнению Прайса, доверие общества и международного сообщества к судебной системе Грузии уменьшится, инвесторы будут меньше уверены в своих вложениях в экономиках страны, а политические институты станут «менее устойчивыми». «США призывают власти Грузии восстановить обязательства реализовывать демократические принципы и принцип верховенства права, а также оживить сотрудничество с США и международным сообществом», – заявил Прайс. Парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть судей Верховного суда вопреки протестам ряда НПО и третьих стран, оппозиция не принимала участия в голосовании. Напавшие на украинских пограничников оказались сотрудниками СБУ 18 июля 2021, 20:08 Текст: Алексей Дегтярев

В числе нападавших на украинских пограничников на границе с Россией в Сумской области были два сотрудника Службы безопасности Украины, сообщили в СБУ. «На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», – цитирует сообщение ведомства РБК «Украина». Обоих подозреваемых передали органам следствия. В СБУ пояснили, что намерены сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении к ответственности. Отмечается, что информации о третьем участнике нападения информации пока нет. Ранее МВД Украины заявило, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина 19 июля 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предрек Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью президента России Владимира Путина об Украине. Парламентарий выделил «три самых важных правовых аспекта» в статье российского лидера и подчеркнул, что провластные украинские политики предпочли их не замечать, передает РИА «Новости». Во-первых, Кузьмин отметил вопрос присоединения к Украине территорий современного юго-востока и запада страны во времена СССР, которые раньше не принадлежали Киеву. «Это означает, что Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, то есть России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, «ограбили», – считает Кузьмин. Во-вторых, депутат выделил тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия» после госпереворота в 2014 году. При этом парламентарий подчеркнул такие действия нынешних украинских властей, как «ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей», и репрессии против оппозиционеров. «И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России, и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, «они разрушат свою страну», – отметил Кузьмин. По мнению парламентария, из статьи Путина следует, что такие действия, так же, как и насильственная украинизация русскоязычного населения Украины, могут привести к утрате украинской государственности. «Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты-международники. Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена...» – заключил Кузьмин. Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на юго-востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. «Нафтогаз» заявил об изменении мнения Меркель о «Северном потоке – 2» 17 июля 2021, 01:29

Киев смог «много в чем» переубедить канцлера Германии Ангелу Меркель относительно газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, Меркель «даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект». Он утверждает, что канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». «Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». «Мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет... Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», – заявил он. Украина надеется, что газопровод «вообще не будет запущен». Витренко заявил: «Мы четко обсудили, что должны сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины». Он выразил надежду на то, что «увидеть реализацию этих договоренностей» можно будет до того, как Меркель покинет пост канцлера. Витренко также сообщил, что посетит США, где встретится с американскими сенаторами и конгрессменами, у которых «большой интерес» к «таким встречам», посвященным «Северному потоку – 2». Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Обозреватель Bloomberg Андреас Клют считает, что Меркель оскорбила США, когда решила не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2». Саакашвили раскрыл план американцев по захвату Донецка 17 июля 2021, 23:58

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар боев в Донбассе Соединенные Штаты подготовили план по захвату Донецка. Саакашвили утверждает, что экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города, передает РИА «Новости». «Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю – мне генерал Петреус <…> направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: «А, Б, В, Г, Д» – по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», – сказал Саакашвили сообщил в интервью каналу «Украина 24». По его словам, Петреус настаивал на необходимости захватить Донецк, обосновывая это тем, что силовики якобы могли это сделать своими силами. Саакашвили добавил, что переслал план американского генерала Петру Порошенко, но тот не отреагировал. «Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал, как минимум», – продолжил экс-президент Грузии. По словам одесского экс-губернатора, он позвонил Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала, но украинский президент увел тему разговора в другое русло. Напомним, в субботу ЛНР обнаружила украинскую бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее американская делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе.

Украина потерпела поражение в борьбе со строительством газопровода «Северный поток – 2» из-за двух критических ошибок, которые допустили власти страны после обострения отношений с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда. «Нужно признать честно, вот честно, история с «Северным потоком» Украиной была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад», – сказал он в эфире телеканала «НАШ». По его словам, ответственность за неудачу в этом противостоянии лежит на правительстве. По мнению Дунды, при обсуждении газового проекта властями Германии и Франции украинское руководство не учитывало общественное мнение жителей этих стран. Кроме того, как полагает депутат, официальному Киеву следовало акцентировать внимание на «угрозе национальной безопасности» от завершения проекта, тогда как власти говорили прежде всего о финансовых потерях. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Владимира Зеленского обсудить «Северный поток – 2» в нормандском формате заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров, но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Российский фильм стал лучшим на фестивале в Каннах 17 июля 2021, 14:43 Текст: Вера Басилая

Картину Киры Коваленко «Разжимая кулаки», снятую на осетинском языке, признали лучшей в номинации «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Во французских Каннах назвали призеров второй по значимости секции кинофестиваля – конкурса «Особый взгляд». Главного приза оказалась удостоена лента россиянки Киры Коваленко «Разжимая кулаки», говорится в протоколе жюри, опубликованном на сайте фестиваля. Сама Кира Коваленко присутствовать на церемонии не смогла, награду за нее получал продюсер фильма Александр Роднянский. От ее имени он поблагодарил съемочную группу, членов жюри и выразил благодарность учителю Коваленко – Александру Сокурову, передает «Пятый канал». Режиссер ранее говорила, что фильм снят на Северном Кавказе, где она родилась и выросла. «Он снят на осетинском языке в Северной Ос

Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий», соответствующий документ опубликовало украинское издание «Главком». По версии издания, СБУ вменяет Шойгу «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Служба безопасности Украины «обязала» Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях. Повестка подписана старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко, передает РИА «Новости». Напомним, в августе 2016 года Юрий Луценко, занимавший в то время пост генпрокурора Украины, заявил о планах Киева «конфисковать» якобы находящееся на Украине имущество министра обороны России Сергея Шойгу. 5 августа 2014 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Шойгу по подозрению в финансировании «террористических организаций» ДНР и ЛНР, а также «в призывах к нарушению территориальной целостности Украины». Также На Украине обвинили Шойгу в якобы организации участия «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях». Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны. На Украине обеспокоились катастрофическим обмелением Днепра 19 июля 2021, 13:46

Главная водная артерия Украины – Днепр – находится на грани экологической катастрофы. К такому выводы пришли эксперты Счетной палаты страны и украинские экологи. «В теперешних условиях при смене климата мы не имеем существенных изменений в количестве атмосферных осадков – они являются главным источником притока воды в реку. Сток Днепра резко падает – это показано сменой режима осадков. Если раньше мы имели зимой снежное покрытие, которое давало бы весной весеннее половодье, то сейчас этого покрытия нет», – передает ТАСС слова главы национального экологического центра Украины и ученого секретаря в Институте геологических наук НАН Украины Руслана Гаврилюка. В результате, подчеркнул он, воды в реке становится меньше. Последний раз ученые фиксировали полноценное насыщение реки, уточнил Гаврилюк, в 2013 году, а 2020 год был в этом смысле худшим за всю историю наблюдений.



Эксперты Счетной палаты Украины ранее опубликовали отчет, в котором сказано, что экологическое состояние реки – катастрофическое. «В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружен 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе», – свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года. Проведенные исследования также выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути. Осложняет процесс самоочищения реки тот факт, что Днепр представляет собой каскад водохранилищ, а дамбы, по словам главы Национального экологического центра Украины, мешают самоочищению реки. «Днепр в Киеве является хвостовой частью Каневского водохранилища. Фактически между Киевским и Каневским водохранилищами вообще нет природного течения – и так до Каховского водохранилища. Река превращена в озеро. Если бы река имела течение, то вода могла бы нормально насыщаться кислородом и была бы более стойкой к внешнему загрязнению», – пояснил он. Кроме того, по словам эколога, на Украине отсутствуют технологии, которые могли бы обеспечить нормальное очищение воды Днепра. В настоящее время в Министерстве окружающей среды и природных ресурсов идут дискуссии относительно улучшения состояния Днепра и разработки водной стратегии Украины. По мнению заместителя министра окружающей среды и природных ресурсов Михаила Хорева, необходимо принять ряд изменений в законодательство и выделить средства на модернизацию систем очищения сточных вод. Ранее стало известно об аварийном режиме работы водохранилищ на Украине. Украина высказала претензии к Байдену и Меркель 17 июля 2021, 03:30

Киев не услышал от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, как они собираются поддерживать суверенитет Украины, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Он поблагодарил Байдена и Меркель за поддержку «территориальной целостности» Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа. Однако Никифоров при этом заявил, что в Киеве «не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать». Никифоров пожаловался, что не было «конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский». По словам Никифорова, Зеленский выразил надежду, что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы «не променяют» свои «обязательства и принципы» на «какие-то краткосрочные коммерческие интересы», передает РИА «Новости». Напомним, Байден на пресс-конференции с Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины «по Кавказ» 18 июля 2021, 01:59

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что «Великая Украина» будет простираться до Кавказа. Саакашвили отметил, что у Украины «более менее» есть проблемы со всеми соседями. Ближайшая страна для Украины, с которой у нее нет проблем – это Грузия, при этом для последней ситуация аналогичная, передает РИА «Новости». «Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов – «от Сяна по Кавказ – великая Украина». Ну, Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен», – заявил экс-президент Грузии в интервью телеканалу «Украина 24». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о притязаниях Украины на Крым, Кубань, Ростов и даже Брянск. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД