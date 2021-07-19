Заявление на «школьную» выплату подали родители 14 млн детей

Эксперт рассказал, как можно было избежать гибели детей на пешеходном переходе в Москве

Автомобилистам просто необходимо всегда обращать внимание на других участников движения, следить за дорожной ситуацией, особенно при плохой видимости, притормаживать, как и другие машины, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя ДТП со сбитыми на пешеходном переходе детьми.

Днем 16 июня 18-летняя москвичка, находясь за рулем Mazda 3, сбила на пешеходном переходе семью с детьми. Все трое детей получили тяжелые травмы. Оба мальчика трех и пяти лет умерли в больнице, девятимесячная девочка, которую везли в коляске, продолжает бороться за жизнь. По словам девушки, она не увидела пешеходов, потому что ее ослепило солнце. Отметим, что в полосе правее перед зеброй остановился автомобиль.

«По себе и своим друзьям скажу: все зависит от опыта вождения. У меня тоже был подобный случай, но, слава Богу, я никого не сбил. Но тем не менее чуть не попал в серьезное ДТП: загорелся зеленый, я на скорости подъезжал к перекрестку, в правом ряду перед стоп-линией стояла машина. Стояла не просто так, пропускала летящий на скорости автомобиль. И тогда я интуитивно начал подтормаживать и избежал аварии, хотя не видел никакой помехи», – говорит Солдунов.

Поэтому просто необходимо обращать внимание на всех участников движения, следить за их действиями, продолжает автоэксперт. Когда справа тормозит машина, а водитель видит, что у него нет видимости, то обязательно надо сбавлять ход. Это, по словам собеседника, приходит с опытом, но лучше этому сразу учиться.

«Особенно перед пешеходными переходами нужно быть крайне внимательными. Я не хочу никого осуждать, но если ты за рулем, владеешь транспортным средством повышенной опасности, то все равно нужно на такие, казалось бы, мелочи обращать внимание. Особенно на нерегулируемых перекрестках. То есть необходимо смотреть за дорожной ситуацией, и если ты видишь, что автомобиль затормозил справа – снижай скорость и останавливайся тоже», – рекомендует специалист.

Кроме того, он усомнился, что солнечный свет мог настолько ослепить девушку, что она не заметила ни начало пешеходного перехода, при переезде через который, согласно ПДД, даже при отсутствии людей на всей улице следует притормаживать, ни машину, остановившуюся в правом ряду.

«Тем более, если слепит солнце, снижать скорость надо. Дорожку она все равно так или иначе видела с одной или с другой стороны. Скорее всего, тут сыграл наш русский «авось» или элементарная нехватка опыта. Я ей очень сочувствую, но беда произошла... И, к сожалению, во всей ситуации виновата она, как не крути», – считает Солдунов.

Кроме того, он призвал пешеходов даже на пешеходных переходах переходить дорогу с большей осторожностью. То есть приближаясь к дороге, лучше сто раз посмотреть, лишний раз подождать, ни в коем случае нельзя бежать.

«Не нужно надеяться на то, что машина притормозит, она не умеет внезапно останавливаться, ей все равно требуется какой-то временной промежуток. Поэтому я бы хотел предупредить самонадеянных пешеходов, чтобы они всегда смотрели на дорогу лишний раз. В Америке даже есть кладбище, где написано: «Они были правы». Понятно, что автомобилист не прав, но беда тем не менее случается. Поэтому необходимо уважительно с обеих сторон относиться друг к другу. И пешеходам, и автомобилистам», – заключил автоэксперт.

Ранее газета ВЗГЛЯД побеседовала с экспертами на тему того, что же стало причиной ДТП с детьми, какое наказание грозит молодой автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем.