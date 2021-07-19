Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС Путин выразил соболезнования Бельгии в связи с последствиями наводнений 19 июля 2021, 16:40 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с последствиями наводнений. «Ваше королевское величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах вашей страны», – приводит сообщение РИА «Новости». Путин добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате стихийного бедствия. Президент выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших. Как сообщают местные СМИ, число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36 человек. «Погибли 36 человек, но это все еще предварительные данные», – заявил бургомистр коммуны Шофонтен бельгийскому изданию LeSoir. Как отмечает издание, в Льеже скончались 32 человека, по одному погибли в провинциях Шарлеруа и Люксембург, тела еще двух погибших были обнаружены в Намюре. При этом официальные данные федерального кризисного центра свидетельствуют о 31 погибшем и 127 пропавших без вести или не выходящих на связь с родственниками. Сообщается, что в больницах находятся более 50 пострадавших. Всего из-за наводнений зафиксировано 210 обращений в медучреждения. Напомним, наиболее пострадавшими от ливней в Бельгии стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги. Власти некоторых населенных пунктов призвали людей покинуть дома. В Валонии приостановлено железнодорожное сообщение, плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты. Более 20 тыс. человек остаются без электричества. К борьбе со стихией подключились военные, они, в частности, заняты эвакуацией населения из наиболее пострадавших населенных пунктов. Ранее на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек остались без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. В немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.

Меркель ужаснулась разрушениям на западе Германии 18 июля 2021, 16:33

Фото: Christof Stache/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Вызванные наводнением в Германии разрушения ужасны, картина последствий в наиболее пострадавших районах сюрреалистична, заявила канцлер страны Ангела Меркель. «Это ужасно. Хочу сказать, что немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений», – заявила Меркель в ходе посещения города Аденау, передает ТАСС со ссылкой на немецкое телевидение. Она добавила, что федеральные и местные власти намерены действовать вместе, чтобы привести все в порядок после разрушений. «Уже в среду мы, правительство, примем программу, с тем чтобы вместе с регионом принять меры для скорой помощи, выполнения среднесрочных задач и восстановления инфраструктуры», – указала канцлер. Меркель отметила, что стихийное бедствие в стране показало необходимость внимания к проблемам изменения климата. Власти намерены вести долгосрочную политику, «которая будет учитывать природу и климат в большей степени, нежели в последние годы». Ранее в немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии. Захарова после наводнения в Германии напомнила немецким СМИ об этике 19 июля 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о карикатуре, которую в 2019 году опубликовала Deutsche Welle после наводнения в Красноярском крае, и добавила, что Россия искренне сочувствует пострадавшей от разрушительного наводнения Германии. Нарисованная два года назад карикатура посвящена эмоциональному высказыванию губернатора Красноярского края Александра Усса, на ней в том числе изображен вертолет с фамилией губернатора на борту. «Советую DW присмотреться к карикатуре еще раз, она может пригодиться для демонстрации общения немецких политиков с гражданами Германии после потопов в ФРГ. В пассажире вертолета легко узнается, например, Штайнмайер. … Текст, в принципе, можно и оставить, маркировав борт именем любого регионального немецкого политика. Хотя можно и дописать: «Wer andern eine Grube grabt, fallt selbst hinein» (Не рой яму другому, сам в нее попадешь – прим. ВЗГЛЯД). «Мы же искренне сочувствуем немцам и желаем им стойкости в преодолении последствий стихии», – добавила Захарова в Telegram. Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек остались без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. В немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. В США обвинили пожары в Якутии в ускорении глобального потепления 17 июля 2021, 23:21

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Американское издание The New York Times утверждает, что лесные пожары в Якутии якобы могут грозить ускорением глобального потепления за счет выброса большого количества вызывающих парниковый эффект газов. Издание обращает внимание на то, что лесные пожары в Якутии во многом спровоцированы рекордно высокой для лета температурой воздуха в северной части Сибири. По данным ученых, которые приводит издание, потепление в этом регионе «происходит быстрее, чем почти в любой другой части мира», передает ТАСС. По оценке ведущего специалиста службы атмосферных наблюдений при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Марка Паррингтона, в 2020 году объем углекислого газа, выброшенного вследствие пожаров в Якутии, был приблизительно таким же, как от потребления горючего в Мексике за весь 2018 год. Издание, ссылаясь на ученых, подчеркивает, что сохранение подобной тенденции «может ускорить климатические изменения за счет выброса огромного объема парниковых газов». «Последствия пожаров могут ощущаться далеко за пределами Сибири», – добавило издание. Издание отмечает, что Россия может извлечь пользу из потепления климата, поскольку это явление приводит к образованию новых плодородных территорий и таянию льдов в Северном Ледовитом океане, что в свою очередь расширяет возможности для «торговли и добычи ископаемых». Однако деградация вечной мерзлоты грозит «изменением рельефа, разрушением построек и ущербом дорогам», пишет издание. Напомним, по данным Авиалесоохраны на 16 июля, на территории России полыхают более 300 лесных пожаров на площади свыше 1 млн гектаров, причем наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) – более 858 тыс. га. На борьбу с лесными пожарами правительство России планировало выделить свыше 2,5 млрд рублей. Ранее к борьбе с пожарами в Якутии собирался подключиться Леонардо Ди Каприо. Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га. В Якутии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. С 1 июля ограничено пребывание граждан в лесах, проведение определенных видов работ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил освободить от уплаты НДФЛ семьи с двумя детьми при продаже жилья 16 июля 2021, 19:07

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил Ккабмину и Госдуме до 1 ноября внести поправки, которые освободят от уплаты подоходного налога семьи с двумя и более детьми при продаже жилья для покупки нового, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству России совместно с Государственной думой Федерального собрания России обеспечить внесение в законодательство России изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года. Ранее президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. Журова рассказала о подаренном ей Путиным рисунке кошки 16 июля 2021, 20:45

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Олимпийская чемпионка Турина, депутат Госдумы России Светлана Журова рассказала о том, как Владимир Путин в Гватемале во время выбора страны проведения Олимпиады-2014 нарисовал ей кошку, чем помог удачно выступить на презентации. «Во время выступления перед членами МОК, так получилось, что я сидела рядом с Владимиром Владимировичем. Президент уже «отстрелялся», обратившись к присутствующим на двух языках, чем всех удивил. Он возвращается, а нам еще свою речь говорить, видит, что нас всех подколбашивает конкретно. Руки трясутся, нервы, нужно презентовать страну», – рассказала спортсменка в интервью Sports.ru. «И тут Путин сел и начал рисунок рисовать. Сидит и рисует. Я заглядываю, он мне – сейчас-сейчас. И нарисовал кошечку. И мне передает листочек с автографом: «Владимир Владимирович Путин». Все члены команды, сидевшие в два ряда, заглядывают через плечо, всем интересно. Я показала всем, все улыбнулись. И это расслабило команду – раз уж у нас президент спокоен, что кошек рисует в такой момент, значит, мы уже пришли к точке, когда тоже можно расслабиться. Когда надо просто верить в себя, и все получится», – заключила Журова, назвавшая этот эпизод самым «стильным» разговором с президентом. Светлана Журова – советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012–2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016 года. Пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). Чемпионка мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 м (1996). Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 м. Член спортивного общества «Динамо».

Путин назначил нового заместителя главы МВД России 16 июля 2021, 20:56 Текст: Дарья Григоренко

Глава антинаркотического главка МВД России Андрей Храпов станет новым заместителем руководителя ведомства Владимира Колокольцева, заменив генерала-полковника полиции Михаила Ваничкина, следует из указа президента России. «Указом Президента Российской Федерации от 16 июля 2021 года № 422 генерал-лейтенант полиции Храпов Андрей Иванович назначен заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации», – говорится в указе президента, опубликованого в официальном Instagram-аккаунте МВД России. Уточняется, что этим же указом от должности замглавы МВД освобождается генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин, назначенный на нее 16 июня 2012 года. Храпов – начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, данную должность он занимал с 2016 года. Кроме того, он выпускник четвертого потока президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Число жертв наводнения в Германии достигло 156 человек 18 июля 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156, говорится в сообщении полиции в Кобленце. Только в одном районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) число жертв стихии возросло до 110 человек. «Есть опасения, что погибших будет больше», – приводит текст сообщения полиции ТАСС. В Северном Рейне – Вестфалии погибли по меньшей мере 45 человек. По крайней мере один человек стал жертвой стихии в районе Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария). Накануне число жертв наводнения в Германии достигло 133 человек. В пятницу режим военной катастрофы объявили на западе ФРГ, где из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от мира, порядка 200 тыс. человек лишились электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Режим ЧС из-за наводнения объявлен на юго-востоке Баварии. Напряженная ситуация складывается также на востоке Саксонии. Наводнение нарушило движение поездов между Германией и Чехией. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии. Путин заявил о восстановлении экономики России от последствий пандемии 16 июля 2021, 17:15 Текст: Евгения Шестак

Российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров экономик форума АТЭС. «Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, с учетом сохраняющихся высоких рисков первоочередной задачей должно стать расширение масштабов вакцинации. Президент отметил, Россия готова к сотрудничеству со странами АТЭС в вопросах массовой вакцинации от коронавируса. «С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», – сказал он. Также глава государства, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. Он подчеркнул, что скорость восстановления экономики и социальной сферы зависит от темпов вакцинации. «От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере», – сказал Путин. В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом. Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. Путин поручил выделить 150 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры 16 июля 2021, 19:40 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин по итогам съезда «Единой России» поручил выделить 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в регионах объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в Крыму и на Черноморском побережье. «Правительству Российской Федерации обеспечить: ... направление, начиная с 2022 года дополнительных средств в размере 150 млрд. рублей на строительство и модернизацию в субъектах Российской Федерации объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым», – говорится в сообщениина сайте Кремля. Путин поручил выделить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта 16 июля 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину направить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 млрд рублей на ремонт автодорог. «Правительству Российской Федерации обеспечить: ...направление дополнительных средств: в размере 50 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Ливни размыли асфальтовую дорогу в Курской области 16 июля 2021, 16:54

Фото: adm.rkursk.ru

Текст: Вера Басилая

Из-за сильных дождей в Курской области уровень воды в реке поднялся на четыре метра, в результате размыло участок асфальтированной дороги, сообщила администрация региона. Сильная жара в Курской области с 15 июля сменилась дождями и грозами. «В Глушковском районе прошел ураган и выпало большое количество осадков. На участке дороги Карыж – Неониловка вода поднялась на 3-4 метра. Водопропускная труба в этом месте не рассчитана на такой большой объем, ливневые потоки прорвали насыпь и разрушили участок дороги», – говорится в сообщении на сайте правительства области. На фотографиях, которые публикует обладминистрация, видно, что размытый участок дороги на насыпи обрушен на глубину до четырех метров. Сейчас движение на дороге Карыж – Неониловка временно перекрыто. По информации обладминистрации, подрядная организация уже приступила к восстановительным работам, также власти пообещали, что к концу дня будет обеспечен объезд. Полностью восстановить дорогу планируют к 21 июля. Ранее ливни в Крыму привели к большому количеству оползней – было зарегистрировано около 1,5 тыс., большая часть из них пришлась на Большую Ялту – 600 зарегистрированных случаев. Разлив нефти после наводнения произошел в Западной Германии 18 июля 2021, 20:55 Текст: Алексей Дегтярев

На западе Германии, в пострадавшем от наводнения регионе произошел разлив нефти, сообщили власти города Кельн (земля Северный Рейн-Вестфалия). После наводнения предприятия около города Хюкесваген погрузились под воду, произошел разлив нефти и других веществ, передает РИА «Новости» со ссылкой на таблоид Bild. Вода могла также попасть в местное водохранилище, там запретили купаться, рыбачить и проводить лодочные поездки. Ранее железнодорожный оператор страны концерн Deutsche Bahn сообщал, что на западе Германии из-за ливней и наводнения повреждены более 600 км железнодорожных путей. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вызванные наводнением в Германии разрушения ужасны, картина последствий в наиболее пострадавших районах сюрреалистична. На западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. В немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии. Путин поручил выделить на программу медицинской реабилитации 100 млрд рублей 16 июля 2021, 19:19 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию программы развития в стране медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, на ее финансирование будет предусмотрено 100 млрд рублей. Ранее президент сообщил, что система уже создается – она требует закупки специального оборудования и работа начнется в ближайшее время «Правительству Российской Федерации обеспечить с учетом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 100 млрд рублей (из них 60 млрд рублей в 2021–2024 годах)», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Соответствующий доклад кабмин должен представить до 15 августа, следует из списка поручений главы государства по итогам XX съезда «Единой России». Ранее сообщалось, что «Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах. Ливни привели к подтоплениям во многих регионах Австрии 18 июля 2021, 00:56 Текст: Антон Никитин

Обильные дожди с грозами привели к локальным подтоплениям в населенных пунктах во многих регионах Австрии, сообщила Австрийская служба по предупреждению стихийных бедствий. Ливни, из-за которых вышла из берегов река, вызвало наводнение в центре города Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Сообщения о подтоплениях поступают из некоторых регионов востока Австрии, передает ТАСС. Предупреждение о возможной угрозе наводнений действует для многих районов страны. Дожди и грозы не прекращаются в Австрии целый день. Накануне сильное наводнение обрушилось на восток Франции, в департаменте Сона и Луара объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Кроме того, в пятницу режим военной катастрофы объявили на западе Германии: из-за проливных дождей на западе и юго-западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек лишились электричества. В субботу число жертв наводнения в Германии достигло 133 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Режим ЧС из-за наводнения объявлен на юго-востоке Баварии. Напряженная ситуация складывается также на востоке Саксонии. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии. Число жертв наводнения в Германии достигло 133 человек 17 июля 2021, 10:23 Текст: Наталья Ануфриева

Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии достигло 133 человек, сообщает полиция. Не менее 43 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, как минимум 90 – в Рейнланд-Пфальце, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Кроме того, в пятницу ситуация резко обострилась в городе Эрфтштадт под Кельном. Многие дома были разрушены, власти опасаются многочисленных жертв. При этом ранее полиция в Кобленце сообщила, что более 90 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер на западе ФРГ в результате наводнения, пострадали 618. Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии.